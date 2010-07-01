История суточной давности

Сидим с помощницей в любимом ресторанчике неподалеку от работы. Ресторанчик при театре, официанты вышколены, со второго визита тебя узнают, а нас и подавно держат за завсегдатаев. Девушка за соседним столиком неожиданно меняется в лице: «Официант!» На зов прибегает официант. «У меня тут НАСЕКОМОЕ!» Официант излавливает нарушителя спокойствия и в салфетке уносит прочь. Девушка, переведя дух, продолжает еду и через минуту…. «Официант!» Сцена повторяется. «У меня тут второе насекомое!»
Девушка с шумом отодвигает стул. Компания коммерсантов за соседним столиком уточняет: «Кого хоть бояться-то?» «ТАРАКАНОВ!» - отвечает девушка, стремглав выбегая из заведения. Мы чинно продолжаем трапезу. Официант, выдержав мхатовскую паузу, ставит точку в эпизоде: «Откуда же у нас могут быть тараканы? Разве что из театра набежали…» Так и видятся интеллигентные усатые тараканы-театралы…
Комментарии 5
А девушку можно было успокоить, объяснив, что в тайской и китайской кулинарии вы можете найти блюда из тараканов, жуков, саранчи. И это, говорят, вполне съедобно!
Например, английские поклонники утверждают что жаренные тараканы напоминают ветчину.
От себя могу добавить, что австралийские сушеные тутовые черви прекрасная закуска к пиву. А кто не пробывал текилки с червячком?
В общем, приятного всем аппетита.
1. сценка была разыграна "актрисой", развлекающей ради удовольствия или повышения актерского мастерства внимание окружающих (или проделанная на спор)
2. происки конкурентов из соседнего ресторанчика - партизанский маркетинг.
Так что это скорее всего был "спектакль", а тараканы были "актерами", а не "театралами"...
В разыгранный этюд могу поверить - ГИТИС у нас недалече - но аффилированных с актрисой зрителей вокруг не наблюдалось.
Есть и третья версия - меркантильная. Два простецких таракана, если их купить в зоомагазине и выпустить погулять на обеденный стол, стоят явно меньше, чем один ресторанный обед. Но как-то мелок замах...