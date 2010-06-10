Вышла мадьярка…-2.

После Маргариты писать о Венгрии тяжело, но… я тоже там был, несколькими днями позже, по делам Эм-энд-Эя. От наводнения осталась вышедшая из берегов река Дунай в Будапеште, поглотившая автомобильные набережные, а также местами вдоль дороги из ниоткуда возникшие озерца.
Теплынь, обратный порядок слов на визитках (так мы все представлялись в школьном детстве, помните - сначала фамилия, потом имя), незапрещенные казино, дежурная риторика политиков о том, что страна влазит в бюджетный дефицит и рискует повторить судьбу Греции, первый в жизни полет в бизнес-классе ("и это все мое?")…
А что банки? По отзыву местного "языка", их в стране 45, и 46-й вряд ли появится.
П.С. Видимо, все-таки поездка даром не прошла. На следующее утро мне позвонил - после долгого перерыва - давний знакомый, работающий у бывших хозяев российского ОТП-банка. В Венгрии, если кто не знает, это местный Сбербанк. Только приватизированный. Интересная мысль, между прочим…
Комментарии 6
То ли дело было несколько лет назад наблюдать мытарства пассажира бизнес-класса в рейсе Москва - Архнагельск... Там все значимые пассажиры самолета друг друга знают, и мне сразу идентифицировали субъекта, который одиноко сидел на первом ряду салона и весь полет обреченно поглощал безлимитную минеральную воду из рук стюардесс. Других почестей ему, которому по статусу полагался только бизнес-класс, испытать не довелось. Корпорация, посылавшая беднягу, не зная местной аэроспецифики, каждый раз сильно переплачивала...