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О чем забыли упомянуть в интервью с Беллой Златкис

12.06.2010 09:02 8 1 718 просмотров
С большим интересом прочитал интервью с Б.И. Златкис.
Перечисляя ее заслуги, корреспондент забыл упомянуть об одном немаловажном достижении:

Белла Ильинична, насколько я знаю, была одним из авторов идеи эмиссиии т.н. "казначейских обязательств" (КО). Этот квазиденежный инструмент, выпускавшийся государством, с функцией обязательного приема по номиналу при оплате налогов, с приятной, но не инфляционно-ГКОшной, доходностью и с вмененными ограничениями по минимальному (!) количеству оборотов до окончательного погашения - до сих пор толком не оцененный эксперимент по канализации денежного обращения и расшивке неплатежей. В 1995-97 гг. именно посредством КО, а не прямых денежных вливаний, осуществлялось финансирования, наверное, больше половины бюджетных расходов. Был создан - причем не административными окриками, а "невидимой рукой" и экономическими интересами участников - огромный вторичный рынок торговли данным инструментом.
Однозначной оценки опыта с КО у меня нет; все-таки даже идеальный денежный суррогат останется хуже денег. Но отдать дань уважения их создателям, считаю, необходимо.

Комментарии 8

Татьяна  (VTA)
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Белла Ильинична - уникальная дама российского финансового сообщества. Вот кого надо в министры финансов. smile;)
Гектор  (Гектор)
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Хотя я и отношусь к г-же Златкис с большим уважением, но нелишним было бы тогда напомнить, что в первую очередь она и ныне покойный зам.пред. ЦБ Козлов стояли за запуском другого проекта, окончившегося масштабной катастрофой - выпуском ГКО.
И консультировал по нему их не кто-нибудь, а сам Мавроди.
Артем Генкин  (artgen)
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А.А. Козлова я лично наблюдал ровно один рабочий день - студентом в 1994 г. был к нему прикомандирован как переводчик в переговорах с французскими банкирами. Так что изнутри судить не могу - но действительно в те годы в профессиональной среде он считался одним из идеологов ГКО. Называлось ли второе упомянутое в Вашем посте имя в том же контексте - честно, не припоминаю.
Относительно того, были ли именно ГКО катастрофой. Для меня ГКО - часть образа жизни, навязанного в те годы российской экономике. А он включал в себя, помимо ГКО, высокую инфляцию, суррогатные и зачетные схемы бюджетного финансирования, а также, что немаловажно, грабительские проценты за просрочку налоговых и иных обязательных платежей. Я не демонизирую собственно ГКО. Они были ярким проявлением, но не первопричиной экономических бед 1990-х.
Гектор  (Гектор)
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Сама дея ГКО разумная и нужная, они есть во всем мире. На мой взгляд это еще и способ стерилизации горячих денег. Я говорю о том, что ГКО в нашей стране сознательно были реализованы по схеме финансовой пирамиды. В цивилизованных странах за организацию таких пирамид дают сроки от 20 лет и более...
Валерий Акинин  (В.А. Акинин)
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Лично мне довелось наблюдать многочисленные беседы-дискуссии Б. Златкис с идеологом (Е.А. Санниковой) законодательства РФ о целевых долговых обязательствах РФ (ДОЛГОВЫХ РУБЛЯХ), неисполняемого все еще Правительством РФ (как раз со времен Златкис) по идеологическим и, можно сказать прямо, откровенно коррупционным соображениям. При этом Златкис соглашалась с Е.А. Санниковой, что, фактически, опыт самокотировки "билетов "АО МММ", фактически, продемонстрировал и то, что и покупательную способность дореформенных сбережений, как и этих же "билетов", без особых проблем можно было восстановить, Восстановить даже с пользой для экономики - в части превращения и дореформенных и нынешних сбережений населения в огромнейший инвестиционный ресурс. Причем, именно так, чтобы увеличение покупательной способности дореформенных сбережений могло произойти и тогода и даже сейчас более, чем в 100 раз, за какие-то полгода. Более того, у тогдашних высокопоставленных коллег Златкис, буквально, "шевелились на голове волосы", как только они осознали с подачи Е.А. Санниковой, что ПИРАМИДУ САМОКОТИРОВКИ ДОРЕФОРМЕННЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ, уже формально зачисленных в Государственный внутренний долг даже тому же Чубайсу не удалось бы просто так разрушить. А это означает, что сразу же кончилась бы "халява" реализуемого у нас со времен Гайдара варианта реформ. Ведь, на месте наших немногочисленных и неэффективных олигархов уже тогда бы появилось на порядки большее число менее состоятельных, но именно значительно более эффективных "олигархов"-партнеров... Как это собственго и происходит во всем мире, когда в нем нет такого огромнейшего денежного дефицита, который организовал и оставил нам в наследство вместе с последующими министрами финансов, включая Кудрина, Гайдар... И Б. Златкис тогда все это осознавала и, получается, осознанно (вместе со своими коллегами) разрушала экономику бывшего СССР. И это при том, что этот же механизм САМОКОТИРОВКИ такого рода "плохих активов", как наши дореформенные сбережения (в виде неких заменителей "живых денег" на тех производствах, куда "живые деньги" не проникают именно по идеологическим и коррупционным соображениям) все еще являющийся сутью действующего в РФ законодательства. Законодательства, которое МОГЛО БЫ СЕЙЧАС ОПЕРАТИВНО ОЗДОРОВИТЬ и международные финансы... С учетом и того, что на самом деле на принципах такого рода САМОКОТИРОВКИ и строится вот уже несколько столетий БЛАГОПОЛУЧИЕ Запада...
патра  (патра)
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На пенсию ей пора ,а не в министры финансов.
Штампованный Враг  (Штампованный Враг)
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Нелишне вспомнить, чем закончилась эта идея-крах ГКО, дефолт. Я прекрасно помню многочисленные интервью этой дамы журналу "Деньги", уверения в надежности инструмента, сбалансированности и т.д. Потом она куда-то исчезла, ессно. Будете уверять меня, что причина не в ГКО а в порочности тогдашней финансовой системы? Возможно, но ГКО были как взрывчатка на пожаре, которая взорвавшись, накрыла все, что не догорело. Полагаю, нужно пожелать этой даме доброго здоровья и хорошего урожая огурцов.
Милана  (Милана)
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Очень колорииииитная дама smile:D . Еще будучи руководителем Департамента ценных бумаг и финансового рынка МФ РФ, на поклон к ней приходили очень знатные дяди лично, заместителей и вице-президентов и прочих помощников не посылали smile;)
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