Добрый день, Друзья!
В этой статье соберу все ссылки на свои темы, в которых я предлагаю рефбэк по брокерам Московской биржи и некоторым зарубежным!
Общая тема (по всем брокерам):
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=17&TID=313644
Московская биржа:
1. Открытие брокер: https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=27&TID=359001
2. Финам: https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=27&TID=359004
3. Тинькофф: https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=27&TID=359604
4. БКС: https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=27&TID=359607
5. Церих: https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=27&TID=359064
6. Алор: https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=27&TID=359605
Зарубежные брокеры и рынки: - в процессе наполнения
1. Interactive Brokers: https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=27&TID=359624
2. Just2Trade: https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=27&TID=359625
3. United Traders: https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=27&TID=359626
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