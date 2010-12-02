Оказывается, банки тоже имеют возраст

Последние пару месяцев активно занимался дью дилидженсом банков. Наших (отечественных) и не совсем наших (ближайших наших соседей). Оставив в стороне приятные моменты, связанные с переменой мест, новыми впечатлениями, изысками местной кухни и т.д., хочется все-таки не забыть, "зачем нас сюда позвали", и хоть что-то сказать о родном, о банковском.
Как говорил классик, все хорошие банки счастливы одинаково… Или он это не про банки говорил? "Невесты на выданье" - банки, выставленные на продажу, - как правило, прихорашиваются, демонстрируют различного рода свидетельства своей благонадежности: комплиментарные заключения "большой четверки" аудиторов, материалы проверок регулятора, не нашедшие сколь-нибудь значительных прегрешений, документы о присвоении рейтингов отечественными или международными рейтинговыми агентствами….
При всем при том возникает устойчивое ощущение, что:
- во-первых, как правило, если банк продается, то с большой долей уверенности можно утверждать, что он перепродается, то есть вступает в эту процедуру не впервые;
- во-вторых, скорее всего, в настоящий момент банком "рулит" уже не та первая команда управленцев, которая его "родила" и поставила на ноги, и вообще, дай Бог, если хоть один член той стартовой команды сохранился на руководящих постах;
-в-третьих, "розовый период" юности банков с датами рождения с 1990 до 1994 годов, как правило, скрыт в тумане прошлого под дымовой завесой исковой давности. Единичные исключения лишь подтверждают выведенную закономерность.
У меня вопрос к читателям. На эрудицию. Ответ, вероятно, общеизвестен (по крайней мере, в профессиональных кругах) - но я его, каюсь, не знаю. А сколько лет самому старому банку в мире?
Зная эту величину, легко будет определить показатель зрелости той или иной национальной банковской системы. Делим возраст всемирного "банка-долгожителя" на возраст национального банка - чемпиона долголетия. Причем смысл полученной цифры вовсе не унижает молодые банковские системы. Напротив, он их мотивирует, Расти нам еще и расти….
Комментарии 7
Вот он: http://www.mps.it/
- Папа, а правда, что при коммунизме уже не будет людей, которые в ответ на прямой вопрос, заданный на форуме, отвечают: "Поиск рулит"?
- Нет, сынок, неправда: эти и нас, и коммунизм переживут.
Мне показалось неучтивым рекомендовать автору воспользоваться поиском, поэтому я воспользовалась им сама. Это заняло всего несколько минут и никак меня не обременило. Источник надежный: я проверила.
Современный уровень гораздо важнее возраста.