А у вас какие оценки?

В отделениях банков все чаще можно встретить пульты оценки качества обслуживания, с помощью которых клиенты могут оценить работу операционистов и отделения в целом. Иногда (например, в некоторых отделениях Сбербанка и ВТБ24) клиентам предлагается выставлять оценки по хорошо всем знакомой со школы 5-бальной шкале. Однако здесь-то и таится очередной дьявол усреднения. Банки предлагают клиентам ставить оценки, чтобы лучше понимать, как работают их отделения. И очевидно, что для того, чтобы извлечь смысл из последовательности оценок, поставленных сотнями и тысячами клиентов, надо эти оценки агрегировать.И обычно по всем поставленным оценкам просто рассчитывают среднее арифметическое . Хотя мы уже знаем, что усреднение редко дает адекватное представление о реальности Есть 4 причины, почему оценки нельзя складывать и делить:1. неметрическая2. ненормальная3. неабсолютная4. нерепрезентативнаяДело в том, что шкала оценок не метрическая, а ранговая. Проще говоря, у оценок есть четко определенная последовательность, но расстояния между оценками не определены.Понятно, что "четверка" лучше "тройки", а "кол" хуже "двойки" и вообще всегда 1<2<3<4<5.Однако нельзя сказать, что "двойка" вдвое лучше "кола", а "четверка" лишь на 20% хуже "пятерки".Но когда вы начинаете считать среднее арифметическое по оценкам, именно так и происходит.И тогда получается, что превосходство "тройки" над "двойкой" в 2 раза больше, чем превосходство "пятерки" над "четверкой" (50% и 25%). Хотя между всеми ними ровно 1 балл.Кроме того, "четверка" на 33% лучше "тройки", но при этом "тройка" на 25% хуже "четверки". Но ведь это одни и те же оценки!также надо понимать, что "пять" плюс "кол" - совсем не то же самое, что и две "тройки".В общем, оценки нельзя складывать, и поэтому среднее арифметическое по оценкам не имеет практического смысла.Также надо помнить, что среднее арифметическое хорошо подходит для величин, которые распределены нормально. И их с определенными допущениями можно описать одним числом - средней оценкой.Но тогда распределение оценок должно выглядеть примерно так:Однако в жизни такой красоты не увидишь, зато бывает вот так:И в такой ситуации из-за усреднения из поля зрения выпадут "колы", "двойки" и "пятерки", и общая оценка все время будет где-то около "троечки", а это значит, что оценить качество обслуживания с помощью такого усреднения на самом деле невозможно.Еще один важный момент, который нельзя не учитывать. Шкала оценок не является абсолютной, у нее нет точки отсчета и единой величины измерения. Иными словами, каждый ставит оценки в своей системе ценностей. И что для одного "пять", для другого едва лишь "троечка".Усредняя столь разные по сути оценки, нельзя получить осмысленный результат, имеющий практическую пользу для банка.Ну и в заключение самое интересное. Важно понимать, кто, когда и при каких условиях ставит оценки. Если бы оценки в обязательном порядке ставили все клиенты, то данной проблемы бы не было. Однако оценки ставит далеко не каждый. И это значит, что оценка может не отражать мнения всех клиентов. Более того, она может быть очень далека от реальных впечатлений большинства.Дело в том, что очень часто, оценки не ставят довольные клиенты и... недовольные клиенты.Довольные и так всем довольны, и у них нет потребности "сигнализировать на верх" - ведь у них и так все хорошо.Недовольные порой слишком недовольны и им, конечно же, не до оценок. Более того, многие уже не собираются оставаться клиентами данного банка... и поэтому они также не склонны "давать обратную связь".Поэтому для сбора адекватной обратной связи нужно помнить про правило "WIIIFM" (What is in it for me?), по-русски говоря, "А мне-то что с этого?". Клиент должен понимать, зачем он ставит оценку и как это повлияет на его жизнь. А вы должны понимать, кто, зачем и когда ставит оценки, чтобы извлечь из них смысл.А правильная обратная связь от клиентов критически важна для бизнеса, потому что позволяет понять, что компания делает правильно и что неправильно, а также что надо делать, чтобы стать лучше.