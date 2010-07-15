Я никогда не был блоггером. Я и чужие-то блоги раньше не читал. Такой вот несовременный. А тут вот почему-то "сдался" и решил войти в местное сообщество. Принимайте
Я понимаю: есть люди, которые терпеть меня вынуждены. Близкие, подчиненные... Но неужели мои размышлизмы могут быть интересны другим людям? Тем более, если эти размышлизмы будут ещё и ворчливыми... Вообще - насколько это соответствует моему внутреннему отношению к культуре поведения на людях? Ну да, есть те, которые называются талантливыми писателями, журналистами... Но ведь есть ещё и такие, которых не без основания именуют графоманами. Что, и я туда же?
Примерно так я размышлял, пытаясь определиться, вступать ли мне в сообщество блоггеров.
Но ведь вы все знаете: труднее всего дается первый шаг. Я всё же решил его сделать. Попробую посмотреть, как всё это будет развиваться. Тешу себя надеждой, что в случае неудачи смогу найти в себе и силы прекратить собственное публичное занудство.
Я смотрю, тут некоторые в первом своём сообщении сразу рисуют грандиозный план, рассказывают целую программу - что будет писать, о чем и как... Я такого сделать не смогу. Я не знаю, о чем именно буду писать. Но буду стараться не уходить от тематики портала слишком далеко.
Блоггер чем-то сродни акыну: что видит, о том и пишет. Вот скажите, вы часто акынов слушаете? А если слушаете - надолго ли вас хватает?
Комментарии 17
Лично мной приветствуется любая интересная и актуальная тема. Ворчание может даже помочь.
Что же касается акына, то это тоже хороший вариант. Петь то, что видится, - это полезно и общепросветительски. Потому что - увы - слишком многие смотрят, но не видят.
@.
Это про парковку, что ли?
Был я здесь, был. Читал не всё, но кое-где даже и "наследил"
Если Вас не смущает банальность моего вопроса, расскажите, пожалуйста, на что Вы любите смотреть, когда приезжаете куда-нибудь впервые? Вот Вы доехали до гостиницы, оставили там чемодан - а дальше Вы куда идете? И насколько заранее Вы планируете, куда пойдете в первый день и на что будете смотреть?
Ножиданный на самом деле вопрос. Не знаю даже, что ответить. Осматриваю номер. Смотрю в окно: мне небезразлично что там за ним, какие виды открываются. Остальное - по настроению.
Вот были мы в Париже. Только успели чемоданы распаковать, как подруга говорит - пошли на башню смотреть. Пошли. Это же банально, это первое, что в голову приходит. Но если честно, мне интересен был не столько вид Эйфелевой башни, сколько путь к ней: интересно, как передо мной раскрывается город, что он мне показывает, какие из своих граней. Кстати (уже рассказывал где-то на форуме) самым первым впечатлением оказался молодой человек, мочившийся неподалеку от отеля, на широком парижском бульваре, примерно в трехстах метрах от Триумфальной арки и в пятидесяти от общественного туалета. Примечательно, что человек не был пьян настолько, чтобы совершать неосознанные поступки (он вообще не выглядел пьяным). Но это впечатление не испортило общего. Не смогло.
Ну Вы как Буратино желаете закопать на Поле Дураков (банки ру) горсть золотых монет (размышлизмов) и ждать богатый урожай
Я не знаю, о чем именно буду писать
Пишите только то, что лично Вас очень трогает, и не фильтруйте по тематике
Вот скажите, вы часто акынов слушаете? А если слушаете - надолго ли вас хватает?
Слушать слушаем, но хватает надолго только тогда, когда акын активно откликается на комментарии благодарной аудитории - механизм обратной связи должен работать постоянно,и не только на одобрительные отклики приятных Вам людей!
Удачи, все получится!
Мне кажется, что вас уже "принимают"