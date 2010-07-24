Я снова о "больном" - о низкой финансовой грамотности большей части населения. Сколько уже сказано на эту тему, но вот мне всё же хочется добавить. Тем более, что есть конструктивное предложение.
Когда-то ещё в начале работы портала Банки.Ру я где-то на форумах высказывался о том, что борьба с финансовой неграмотностью выгодна и банковской системе, и клиентам. Ещё я говорил о целесообразности объединения усилий в этом направлении Банка России и сообщества банков. С тех пор воды утекло не мало, но финансово грамотным население России не стало. Проблема остаётся актуальной.
Мне, как клиенту банков, выгодно, чтобы общий уровень финансовой грамотности населения повышался. Это, по моему мнению, должно привести к снижению некоторых рисков банков, а значит - к более выгодным предложениям для клиентов (например, к снижению процентных ставок по кредитам, к появлению новых, более сложных продуктов и т.д.).
Как повысить грамотность? Конечно же, было бы куда лучше для всех, кабы для этого была создана федеральная программа. Но это другая тема. А что можно сделать здесь?
Суть конструктивного предложения: создать своего рода электронный учебник (который в перспективе может переродиться в энциклопедию).
Сегодня мне представляется, что Банки.Ру - наиболее благоприятное место для начала нового проекта по повышению финансовой грамотности. Если, конечно, привлечь к этому проекту сами банки, зависимых и независимых экспертов, опытных пользователей, платежные системы и кого-там-ещё-нужно.
Банки.Ру могли бы стать координатором и инициатором проекта, а необходимые средства на его реализацию вполне могли бы выделить заинтересованные структуры: банки и платежные системы.
Вот, вкратце так. Несколько сумбурно, пожалуй, но ведь это всего лишь идея, высказанная без специальной подготовки, без структурирования её подачи и т.п.
Комментарии 85
Но!!! Это будет иметь смысл, если "ученикам" это будет нужно. Какие "электронные учебники", Сергей? Зачем людям "инциклопедия"? На Банки.ру пару дней назад вёл диалог с людьми, которые не хотят даже подумать о своей ответственности за принятие решения по своим деньгам. Требуют гарантий возврата средств. Да ещё, очевидно, с 30-40% годовых. Не хотят люди учиться, а даже если имеют диплом (вместо Энциклопедии), то на кой им твои учебники, если надо с ЦБ гарантии выбить?
Идея не нова, мысли витают в воздухе, но поможет только тем, кто этого хочет. Я -"За"!
и во-вторых это не искоренить население в основном своем погрязло в своих проблемах и решение их деньги т.е. кредит(ипотека,авто кредит и т.п.)и ему не важно вчитываться что написано там в бумаге,главное решить свои трудности
и в третьих это утопия так как договор банка это такая зубодробилка оставленная из(как минимум)10-20 гениев мысли,что ее догнать не каждый способен,особенно после 10-12 часового рабочего дня.
я так то тоже ЗА всеми 5 конечностями,но повторюсь это утопия....
1.Дал дочери карточку (у меня "Золотая Корона" ), чтобы она в банкомате сняла немного денег. Ей 10 лет, и она уже легко разбирается с банкоматом. Но перед ней стояла женщина, которая очень долго мучила клавиатуру, долго искала в МЕНЮ, что ей нужно и т.п. Скопилась очередь Это, конечно, уже не так мучительно долго, как лет 10 назад, но всё-равно отсутствие навыка пользователя тормозит. Кстати, кассиры с терминалам уже тормозят реже. Надеюсь, что какие-то курсы-лекции снизят "боязнь банкоматов" у населения.
2.На Банки.ру в блоге у кого-то было про "дыры в системе удаленного обслуживания счета". Чем больше клиент знает про слабости в интернете, системе Клиент-банк, тем меньше потом придется решать "неприятных вопросов" через суд и потерю денег.
3.Традиционно считается, что чем меньше клиент понял в договоре, тем банку лучше. Но здесь очень велик риск, что суд примет сторону должника. Вспомните, что "скрытыми процентами" занимались многие и ЦБ, и ФАС и Роспотребнадзор.
Я очень рад, что моя позиция совпадает с политикой администрации моего банка, что открыто работать выгодно. Я до конца не понял, в чём выгода "юзать неграмотность"?
Про "трудности" уже тоже писал. Когда человек покупает машину, он "изъюзает" весь интернет, замучает друзей и малознакомых, какую ему машину взять, где скока кобыл, какой сервис, скока стоит и т.п. Но когда дело доходит до распоряжения деньгами, "население" думать не хочет. Даже мея экономическое образование и начальную математику.
Про "гениев мысли" отчасти согласен.Но вас никто не торопит, возьмите с собой договор, почитайте сами, дайте почитать другим (как с покупкой машины). Не надо хватать сразу. Это уже вопрос психологии, а не образования. ИМХО
Я другой довод скажу - не зная броду - не лезь в воду. Как бы сильно ни хотелось освежиться
да пусть хоть он будет большой,о основное то хранит в себе взял стока то,должен отдать стока то(положение меняется от зависимости клиента) и вот в это основное напихаут столько мусора,что читать иногда не охото...дурят народ и по ту и по эту сторону..а у нас нет выбора...хоть какое будет иметь название банк ,толку ноль ,договор он по сути типовой.я говорю государство должно создать среду честной работы,а потом можно будет о грамотности поговорить,а так пока что одни слезы..с двух сторон(вкладчик\должник)в другую сторону (банк).все жду когда банк перейдет работать не на ликвидность мифическую,а на качество обслуги людей..а так всем походу выступает пример сбера,а некоторые еще более продвинутые умственно начинают вилять законами внутри договора в свою пользу
В моем представлении, нужно делать из расчета на ребенка. Постепенно углубляясь и усложняя. И всё строить на принципе вопрос-ответ. Так проще для восприятия. Вопросы могут быть как простейшими (что такое банк? что такое кредит? как выбрать подходящий банк? какие бывают карты? чем они отличаются?..), так и более серьезными, что ли (чем отличается вклад от депозита? почему кредит и кредитная карта это разные продукты? как самому расчитать процентную ставку? как работают кредитки? какие бывают инвестиционные продукты? что такое ПИФы и как они работают?..). Дальше - уже более "продвинутые" вопросы (как происходит конвертация валют при оплате картами? что такое индексный депозит? что такое структурированные ноты и как они работают? что такое бивалютная корзина и зачем она нужна?..) Ну, как-то так, примерно.
И, конечно, специальный раздел, посвященный вопросам защиты потребителя банковских услуг: что и как делать в тех или иных обстоятельствах. Если банк в чем-то отказывает, если обнаружена неправомерная транзакция, если банкомат деньги "съел" и выдал ошибку, если карту к оплате не приняли и т.д., и т.п.
Можно ещё дополнить советами-рекомендациями по использованию карт, денег и проч. в разных странах и регионах, с учетом их особенностей.
Фантазия же работает, актуальность тех или иных вопросов реально отражает этот портал, главное взяться за это дело.
Вопросы же формулировать должны специалисты по составлению подобного рода изданий. Что-то вроде психологов, социологов, технических писателей и др. Основу же для разработки можно черпать из форумов этого портала и других подобных, из Народного рейтинга, из здравого смысла...
Кроме того, гипертекст предоставляет гораздо большие возможности, чем обычный книжный текст. И если художественное произведение не изменяется при издании его в виде классической книги или при размещении в электронной библиотеке, то любой справочник только выигрывает, если делается гипертекстом в электронном виде.
IMHO, конечно.
а вот тот же глупый контакт имеет больший интерес у народа...к великому разочарованию
Но, по-моему, грамотный клиент банкам нафиг не нужен - его сложно обдурить...
Согласен, тяжело (даже - невозможно) стать и юристом, и финансистом только для получения услуг банка. Так же, как и необязательно кончать Мед, чтобы лечиться. Есть такое слово - Консультация. Не знаешь - спроси того, кому доверяешь
p.s. согласен, что договор банка по стандартной услуге поменять почти невозможно. Но можно. Под некоторых особо настойчивых готовили допсоглашения по условиям
Только "Альфа" с "ХКФ" чего стоят.
Грейс есть но кредитом лучше не пользоваться.
А вот банком для переводов просто замечательно.
Вы еще на Форекс сходите.
ну вот смотрите у меня лимит 1000 рублей карта не именная,кода свс2 нет,номера карты нет(но имеет сие создание умов гордое имя виза)первый вопрос как воспользоваться данными деньгами?ответ первый банкомат,ответ второй для более продвинутых инетбанк(что более редко)
если брать первый первый вариант
снимаю плачу банку 130 за снятие(на руках 870р),юзаю грейс закрываю его,опять плачу комиссию за внесение+за закрытия грейса...и так весь год.итого имею я бесплатный смс сервис,инетбанкинг(пока что,скорее всего будет вскоре принято решение в одностороннем порядке,что харе халявы пора и платить за это....),несчастные 870 рублей на 50 дней(без процентов)
что имеет банк от меня за этот незабываемый лимит(который дают всем подряд)за год почти 4400рублей где-то,учитывая все комиссии и годовое обслуживание горе карты (в 365 рублей в год) и Вы считаете это нормой?
втюхивают то ее обычному населению которые не читают даже договора и тарифов. и вся картина станет еще грустнее когда начнут взимать комиссию к примеру за смс,людям то сообщат когда их долг будет в районе 3-5 тыщ.а теперь представьте себе размах данной аферы по России..
Это понятно зачем ее дают.
Особенно весело эту 1000 в ИБ просадить.
Мне вообще ее подключить забыли, потом вторую приляпали и комиссию списали, потом все вернули.
А так запросто юзать на заправку можно или на сотик.
А так через годик можно и отмазаться.
Она на 30 лет дается.
В смысле овердрафт. Так что перевыпустят.
МИГ 24
45% годовых
5% от суммы операции
365 руб.**
** в стоимость годового обслуживания входит выпуск карты Visa Instant Issue
VISA INSTANT ISSUE Перевыпуск не предусмотрен
или мы разговариваем о разных вещах? но моим знакомым именно вот это убожество прислали
У меня ЭЛЕКТРОН на карте написано.
А в договоре VISA INSTANT ISSUE.
Еще там про овердрафт на 30 лет до 300000 первоначально 1000 руб.
До 50 дней грейс по всем операциям.
Ни каких плат за увеличение лимита.
365 руб в год с любым лимитом.
Ставка в зависимости от предоставленных документов плавающая как сказали, но я из грейса и не собираюсь выходить.
Насчет перевыпуска карты возможно электрон перевыпускать будут, тарифы надо на МИГ-24 читать.
В принципе карта и не нужна вовсе лично мне не с лимитом не без. Счета есть, ИБ есть и более чем достаточно.
А обдурить можно. Если в договоре, например, указать, что получить весь депозит с положенными процентами можно только наличными, при личной явке в банк не позже чем на следующий день после срока его окончания и при неявке вовремя депозит считается продленным. А если снять деньги с продленного депозита, то возвращается только превонаальный взнос и проценты из расчета 0,01% годовых.
Примерно так или похоже бывали устроенными условия в некоторых банках.
Поэтому договоры - конечно же! - нужно внимательнейшим образом читать и не стесняться выспрашивать все непонятные моменты. Все ли это делают?
У меня нет ответа. Я пока только идею озвучил. Кто, как и когда её будет реализовывать - не знаю. Мы ведь пока даже реакцию на неё со стороны портала Банки.ру не знаем.
08.07.2010 13:04
Центр финансовой грамотности будет создан усилиями кредитных организаций при Ассоциации региональных банков.
Обещанного год ждут, а между тем финансовую грамотность населения необходимо повышать, и как можно быстрее. «Мы решили, не дожидаясь решений правительства, не дожидаясь запуска государственной программы повышения финансовой грамотности, создать межрегиональный центр финансовой грамотности при ассоциации. Он создан, зарегистрирован, на первом этапе бюджет этого центра будет примерно 10 млн. рублей», - сообщил президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».
Создание центра, где граждане смогут научиться планировать свой бюджет и разбираться в тонкостях кредитования, оплатят банки-члены ассоциации. Кредитные организации вполне заинтересованы в проекте, поскольку им необходимо наращивать потерянные за время кризиса объемы кредитования. При этом население все еще опасается пользоваться многими банковскими услугами. Многие не то что не готовы брать кредиты, но и порываются забрать свои средства с депозитов лишь при первом упоминании таких страшных словосочетаний, как «вторая волна кризиса». Если население станет образованнее, это повысит доверие банков к заемщикам, поскольку последние будут лучше разбираться в том, что они делают и будут правильно рассчитывать свои силы по возвращению кредита.
Помимо формирования класса добросовестных заемщиков, программа имеет целью создать класс массовых инвесторов. Эта часть проекта рассчитана, в основном, на молодежь, и пока носит название "Как стать миллионером". Школьные учителя экономики получат разработанные Ассоциацией «Россия» брошюры, по которой они с сентября будут проводить обучающие семинары. В настоящий момент менее 1% населения России имеет вложения на фондовом рынке. В развитых странах этот показатель составляет около 20%.
А вы хоть один пример подобного можете привести?
Какие-то голословные утверждения.
А Договор вклада/депозита не заключают?
Просто следить за изменениями необходимо.
еще раз повторюсь нужна база законодательная и регулятор нормальный,а пока что вот так живем..
как гриться спали врозь,а дети были
по поводу вклада,всем сразу лимиты обрезали дневные,штрафы за досрочную выдачу денег, у некоторых аж до 20 процентов доходило..поворчали и успокоились..
Прошу извинить за стёб, но если банкомат "зажевал" Ваши деньги и Банк не зачислил Вам их на счёт ответить должен Банк, а не необученный клиент ибо Банк экономит на сервисном обслуживании нехорошего Банкомата, если с Вашей карты жулики сняли деньги то ответить должен Банк, так как он предоставил Вам небезопасную услугу если рекламная девушка уверяет Вас что кредит предоставляется под 10% годовых, а в договоре эффективная ставка 80 годовых то отвечает тот же ответчик и т.д.
за просрочку в кредите человека до белого колена доведут,а за вклад\зажеванные деньги\украденные и т.д. изменяйте на те вам 0.01 от рефинансирования и то если настоишь на этом...
Повторюсь, УЧИТЬ кого-то дело безнадежное, если ученик не хочет учиться. Математики средней школы вполне хватает, чтобы рассчитать % по кредиту, вкладу и т.п. В любом случае это проще, чем разобраться в многообразии типов двигателей всех машин, их характеристиках и т.п. Но это при покупке машины делают с удовольствием. Не будучи дипломированными механиками.
Чтобы понять, что программа 10-10-10 это совсем не 10% годовых, не обязательно быть специально обученным экономистом или юристом (Сергей Попов, кстати, ни разу не сказал, что он юрист. Вы с Жириновским спутали)
Про "зажевал" - согласен. Вернуть деньги надо, независимо от того, кто зажевал - банкомат или кассир . Только для своей защиты от мошенников банк может провести процедуру проверки. Если бы этого не делалось, пострадавших от "жевания" банку не переварить.
Если с ВАШЕЙ карты сняли деньги, что должен платить банк? Оцените уровень своего стеба! Или это вы серьезно? Вы не только считать не хотите, вы уже просто думаете, что будете давать свою карту всем подряд, а банк будет вам возмещать... Уж, извините. Тут банк опять же будет разбираться в причинах. К сожалению бывает, что "жулики" это и есть клиент. А есть дыра в защите банка. Однозначного возврата, без разбора быть не может.
Про рекламную девушку вообще странно. Вы ещё доверяете девушкам?
Причем здесь финансовая грамотность населения?
Финансовая грамотность населенияч, ничуть не приоритетней юридической, ТЕХНИЧЕСКОЙ ИЛИ МЕДИЦИНСКОЙ.
А теперь реалистичный: лично я около 7 лет посвятил тому, что помогаю желающим узнать и понять немного больше и стать грамотным потребителем банковских услуг. Много ли желающих? Да не то чтобы... Возьмём даже аудиторию Банки.ру. Сколько из пришедших заходят именно для того, чтобы задать вопрос и получить ответ? Подозреваю, что к сожалению не так уж и много. Значительная часть - те, кто придёт и пожалуется в "Народный рейтинг". И самое досадное: многие из жалующихся, даже если они были неправы (и им в комментариях к отзыву это объяснили) никаких выводов для себя не делают. Ну не хочет учиться народ даже на собственных граблях. А Вы хотите абстрактно научить на чужих ошибках и чужом опыте... Да даже если закон принять "о всеобщей финансовой грамотности" - это с трудом пойдёт. Перестиройка сознания это дело не одного поколения. Хотя, возможно и в самом деле, если начать с самого элементарного, "финансового букваря". И начать учить тех, у кого мозги ещё не закостенели. Только первые существенные результаты в этом случае будут лет через 15-20.
@.
Нарушения банками законодательства пытаются оправдать низкой финансвой грамотностью населения. Это не оправдание. Или о каких банковских продуктах мы говорим? Большинство негативных отзывах в НР это жалобы граждан на массовые банковские продукты. Кредит, депозит + КК, перевод денежных средств. Это в принципе, типовые банковские продукты, направленные на массового пользователя и не должны требовать от него какой-то особой финансовой грамотности.
Что же касается, более сложных продуктов или схем, то нужны как везде специалисты(даже если сегодня это не восстребовано!).
Другими словами, не финансовой грамотности нужно учить население, а учить население пользоваться соответствующими услугами профессионалов.
Вот так, клиенты-жулики При таком подходе чему учить то собираетесь клиентов-жуликов???
А "реально" совсем не так, Банк продаёт свои услуги, не продукт как это сейчас модно говорить, а именно услуги и если пониманию "правильному" этих "услуг" население нужно "учить", то банку на этом рынке нечего делать... А "реально" учить никого никто не собирается, просто маркетинговое решение позволяющее выработать у "жуликов" лояльное восприятие некомпетентости "продавцов".
А о "жуликах", сиречь мошейниках, данное "звание" может "присвоить" суд при наличии доказательной базы, а не как не банковский клерк
Как то сразу приучился пользоваться инет-банкингом и покупать ж/д билеты в инете , теперь осваивает платежи коммунальные через банкомат (тоже чтобы мили копить). Было бы проще, если бы был учебник, потому что порой трудно мне найти свои слова (да и просто подобрать информацию в инете), чем система MC от Visa отличается, какой тип карты для чего нужен... ну и сама не все знаю.
Я бы тоже хотел надеяться на развитие этого проекта.
Конечно, этого мало. Но сейчас на подходе уже словарь банковских терминов, который я планирую развивать. Да пребудет с нами сила, в общем.
http://rfgm.ru/free/book1
http://www.infinplan.ru/
Есть другие проекты - например, Реальная Финансовая Грамотность - практически для чайников по полочкам и обычным языком.
Проводится куча семинаров и тренингво.
Проблема другая: ищущий - находит.
Кому это не нужно - так хоть тысячу учебников положи перед ним, он пройдет мимо.
В КД нынче стало принято снчала прописывать понятия и их трактовка, чтобы было понятно - и все равно пользы никакой.
Я какждый раз человеку говорю - читайте. что подписываете, вот вам время, вот стул, стол и тишина - изйчайте.
Через какое-то время возникает вопрос, который разжеван в договре. - Почему вы этого не делаете? - А я не знал! - А договор вы каким местом читали?!!! и это отвечают БИЗНЕСМЕНЫ!
почему-то автор хочет повысить финансовую грамотность населения , а не увеличить ответственность банков за нарушение , всяческие.
Я лично не собираюсь трать свое время на повышение финансовой грамотности ,есть законы есть регулятор, есть прокуратура, есть суд есть репутация у некоторых банков, вот они пусть и делают все , что бы я рос над собой .
по чему бы не сделать как в советские времена , был один банк , был один стандартный договор , который можно было не читать , договор все равно был создан на базе закона , а не домысла недоучек -финансистов.
а сейчас количество глупых слов , мелкий шрифт , двусмысленные фразы , различное именование продуктов процентных ставок , в каждом банке свое
а будет один договор , будет одна зона ответственности , будет меньше недоучек юристов , не будет коллекторов , и все будет красиво ,ка к я в молодости
По большому счету, пенсионер (Виктор Бурцев) прав: фин.грамотности (а тогда уж точнее - азам экономики) следует учить со школьной скамьи.
Я был бы весьма рад, кабы у нас в стране вообще с грамотностью было б получше. И русский язык знать было бы полезнее, и физику, и химию, и математику, и географию с астрономией... И экономику - туда же. Это путь правильный. И долгий. Вопрос первый: а кто учителя? Далее последует ещё бесчисленное множество вопросов. Но делать это надо.
А сейчас что? Оставить как есть? Или всё же дать шанс получить интересующимся необходимые знания? Тут вот приводились ссылки на некоторые программы. Признаюсь: лично я в эти программы верю слабо. Все они, увы, слишком похожи на иммитацию ради "освоения" бюджетных средств. Потому и высказал здесь те свои мысли, которые высказал.
Я не знаю, насколько красивы Вы были в молодости, но точно знаю: я туда возвращаться не хочу. А лично Вы всё ещё можете - тот "единственный" банк существует до сих пор и по-прежнему процветает.
Это так для размышлений!