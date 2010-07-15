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Первый шаг

15.07.2010 15:27 17 1 614 просмотров
Я никогда не был блоггером. Я и чужие-то блоги раньше не читал. Такой вот несовременный. А тут вот почему-то "сдался" и решил войти в местное сообщество. Принимайте smile:)

Я понимаю: есть люди, которые терпеть меня вынуждены. Близкие, подчиненные... Но неужели мои размышлизмы могут быть интересны другим людям? Тем более, если эти размышлизмы будут ещё и ворчливыми... Вообще - насколько это соответствует моему внутреннему отношению к культуре поведения на людях? Ну да, есть те, которые называются талантливыми писателями, журналистами... Но ведь есть ещё и такие, которых не без основания именуют графоманами. Что, и я туда же?

Примерно так я размышлял, пытаясь определиться, вступать ли мне в сообщество блоггеров.

Но ведь вы все знаете: труднее всего дается первый шаг. Я всё же решил его сделать. Попробую посмотреть, как всё это будет развиваться. Тешу себя надеждой, что в случае неудачи смогу найти в себе и силы прекратить собственное публичное занудство.

Я смотрю, тут некоторые в первом своём сообщении сразу рисуют грандиозный план, рассказывают целую программу - что будет писать, о чем и как... Я такого сделать не смогу. Я не знаю, о чем именно буду писать. Но буду стараться не уходить от тематики портала слишком далеко.

Блоггер чем-то сродни акыну: что видит, о том и пишет. Вот скажите, вы часто акынов слушаете? А если слушаете - надолго ли вас хватает?

Комментарии 17

Максим  (Sebastian)
#
Если акын (спасибо за пополнение словарного запаса smile:) ) - мега известная личность, то нам, читателям, это будет интересно.

Лично мной приветствуется любая интересная и актуальная тема. Ворчание может даже помочь. smile:)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
Если акын (...) - мега известная личность (...)
Хорошо, что это не про меня smile:)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Добро пожаловать! Пишите о чем захочется. Многие здесь пытаются выглядеть слишком серьезными, но по-моему это не обязательно. smile:)
@mike  (@mike)
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Сергей, с почином. Здесь, пока Вас не было, такие баталии приключались...

Что же касается акына, то это тоже хороший вариант. Петь то, что видится, - это полезно и общепросветительски. Потому что - увы - слишком многие смотрят, но не видят.

@.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
Здесь, пока Вас не было, такие баталии приключались...

Это про парковку, что ли? smile:D
Был я здесь, был. Читал не всё, но кое-где даже и "наследил" smile:)
kimpatsu  (kimpatsu)
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Сергей Николаевич, мне нравится читать все, что Вы пишете, даже когда Вы пишете что-нибудь вроде "Не надо плодить одинаковые темы на форуме - воспользуйтесь поиском" ))

Если Вас не смущает банальность моего вопроса, расскажите, пожалуйста, на что Вы любите смотреть, когда приезжаете куда-нибудь впервые? Вот Вы доехали до гостиницы, оставили там чемодан - а дальше Вы куда идете? И насколько заранее Вы планируете, куда пойдете в первый день и на что будете смотреть?
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
на что Вы любите смотреть, когда приезжаете куда-нибудь впервые? Вот Вы доехали до гостиницы, оставили там чемодан - а дальше Вы куда идете?

Ножиданный на самом деле вопрос. Не знаю даже, что ответить. Осматриваю номер. Смотрю в окно: мне небезразлично что там за ним, какие виды открываются. Остальное - по настроению.

Вот были мы в Париже. Только успели чемоданы распаковать, как подруга говорит - пошли на башню смотреть. Пошли. Это же банально, это первое, что в голову приходит. Но если честно, мне интересен был не столько вид Эйфелевой башни, сколько путь к ней: интересно, как передо мной раскрывается город, что он мне показывает, какие из своих граней. Кстати (уже рассказывал где-то на форуме) самым первым впечатлением оказался молодой человек, мочившийся неподалеку от отеля, на широком парижском бульваре, примерно в трехстах метрах от Триумфальной арки и в пятидесяти от общественного туалета. Примечательно, что человек не был пьян настолько, чтобы совершать неосознанные поступки (он вообще не выглядел пьяным). Но это впечатление не испортило общего. Не смогло.
kimpatsu  (kimpatsu)
#
То есть путь к цели Вам интересен не меньше, чем сама цель?) Спасибо за ответ.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Можно сказать, что жизнь - это и есть путь к цели. Важно понять, к той ли цели путь smile:)
Orest  (Orest)
#
Ну наконец-то. А то испсиховались уже в конец smile:)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Попробую посмотреть, как всё это будет развиваться

Ну Вы как Буратино желаете закопать на Поле Дураков (банки ру) горсть золотых монет (размышлизмов) и ждать богатый урожай smile:D

Я не знаю, о чем именно буду писать

Пишите только то, что лично Вас очень трогает, и не фильтруйте по тематике smile:!:

Вот скажите, вы часто акынов слушаете? А если слушаете - надолго ли вас хватает?

Слушать слушаем, но хватает надолго только тогда, когда акын активно откликается на комментарии благодарной аудитории - механизм обратной связи должен работать постоянно,и не только на одобрительные отклики приятных Вам людей!






Татьяна  (VTA)
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Сергей, рада видеть в блогах приятного собеседника smile:)
Анастасия Макс  (aMaks)
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Сергей, если главное решение принято и первый шаг сделан - это уже маленькая победа)
Удачи, все получится!

Мне кажется, что вас уже "принимают" smile;)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Всем большое спасибо! Сказать честно - я не ожидал такой реакции на моё появление. Это приятно, но и обязывает в какой-то степени. Попытаюсь не разочаровать слишком уж smile:)
Лоймила  (Лоймила)
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Я подписчик на этот блог №2 smile:oops:
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