Популярные сообщения

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Павел Лавров 2 03.02.2019 23:06 гривенник
давай уже, пора...
Из истории болезни: Первый раз написАл о Прайм Финанс тут. Было это 18 ноября. Ну и скрин там был с КУАПа. Как уже многие поняли, мне достаточно лишь упомянуть очередную склянку и у нее начинаются проблемы. Не важно: в блоге я это сделаю, или на форуме в Сводках. Это не потому, что я такой вредный Дело в том, что проблемы у банка (какого бы то ни было) происходят "не из-за меня", а из-за проводимой собственниками и топами очередной склянки высокорискованной политики, выражающейся в уводе средств... Применяются различные схемы - ведь схемы - это самое главное! В общем, современный банкир - это очень творческая личность Некоторые даже стихотворения пишут Так, ну что там у нас нового... Сегодня немного изменим стандартный подход к анализу и начнём с Пассивов. Ну вот, скажем, упомянул склянку в середине ноября - результат: банки за ноябрь забрали 82 ляма, а за декабрь оставшиеся 68 лямов. Читать далее
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Павел Лавров 2 29.01.2019 02:12 гривенник
ИКАНО БАНК называется...
Захожу вчера вечером на склянки - смотрю: в ветке вкладов движуха! Банк из третьей сотни (который не хочет заплатить деньги за карточку на склянках) предлагает вклады. Процент хороший, достойный я бы даже сказал и на сегодня, безусловно, выше рынка. Сначала, конечно, отзывы юзеров надо привести. А то подумают, что я это все придумал. Скрины: отзыв про маразм и Пишите письма А, самое главное - это ведь инодочка! У нас этих инодочек - пруд-пруди http://www.kuap.ru/tags/foreign/ Что касается перспектив инодочек, то я еще осенью прошлого года https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6740572#message6740572 говорил на форуме о поставленных целях... Переходим к отчётности. Ну тут, в принципе, все стандартно для тех, кто меня давно знает. Разве что куап на этот раз будет не на 3-4 даты как обычно, а на 6 дат. В общем, за полгода смотрим Скрин Активы Всего активов почти четыре с половиной ярда. Читать далее
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Павел Лавров 2 29.10.2018 20:53 гривенник
Перестройка Ускорение Гласность // Тьфу ты:( Ликвидность Усреднение Ставка
"Когда вырастут ставки по вкладам?" - часто можно услышать подобный вопрос на этом форуме. Как-никак, форум банковский и юзеров интересуют не только "высокие материи" - как то: доживет склянка до конца года или нет? - но и сугубо частный, меркантильный интерес, а именно: какая динамика будет у ставок по вкладам? Или: а есть-ли вероятность того, что через какой-то срок текущие ставки по вкладам увеличатся (или уменьшатся)? Вопросы, на самом деле, не праздные. От правильных ответов на них зависит доходность вложений человека, со всеми вытекающими из этого процесса плюшками)) В этом посте разберу важные моменты, о которых обыватели редко задумываются. Банк России увеличил ключевую ставку. Следует ли из этого, что коммерческие банки сразу начнут увеличивать доходность по вновь привлекаемым пассивам? И да, и нет и вот почему: само по себе увеличение учётной ставки Центробанком без увязки с некоторыми другими важными, но гораздо менее известными показателями финансовой системы не может являться определяющим при анализе дальнейшего движения доходности по вкладам и депозитам. Читать далее
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Павел Лавров 2 15.09.2018 18:31 гривенник
КОГДА УЙДЕШЬ
По мотивам пятничного заседания Совета директоров Банка России. Решением Совета директоров увеличена ключевая ставка на 0,25% пункта. Объявлено, что инфляция в следующем году составит от 5 до 5,5 процентов. Задан тренд на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Ну и всё в таком духе... В последнее время во главу угла ставилась борьба с инфляцией в стране. Спорный посыл: на кладбище инфляция равна нулю. Страна - это кладбище или нет? Ведомство на Неглинной добилось впечатляющих успехов в снижении инфляции в России. Так, за 2017 год она составила 2,5%. Сейчас (год к году) 3,1%. Стало-ли лучше жить от такого достижения людям? Сомневаюсь. Ибо сама по себе борьба с инфляцией (таргетирование) без увязки с курсом национальной валюты, экономическим ростом, решением проблем занятости не имеет смысла. Это очень вредно: абсорбирование "лишней ликвидности" и изъятие оной из оборота. Термин "лишняя ликвидность" не случайно взят в кавычки: это ещё надо разобраться, а правда-ли изъятая из оборота ликвидность лишняя. Читать далее
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Павел Лавров 2 05.07.2018 21:40 гривенник
Хде деньги, ЭльчеГ?
На склянках есть ветка http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=9&TID=339466&MID=6510474#message6510474 Финансы: новости, аналитика, выводы Там пишет Гектор Обычно обо всем. Он, последнее время, сильно озадачен тем, куда Эля подевала 48 млрд долларов, размещенных в бумагах американских империалистов. > Лично меня больше волнует куда дели почти более 40 млрд. долларов, выведенных из американских ценных бумаг. Пока никаких следов я не могу найти! И правда, вывела половину, а куда не говорит. Ее в Госдуме (Законодательная ветвь власти между прочим) депутаты спросили, а она толком ничего не сказала. Почти как Зоя, которая Космодемьянская... Сразу видно, чья школа: фсёскрывать Придется тоже искать, потому что Гектор - пожилой человек: начнет волноваться, переживать, мало-ли чего получится... Тут, вообще, сложно очень искать...все секретно, а несекретно будет через полгода. Ну это как с отчетностью банков-недобитков, которую постоянно обсуждают на форуме: она перестает быть секретной в конце каждого месяца после 26 числа примерно. Читать далее
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Павел Лавров 2 17.06.2018 17:30 гривенник
О троцкизме в банковской аналитике
Троцкизм — идейно-политическое мелкобуржуазное течение, враждебное марксизму-ленинизму и международному коммунистическому движению, прикрывающее свою оппортунистическую сущность леворадикальными фразами. На протяжении длительного периода, все более острым становится проблема качественной аналитики на ряде форумов. Проблема заключается большей частью не в том, что прогнозы ряда участников - ошибочны (все же, это ПРОГНОЗ), а в том, что давая тот или иной прогноз в посещаемом пользователями месте (каковым является сайт в интернете и этот форум в том числе) участник дискуссии, прогнозист, так или иначе ВСЕГДА служит своим интересам и тех, кто знает примерно столько же, сколько и сам; но особенно служит интересам тех - КТО ЗНАЕТ БОЛЬШЕ. Таким образом формируется НУЖНОЕ общественное мнение. При этом тот, кто "пишет" (выдает на гора прогнозы) может не догадываться об этом (используется в темную) либо получает за свои прогнозы (или за возможность использования раскрученного ника, пользующегося большой популярностью у аудитории) определенные блага. Читать далее
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Павел Лавров 2 02.06.2018 23:10 гривенник
ЛЕНИН И ПЕНСИИ
Последнее время товарищ Ленин видит: а) отзывов у банков почти нет; б) Центробанк не обращает должного внимания к банкам, нарушающим нормативы продолжительное время подряд (скажем, Уралтрансбанк); в) в системе виден рост вкладов (особенно значительный у Сбербанка, в котором довольно низкие ставки); г) население не отреагировало на ощутимое обесценение рубля по отношению к мировым валютам за очень сжатый временной промежуток и не стало изымать накопления из банков; ВЫВОД: Можно с уверенностью заявить, что в ближайшие месяцы системе ничего не угрожает - расходимся. В то же время, все более и более насущным является вопрос пенсий вообще и планируемого властями увеличения возраста выхода на пенсию в частности. Пробуем разобраться. Часть 1 ИНФЛЯЦИЯ И ПЕНСИИ Годовая инфляция ЗА год/% 1999=36,6 2000=20,1 2001=18,8 2002=15,06 2003=11,99 2004=11,74 2005=10,91 2006=9 2007=11,87 2008=13,28 2009=8,8 2010=8,78 2011=6,1 2012=6,58 2013=6,45 2014=11,36 2015=12,94 2016=5,4 2017=2,5. Читать далее
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Павел Лавров 2 14.03.2018 11:05 гривенник
Страховые муки
По итогам годового отчёта АСВ за 2017 год. Важные вехи: 1. Выплаты страховки по годам За 2015 год = 369,2 млрд руб. За 2016 год = 568,4 млрд руб. За 2017 год = 404,3 млрд руб. 2. Долг АСВ Центробанку (млрд руб). На 31.03.2016 = 177 На 07.04.2016 = 226 На 25.05.2016 = 358 На 07.10.2016 = 444 На 31.12.2016 = 549 На 31.03.2017 = 600 На 26.06.2017 = 657 На 30.09.2017 = 768 На 31.12.2017 = 821 3. "За год в отношении банков - участников ССВ наступил 41 страховой случай (в 2016 году - 88 страховых случаев).". 4. "Введение 10 июля 2017 года моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО БАНК "ЮГРА" стало крупнейшим за всю историю функционирования ССВ страховым случаем по размеру обязательств банка (189 млрд руб.) и страховой ответственности Агентства перед вкладчиками (173 млрд руб.).". Невыплаченные 16 млрд рублей - это сэкономленные для государства деньги "тупых превышенок". Выплаченные 173 млрд рублей - это 173 новых школы на 1000 учащихся каждая либо доиндексация на 8,5% пенсий неработающим пенсионерам и поддержание данного уровня в течение, как минимум, 13 месяцев. Читать далее
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Павел Лавров 2 11.03.2018 00:35 гривенник
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ
Есть такой банк, Инкаробанк называется... Очень интересный банк (с) гривенник 1. Рейтингов нету. 2. На 1 сентября 2017 смена владельцев банка (1 участник-акционер, доля владения 6,1% - несущественно). На эту же дату отток вкладов физиков на 10%. Предправ в прошлом был Предправом Конгресс-Банка. Конгресс - также как и конгрессмены - ныне не в почёте, а потому: в Книге Памяти. 3. "Пылесос" : за 4 месяца объём вкладов физлиц вырос на 121%. Стратегия Арксбанка пока ещё в моде. 5. Вклад "Время открытий" на полгода под 8,3% годовых в топе поиска вкладов. Как же всё это знакомо... 6. Очень интересное применение деньгам вкладчиков: привлекают под 8,3% и размещают в ЦБ под примерно 7,4% на сегодняшний день. 7. Средств в кассе на более чем 20% от Активов - это СЛИШКОМ много для банка из пятой сотни! Впрочем, он скоро будет в четвёртой сотне... Интересно, в кассу заходят после окончания работы?.. 8. Плановая закончилась в последний день прошлой весны. Читать далее
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Павел Лавров 2 07.02.2018 23:41 гривенник
Вернись, я всё прощу!!!
Существует правило: бизнес и капитал работают там, где комфортно и безопасно. Где российскому бизнесу было комфортно и безопасно? За рубежом было. У нас ведь сначала были "братки", потом силовики, потом чиновники все мастей, потом добавилась операция "чистые руки", в результате которой - нужно это признать и особенно на первом этапе расчистки - многие юрлица понесли серьёзные потери. Без денег остались, нужно прямо сказать! А еще есть такой термин устоявшийся - "Басманное правосудие"... Тут без комментариев. На Западе раньше было к нашим бизнесменам иное отношение. Прагматичное! Вы (россияне) заводите деньги в наши юрисдикции, открываете фирмы и, соответственно, счета - мы гарантируем неприкосновенность ваших средств. Мы знаем, что по общепринятым мировым понятиям ваши средства получены не совсем честным путём. Нам на это плевать - ведь ваши средства работают на наши экономики и на наших граждан. Мы же заботимся о своих гражданах! Читать далее
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Павел Лавров 2 02.02.2018 00:04 гривенник
Союз нерушимый ...
4 недели назад я начал свой блог с поста о банке Союзный. Тогда использовал отчётность за ноябрь (крайняя дата). Теперь есть отчётность за декабрь (скажем большое спасибо, что лицезреть её мы можем аж 1 февраля)! Давайте вновь посмотрим на цифры (учитывая просьбу юзера в Сводках) + ещё раз убедимся, насколько сильно может измениться ситуация в банке за 1 месяц. Сначала смотрим на АКТИВЫ Плюсов много!) За месяц (за декабрь) банк привёл в соответствие наличность в кассе (уменьшилась более чем в 2 раза - значит заходить в кассу не по пути). Опять решил дать в долг Банку России 100 млн руб (они и раньше обычно столько в ЦБ размещали). Банк планомерно избавляется от облигаций корпоративных нерезидентов и вкладывается в НАСТОЯЩИЕ ОФЗ и ОБР. Почему я не люблю облиги корпоратов-нерезов? Потому что это мусор. Есть увеличение векселей банков. Это тоже считается доходными активами. (Вексель, по простому, это когда кому-то срочно деньги нужны. Товарищество на вере - не для нашего времени, поэтому тот, кто просит в долг, даёт взамен красивую бумажку - вексель и получает деньги, как правило на определенный срок. Читать далее
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Павел Лавров 2 30.01.2018 20:25 гривенник
Котёнок о малышах и почему надёжность банка не зависит от размера банка
Гектор пишет: Цитата дай пишет: Важно не столько, откуда банк берет деньги, а куда он их вкладывает. Все испуганные вкладчики смотрят на пассивы - много вкладов физов или нет? Пылесос или нет? А ведь смотреть-то надо на активы. И что же мы увидим глядя на их активы? С трудом представляю небольшой банк, где основные средства взяты у физических лиц, но он при этом прибылен и вкладывает средства этих самых физических лиц с минимальным риском! ========================================================================================================== По МКБ ДОМ-БАНК Мы увидим, что при пассивах на ярд 400 почти ярд 300 лежит в ЦБ и приносит ощутимый доход))) Иными словами, этих денег хватит при ЛЮБОМ кипише И это не деньги вкладчиков, которые за лишний прОцент Родину продадут Банк вообще почти не привлекает деньги физиков. Не нужны они ему, специально делают неинтересные ставки)) + переводы, прием квартплаты, ну и зарплатные проекты (тоже постоянный ручеек). Читать далее
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Павел Лавров 2 08.01.2018 20:17 гривенник
Как АСВ становилось должником!
В начале, конечно, ничто не предвещало ситуацию, при которой АСВ было бы в долгах. Не то, чтобы лицензии у банков во времена председательства Игнатьева не отзывались - отзывались, но банки были небольшие, выплаты страховки тоже небольшие, а сама сумма вкладов на счетах граждан росла как на дрожжах (как раз только закончился кризис 2008-2009 годов), экономика была на подъеме, нефть штурмовала всё новые и новые высоты, а на пресловутом сайте Супер не ждал Благодати в круглосуточном режиме Росли и отчисления банков в Фонд страхования вкладов. Ощутимо росли: чем больше рост вкладов - тем больше и взносов в Фонде. Арифметика, почти как в 5 классе школы Но потом в симпатичном особнячке на Неглинке появилась МАМАН Она была отличница, первой на курсе вступила в Коммунистическую Партию Советского Союза - руководящую и направляющую силу советского общества, ядро его политической системы, государственных и общественных организаций. Еще ее влекло неизвестное. Читать далее
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Павел Лавров 2 06.01.2018 21:48 гривенник
О рейтингах и не только
Part I Предположим, обыватель решил узнать, что из себя значит банк, с которым он сотрудничает или думает начать сотрудничать. И не столь важно в данном контексте в какой из ролей выступает обыватель: юрлицо или физлицо, ведь оба хотят быть уверены в своем выборе. Если выбор правильный - сохранится как минимум хороший сон у человека, ну а если неправильный... Впрочем, не будем о грустном! Рейтинг - это первое на что я обращаю внимание , когда просматриваю какой-либо банк. Таких как я - много в среде людей, интересующихся личными финансами. Есть и обратные примеры: скажем небезызвестный Александр (super) вообще, по моему, на наличие/отсутствие рейтинга не обращает внимания при анализе - свои какие-то методики у него. Но все же основа - на рейтинг смотрим всегда! Почему важен рейтинг? Дело в том, что обыватель на основе официальной отчетности не может в полной мере представить всю картину по банку. Даже если очень хорошо разбирается в отчетности. Читать далее
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Павел Лавров 2 05.01.2018 19:17 гривенник
Письманеписьма))
ПИСЬМО К СЪЕЗДУ К SUPER-у Здравствуйте, super! Всегда с интересом читаю Ваши посты, помню их еще с Банки. ру. И уход Ваш оттуда помню из-за присущего Вам обостренного чувства справедливости) Последнее время, правда, Ваш постинг - а точнее, Ваши выводы на основе тех данных, которыми Вы располагаете (оперируете) у меня и большей части моих знакомых вызывают недоумение... и вопросы, если честно. Вот смотрите сами: 1. Вы всегда утверждали в своих сообщениях, что нефть будет дешеветь (Ваши утверждения не были голословными, как это часто встречается: Вы подкрепляли их статистикой ЕИА на недельках и помесячно... скрупулёзно подсчитывая произведенные, проданные, купленные бочки жижи). Мы же видим, что мировой рынок нефти живёт по каким то своим законам. Он (рынок) абсолютно не подчиняется той логике (а логика в Ваших постах безусловно есть), которая прослеживается в постинге. Иными словами, нефть не только не думает дешеветь, а наоборот дорожает и вообще, чувствует себя довольно уверенно. Читать далее
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Павел Лавров 2 05.01.2018 01:28 гривенник
О банке Союзный
Начнем как обычно, с рейтинга)) С 22.10.2016 у банка "ВВВ+" от НРА (средний рейтинг и ничего нам не объясняет). Прогноз "стабильный". http://www.ra-national.ru/ru/press_release/53216/482605 Стоит сказать, что месяцем ранее у банка был высокий "А" от RAEX - однако "что-то не срослось" и Агентство рейтинг отозвало. В банке довольно быстро озаботились данным неприятным моментом и быстро получили новый рейтинг. Банк контролируется москвичами и одним "турецкоподданным", а точнее - гр. Италии (20% доли капитала). http://cbr.ru/credit/depend/RB3236.pdf За прошедший год один из собственников банка передал полностью свою долю владения другому собственнику. Некритично, (около 5% ). Как видим, собственники не менялись, нет пресловутой "Зондер-команды". Слухинеслухи Тут печаль В банке жёсткое ограничение - очень длительный период не принимает пополнения "длинных" кризисных вкладов. Читать далее
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