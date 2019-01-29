ИКАНО БАНК называется...

Захожу вчера вечером на склянки - смотрю: в ветке вкладов движуха! Банк из третьей сотни (который не хочет заплатить деньги за карточку на склянках) предлагает вклады. Процент хороший, достойный я бы даже сказал и на сегодня, безусловно, выше рынка.
Сначала, конечно, отзывы юзеров надо привести. А то подумают, что я это все придумал.
Скрины: отзыв про маразм и Пишите письма
А, самое главное - это ведь инодочка! У нас этих инодочек - пруд-пруди
http://www.kuap.ru/tags/foreign/
Что касается перспектив инодочек, то я еще осенью прошлого года https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6740572#message6740572 говорил на форуме о поставленных целях...
Переходим к отчётности. Ну тут, в принципе, все стандартно для тех, кто меня давно знает. Разве что куап на этот раз будет не на 3-4 даты как обычно, а на 6 дат. В общем, за полгода смотрим
Скрин Активы
Всего активов почти четыре с половиной ярда. А Высоколиквидных лишь 73 ляма. Это называется - кот наплакал В кассе всего-лишь 6 лямов (при этом, именно по отношению заявленной наличности в кассе к величине высоколиквидных активов - тут все нормально, около 10%). Вот если бы было, например, 25-30%, то это повод в тетрадке подготовить место для записи даты пресс-релиза. Тут весь цимес в другом: банк собрался привлекать вклады (причем, вход делает полляма и они расходные). Юзеры притаскивают много-много котлет (юзеры же глупые), а потом какой-то малейший чих и они имеют право 1400-500=900, О, как говорил Киса Воробьянинов, девятьсот тысяч разово забрать. Юзеров прибежало всего то пара десятков - а в кассе лишь 6 лямов. Это называется, приплыли
Идем дальше!
Денег в ЦБ нет. Это нехорошо Мы же молодежный журнал
И облигаций нет Вообще никаких. Вот что значит шведы: не хотят помочь нашему Минфину. Ну вот куда это годится
Дали кредитов физикам на 2 ляма. И тут же создали РВПС на 11 лямов Как мило...
Идем дальше!
Так как мы поняли, что ничего нет, надо всё-таки выяснить, как в Активах нарисовалась цифра более 4 ярдов. Ну, как-никак, это деньги
Это раздел Прочие активы, а в нем графа: Прочие требования. И требования эти все больше и больше. Ну пусть тогда буден скрин: Да здравствует рост!
Прочие активы
— к данной группе относятся активы, не включенные в вышеприведенные группы и не являющиеся ликвидными: просроченные кредиты и проценты по ним, безнадежные (проблемные) долги (например, многократно пролонгированные кредиты), расчеты с дебиторами.
￼Исходя из содержания группы, банк должен стремиться к минимизации данной группы в своих активах.
Полюбуйтесь, Уотсон, какие милые джентльмены
В планах банка постепенное развитие направления розничного кредитования путем приобретения прав требования кредитов физлиц, выданных партнером банка — ЗАО «Кредит Европа Банк». В сентябре 2017 года банк получил лицензию на работу с физическими лицами и вступил в систему страхования вкладов.
КЕБ - это тоже инодочка: только уже не шведская, а турецкая. И гораздо более крупная. И на рынке вкладов - присутствует давно и изрядную долю рынка (в своей весовой категории) подбирает.
КЕБ предметно обсуждался мной https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6775675#message6775675
Считаю, что КЕБ - это очень интересный кейс, успешно реализующий свою основную функцию... Ну и пылесос, несомненно!
Скрин Пассивы
С августа юрики полностью обнулили текущие счета. Негодяи какие!
В августе пришлось проводить эсперимент почти на 2 ярда (это почти половина всех активов, которые, как выяснилось, не что иное, как невозвратные кредиты, которые КЕБ раздавал/раздает в ТЦ на деньги, которые собирал/собирает с доверчивых Буратин).
Один вопрос только возник: какая ... додумалась в момент острой фазы расчистки выдать лицуху на работу с вкладами
Комментарии 8
Мысль так и непонятна, АСВ туда нести можно или нет...
Еще бы раз и по русски
Мысль так и непонятна, АСВ туда нести можно или нет...
Там только этого и ждут - когда же к ним буратины придут!
Любой банк-пылесос работает по принципу пирамиды, т.е напылесосить до последнего клиента, а потом, когда рухнет (а это неизбежно произойдет) - в оффшоры или в бега! А вы потом будете гадать пронесет вас с тетрадкой, забалансом и т.п или нет! А сколько превышенцев такой банк с собой на тот свет унесет!
Если Вам по жизни не хватает адреналина, то конечно идите! Обхаживать Вас там будут, как самого дорогого гостя!
Добрый день! Для заключения договора на открытие депозита в ООО «Икано Банк» просим Вас направить следующие данные: 1.Копия паспорта: все страницы, где есть отметки; 2.Скан-копию ИНН; 3. Платёжные реквизиты для перечисления остатка и причитающихся процентов; 4. Сумма и срок вклада; 5. Выбранные условия: депозит с капитализацией или депозит с выплатой процентов; 6. Способ внесения средств: наличный/безналичный. После получения данной информации, мы подготовим договор и пригласим Вас для подписания в офис банка.
Не знаешь, что и думать. Больше всего похоже на банк-лохотрон из 1994 года.
Вот уж воистину любит у нас народ экстремальные банки выбирать, пока страховка не перерастает в мытарства с АСВ по нескольку месяцев, а потом с учетом простоя ставку посчитаешь и адреналин сразу иссякнет!
Еще бы раз и по русски
Мысль так и непонятна, АСВ туда нести можно или нет...
Там только этого и ждут - когда же к ним буратины придут!
Любой банк-пылесос работает по принципу пирамиды, т.е напылесосить до последнего клиента, а потом, когда рухнет (а это неизбежно произойдет) - в оффшоры или в бега! А вы потом будете гадать пронесет вас с тетрадкой, забалансом и т.п или нет! А сколько превышенцев такой банк с собой на тот свет унесет!
Если Вам по жизни не хватает адреналина, то конечно идите! Обхаживать Вас там будут, как самого дорогого гостя!
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=332033&MID=6963406#message6963406
Их вкладов даже на банки.ру нет... На сайте черт ногу сломит, т.е. и реклама полностью отсутствует. На каком основании вы делаете вывод про пылесос непонятно.
Ребят, сейчас постараюсь объяснить чутка понятней.
Участника полемики Дениса интересует можно-ли в банке вклад открывать. Мое личное мнение: банк не для консервативного вкладчика, а для рискового вкладчика. Но вклад открывать можно. Другой вопрос: а нужно-ли при таких вводных??? Юрий, когда отвечал, слегка ошибся (скорее всего по доброте душевной припоминая Аркс или Югру - да на самом деле много жуликов). Нет, конечно это не пылесос. Пылесосы - они другие совсем
Пишет много народу в личку с вопросами надежный банк или нет? Ребят, всем отвечать нету времени, к сожалению. Отвечу тут.
Надежность банка очень просто вычислить. Не всегда это работает на все 100%, но на 80% работает.
Нам нужно посмотреть, что у склянки с ликвидностью. Ликвидность - вот что меня интересует в первую очередь
Для этого нам надо сложить вместе Высоколиквидные активы (ВА) (ух какая аббревиатура ), Облиги, Векселя, Выданные МБК (межбанк, короче) и вычесть из этой суммы Привлеченные МБК. Если полученное число больше 1, то тогда можно продолжать дальше копаться в отчетности. Если меньше 1, то при оттоке пассивов склянке не хватит имеющихся активов, чтобы этот отток заместить.
В данном случае показатель - (минус) 2 648 221.
Тут можно, конечно, начать рассуждать, что материнская структура по любому дочку выручит (нальёт деньжат), но тогда это не аналитика - это гадание.
Я гадать не умею - это к представителям одного кочующего народа надо обращаться где-нибудь возле вокзала
Мое личное мнение: банк не для консервативного вкладчика, а для рискового вкладчика.
Теперь понятно))) Т.е. есть риск встречи с АСВ. Тетрадки главное вроде там не должно же быть?
Тот еще фрукт ))