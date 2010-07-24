Я снова о "больном" - о низкой финансовой грамотности большей части населения. Сколько уже сказано на эту тему, но вот мне всё же хочется добавить. Тем более, что есть конструктивное предложение.Когда-то ещё в начале работы портала Банки.Ру я где-то на форумах высказывался о том, что борьба с финансовой неграмотностью выгодна и банковской системе, и клиентам. Ещё я говорил о целесообразности объединения усилий в этом направлении Банка России и сообщества банков. С тех пор воды утекло не мало, но финансово грамотным население России не стало. Проблема остаётся актуальной.Мне, как клиенту банков, выгодно, чтобы общий уровень финансовой грамотности населения повышался. Это, по моему мнению, должно привести к снижению некоторых рисков банков, а значит - к более выгодным предложениям для клиентов (например, к снижению процентных ставок по кредитам, к появлению новых, более сложных продуктов и т.д.).Как повысить грамотность? Конечно же, было бы куда лучше для всех, кабы для этого была создана федеральная программа. Но это другая тема. А что можно сделать здесь?Суть конструктивного предложения: создать своего рода электронный учебник (который в перспективе может переродиться в энциклопедию).Сегодня мне представляется, что Банки.Ру - наиболее благоприятное место для начала нового проекта по повышению финансовой грамотности. Если, конечно, привлечь к этому проекту сами банки, зависимых и независимых экспертов, опытных пользователей, платежные системы и кого-там-ещё-нужно.Банки.Ру могли бы стать координатором и инициатором проекта, а необходимые средства на его реализацию вполне могли бы выделить заинтересованные структуры: банки и платежные системы.Вот, вкратце так. Несколько сумбурно, пожалуй, но ведь это всего лишь идея, высказанная без специальной подготовки, без структурирования её подачи и т.п.