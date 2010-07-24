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О ликбезе

24.07.2010 18:36 85 2 712 просмотров
Я снова о "больном" - о низкой финансовой грамотности большей части населения. Сколько уже сказано на эту тему, но вот мне всё же хочется добавить. Тем более, что есть конструктивное предложение.

Когда-то ещё в начале работы портала Банки.Ру я где-то на форумах высказывался о том, что борьба с финансовой неграмотностью выгодна и банковской системе, и клиентам. Ещё я говорил о целесообразности объединения усилий в этом направлении Банка России и сообщества банков. С тех пор воды утекло не мало, но финансово грамотным население России не стало. Проблема остаётся актуальной.

Мне, как клиенту банков, выгодно, чтобы общий уровень финансовой грамотности населения повышался. Это, по моему мнению, должно привести к снижению некоторых рисков банков, а значит - к более выгодным предложениям для клиентов (например, к снижению процентных ставок по кредитам, к появлению новых, более сложных продуктов и т.д.).

Как повысить грамотность? Конечно же, было бы куда лучше для всех, кабы для этого была создана федеральная программа. Но это другая тема. А что можно сделать здесь?

Суть конструктивного предложения: создать своего рода электронный учебник (который в перспективе может переродиться в энциклопедию).

Сегодня мне представляется, что Банки.Ру - наиболее благоприятное место для начала нового проекта по повышению финансовой грамотности. Если, конечно, привлечь к этому проекту сами банки, зависимых и независимых экспертов, опытных пользователей, платежные системы и кого-там-ещё-нужно.

Банки.Ру могли бы стать координатором и инициатором проекта, а необходимые средства на его реализацию вполне могли бы выделить заинтересованные структуры: банки и платежные системы.

Вот, вкратце так. Несколько сумбурно, пожалуй, но ведь это всего лишь идея, высказанная без специальной подготовки, без структурирования её подачи и т.п.

Комментарии 85

Сергей Попов  (sonnert)
#
Согласен, Сергей. Термин "борьба с финансовой неграмотностью" очень правильный. Согласен, что выгоден он обоим участникам диалога Банк - Клиент. И только в том случае, если оба намерены на честную работу. И, как я помню, совсем недавно А.Г.Аксаков презентовал программу повышения финансовой грамоты населения. Некое подобие ЧГП, если не ошибаюсь. На деньги банков и бюджета (Могу ошибиться на счет бюджета, не помню!)
Но!!! Это будет иметь смысл, если "ученикам" это будет нужно. Какие "электронные учебники", Сергей? Зачем людям "инциклопедия"? На Банки.ру пару дней назад вёл диалог с людьми, которые не хотят даже подумать о своей ответственности за принятие решения по своим деньгам. Требуют гарантий возврата средств. Да ещё, очевидно, с 30-40% годовых. Не хотят люди учиться, а даже если имеют диплом (вместо Энциклопедии), то на кой им твои учебники, если надо с ЦБ гарантии выбить?
Идея не нова, мысли витают в воздухе, но поможет только тем, кто этого хочет. Я -"За"!
альберт зайдуллин  (trast)
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извините а я не согласен т.к. банки данную не грамотность активно юзают....им это в 1 очередь не выгодно
и во-вторых это не искоренить население в основном своем погрязло в своих проблемах и решение их деньги т.е. кредит(ипотека,авто кредит и т.п.)и ему не важно вчитываться что написано там в бумаге,главное решить свои трудности
и в третьих это утопия так как договор банка это такая зубодробилка оставленная из(как минимум)10-20 гениев мысли,что ее догнать не каждый способен,особенно после 10-12 часового рабочего дня.
я так то тоже ЗА всеми 5 конечностями,но повторюсь это утопия....
Сергей Попов  (sonnert)
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Альберт, Вы упустили мою реплику только в том случае, если оба намерены на честную работу. Я отношу свой банк к таким. И тема близка. Объясню на примерах.
1.Дал дочери карточку (у меня "Золотая Корона" smile:)), чтобы она в банкомате сняла немного денег. Ей 10 лет, и она уже легко разбирается с банкоматом. Но перед ней стояла женщина, которая очень долго мучила клавиатуру, долго искала в МЕНЮ, что ей нужно и т.п. Скопилась очередь smile:( Это, конечно, уже не так мучительно долго, как лет 10 назад, но всё-равно отсутствие навыка пользователя тормозит. Кстати, кассиры с терминалам уже тормозят реже. Надеюсь, что какие-то курсы-лекции снизят "боязнь банкоматов" у населения.
2.На Банки.ру в блоге у кого-то было про "дыры в системе удаленного обслуживания счета". Чем больше клиент знает про слабости в интернете, системе Клиент-банк, тем меньше потом придется решать "неприятных вопросов" через суд и потерю денег.
3.Традиционно считается, что чем меньше клиент понял в договоре, тем банку лучше. Но здесь очень велик риск, что суд примет сторону должника. Вспомните, что "скрытыми процентами" занимались многие и ЦБ, и ФАС и Роспотребнадзор.

Я очень рад, что моя позиция совпадает с политикой администрации моего банка, что открыто работать выгодно. Я до конца не понял, в чём выгода "юзать неграмотность"?
Про "трудности" уже тоже писал. Когда человек покупает машину, он "изъюзает" весь интернет, замучает друзей и малознакомых, какую ему машину взять, где скока кобыл, какой сервис, скока стоит и т.п. Но когда дело доходит до распоряжения деньгами, "население" думать не хочет. Даже мея экономическое образование и начальную математику.
Про "гениев мысли" отчасти согласен.Но вас никто не торопит, возьмите с собой договор, почитайте сами, дайте почитать другим (как с покупкой машины). Не надо хватать сразу. Это уже вопрос психологии, а не образования. ИМХО smile:)
альберт зайдуллин  (trast)
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тема банкоматов и т.п. согласен тут народ темнее темного...но по поводу договора извиняйте чаще всего(имею виду банки которые работают на ширпотреб)договор показывать оказываются(да и читать его явно мало кто хочет)стесняются наверное кто знает smile:|
Сергей Попов  (sonnert)
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Альберт, вот одним из пунктов финансовой грамоты я бы хотел, чтобы люди, как ты, оговаривались, какие банки они имеют в виду. Те, что работают в магазинах совсем не заточены на внимательное прочтение договора. Да и покупатель не хочет терять время, ему надо срочно купить телефон, утюг или ещё что-нибудь ненужное, а потом лить слёзы и проклинать все банки. Мне захотелось почитать договор одного из банков в М-Видео. Договор был листах на 10. Я пробежал глазами только разделы. Дошёл до "страхования", задал уточняющие вопросы. Девочки совсем потеряли ко мне интерес. 2-3 ответа и становится понятно по сути - правду вам не говорят
альберт зайдуллин  (trast)
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я один довод скажу и железный он...возьми договор между ростовщиком и заемщиком все ясно и понятно на одной странице.так как не нужно больше ничего коротко и ясно взял --отдай..а с банками так договор на 10--20 страниц и такой,что простому смертному его понять анрил.о чем это говорит?у меня ответ один банк занимается мошенничеством...и вся эта грамотность сведется к нулю в момент например когда тебе нужно жилье,а выход только один кредит...и свое несогласие подписать данный эпос умов означает нет жилья....пока не появится у населения выбор,данная тема так и будет носить утопическую идею..в первую очередь все зависит от законодательной базы территории в которой мы существуем...а потом далее по теме..
Сергей Попов  (sonnert)
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Альберт, почитай свой трудовой договор. Вряд ли он более, чем на 2 листа. Меня удивило в свое время, уже лет 20 назад, что контракт Гретцки был на 30 листах или страницах, что тоже не мало. В контракте оговаривалось очень многое, что не регламентируется Законом. Наши законы очень дырявые. Поэтому, не могу согласиться, что, чем меньше договор, тем лучше. Хотя, согласен, в большом мешке легче спрятать "кота".
Я другой довод скажу - не зная броду - не лезь в воду. Как бы сильно ни хотелось освежиться
альберт зайдуллин  (trast)
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эх)))нетуть такого))))у меня только подписанная бумага о рисках))а так был когда то такой на одном листе так же уместился))
да пусть хоть он будет большой,о основное то хранит в себе взял стока то,должен отдать стока то(положение меняется от зависимости клиента) и вот в это основное напихаут столько мусора,что читать иногда не охото...дурят народ и по ту и по эту сторону..а у нас нет выбора...хоть какое будет иметь название банк ,толку ноль ,договор он по сути типовой.я говорю государство должно создать среду честной работы,а потом можно будет о грамотности поговорить,а так пока что одни слезы..с двух сторон(вкладчик\должник)в другую сторону (банк).все жду когда банк перейдет работать не на ликвидность мифическую,а на качество обслуги людей..а так всем походу выступает пример сбера,а некоторые еще более продвинутые умственно начинают вилять законами внутри договора в свою пользу smile:)
Дмитрий  (asd1979)
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Сергей,что по вашему надо включить в этот учебник smile:?: Какие например темы smile:?:
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
В двух словах не ответить. Получится, как нынче пишут, "многа букаф".

В моем представлении, нужно делать из расчета на ребенка. Постепенно углубляясь и усложняя. И всё строить на принципе вопрос-ответ. Так проще для восприятия. Вопросы могут быть как простейшими (что такое банк? что такое кредит? как выбрать подходящий банк? какие бывают карты? чем они отличаются?..), так и более серьезными, что ли (чем отличается вклад от депозита? почему кредит и кредитная карта это разные продукты? как самому расчитать процентную ставку? как работают кредитки? какие бывают инвестиционные продукты? что такое ПИФы и как они работают?..). Дальше - уже более "продвинутые" вопросы (как происходит конвертация валют при оплате картами? что такое индексный депозит? что такое структурированные ноты и как они работают? что такое бивалютная корзина и зачем она нужна?..) Ну, как-то так, примерно.

И, конечно, специальный раздел, посвященный вопросам защиты потребителя банковских услуг: что и как делать в тех или иных обстоятельствах. Если банк в чем-то отказывает, если обнаружена неправомерная транзакция, если банкомат деньги "съел" и выдал ошибку, если карту к оплате не приняли и т.д., и т.п.

Можно ещё дополнить советами-рекомендациями по использованию карт, денег и проч. в разных странах и регионах, с учетом их особенностей.

Фантазия же работает, актуальность тех или иных вопросов реально отражает этот портал, главное взяться за это дело.
Дмитрий  (asd1979)
#
Цитата
И всё строить на принципе вопрос-ответ.
Сергей а кто будет поставлять эти вопросы в вашу энциклопедию smile:?: Наверное надо кинуть клич,чтобы люди задавали свои вопросы про банки.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Ну, во-первых, не мою всё же smile:)
Вопросы же формулировать должны специалисты по составлению подобного рода изданий. Что-то вроде психологов, социологов, технических писателей и др. Основу же для разработки можно черпать из форумов этого портала и других подобных, из Народного рейтинга, из здравого смысла...
Дмитрий  (asd1979)
#
Хорошо бы издать такую энциклопедию в виде бумажной книги.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
А это дороже и сложнее. В электронном виде (в интернете) материал может публиковаться по мере его накопления и формирования - то есть уже в процессе создания и подготовки параллельно может вестись и работа над ошибками, правка, уточнение...

Кроме того, гипертекст предоставляет гораздо большие возможности, чем обычный книжный текст. И если художественное произведение не изменяется при издании его в виде классической книги или при размещении в электронной библиотеке, то любой справочник только выигрывает, если делается гипертекстом в электронном виде.

IMHO, конечно.
альберт зайдуллин  (trast)
#
в России инет юзают 30 процентов населения((((((и то большинство из них молодежь....так,что наверное людей изначально надо приучить к компьютеру а потом так далее...но тут сыграет шутку демография..и вскоре пользователей сети станет больше...(имею ввиду грамотного и совершеннолетнего)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
30% населения, говорите? Ну, вероятно, Вы это значение не из головы взяли. Пусть так. Теперь давайте хотя бы попробуем посчитать не всё население, а наиболее активную его часть. Или даже ту часть, которая находится, так сказать, в работоспособном возрасте, то есть от 20 до 60 лет. Как по-Вашему, насколько возрастет значение? Вместо 30% сколько получим? Это разве мало? По-моему, так более, чем достаточно. И даже если бы остались те же 30% - это же каждый третий! Это очень много. А ведь стоит ещё учесть то, что не использующие интернет могут прислушиваться к мнению тех, кто использует.
альберт зайдуллин  (trast)
#
ну этот вопрос задайте владельцам данного портала...думаю получите смешную цыфру..даже к дееспособному населению....
а вот тот же глупый контакт имеет больший интерес у народа...к великому разочарованию
Анатолий Вира  (brodjaga)
#
Маленькое уточнение: финансовая грамотность невозможна без правовой (юридической) грамотности...
Но, по-моему, грамотный клиент банкам нафиг не нужен - его сложно обдурить...
Сергей Попов  (sonnert)
#
Ещё раз - нашему банку понятливый и сообразительный клиент выгоднее. Меньше у нас правовых (юристы меньше по судам ездят, а безопасники по клиентам) и, главное, РЕПУТАЦИОННЫХ рисков (дурная слава не нужна).
Согласен, тяжело (даже - невозможно) стать и юристом, и финансистом только для получения услуг банка. Так же, как и необязательно кончать Мед, чтобы лечиться. Есть такое слово - Консультация. Не знаешь - спроси того, кому доверяешь
альберт зайдуллин  (trast)
#
тут не соглашусь опять таки,Вы почитайте любой типовой договор банка и там явно на данном этапе написано клиенту, ты лох(извините за жаргон)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Альберт, я не обсуждаю поняти "любой типовой договор", я читаю, вникаю, визирую почти все договоры своего банка. Уверяю вас, если есть какое-либо условие, неустраивающее клиента, это условие принято в целях защиты интересов клиентов банка, находящихся по другую сторону баланса smile:)... Мудрено как сказал smile:) В общем, если не защитить себя от заемщика, придется объясняться с вкладчиком.
p.s. согласен, что договор банка по стандартной услуге поменять почти невозможно. Но можно. Под некоторых особо настойчивых готовили допсоглашения по условиям
альберт зайдуллин  (trast)
#
мне Ваш банк все интереснее становится))))))как вкладчику....кредит для меня от банков нонсенс....
Сергей Попов  (sonnert)
#
мы за Уралом, до нас ещё лтеть и лететь. Ещё по деревенски, клиентоориентированно работаем smile:)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
На мой взгляд, это очередно распространенный миф - считать, что, якобы, любой банк заитересован в обдуривании клиентов. Если таковые и есть - их век недолог, рано или поздно они либо переродятся, либу канут в Лету. Обучение же клиентов может ускорить процесс очищения банковской системы от "пены".
Orest  (Orest)
#
Не любой, конечно. Но те, что есть - это нечто.
Только "Альфа" с "ХКФ" чего стоят.
альберт зайдуллин  (trast)
#
простой пример на линейке продукта миг-24 от банк24ру,почитайте ихние тарифы(кстати линейка еще так сказать молода и стройна) и не упадите со стула....заманивают клиента(мягко селят,жестко спать smile:| )в итоге на каждое обращение приходит карта(убожество просто не именная,без св)с лимитом диким просто в целые 1000 рублей....человек 6 уже надоумил пойти закрыть эту карту....
Георгий Крюков  (Гога)
#
И что там с тарифами не так?
Грейс есть но кредитом лучше не пользоваться.
А вот банком для переводов просто замечательно.
Вы еще на Форекс сходите. smile;)
альберт зайдуллин  (trast)
#
а что я там забыл? мне и фортса достаточно smile:D
ну вот смотрите у меня лимит 1000 рублей карта не именная,кода свс2 нет,номера карты нет(но имеет сие создание умов гордое имя виза)первый вопрос как воспользоваться данными деньгами?ответ первый банкомат,ответ второй для более продвинутых инетбанк(что более редко)
если брать первый первый вариант
снимаю плачу банку 130 за снятие(на руках 870р),юзаю грейс закрываю его,опять плачу комиссию за внесение+за закрытия грейса...и так весь год.итого имею я бесплатный смс сервис,инетбанкинг(пока что,скорее всего будет вскоре принято решение в одностороннем порядке,что харе халявы пора и платить за это....),несчастные 870 рублей на 50 дней(без процентов)
что имеет банк от меня за этот незабываемый лимит(который дают всем подряд)за год почти 4400рублей где-то,учитывая все комиссии и годовое обслуживание горе карты (в 365 рублей в год) и Вы считаете это нормой?
втюхивают то ее обычному населению которые не читают даже договора и тарифов. и вся картина станет еще грустнее когда начнут взимать комиссию к примеру за смс,людям то сообщат когда их долг будет в районе 3-5 тыщ.а теперь представьте себе размах данной аферы по России..
Георгий Крюков  (Гога)
#
А, ну если ТУПО юзать 1000 еще и с платой за обслуживание, еще и нал снимая, то уж и на штрафы налететь для полного кайфа.
Это понятно зачем ее дают.
Особенно весело эту 1000 в ИБ просадить.
Мне вообще ее подключить забыли, потом вторую приляпали и комиссию списали, потом все вернули.
А так запросто юзать на заправку можно или на сотик. smile;)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Так без нее нет МИГ-24.
А так через годик можно и отмазаться. smile:)
альберт зайдуллин  (trast)
#
она и так дается на 2 года без права восстановления smile:D в общем бред,сначало было смешно когда друг упомянул о таком чудо продукте,а как почитал жалко стало народ smile:)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Неэээээ.
Она на 30 лет дается. smile:D
В смысле овердрафт. Так что перевыпустят.
альберт зайдуллин  (trast)
#
Для тех, кому нужен Тест-драйв услуг, кто слишком молод чтобы иметь кредитную историю и для тех, кто кредитную историю успел испортить
МИГ 24
45% годовых
5% от суммы операции
365 руб.**
** в стоимость годового обслуживания входит выпуск карты Visa Instant Issue



VISA INSTANT ISSUE Перевыпуск не предусмотрен

или мы разговариваем о разных вещах? smile:) но моим знакомым именно вот это убожество прислали smile:)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Не знаю.
У меня ЭЛЕКТРОН на карте написано.
А в договоре VISA INSTANT ISSUE.
Еще там про овердрафт на 30 лет до 300000 первоначально 1000 руб.
До 50 дней грейс по всем операциям.
Ни каких плат за увеличение лимита.
365 руб в год с любым лимитом.
Ставка в зависимости от предоставленных документов плавающая как сказали, но я из грейса и не собираюсь выходить.

Насчет перевыпуска карты возможно электрон перевыпускать будут, тарифы надо на МИГ-24 читать.
В принципе карта и не нужна вовсе лично мне не с лимитом не без. Счета есть, ИБ есть и более чем достаточно.
Дмитрий  (asd1979)
#
Как можно обдурить человека при заключении депозита smile:?: И если человек заранее ознакомился с договором.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Депозит не заключают, его открывают, закрывают, пополняют... smile:)
А обдурить можно. Если в договоре, например, указать, что получить весь депозит с положенными процентами можно только наличными, при личной явке в банк не позже чем на следующий день после срока его окончания и при неявке вовремя депозит считается продленным. А если снять деньги с продленного депозита, то возвращается только превонаальный взнос и проценты из расчета 0,01% годовых.

Примерно так или похоже бывали устроенными условия в некоторых банках.

Поэтому договоры - конечно же! - нужно внимательнейшим образом читать и не стесняться выспрашивать все непонятные моменты. Все ли это делают?
Дмитрий  (asd1979)
#
Цитата
Если в договоре, например, указать, что получить весь депозит с положенными процентами можно только наличными, при личной явке в банк не позже чем на следующий день после срока его окончания и при неявке вовремя депозит считается продленным. А если снять деньги с продленного депозита, то возвращается только превонаальный взнос и проценты из расчета 0,01% годовых.
Наверное вы имеете ввиду банк русский стандарт smile:?: Еще хорошо когда на сайте банка можно познакомиться с депозитным договором.Сергей,а когда ваша удачная идея начнет реализовываться smile:?:
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
когда ваша удачная идея начнет реализовываться

У меня нет ответа. Я пока только идею озвучил. Кто, как и когда её будет реализовывать - не знаю. Мы ведь пока даже реакцию на неё со стороны портала Банки.ру не знаем.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Анатолий Аксаков: «Мы решили, не дожидаясь решений правительства, создать межрегиональный центр финансовой грамотности»
08.07.2010 13:04
Центр финансовой грамотности будет создан усилиями кредитных организаций при Ассоциации региональных банков.

Обещанного год ждут, а между тем финансовую грамотность населения необходимо повышать, и как можно быстрее. «Мы решили, не дожидаясь решений правительства, не дожидаясь запуска государственной программы повышения финансовой грамотности, создать межрегиональный центр финансовой грамотности при ассоциации. Он создан, зарегистрирован, на первом этапе бюджет этого центра будет примерно 10 млн. рублей», - сообщил президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».

Создание центра, где граждане смогут научиться планировать свой бюджет и разбираться в тонкостях кредитования, оплатят банки-члены ассоциации. Кредитные организации вполне заинтересованы в проекте, поскольку им необходимо наращивать потерянные за время кризиса объемы кредитования. При этом население все еще опасается пользоваться многими банковскими услугами. Многие не то что не готовы брать кредиты, но и порываются забрать свои средства с депозитов лишь при первом упоминании таких страшных словосочетаний, как «вторая волна кризиса». Если население станет образованнее, это повысит доверие банков к заемщикам, поскольку последние будут лучше разбираться в том, что они делают и будут правильно рассчитывать свои силы по возвращению кредита.

Помимо формирования класса добросовестных заемщиков, программа имеет целью создать класс массовых инвесторов. Эта часть проекта рассчитана, в основном, на молодежь, и пока носит название "Как стать миллионером". Школьные учителя экономики получат разработанные Ассоциацией «Россия» брошюры, по которой они с сентября будут проводить обучающие семинары. В настоящий момент менее 1% населения России имеет вложения на фондовом рынке. В развитых странах этот показатель составляет около 20%.
Сергей Попов  (sonnert)
#
В самом деле так делается? Наверное, немного не так. Если срок депозита окончен, то % либо причисляются к вкладу, либо учитываются отдельно. И при наличии в договоре условий "автопролонгации" кредита, кредит продлевается на тот же срок. Но начисленные % по первому периоду никуда не деваются, их можно забрать. Вклад по статье 837 ГК тоже можно забрать в любое время, а % за пролонгируемый период могут быть и 0,01.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Цитата
Примерно так или похоже бывали устроенными условия в некоторых банках.

А вы хоть один пример подобного можете привести?
Какие-то голословные утверждения. smile;)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Цитата
Депозит не заключают, его открывают, закрывают, пополняют...

А Договор вклада/депозита не заключают?
smile:)
альберт зайдуллин  (trast)
#
легко...есть пункт указывающий на статью гк рф,где клиент уже изначально согласен со всеми действиями банка...причем в одностороннем порядке..
Сергей Попов  (sonnert)
#
Я вам назвал точную статью, назовите и вы свою. А если 2 статьи противоречат друг другу, то это совсем не "легко", это только суд. И не один
Sterh  (Sterh)
#
Я могу smile:) Откройте Ваш "карточный" договор найдите пункты об ответсвенности клиентов по операциям с введённым пином, о сроках возврата денежных средств с карточных счетов.... это и есть то о чём говорил trast (клиент лох)
альберт зайдуллин  (trast)
#
3.7. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Банк имеет право вносить изменения в настоящие Общие условия и в Тарифы за исключением одностороннего увеличения размера процентов и (или) изменения порядка их определения, увеличения или установления комиссионного вознаграждения по операциям. При этом изменения, внесенные Банком: маленький пример...и люди подписывают это не глядя...и почти у всех банков так..не взирая на продукт(депозит\кредит\вклад)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну так других и не бывает практически.
Просто следить за изменениями необходимо. smile;)
альберт зайдуллин  (trast)
#
ну как следить к примеру?я обычный трудяга устал что конь имею кредит(то есть пашу за себя и за того дядю),что мне надо отдых значит сон,выходные семья домашная утварь всякая,летом еще огород добавится.договор 80 процентов случаев не читают,единственное что интересно людям график платежей.и вот оно чудо приплыло через пол года,да и с суммой с нулями.это мошенничество и опят таки рассчитанное на наш менталитет,на западе не проканало бы такое...
еще раз повторюсь нужна база законодательная и регулятор нормальный,а пока что вот так живем..
как гриться спали врозь,а дети были smile:(
Сергей Попов  (sonnert)
#
За 450-й идет 451 и 452. Так, что не так уж и "легко". Суд.
альберт зайдуллин  (trast)
#
кризис показал всю легкость,этого видоизменения договора...несогласен отдай через час и свободен..по поводу кредита
по поводу вклада,всем сразу лимиты обрезали дневные,штрафы за досрочную выдачу денег, у некоторых аж до 20 процентов доходило..поворчали и успокоились..
Сергей Попов  (sonnert)
#
Согласен, такое очень возможно. Но, опыт 20% комиссии одного из ТОП-5 (кажется) оказал, что при твердости клиентов вернуть комиссию реально
Sterh  (Sterh)
#
Удивительная у нас страна smile:) Учить финансовой грамотности население smile:) для чего?? да просто что бы население было невозможно обмануть, а кому обманывать население в этой удивительной стране??? да вот есть наверное "плохие" Банки, обманывают блин... ерунда говорит Аксаков мы на деньги хороших клиенто ориентированных Банков создадим такие центры где Вас научат защищиться от "плохих" Банков, тем более как уверяет нас юрист одного очень хорошего, буквально клиенто ориентированного Банка Сергей Попов хорошие уже защищены от заемщиков smile:))) (В общем, если не защитить себя от заемщика...) круговая защита так сказать smile:) в проигрыше только плохие, необученные клиенты и Банки обманщики...

Прошу извинить за стёб, но если банкомат "зажевал" Ваши деньги и Банк не зачислил Вам их на счёт ответить должен Банк, а не необученный клиент ибо Банк экономит на сервисном обслуживании нехорошего Банкомата, если с Вашей карты жулики сняли деньги то ответить должен Банк, так как он предоставил Вам небезопасную услугу если рекламная девушка уверяет Вас что кредит предоставляется под 10% годовых, а в договоре эффективная ставка 80 годовых то отвечает тот же ответчик и т.д.

альберт зайдуллин  (trast)
#
было бы все так просто...но на деле все грустно...нет банков хороших,но и людей уважать надо по большой сути..я просто сравниваю 2 ипостаси банков
за просрочку в кредите человека до белого колена доведут,а за вклад\зажеванные деньги\украденные и т.д. изменяйте на те вам 0.01 от рефинансирования и то если настоишь на этом...
Сергей Попов  (sonnert)
#
Вот поймал себя на неграмотности. Отправил сообщение в ответ на ваш "стеб", а оно куда-то делось smile:)
Повторюсь, УЧИТЬ кого-то дело безнадежное, если ученик не хочет учиться. Математики средней школы вполне хватает, чтобы рассчитать % по кредиту, вкладу и т.п. В любом случае это проще, чем разобраться в многообразии типов двигателей всех машин, их характеристиках и т.п. Но это при покупке машины делают с удовольствием. Не будучи дипломированными механиками.
Чтобы понять, что программа 10-10-10 это совсем не 10% годовых, не обязательно быть специально обученным экономистом или юристом (Сергей Попов, кстати, ни разу не сказал, что он юрист. Вы с Жириновским спутали)
Про "зажевал" - согласен. Вернуть деньги надо, независимо от того, кто зажевал - банкомат или кассир smile:). Только для своей защиты от мошенников банк может провести процедуру проверки. Если бы этого не делалось, пострадавших от "жевания" банку не переварить.
Если с ВАШЕЙ карты сняли деньги, что должен платить банк? Оцените уровень своего стеба! Или это вы серьезно? Вы не только считать не хотите, вы уже просто думаете, что будете давать свою карту всем подряд, а банк будет вам возмещать... Уж, извините. Тут банк опять же будет разбираться в причинах. К сожалению бывает, что "жулики" это и есть клиент. А есть дыра в защите банка. Однозначного возврата, без разбора быть не может.
Про рекламную девушку вообще странно. Вы ещё доверяете девушкам? smile:)
альберт зайдуллин  (trast)
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заметьте я не против проверки и даже за нее,но зачем устраивать театр абсурда с проверкой аж в 90 дней...по моему даже 30 тут чересчур..
Сергей Попов  (sonnert)
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Боюсь ещё больше понравится вам, но на прошлой неделе наш гл.бух выговаривала, что не успели решить за месяц проблему. Не очень простую, на мой взгляд smile:)
Шо то скучно здесь опять.  (Alex-Malachevsky)
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Нда. Хотелось бы для начала избавиться о юридической наглости или безграмотности ушлых банковских юристов.
Причем здесь финансовая грамотность населения?
Финансовая грамотность населенияч, ничуть не приоритетней юридической, ТЕХНИЧЕСКОЙ ИЛИ МЕДИЦИНСКОЙ.
@mike  (@mike)
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А вот нужна ли повальная финансовая грамотность? Вопрос не от человека, борющегося за абстрактный "мир во всём мире", а одного из завсегдатаев форума. Если грамотный потребитель финансовых услуг имеет возможность получить несколько больше. Но - банкиры не станут делиться своим, поэтому это просто перераспределение того, что предназначено для клиентов. Знающим - больше, незнающим - меньше. Это такой, циничный взгляд на вещи.

А теперь реалистичный: лично я около 7 лет посвятил тому, что помогаю желающим узнать и понять немного больше и стать грамотным потребителем банковских услуг. Много ли желающих? Да не то чтобы... Возьмём даже аудиторию Банки.ру. Сколько из пришедших заходят именно для того, чтобы задать вопрос и получить ответ? Подозреваю, что к сожалению не так уж и много. Значительная часть - те, кто придёт и пожалуется в "Народный рейтинг". И самое досадное: многие из жалующихся, даже если они были неправы (и им в комментариях к отзыву это объяснили) никаких выводов для себя не делают. Ну не хочет учиться народ даже на собственных граблях. А Вы хотите абстрактно научить на чужих ошибках и чужом опыте... Да даже если закон принять "о всеобщей финансовой грамотности" - это с трудом пойдёт. Перестиройка сознания это дело не одного поколения. Хотя, возможно и в самом деле, если начать с самого элементарного, "финансового букваря". И начать учить тех, у кого мозги ещё не закостенели. Только первые существенные результаты в этом случае будут лет через 15-20.

@.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Майк, реально так. Несколько лет назад помогал молодым романтикам, которые хотели построить консалт-бизнес именно на объяснении эффективной ставки по кредиту-депозиту, условиям и т.п. Но, в то время все в финансах разбирались, как в футболе. Некого было учить и консультировать. Никто не хотел за это платить. Бизнес свернули smile:(
Шо то скучно здесь опять.  (Alex-Malachevsky)
#
Да не так все!

Нарушения банками законодательства пытаются оправдать низкой финансвой грамотностью населения. Это не оправдание. Или о каких банковских продуктах мы говорим? Большинство негативных отзывах в НР это жалобы граждан на массовые банковские продукты. Кредит, депозит + КК, перевод денежных средств. Это в принципе, типовые банковские продукты, направленные на массового пользователя и не должны требовать от него какой-то особой финансовой грамотности.

Что же касается, более сложных продуктов или схем, то нужны как везде специалисты(даже если сегодня это не восстребовано!).

Другими словами, не финансовой грамотности нужно учить население, а учить население пользоваться соответствующими услугами профессионалов.
Sterh  (Sterh)
#
...."Если с ВАШЕЙ карты сняли деньги, что должен платить банк? Оцените уровень своего стеба! Или это вы серьезно? Вы не только считать не хотите, вы уже просто думаете, что будете давать свою карту всем подряд, а банк будет вам возмещать... Уж, извините. Тут банк опять же будет разбираться в причинах. К сожалению бывает, что "жулики" это и есть клиент. А есть дыра в защите банка. Однозначного возврата, без разбора быть не может.".....
Вот так, клиенты-жулики smile:) При таком подходе чему учить то собираетесь клиентов-жуликов??? smile:)
А "реально" совсем не так, Банк продаёт свои услуги, не продукт как это сейчас модно говорить, а именно услуги и если пониманию "правильному" этих "услуг" население нужно "учить", то банку на этом рынке нечего делать... А "реально" учить никого никто не собирается, просто маркетинговое решение позволяющее выработать у "жуликов" лояльное восприятие некомпетентости "продавцов".

Сергей Попов  (sonnert)
#
Трудно учить того, кто не хочет. Ещё труднее объяснить человеку с другой планеты, что на Земле есть жулики. smile:cry:
Sterh  (Sterh)
#
Cергей, про "жуликов" в банковской интерпритации я наслышан smile:) Поймите одну очень простую вещь, нет жуликов на рынке есть Ваши клиенты к которым Вы так относитесь и позвольте не поверить в клиентоориентированность Вашего банка, сотрудник которого так пишет о клиентах...
А о "жуликах", сиречь мошейниках, данное "звание" может "присвоить" суд при наличии доказательной базы, а не как не банковский клерк smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Всё понял. Спорить бессмысленно. Для меня человек, получивший денег в банкомате больше, чем просил, а потом снова и снова пытающийся повторить эту операцию, мошенник. Персона, не желательная для обслуживания. Без решения суда. Вы - более грамотный в юриспруденции, можете решать в силу своего образования. Спор бесполезен. Ничья
Татьяна Колычева  (Pingva)
#
По моему идея гениальная! Приучаю мужа пользоваться более грамотно банковскими услугами. Год уговаривала завести банковскую карточку. Поддался только на то, чтобы копить мили на билет smile:D .
Как то сразу приучился пользоваться инет-банкингом и покупать ж/д билеты в инете , теперь осваивает платежи коммунальные через банкомат (тоже чтобы мили копить). Было бы проще, если бы был учебник, потому что порой трудно мне найти свои слова (да и просто подобрать информацию в инете), чем система MC от Visa отличается, какой тип карты для чего нужен... ну и сама не все знаю.
Sterh  (Sterh)
#
Татьяна, Вы очень смелая девушка. Научили мужа рисковать семейными деньгами и при этом платить банку за риск деньги smile:) Почитайте http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=85265 и подумайте стоит ли семейная идилия возможности мужа "грамотно пользоваться банковскими услугами".
Вадим Пикулин  (pqline)
#
На банки.ру пару лет назад обсуждался старт такого раздела. Были договоренности с двумя банками в этом направлении, которые уже создали большие и хорошие материалы на эту тему, они были готовы предоставить своих экспертов. Также были обговорены сроки, финансовая сторона и пр., но проект так и не пошел… Надеюсь, что текущее развитие портала позволит в ближайшее время вернуться к обсуждению данной темы.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Вадим, Вы написали именно то, что мне хотелось бы прочесть smile:)
Я бы тоже хотел надеяться на развитие этого проекта.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Сергей, я, к сожалению, поздно прочитала комментарии. Да, по крайней мере, в плане технологий, мы точно планируем создать ликбез. Два года назад, когда мы открывали раздел ДБО, даже создали некую страничку http://www.banki.ru/products/remote/about/
Конечно, этого мало. Но сейчас на подходе уже словарь банковских терминов, который я планирую развивать. Да пребудет с нами сила, в общем. smile:)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Удачи вам в этом деле. И в процессе подготовки привлекайте местную общественность, не только банковских специалистов. Вот, скажем, @mike смог бы много интересного рассказать о том, какие карты бывают, каковы д.б. их внешние атрибуты и проч. Да и язык у "общественности" порой куда как понятнее для восприятия, нежели у некоторых банковских. Вообще проект должен быть хотя бы частично редактируем публично. Так мне представляется. Это примерно как с Народным рейтингом: сначала сделали просто, раскрутили, а потом пошли уточнения, усложнения, новые возможности... Как-то так должно быть и с "ликбезом".
Елка К  (Elin)
#
А зачем Вам банки? Есть независимые организации, которые как раз занимаются - повышением фин. грамотности - у них и материалы и опыт... и есть что сказать smile:)
Дмитрий  (asd1979)
#
Развивайте быстрее эту тему smile:!: Многим людям она нужна smile:!:
Елка К  (Elin)
#
Институ финансового планирования - повышает фин. грамотность обычных людей с 2005 года, учавствует в Федеральной программе по повышению фин. грамотности.

Есть другие проекты - например, Реальная Финансовая Грамотность - практически для чайников по полочкам и обычным языком.
Проводится куча семинаров и тренингво.

Проблема другая: ищущий - находит. smile:!:

Кому это не нужно - так хоть тысячу учебников положи перед ним, он пройдет мимо. smile:wall:

В КД нынче стало принято снчала прописывать понятия и их трактовка, чтобы было понятно - и все равно пользы никакой.

Я какждый раз человеку говорю - читайте. что подписываете, вот вам время, вот стул, стол и тишина - изйчайте.

Через какое-то время возникает вопрос, который разжеван в договре. - Почему вы этого не делаете? - А я не знал! - А договор вы каким местом читали?!!! и это отвечают БИЗНЕСМЕНЫ!

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Очень здравая мысль. Обязательно реализуем. К сожалению, прочитать комменты возможности пока нет.
Пенсионер  (Пенсионер)
#
еще раз повторюсь,фин.грамотности нужно учить со школы.но это вопрос к правителям.
дятел  (WoodMan)
#
вообще в школах бы было бы неплохо учить , хоть чему-нибудь
дятел  (WoodMan)
#
Я удивлен эпохальному плану возведения хрустального моста до парижу.
почему-то автор хочет повысить финансовую грамотность населения , а не увеличить ответственность банков за нарушение , всяческие.
Я лично не собираюсь трать свое время на повышение финансовой грамотности ,есть законы есть регулятор, есть прокуратура, есть суд есть репутация у некоторых банков, вот они пусть и делают все , что бы я рос над собой .
по чему бы не сделать как в советские времена , был один банк , был один стандартный договор , который можно было не читать , договор все равно был создан на базе закона , а не домысла недоучек -финансистов.
а сейчас количество глупых слов , мелкий шрифт , двусмысленные фразы , различное именование продуктов процентных ставок , в каждом банке свое
а будет один договор , будет одна зона ответственности , будет меньше недоучек юристов , не будет коллекторов , и все будет красиво ,ка к я в молодости
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Знаете, по хрустальному мосту до городу до Парижу добираться долго и не с руки. Мне бы хотелось несколько быстрее и чтобы полезнее случилось.

По большому счету, пенсионер (Виктор Бурцев) прав: фин.грамотности (а тогда уж точнее - азам экономики) следует учить со школьной скамьи.

Я был бы весьма рад, кабы у нас в стране вообще с грамотностью было б получше. И русский язык знать было бы полезнее, и физику, и химию, и математику, и географию с астрономией... И экономику - туда же. Это путь правильный. И долгий. Вопрос первый: а кто учителя? Далее последует ещё бесчисленное множество вопросов. Но делать это надо.

А сейчас что? Оставить как есть? Или всё же дать шанс получить интересующимся необходимые знания? Тут вот приводились ссылки на некоторые программы. Признаюсь: лично я в эти программы верю слабо. Все они, увы, слишком похожи на иммитацию ради "освоения" бюджетных средств. Потому и высказал здесь те свои мысли, которые высказал.

Цитата
по чему бы не сделать как в советские времена (...)
Тогда давайте уж доведём эту фразу до её логической завершенности: "Почему бы не сделать советские времена?"
Я не знаю, насколько красивы Вы были в молодости, но точно знаю: я туда возвращаться не хочу. А лично Вы всё ещё можете - тот "единственный" банк существует до сих пор и по-прежнему процветает.
Настя  (fax)
#
А почему бы не начать бороться с медицинской безграмотностью в первую очередь. От финансовой безграмотности страдает кошелек, от медицинской жизнь. Весь вопрос как, кто и чем должен защищать общество в важнейших сферах его жизнедеятельности. И на первом ли месте в этой борьбе стоит грамотность или все таки это факультатив.

Это так для размышлений!
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
На эту тему как раз работа ведется: хотя бы те популярные программы, что сейчас идут ежедневно по ОРТ и РТР1. Ничего похожего, связанного с банками и их продуктами нет.
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