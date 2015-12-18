Опубликовано 07.10.2014Эта схема не для тех, кто любит положить деньги на счет и забыть про них. Придется постоянно делать некие манипуляции, именно от вас зависят эти 14% дохода.Для начала обзаведитесь доходными картами. Я сначала написал весь текст ниже, а потом вспомнил про чудную таблицу карт-копилок.Некоторые выгодные карты-копилки:Дебетовая карта ТКС Банка – 8% годовых для сумм до 300 тыс. руб, для сохранения процентной ставки нужно совершить хотя бы одну операцию покупки, подробнее о карте здесь.Карта Айманибанка – iAutoКопилка, у кого-то по карте 10,5% с ежедневной капитализацией, у кого-то 10% с ежемесячной капитализацией. По нынешним условиями 10% даются тем, кто хранит на карте в среднем до 100 тыс. руб. (тарифы на 05/07/2014), тем, кто хранит от 100 до 500 тыс. даются 8%.Тариф “Лояльный” (также ТП-40) банка Траст (подробнее). По карте 10% годовых. Начисление происходит в начале месяца, причем такой баг, отображается по счету только пару дней спустя. Вклад может более интересным – дают 10,5% годовых и есть условие возможности частичных снятий без потери процнетов.Универсальная карта Связного Банка. У кого-то до сих пор такая карта есть с зафиксированными 10% годовых. Если у вас проценты меньше – вряд ли такая карта подойдет.Банк 2Т. По самой карте % не начисляются, но средства, поступившие на карту можно перевести в ИБ на накопительный вклад. Начальные 10% могут подняться до 11% и даже до 12-13% при персональном предложении банка, но это другая история…БРС. “Почтовая карта” по старым тарифам дает 10% годовых при условии оборота по счету 30 тыс. руб в пред.месяце, по новым – то же 10%, но только для сумм до 50 тыс. руб.Европлан. Проценты капают только по накопительному счету – 10%. Не подходит для целей нашей статьи как источник денег, только как конечный получатель.Тариф “Удобный” банка ВПБ. Старый тариф для тех, кто завел карту до октября 2013: 10% для тех, кто хранит на счете 50-100 тыс., 10,5% для тех, кто хранит более 100 тыс. и т.д. В настоящий момент выдаются карты со ставкой 9,5% при среднем остатке на карте более 50001 руб.Итак, делаем следующее. В пятницу утром манисендим средства с любой нашей доходной дебетовки окромя Айманибанка (там будет взята комиссия 1%) на ТКС Банк, 2Т Банк или карту Билайн. Почему на них – потому что они позволяют далее свободно распоряжаться деньгами (не дожидаясь проведения операции по счету, без увода в теховердрафт).Какие сервисы манисенда использовать? Либо вытягивание средств в личном кабинете (ТКС – 300 тыс. руб/месяц, Билайн – 450 тыс./месяц, 2Т Банк – 30 тыс/операция, 120 тыс. в сутки), либо участие в акциях банков по бесплатным денежным переводам с карты на карту. В минувшем году было такое у Банка Москвы, МКБ.Далее с нашей транзитной карты отправляем деньги межбанковским переводом в другой банк, например, Траст, Айманибанк или БРС. У ТКС и 2Т переводы будут бесплатные. У Билайна переводы стоят 10 рубВыбор банков обоснован тем, что Траст, Айманибанк быстро зачисляют средства. БРС тоже быстро, но средства начинают отображаться по счету только на след.день.Таким образом, проценты капают на карту субботу, пятницу, воскресенье и понедельник. По обеим доходным картам.Давайте используем для примера карту Траста. Имеем по ней 10% и 100 тыс. на счету.Хотя нет, на счету в Трасте должна оставаться сумма 3000 руб + хотя бы одна копейка, – такова особенность банка, но для чистоты эксперимента, пусть будет у нас 100 тыс. и мы будем орудовать именно этой суммой и обнулять счет.В пятницу 03/10/2014 манисендим 100 тыс. на 2Т, с 2Т отправляем сразу же деньги обратно в Траст межбанк.переводом.Траст проведет операцию снятия денег со счета в ПН 06/10, а может и даже 07/10. Опять же допустим, что 06/10. Значит мы не имели на счету 100 тыс. руб 3 дня, а деньги на них капали ==>100 000*10%/365 = 27,39 руб за каждый день.В след.пятницу повторяем такую же комбинацию. 4 раза по три дня это 12 дней.1 ноября имеем доходность карты 100 000*10%/365*31 + 27,39*12 = 849,31+328,68 = 1178 руб.Как будто каждый день “капали” 38 рублей, а не 27,4. А это равно доходности в 13,9%!По свидетельствам тех, кто пытался таким образом получать повышенный процент, доходность может возникать 15 и даже 16%, всё из-за тормозов с проводками операций!Данный секрет – особенность проведения карточных транзакций банками. Подробнее я писал в статье Интересные свойства транзакций банковских карт. Вся эта схема не прекратится вдруг по желанию банков. Дело в том, что именно платежная система (в нашем случае Mastercard) кредитует банки на эти несколько дней, пока не передаст реестры к зачислению или списанию средств.