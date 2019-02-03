Популярные сообщения

Последнее время товарищ Ленин видит:
а) отзывов у банков почти нет;
б) Центробанк не обращает должного внимания к банкам, нарушающим нормативы продолжительное время подряд (скажем, Уралтрансбанк);
в) в системе виден рост вкладов (особенно значительный у Сбербанка, в котором довольно низкие ставки);
г) население не отреагировало на ощутимое обесценение рубля по отношению к мировым валютам за очень сжатый временной промежуток и не стало изымать накопления из банков;
ВЫВОД:
Можно с уверенностью заявить, что в ближайшие месяцы системе ничего не угрожает - расходимся.
В то же время, все более и более насущным является вопрос пенсий вообще и планируемого властями увеличения возраста выхода на пенсию в частности.
Пробуем разобраться.
Часть 1
ИНФЛЯЦИЯ И ПЕНСИИ
Годовая инфляция ЗА год/%
1999=36,6
2000=20,1
2001=18,8
2002=15,06
2003=11,99
2004=11,74
2005=10,91
2006=9
2007=11,87
2008=13,28
2009=8,8
2010=8,78
2011=6,1
2012=6,58
2013=6,45
2014=11,36
2015=12,94
2016=5,4
2017=2,5.
Читать далее