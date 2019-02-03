Популярные сообщения

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Сергей Б 03.02.2019 02:27 ХСБ
Таблица "Тарифы и комиссии фондовых брокеров"
Добрый день, друзья! В данный пост выкладываю свою таблицу по тарифам и условиям Фондовых брокеров. Ссылка на таблицу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ElKz7sJ6JH9Ex6yQcU0hC1TFEMmLVt-hFFQEzY-Fyc/edit?usp=sharing Эта таблица создавалась постепенно в течении нескольких лет. Да, в ней вы найдёте не всех брокеров, но очень многих и собранная в ней информация по своему ценна. Вы можете сказать, что существуют другие таблицы, но важные отличия моей заключаются в том, что в ней есть много информации, которой вы не найдёте у других и вам придётся скрупулёзно выискивать её на сайтах брокеров. Также стараюсь поддерживать её в максимально актуальном состоянии. Если вы нашли какую-то неточность, опечатку или неактуальную информацию, то пишите мне в личку, разберусь и исправлю ). Буду рад, если моя табличка поможет вам найти важную информацию и подобрать наиболее оптимального для вас брокера! P.S. Данная табличка больше полугода отсутствовала на сайте banki. Читать далее
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Сергей Б 11.12.2018 15:40 ХСБ
Большой Cashback от ОТП банка - Даже не пробуйте!
Жена дрессирует щенка. Муж ей говорит: - Дорогая, сомневаюсь, что у тебя что-нибудь получится. Жена: - Ничего, главное в этом деле терпение. С тобой поначалу тоже было не просто. Приветствую вас, комрады! Долгожданная статья из серии "Личный опыт"! Как вы помните, Туловище инвестора (это мой ник, можете поискать в интернете) очень любит делиться своим опытом. Сегодня я вам расскажу про визит в ОТП Банк. Никогда раньше с ними дел не имел, ну и как бы логично - а зачем? Банк довольно небольшой, какими-то особыми предложениями и супер пупер ставками раньше не блистал, да и как-то мне других хватало. Но вот тут нежданно-негаданно они родиле невероятное мега-супер-пупер предложение - кредитная карта с 7% кэшбэка и при этом бесплатная в обслуживании! Причём на выбор предлагается сразу несколько категорий: Рестораны и развлечения, Путешествия, Всё для дома, Шопинг и красота, Авто и вот оно.... самое сладкое - категория Семейная! Небольшой минус в том, что бонусная категория выбирается однажды при оформлении карты, сменить её затем невозможно. Читать далее
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