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Неправильные правила

04.04.2011 14:38 9 1 828 просмотров
Проблема очередей все чаще поднимается не только на деловых совещаниях, но и в государственных кабинетах. Все больше внимания уделяется этому вопросу в прессе. И вследствие этого давления все больше людей вовлечено в самые разные иницативы по избавлению от очередей.
Но вместе с этим, все чаще мы встречаемся с ситуацией, когда с очередями пытаются справиться с помощью правил и регламентов. Но очередь - штука очень коварная. Она перевернет все эти правила "кверх ногами" и от них станет только хуже.

Если в очереди...
Приведу простой пример такого неправильного правила: "Если в очереди больше 5 клиентов с короткими операциями, то одно из окон должно переключиться на обслуживание коротких операций и все эти клиенты должны обслуживаться в этом выделенном окне".

Казалось бы, ну что тут неправильного, вполне логичное правило: зачем клиентам с короткими операциями долго ждать в общей очереди, когда они могут быстро пройти через "специальное" окно?
Идея-то, конечно, хорошая, но реальность ловко вносит свои коррективы. Представьте себе такую картину: в отделении находится 5 клиентов, все с короткими операциями, и все они стоят в очереди в выделенное "быстрое" окно, хотя все остальные операционисты свободны. Правило сработало.

Наверное, надо просто усложнить правило smile;) добавив в него фразу: "и если все операционисты заняты, то..."
Но это мало что изменит. Допустим, в отделении уже ожидает 4 клиента с короткими операциями. Все операционисты заняты. Входит пятый клиент. Правило срабатывает.
Через пару минут освобождается операционист, но клиентов к нему не вызывают. Еще через пару минут освобождается второй операционист, но и к нему клиентов не вызывают. Потому что клиенты ждут в очереди к быстрому окну.

Наверное, надо просто усложнить правило smile;) добавив в него фразу: "а если в ходе ожидания освобождается один из операционистов, то..."
Вот только это условие равносильно отсутствию всего правила.

Почему правила не работают
На самом деле правила, подобные приведенному ранее, можно усложнять довольно долго... В итоге они станут совсем непредсказуемыми и только затрудняющими движение очереди.
Дело в том, что правила эффективны только тогда, когда одни ситуации происходят чаще других, а ситуации, нарушающие смысл правила, чрезвычайно редки. А в очереди все с точностью до наоборот.

Даже в небольшом отделении, допустим, с 4 операционистами, 25 видами операций и всего лишь 10 клиентами, ожидающими в очереди, возможны миллиарды комбинаций клиентов в очереди.
Какое бы правило вы ни придумали, скорее всего, оно покрывает лишь микроскопическую долю из всех возможных ситуаций (а значит полезность такого правила находится под большим вопросом).
А кроме того, существуют сотни тысяч и миллионы ситуаций, которые прямо противоречат установленному правилу (а значит и применимость этого правила очень сомнительна).

Очередь все время разная
Ситуация осложняется еще и тем, что очередь постоянно меняется. Если бы клиенты приходили только к началу рабочего дня, и потом надо было бы только грамотно распределить их по операционистам, то правильные правила еще можно было бы применить.
Но люди приходят и уходят, и очередь как живой организм увеличивается и сокращается. И правило, которое имело смысл 20 секунд назад, сейчас уже может быть не только бессмысленным, но и вредным.

В общем, будьте осторожны с правилами для очередей. Очереди, по природе своей, очень сложны и часто слабо предсказуемы, поэтому справиться с ними такими простыми средствами, как правила, не получится. При этом правила могут сильно все запутать и еще больше усугубить ситуацию с очередями.

Комментарии 9

Сергей Попов  (sonnert)
#
Правила - правильные! Это очереди не правильные!
Андрей Иванов  (Clevelus)
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Цитата
Даже в небольшом отделении, допустим, с 4 операционистами, 25 видами операций и всего лишь 10 клиентами, ожидающими в очереди, возможны миллиарды комбинаций клиентов в очереди.
А где Вы тут нашли миллиарды?

Если клиент собрался выполнить только одну операцию единовременно, то всего 1000 комбинаций. Если все 25 то тоже немного.
А если кроме комбинаторики применить теорию вероятности, то вариантов вообще останется единицы! И все они спокойно реализуются на практике, конечно если захотеть их реализовать.

ЗЫ: думаю, что оптимальный рекурентный совместный байесовский алгоритм оптимального отождествления клиентов операторам в зависимости от типа операции вполне решаем в режиме реального времени на современном железе (то есть даже не нужно строить квазиоптимальный алгоритм)
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Цитата
А где Вы тут нашли миллиарды?

Для одной банковской операции возможны 15 комбинаций (0 клиентов в отделении, 1 клиент обслуживается у 1-го операциониста, ..., 4 клиента заняли всех операционистов, 1 человек в очереди, 2 человека в очереди,..., 10 человек в очереди)
И так (точнее, почти так) для каждой из 25 операций. Все это вместе даст 351 комбинацию.

Для двух операций уже возможна 2061 комбинация (0 клиентов в отделении, обслуживается 1 клиент с первой операцией, 1 клиент со второй операцией, 2 клиента с первой операций, 2 со второй, 2 клиента: один с первой, другой со второй,....,1 клиент с первой операцией в очереди, 1 клиент со второй операцией в очереди, ...)
Для любых 2-х операций из 25 это даст более 600 тысяч комбинаций.

Ну и дальше все растет в такой же стремительной прогрессии.


Цитата
байесовский алгоритм

Это, в принципе, правильные слова. smile:)
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Если клиентов 0 - то нет банковской операции (это невозможное событие). Да и не совсем корректно рассматривать с точки зрения банковской операции, первичен клиент (и в результате анализа, по идее могут появиться и новые типы банковских операций).

До 10 клиентов в отделении, каждый хочет сделать одну операцию. Каждый операционист специализируется на своих операциях. Возможно, что все 10 человек стоят к одному операционисту, или ко всем четырем. Число размещений 5040.

Если клиент хочет совершить более одной операции - то в современных условиях обычно корячится тот же специалист, или ведет клиента вне очереди к нужному или отправляет заново в очередь (будет зависеть от используемой дисциплины).

Конечно был не прав просто все перемножив, но даже в случае оптимально синтеза никак не получатся миллиарды (иначе неправильна постановка задачи). И это без статистики.

ЗЫ: Вам конечно виднее, но что-то в этой фразе не то, нет миилиардов smile:)
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Если клиентов 0, то сотрудники простаивают в ожидании следующего клиента. Это совсем не невозможное событие для многих банков.

Для отделения, в котором можно выполнить только один вид операции, возможно 15 состояний (вообще нет ни одного клиента, 1 клиент обслуживается, 2 клиента обслуживается, ...., 1 клиент в очереди, ..., 10 клиентов в очереди).

Если сотрудники умеют выполнять 2 вида операций, то уже возможно 2061 состояние (вообще никого нет, 14 вариантов распределения клиентов с этими 2 операциями по 4 сотрудникам и 2046 возможных комбинаций клиентов в очереди).


Цитата
Число размещений 5040

5040 - это количество вариантов распределения ровно 10 клиентов по 4 очередям. И эта цифра соответствует ситуации, когда у каждого сотрудника не только своя выделенная очередь, но и единственная обслуживаемая операция.
А если каждый операционист обслуживает несколько операций, то надо еще учитывать и вид операции, потому что каждая операция характеризуется своим распределением времени обслуживания, от которого зависит время ожидания для стоящих в очереди.

Так что для каждого из 5040 вариантов деления очереди надо еще рассчитать число комбинаций людей в очереди. Например, если первый операционист обслуживает 2 вида операций, то уже для первого из этих 5040 вариантов (когда все 10 человек стоит в очереди именно к первому операционисту), существует еще 1024 подварианта перестановок людей с разными операциями в очереди. А если этот операционист обслуживает 4 вида операций, то число подвариантов уже превышает 1 миллион.
И это все перемножается.

А ведь в очереди может быть не только ровно 10 человек, но и 9, и 8, и т.д.

Но все эти расчеты относятся только к ситуации, когда очереди независимы. А в реальной жизни часто разные категории сотрудников умеют обслуживать одинаковые виды операций. Это значит, что клиент изначально стоит не к какому-то конкретному сотруднику, а к группе сотрудников (причем разнородных).
Например, один сотрудник может обслуживать операции вида А, Б и В.
А другой сотрудник - операции вида К,Л,М и А.
Это значит, что клиент с операцией А может попасть на обслуживание как к первому сотруднику, так и ко второму. И к кому из них попадет клиент определяется совсем не в момент постановки в очередь, так что расчет размещений здесь не совсем поможет.
Сергей Попов  (sonnert)
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Ребята, а то, о чем вы сейчас говорили про очереди? smile:)
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Да smile:D
На самом деле управиться с очередью можно только с помощью математики. И тут все эти перестановки, сочетания и размещения имеют огромное значение.
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Еще один вид неправильных правил - это приоритеты - когда одна категория клиентов проходит через очередь быстрее другой. Я ранее уже писал об этом.
Причем приоритеты работают одинаково плохо как в случае с пропусканием вперед клиентов с длинными операциями, так и клиентов с короткими операциями.
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