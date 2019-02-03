давай уже, пора...

Из истории болезни:

Первый раз написАл о Прайм Финанс тут. Было это 18 ноября. Ну и скрин там был с КУАПа.

Как уже многие поняли, мне достаточно лишь упомянуть очередную склянку и у нее начинаются проблемы. Не важно: в блоге я это сделаю, или на форуме в Сводках. smile:shuffle:

Это не потому, что я такой вредный smile:wikigo: Дело в том, что проблемы у банка (какого бы то ни было) происходят "не из-за меня", а из-за проводимой собственниками и топами очередной склянки высокорискованной политики, выражающейся в уводе средств... Применяются различные схемы - ведь схемы - это самое главное! smile:shuffle: В общем, современный банкир - это очень творческая личность smile:wikigo: Некоторые даже стихотворения пишут smile:yep:

Так, ну что там у нас нового...

Сегодня немного изменим стандартный подход к анализу и начнём с Пассивов.



Ну вот, скажем, упомянул smile:oops: склянку в середине ноября - результат: банки за ноябрь забрали 82 ляма, а за декабрь оставшиеся 68 лямов. И средств банков теперь НЕТУ smile:pardon:

Или вот Собственные средства если посмотреть smile:shuffle: Уменьшились за 4 месяца, ага. На 17% 70 лямов "ушло" из капитала. Почему так получилось, ведь вроде как капитализЬм в стране? Минимум уставленный - это 300 лямов. Тут 85 сейчас + 385 прибыль прошлых лет. Но увы, банк весь год убыточный и убытки растут. 139 лямов убытков за год smile:omg: Причем убытки растут шедеврально: за 3 месяца - почти в 2 раза. Так победим! smile:wikigo: Ну вот и выходит 333 ляма. Еще чуть-чуть и капитала будет недостаточно smile:crazy: Нет, конечно, если нарисовать за январь прибыль - тогда прокатит smile:shuffle:

Активы



Из 400 лямов ВА 311 лямов - в кассе. Это СЛИШКОМ много smile:evil: Даже если взять отношение кассы к Активам в целом, то всё равно - много! Глянул обороты. На 1 октября обороты больше, чем на 1 января. А денег в кассе показано больше на дату "1 января". Так не бывает! Это значит, заявленной суммы "денех" в кассе нет. Можно подумать, это в первый раз, как секс со школьницей smile:jokingly:

Как видим, деньги на корр.счете "тают". Просто деньги - они как снег: тают и тают smile:dramatics: smile:D

Так, ну облиг не стало совсем (хотя их там почти и не было никогда...).

Кредиты и юрикам, и физикам уменьшаются. Нормально так уменьшаются, особенно юрикам. Доходные активы между прочим smile:shuffle: Если их недостаточно, то банк не сможет генерировать достаточный процентный доход, чтобы расплачиваться за привлеченные пассивы smile:wikigo: Еще банк вынужден отвлекать с каждым месяцем все больше и больше денег на резервирование. РВПС давит на прибыль. Распусти РВПС - прибыль вырастет (и получи повышенное внимание врачебного персонала) smile:D Куда деваться то, если такое качество заемщиков. smile:pardon: Ведь самое главное - это не забывать про эпистолярный жанр smile;)
ФОР. Важная величина. Больше не усредняется. Это уже набат smile:help:


В общем, диагноз.

1. Предписание.
2. Внеплан.
3. Касса.
4. Переоценка ссуд в иную категорию качества.
5. Прощай нормативы.
6. ...


давай уже, пора...