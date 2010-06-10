Вход
Профиль Блог Лента Активность

Вышла мадьярка…-2.

10.06.2010 23:41 6 1 309 просмотров
После Маргариты писать о Венгрии тяжело, но… я тоже там был, несколькими днями позже, по делам Эм-энд-Эя. От наводнения осталась вышедшая из берегов река Дунай в Будапеште, поглотившая автомобильные набережные, а также местами вдоль дороги из ниоткуда возникшие озерца.
Теплынь, обратный порядок слов на визитках (так мы все представлялись в школьном детстве, помните - сначала фамилия, потом имя), незапрещенные казино, дежурная риторика политиков о том, что страна влазит в бюджетный дефицит и рискует повторить судьбу Греции, первый в жизни полет в бизнес-классе ("и это все мое?")…
А что банки? По отзыву местного "языка", их в стране 45, и 46-й вряд ли появится.
П.С. Видимо, все-таки поездка даром не прошла. На следующее утро мне позвонил - после долгого перерыва - давний знакомый, работающий у бывших хозяев российского ОТП-банка. В Венгрии, если кто не знает, это местный Сбербанк. Только приватизированный. Интересная мысль, между прочим…

Комментарии 6

Татьяна  (VTA)
#
интересная мысль - приватизировать сбербанк? что ж в ней интересного? smile:)
Артем Генкин  (artgen)
#
Интересно, что и венгры и поляки, приватизировав свои Сбербанки, смогли не пустить налаженное государством дело на ветер, не раздробить и не разбазарить приобретенные активы, а наоборот, их нарастить, чему свидетельством - по венграм - заграничная экспансия: российский ОТП-банк - это купленный у предыдущих владельцев (за рыночные на тот момент деньги) Русский генеральный банк
Артем Генкин  (artgen)
#
Там меню с красивыми виньетками, большой набор прессы, отсутствует кресло "В" между "А" и "С". Стюарды там предупредительны и даже по моей просьбе пытались, хотя и безуспешно, найти в своей команде знатока, который бы сообщил мне курс валюты страны назначения. Но попытка в зачет.
То ли дело было несколько лет назад наблюдать мытарства пассажира бизнес-класса в рейсе Москва - Архнагельск... Там все значимые пассажиры самолета друг друга знают, и мне сразу идентифицировали субъекта, который одиноко сидел на первом ряду салона и весь полет обреченно поглощал безлимитную минеральную воду из рук стюардесс. Других почестей ему, которому по статусу полагался только бизнес-класс, испытать не довелось. Корпорация, посылавшая беднягу, не зная местной аэроспецифики, каждый раз сильно переплачивала...
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Мне еще вспомнился фильм хороший, где по теме отличий эконома от бизнеса удачно прошлись. С Квин Латифой, «Последний отпуск», 2006 год. Рекомендую!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения