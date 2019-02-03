Популярные сообщения

Жена дрессирует щенка.
Муж ей говорит:
- Дорогая, сомневаюсь, что у тебя что-нибудь получится.
Жена:
- Ничего, главное в этом деле терпение. С тобой поначалу тоже было не просто.
Приветствую вас, комрады! Долгожданная статья из серии "Личный опыт"! Как вы помните, Туловище инвестора (это мой ник, можете поискать в интернете) очень любит делиться своим опытом. Сегодня я вам расскажу про визит в ОТП Банк. Никогда раньше с ними дел не имел, ну и как бы логично - а зачем? Банк довольно небольшой, какими-то особыми предложениями и супер пупер ставками раньше не блистал, да и как-то мне других хватало. Но вот тут нежданно-негаданно они родиле невероятное мега-супер-пупер предложение - кредитная карта с 7% кэшбэка и при этом бесплатная в обслуживании! Причём на выбор предлагается сразу несколько категорий: Рестораны и развлечения, Путешествия, Всё для дома, Шопинг и красота, Авто и вот оно.... самое сладкое - категория Семейная! Небольшой минус в том, что бонусная категория выбирается однажды при оформлении карты, сменить её затем невозможно.
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