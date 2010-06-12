О чем забыли упомянуть в интервью с Беллой Златкис

С большим интересом прочитал интервью с Б.И. Златкис.
Перечисляя ее заслуги, корреспондент забыл упомянуть об одном немаловажном достижении:
Белла Ильинична, насколько я знаю, была одним из авторов идеи эмиссиии т.н. "казначейских обязательств" (КО). Этот квазиденежный инструмент, выпускавшийся государством, с функцией обязательного приема по номиналу при оплате налогов, с приятной, но не инфляционно-ГКОшной, доходностью и с вмененными ограничениями по минимальному (!) количеству оборотов до окончательного погашения - до сих пор толком не оцененный эксперимент по канализации денежного обращения и расшивке неплатежей. В 1995-97 гг. именно посредством КО, а не прямых денежных вливаний, осуществлялось финансирования, наверное, больше половины бюджетных расходов. Был создан - причем не административными окриками, а "невидимой рукой" и экономическими интересами участников - огромный вторичный рынок торговли данным инструментом.
Однозначной оценки опыта с КО у меня нет; все-таки даже идеальный денежный суррогат останется хуже денег. Но отдать дань уважения их создателям, считаю, необходимо.
Комментарии 8
И консультировал по нему их не кто-нибудь, а сам Мавроди.
Относительно того, были ли именно ГКО катастрофой. Для меня ГКО - часть образа жизни, навязанного в те годы российской экономике. А он включал в себя, помимо ГКО, высокую инфляцию, суррогатные и зачетные схемы бюджетного финансирования, а также, что немаловажно, грабительские проценты за просрочку налоговых и иных обязательных платежей. Я не демонизирую собственно ГКО. Они были ярким проявлением, но не первопричиной экономических бед 1990-х.