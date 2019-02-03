давай уже, пора...

Из истории болезни:
Первый раз написАл о Прайм Финанс тут. Было это 18 ноября. Ну и скрин там был с КУАПа.
Как уже многие поняли, мне достаточно лишь упомянуть очередную склянку и у нее начинаются проблемы. Не важно: в блоге я это сделаю, или на форуме в Сводках.
Это не потому, что я такой вредный Дело в том, что проблемы у банка (какого бы то ни было) происходят "не из-за меня", а из-за проводимой собственниками и топами очередной склянки высокорискованной политики, выражающейся в уводе средств... Применяются различные схемы - ведь схемы - это самое главное! В общем, современный банкир - это очень творческая личность Некоторые даже стихотворения пишут
Так, ну что там у нас нового...
Сегодня немного изменим стандартный подход к анализу и начнём с Пассивов.
Ну вот, скажем, упомянул склянку в середине ноября - результат: банки за ноябрь забрали 82 ляма, а за декабрь оставшиеся 68 лямов. И средств банков теперь НЕТУ
Или вот Собственные средства если посмотреть Уменьшились за 4 месяца, ага. На 17% 70 лямов "ушло" из капитала. Почему так получилось, ведь вроде как капитализЬм в стране? Минимум уставленный - это 300 лямов. Тут 85 сейчас + 385 прибыль прошлых лет. Но увы, банк весь год убыточный и убытки растут. 139 лямов убытков за год Причем убытки растут шедеврально: за 3 месяца - почти в 2 раза. Так победим! Ну вот и выходит 333 ляма. Еще чуть-чуть и капитала будет недостаточно Нет, конечно, если нарисовать за январь прибыль - тогда прокатит
Активы
Из 400 лямов ВА 311 лямов - в кассе. Это СЛИШКОМ много Даже если взять отношение кассы к Активам в целом, то всё равно - много! Глянул обороты. На 1 октября обороты больше, чем на 1 января. А денег в кассе показано больше на дату "1 января". Так не бывает! Это значит, заявленной суммы "денех" в кассе нет. Можно подумать, это в первый раз, как секс со школьницей
Как видим, деньги на корр.счете "тают". Просто деньги - они как снег: тают и тают
Так, ну облиг не стало совсем (хотя их там почти и не было никогда...).
Кредиты и юрикам, и физикам уменьшаются. Нормально так уменьшаются, особенно юрикам. Доходные активы между прочим Если их недостаточно, то банк не сможет генерировать достаточный процентный доход, чтобы расплачиваться за привлеченные пассивы Еще банк вынужден отвлекать с каждым месяцем все больше и больше денег на резервирование. РВПС давит на прибыль. Распусти РВПС - прибыль вырастет (и получи повышенное внимание врачебного персонала) Куда деваться то, если такое качество заемщиков. Ведь самое главное - это не забывать про эпистолярный жанр
ФОР. Важная величина. Больше не усредняется. Это уже набат
В общем, диагноз.
1. Предписание.
2. Внеплан.
3. Касса.
4. Переоценка ссуд в иную категорию качества.
5. Прощай нормативы.
6. ...
давай уже, пора...
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