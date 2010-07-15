Я никогда не был блоггером. Я и чужие-то блоги раньше не читал. Такой вот несовременный. А тут вот почему-то "сдался" и решил войти в местное сообщество. ПринимайтеЯ понимаю: есть люди, которые терпеть меня вынуждены. Близкие, подчиненные... Но неужели мои размышлизмы могут быть интересны другим людям? Тем более, если эти размышлизмы будут ещё и ворчливыми... Вообще - насколько это соответствует моему внутреннему отношению к культуре поведения на людях? Ну да, есть те, которые называются талантливыми писателями, журналистами... Но ведь есть ещё и такие, которых не без основания именуют графоманами. Что, и я туда же?Примерно так я размышлял, пытаясь определиться, вступать ли мне в сообщество блоггеров.Но ведь вы все знаете: труднее всего дается первый шаг. Я всё же решил его сделать. Попробую посмотреть, как всё это будет развиваться. Тешу себя надеждой, что в случае неудачи смогу найти в себе и силы прекратить собственное публичное занудство.Я смотрю, тут некоторые в первом своём сообщении сразу рисуют грандиозный план, рассказывают целую программу - что будет писать, о чем и как... Я такого сделать не смогу. Я не знаю, о чем именно буду писать. Но буду стараться не уходить от тематики портала слишком далеко.Блоггер чем-то сродни акыну: что видит, о том и пишет. Вот скажите, вы часто акынов слушаете? А если слушаете - надолго ли вас хватает?