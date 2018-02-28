Банковская карма

Банковская карма, часть 4-я



Наш справедливый суд



Отправив исковое заявление в Суд, с уведомлением о вручении, по месту жительства истца (это важно), мы немного расслабились, а зря. По телефону в Суд не дозвониться, а на сайте Суда, информация о дате рассмотрения дела по существу отсутствует. Пришлось юрисконсульту ехать в наш справедливый Суд, выяснять, уточнять не потеряли ли они наши документы, случайно!? Выяснилось – потеряли, случайно. Пришлось вызывать адвоката, устроить бучу и пояснить, что существует определённый регламент. В итоге, после диалогов на повышенных тонах, документы всё-таки были найдены, а слушание назначено через 30 рабочих дней.



В Суд, назначенный на определённый день и час, Ответчик не явился. Это хорошее предзнаменование в любом случае. Бывает, что забывают явиться, кто-то из юристов заболел, или, считая дело проигрышным, сознательно не являются на «побитие младенцев». В итоге на данном заседании Суд принял единственное верное решение из очевидных: – Банк обязан вернуть излишне полученные деньги по договору об ипотеке, заёмщику. И удалился к себе в кулуары. Мы были счастливы, несмотря на то, что Решение суда потом печатали ещё битый месяц!



Приставы, как линия предела



Срок, отведённый для апелляции, пролетел незаметно. Кстати, её обычно не подают если нет аргументов и смысла в дальнейшей борьбе одной из сторон. По-видимому, это был как раз наш случай. Дождавшись печатного решения из Суда в конце декабря 2017 г. с пакетом документов, зная нерасторопность нашей бюрократии, юрисконсульт Елизавета рванула к приставам.



В помещении приставов было по казённому аскетично, секретарша пила чай, телефон был занят, как будто по нему звонила вся страна. Наверное, телефонная коммуникация была повреждена, подумала Елизавета, звонившая ранее сюда по десятку раз ко дню.



Покончив с чаепитием, секретарь взяла документы и сказала: - Мы их заведём в базу только после Нового года. Елизавета с ехидцей спросила: - Надеюсь наступающего 2018 г.?! И лишь суровое молчание секретаря подтвердило её любознательность.



Тем не менее ещё несколько раз нам пришлось тревожить своими визитами приставов, получая от них по крупицам всё новые, но обнадёживающие данные: - Документы заведены в базу. Счёт, дебет-кредит, деньги на счету приставов. И наконец - Ждите 10 дней, и, если Банк не перечислит добровольно, опять к нам. Оказывается, уполномоченные представители банков раз в неделю заезжают к приставам для акцептирования тех или иных решений. Мы затаились в ожидании на линии предела нашим мытарствам.



Продолжение следует…