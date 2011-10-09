Скоро банков вообще не будет

Время изменяет наш мир до неузнаваемости. Еще совсем недавно неотъемлемым атрибутом городской жизни были трубочисты и котельные в каждом дворе. Также большой проблемой крупных городов был конский навоз на улицах (кстати, тогда автомобили использовались для вывоза навоза, поскольку больше ни на что они не годились ). Когда в Лондоне внедрили систему смыва навоза с помощью воды под большим давлением, мэр Лондона в своей пафосной речи отмечал ее инновационность и перспективность.
Телекс, созданный в 30-х годах прошлого века, казался супер-изобретением, которое захватит весь мир ("отель не может иметь категорию "5 звезд", если в нем нет телекса"). И телексные компании растягивали свои сети по всему миру. Однако уже через полвека телекс был вытеснен факсом, который, в свою очередь, не протянул и половины этого срока, потому что его затмил Интернет.
Сейчас в некоторых странах (например, в Нидерландах) вообще нет телеграфа. И теперь там нельзя отправить телеграмму своим родственникам или друзьям. Хотя еще несколько лет назад это казалось немыслимым.
При этом сервис передачи сообщений продолжает существовать и даже постоянно развивается. Просто теперь нет потребности в посредниках. Если вам надо отправить сообщение, то вы просто делаете это, не вставая с удобного кресла. И после этого сообщение перемещается по проводам и по воздуху и находит нужного абонента, где бы он ни был. Вам вообще не надо ни о чем задумываться, кроме самого сообщения.
Что-то подобное произойдет и с банками. Когда вам нужно будет перевести деньги, вы будете просто нажимать пару кнопок в своем телефоне - и деньги уйдут в нужном направлении. Уже сейчас вы можете это сделать с помощью мобильных и Интернет-технологий. Но пока вам нужно вводить название сайта, затем логин и пароль, выбирать вид операции, счет, вводить реквизиты получателя - в общем, выполнять массу действий.
А в будущем вы будете просто говорить телефону "Переведи маме 50 тысяч" или "Заплати за квартиру". И телефон (точнее то устройство, которое придет на замену телефону) все будет делать сам.
В магазине достаточно будет подойти к нужному товару и нажать кнопку на своем телефоне (или миелофоне), и он сам считает все данные о товаре и произведет оплату. Если денег на счете не хватает, то автоматически будет запрошен кредит. Все данные о товаре, о вас и вашей кредитной истории будут также переданы вместе с запросом на кредит.
Все это приведет к тому, что рядовому потребителю вообще не придется задумываться о банках. Каждый будет общаться со своим телефоном/миелофоном. А банки сначала будут конкурировать за доступ к технологической платформе, обеспечивающей доступ к потребителю. Но сам потребитель ничего про банки знать уже не будет: система сама выберет, к какому банку за какой услугой следует обращаться. Точно также как сейчас система сама выбирает по какому Интернет-маршруту передавать электронные письма или трафик с веб-сайтов.
Несложно представить, что такая стандартизация обострит коммодитизацию банков и совсем скоро все они сольются в несколько глобальных конгломератов, выполняющих сугубо техническую функцию, причем совершенно незаметно для реальных потребителей.
В общем, пройдет совсем немного времени, и банков вообще не будет.
Комментарии 95
Немного времени пройдёт.
>> При этом сервис передачи сообщений продолжает существовать и даже постоянно развивается. Просто теперь нет потребности в посредниках. Если вам надо отправить сообщение, то вы просто делаете это, не вставая с удобного кресла. И после этого сообщение перемещается по проводам и по воздуху и находит нужного абонента, где бы он ни был. Вам вообще не надо ни о чем задумываться, кроме самого сообщения.
Вообще это всё хорошо, пока не стоит вопрос о подтверждении факта отправки и получения, а также содержания сообщений перед третьими лицами, в том числе перед государственными органами и судом. С этой точки зрения до сих пор в ходу старая добрая бумажная почта.
Так что это сугубо технический вопрос, который можно довольно легко решить.
мечта банкира - автоматический кредит. Как только банки кредит ни навязывают: и к зарплатным картам овердрафт присобачивают, и "бесплатные" кредитки взять при открытии депозита уговаривают. И даже "технический овердрафт" ввели в употребление, т.е. по сути оплата клиентом несовершенства системы расчетов в виде "неустойки (штрафа, платы) за перерасход средств". ОпСоСы тоже не отстают: хоть и не банки, а подключить абонентам автокредит ой как хочется.
>> Несложно представить, что такая стандартизация обострит коммодитизацию банков и совсем скоро все они сольются в несколько глобальных конгломератов, выполняющих сугубо техническую функцию, причем совершенно незаметно для реальных потребителей.
Не умеют они этого, постоянно косячат. Максимум, что у банков получается "незаметно для потребителей", - это тырить деньги со счета за неведомые услуги (карточку, например, открыли без согласия клиента и списывают комиссию за нее). А уж "конгломераты" и вовсе стесняться не будут.
Незаметно украсть можно только то, что вам безразлично. Если у клиента есть лишние деньги (по его мнению лишние, раз он на них внимания не обращает), то он их так или иначе быстро лишится. И без разницы спишут ли их за несуществующую карту или он купит ненужное барахло в магазине или заплатит 600 рублей за кофе с куском торта в обычном уличном кафе.
Заботливые люди регулярно проверяют список транзакций по счетам, потому что им действительно важны их деньги.
А это уже совсем другое дело. Для вас это ненужное барахло, а для человека такое приобретение для чего-то нужно, это его деньги и он, а не дядя из банка, распорядился ими по своему усмотрению. А кражу средств банками подобные рассуждения не оправдывают. "Украсть незаметно" можно, не потому что так уж и не обращают внимания, а потому что нет адекватной ответственности. Если бы за открытие счета без согласия клиента банк реально, без разговоров, платил 100 тыс. руб. штрафа, он бы 100 раз подумал, прежде чем это делать. Если бы за незаконно списанную комиссию наступала бы реальная уголовная ответственность (ч. 4 ст. 160: присвоение, совершенное организованной группой, лишение свободы до 10 лет), мы бы вообще о таких вещах перестали читать отзывы.
Поэтому в эффективность "конгломератов" не верю: будет как в Сбере или ВТБ - куча бюрократии и низкая эффективность.
Кто вообще сказал, что Сбер или ВТБ допустят в мировой межбанковский комитет?
Не могу согласиться. У Apple огромная сеть розничных магазинов. Да и GE продает очень много бытовой техники, поэтому обслуживает клиентов в сервисных центрах.
Вот давайте лучше НЕ ТАК!!!
Система навыбирает таких банков, а еще если трояны помогут, то комиссии и проценты за услугу "платиновыми" покажутся. Давайте лучше я уж как нибудь сам. А во-вторых одно отделение на районный центр все-таки надо. Любая система может дать сбой. Куда с проблемами ходить? Да и договора подписывать где-то надо. Центры обслуживания Мегафона и МТСа как-то сами собой не исчезли. Хотя я не помню когда последний раз там был.
Давайте все-таки оставим человеку право выбирать и решать
- роботы автоматически делают операции (например, многие операции на глазах);
- АБС тормозит лучше человека;
- современные коробки передач уже превосходят способности большинства водителей;
- на биржах торгует все больше и больше роботов;
- выбор маршрута компьютер осуществляет лучше человека;
- с управлением конвейерной линии и других видов производств компьютер также справляется лучше.
Список можно долго расширять.
Так что совсем не очевидно, что право выбирать надо оставлять именно человеку. Скорее, наоборот, принятие решений надо максимально передавать автоматизированным системам.
Симптоматично. Не, все правильно, поел, поспал, по**ал....
Что ещё нужно человеку, чтобы встретить старость?(с) Абдулла
Согласен. Вариатор моей Мицубиси гораздо лучше меня переключает передачи. И подрулевыми лепестками я практически не пользуюсь. Но все-таки силу нажатия на педаль газа оставили за мной. Я пока что решаю давить на газ сильнее или нет.
Также и тут. Давайте я буду решать что мне выгоднее. И надо ли мне это под ТАКИЕ проценты.
Компьютеру я бы доверил списание каждый месяц 9 числа оплату за квартиру, чтобы об этом не думать. А система сообщала бы мне что денежков на счете не хватает для платежа.
А как быть если уперся в трактор? Автоматы способные обгонять да еще и по правилам, учитывая сплошные и "обгон запрещен" по-моему скоро не появятся. Мне пока трудно представить как автомат решится на обгон. А уступить дорогу президенту или скорой??? Дорожная ситуация вещь коварная и быстро меняющаяся. А поэтому принимать решение о давлении на газ мне придется еще очень долго.
А пока хватит системы кругового обзора и датчиков мертвых зон
>> А поэтому принимать решение о давлении на газ мне придется еще очень долго.
Самоуправляемый гугломобиль успешно прошел испытания в городских условиях: прекрасно ориентировался по знакам и дорожной ситуации, правильно реагировал на светофоры и случайных пешеходов.
В общем, автомобиль уже сейчас способен ездить по городу. За 5 лет прогресс в этом направлении будет мега-значительным.
Точно также еще 5 лет назад автопарковщик был чем-то из разряда фантастики, а сейчас он есть уже в весьма недорогих автомобилях.
Антон, это можно сделать уже сейчас! В нескольких интернет-банках есть регулярные платежи.
И пользуюсь
Я имел в виду, что еще это можно доверить программе
а вот остальное... лучше сам
Это не принятия решения. Это действия. Первое это всего лишь обеспечение эффективного торможения. Второе это обеспечение движения с желаемым ускорением с оптимальной приемистостью и расходом топлива. Эти действия автомат выполнит лучше человека.
Конвейер это тоже действие или если хотите бизнес-процесс.
Выбор маршрута. Машина может предложить вариант или несколько вариантов. А решать двигаться ли по нему мне хотелось бы самому
Уже сейчас в автомобилях появились системы экстренного торможения, которые включаются автоматически и действуют более эффективно, чем может действовать человек в такой ситуации.
Также есть очень хорошие системы движения в потоке, которые сами контролируют параметры движения в потоке и управляют ускорением и торможением автомобиля.
Автоматический парковщик - это тоже система принятия решений, поскольку он ориентируется по обстановке и принимает решение, в какую сторону и на какой угол следует повернуть руль.
>> А решать двигаться ли по нему мне хотелось бы самому
Проблема только в том, что человек не умеет принимать решение о выборе маршрута.
http://libertygrant.co.uk/portal/?p=1226
По маршруту. Согласен, что машина выберет более
оптимальный маршрут. И скорее всего я с ней соглашусь. Но соглашаться или нет решать все равно хочу сам
Что же касается распоряжения деньгами, то его я как раз предлагал оставить за людьми. А вот все технические операции (по оформлению платежек, кредитных анкет и т.п.) передать компьютеру.
К сожалению, не все так просто. Роботы на биржах лажают.
Проблема передачи управления компьютеру остро стоит, к примеру, в ракетно-космической отрасли, причем уже давно. Но, как показывает практика, машины не могут принимать эффективные решения в сжатые сроки и в условиях сильной неопределенности, и многое лучше выполняет человек.
Кстати, для определения, стоит передавать компьютеру, а что - оставлять человеку, используется также математика и существует множество тематических трудов по этому поводу.
Маркетинг только провозглашает целью заботу о клиенте.
Единственной целью любого бизнеса является получение прибыли. А маркетинг объясняет клиенту, почему ему нужно купить именно этот товар и воспользоваться именно этой услугой. Человеческий фактор в нём - определяющая сила.
И что же Вы предполагаете?
Вкалывают роботы. Счастлив человек? (с)
Да, перераспределение денег можно автоматизировать.
Но цивилизация - это не только перераспределение. Деньги не являются материальной ценностью. Обмен через деньги - процесс договорной.
А договариваться машины пока не научились.
Даже люди не всегда умеют это делать.
В этой антиутопии выиграет только программист.
А что такое конкурентная война программ - мы могли убедиться совсем недавно. Здесь, на этом сайте, на который мы не могли войти.
Масштаб электронных войн трудно даже вообразить.
Математическая война может оказаться страшнее атомной.
Вот здесь бы с Вами многие не согласились, и я в числе первых.
У бизнеса (особенно ориентированного на долгосрочное процветание) целей намного больше чем одна.
>> А маркетинг объясняет клиенту, почему ему нужно купить именно этот товар
И маркетинг продолжит это делать.
Просто технический аспект обмена деньгами отойдет на тридцать второй план.
>> А договариваться машины пока не научились.
Это вы зря так думаете. Машины более способны рационально и взаимовыгодно договариваться.
>> Даже люди не всегда умеют это делать.
Люди даже парковаться толком не умеют и передачи в автомобиле правильно переключать.
Зато машина это делает стабильно хорошо.
А пару примеров можно... Я вот например считаю, что машина строго следует инструкциям заложенным в нее человеком. И думать в принципе не умеет
Кстати, сейчас компьютер играет в шахматы лучше любого человека (не просто лучше большинства, а лучше вообще всех). А в шахматах и принятия решений и прочего "думания" очень много.
Умные люди заложили все это в компьютер он перебирает разные варианты и находит оптимальный. Мощный процессор просчитывает свои действия и действия соперника на несколько ходов вперед.
А сделки бывают разные. И везде свои нюансы. Кто их заложит в программу, кто учтет что кризис то наступает то отступает и что стоимость товаров и услуг постоянно меняется причем у всех по разному?
В мире финансов где машины договариваются? Приведите пару примеров
Что касается учета кризисов, то здесь у компьютера больше шансов, потому что он может оценивать сотни параметров многих рынков и принимать решения на основании слабых сигналов о возможном кризисе. Тема пока еще на самом краю современной науки, но за 5-7 лет здесь могут произойти мощные прорывы, которые сильно изменят нашу жизнь.
Как хорошее фэнтези.
Я просто его слегка драматизировала.
Конечно же я не против математики. Не против умных машин.
Только за.
Однако я предпочитаю ручное управление финансами. Потому что они у меня отнюдь не бесконечны. И я очень "обожглась", запрограммировав некоторые финансовые действия во время кризиса, который (с) подкрался незаметно.
И зареклась отдавать их на волю программы.
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 7 августа 2007 г. N 311
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
Промышленности в этот период времени необходимо быть готовой к резкому увеличению затрат на техническое перевооружение, так как стоимость комплексов нанооборудования в разы превосходит стоимость традиционных средств технологического оснащения микроэлектроники. Поэтому на период 2016 - 2025 гг. в бюджете должно быть предусмотрено не менее чем 3 - 5-кратное увеличение ресурсов на техническое перевооружение объектов приоритетного освоения производства изделий наноэлектроники.
Внедрение нанотехнологий должно еще больше расширить глубину ее проникновения в повседневную жизнь населения. Должна быть обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными информационно- управляющими сетями типа Internet.
Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и таким образом сокращать социальные расходы государства.
Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой, получат распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за ее повсеместного распространения.
P.S Спасибр Роман! Хорошая тема. Что будет продвигаться понятно, вопрос только как?
Видно дорог в хозяйстве он.
Да выживем. Приспособимся.
Очень даже есть. И компании типа DHL сществуют и развиваются.
Нормальный банк кроме услуги перевода денег предлагает еще много чего нужного и полезного. Услуги РКО это малая(~10%) доля того что банк делает. А уж доверять тупой программе хранить деньги(депозит) или занимать деньги(кредит) могут только очень наивные люди.
В простых ситуациях да, в сложных(когда нет хорошего решения, а есть несколько плохих или очень плохих) человек лучше.
Опять же тупая машина всегда будет выбирать лучшее решениие для некоего "сферического коня в ваккууме" и не будет при выборе маршрута принимать в расчет красивость/интересность дороги именно для меня. В путешествиях ведь мы не всегда торопимся - чаще хотим посмотреть красоты.
>> в сложных(когда нет хорошего решения, а есть несколько плохих или очень плохих) человек лучше
почему Вы так думаете? машина как раз лучше просчитает все возможные варианты развития событий и сможет "взвесить" разные исходы по нескольким критериям и принять достоверно менее плохое решение.
>> тупая машина всегда будет выбирать лучшее решениие для некоего "сферического коня в ваккууме"
>> и не будет при выборе маршрута принимать в расчет красивость/интересность дороги именно для меня
Это Вы тоже напрасно так думаете. Машина может быстро проанализировать понравившиеся Вам картинки (например, те, что Вы "лайкаете" в Facebook или В контакте) и по фотографиям местности (например, из Panoramio) выбрать дорогу, содержащую наиболее близкие виды и приятные Вашему глазу окрестные пейзажи. Чем больше вы ездите с "умным навигатором" тем более точно он будет выбирать для Вас приятный маршрут.
Google уже давно подбирает не только индивидуальную рекламу, но и результаты поиска будут разными для разных людей.
Я их программирую и про их "ум" знаю достаточно много
Я же и говорю о тех случаях когда не возможно просчитать и выбор делается на основе интуиции/опыта и т.п.
Вот это и есть ее основная ошибка. Она же не знает с какой целью я собираю/просматриваю информацию. Кстати лично мне Гугл навязывает не то что мне нужно.
Сравните нормальные шахматы и блиц. Не любят машины блиц
Согласен полностью! Кстати, адаптация поиска приводит к тому, что в итоге, если я много ищу про банки как про организации, я никогда не найду, даже если очень захочу, про банки для консервирования. Выбор, что мне надо, за меня уже сделали
Можете несколько примеров привести, когда невозможно просчитать?
>> выбор делается на основе интуиции/опыта и т.п.
Это и есть расчет - регрессионный анализ. И машина с этим справится лучше, потому что может взять в расчет не пару-тройку хаотически выбранных факторов, а сотни и тысячи и при этом рассчитать влияние каждого из них на результат, а также сформировать несколько реалистичных сценариев, из которых выбрать наиболее вероятный, при этом определив механизмы реагирования на другие сценарии, если вдруг реальность начнет развиваться не по самому вероятному сценарию.
Жениться или нет на этой девушке.
Куча ситуаций когда не хватает исходных данных или времени для тщательного анализа - например принятие решения летчиком-испытателем в "крайней" ситуации.
Практически все долгосрочные прогнозы в области нашей экомики для обычного человека - кроме цен на нфть, стратегии развития, бюджетных целей ..... знать еще и политическую конъюктуру а тем боле и просчитать это с помощью машины просто нереально.
Аффилированные лица в расчет не берем - им комп просто не нужен. Они просто знают
У Гугла просто отсутствует возможность получения биометрической информации во время вашего просмотра.
Получение и анализ такой информации может значительно повысить качество выбора.
Получение и анализ биометрической информации водителя, для повышения безопасности уже не утопия.
Машины оснащаются системами распознавния поведения и состояния водителя и похоже, что в ближайшем будущем на этом направлении произойдет технологический прорыв
http://autoutro.ru/news/2011/08/23/219800.shtml
...тела водителя сквозь лобовое стекло в результате столкновения со стенкой из-за ошибки программы управления...
Нет уж... Доверять машинам наше время - это одно, а жизнь - другое.
Доверять программам наше время - это одно, а жизнь - другое.
Сейчас в тех же автомобилях куча всякой электроники, не меньше ее и в самолетах, не говоря уже о космический кораблях...
ИМХО дело привычки.
Теоретически ДА, но только в том случе когда матмодель соответствует реальности хотя бы на 90%.
И не забывайте знаменитую поговорку - "ЭВМ может дать точный прогноз погоды но на "вчера", а сегодня уже сегодня".
Время, время, вычислительные мощности, затраты..... Это не каждый согласится оплачивать и не каждый сможет.
Александр я также как и Вы программирую машины, поэтому рад что нашел родственную душу.
С другой стороны чтобы построить математическую модель нужно гору статистики собрать закономерности выявить. Особенно это в сфере продаж видно. В каждом регионе по каждому товару или услуге может быть своя уникальная модель, причем она даже от времени или каких то событий может меняться. Например у нас: Ушел построенный ракетный крейсер вместе с экипажем в Индию и все! Выручки в парке аттракционов упали.
Вобщем применительно к этому сайту и этой тематике я бы задал телефону два вопроса: "Хочу занять" и "Хочу разместить" И хотел бы получить развернутые ответы Кто готов дать (деньги в смысле, не подумайте чего другого) и кто готов взять. Сверху списка естественно самые выгодные условия. И тут же заключаю договор. Если будут такие системы То это уже будет прорыв. А там можно и в другие сферы ползти.
Роман вроде как и не предлагает возложить на компьютер решение вопроса "Жениться на этой девушке или нет"? Хотя компьютер может проанализировать знаки зодиака, темпераменты, группы крови, перенесенные заболевания и прочие свойства человека собрать статистику по бракам и примерно вывести, что из этой затеи выйдет. Но опять же: Чужая душа - потемки и раскрываться она может годами.
Да и "обгонять или нет" машине очень сложно доверить.
Я бы своему телефону задал вопрос: "Хочу занять 100 тыс.руб"
Он бы "покубатурил", причем пусть даже полдня или два дня кубатурил и выдал бы ответы кто и на каких условиях готов мне выдать деньги, причем реально готов, т.е. после моего скоринга.
Или "Хочу разместить 100 тыс.руб на срок от 1 до 7 месяцев". И также список: кто готов принять вклад и на каких условиях.
Причем в телефоне хранится моя цифровая подпись, тут же заключается договор и кредитные деньги переводятся или я перевожу свои. Причем можно и депозит открыть и в акции вложиться и ОМС открыть, т.е. любым фин.инструментом воспользоваться через телефон.
Декларации о доходах сдавал бы не только в налоговую, но и в БКИ, чтобы банк получал оттуда все сведения обо мне. Туда же отправлял бы и свидетельства о собственности и прочую нужную банку информацию.
Как вам такая модель?
Т.е. будет "большая тройка" финансовых операторов. А как же ценовые сговоры, злоупотребления доминирующим положением на рынке и т.д. Пусть уж их добрая сотня будет и они как-то борются за покупателя.
А оплачивать товары и услуги через телефон, это где-то уже пытаются реализовывать
Так что модель "поиска и ранжирования вариантов" довольно быстро перейдет в модель "автоматического выбора".
Борьба за покупателя отнимает время и деньги, причем как у продавца, так и у покупателя. Так что для всей системы выгодно не тратить время и ресурсы на неимеющие ценности действия.
Не случайно, половина нобелевских премий за последние десятилетия как раз в области транзакционных издержек и экономики контрактов.
У одних возможно частично досрочное погашение, у других нет. У одних срок больше у других меньше, у третьих нужен поручитель у других не нужен и т.д. и т.п. Не все определяется процентной ставкой.
Как машина узнает что для меня критично? Может все же она даст мне список вариантов а я выберу. Смогу ведь фильтры расставить
А если машина уже знает вашего поручителя, а ставка фиксирована, то выбирать Вам нечего. Может быть даже и права выбирать, стоит ли брать кредит Вам тоже не оставят. У Вас будет только выбор покупать или не покупать товар.
Это как? Скажут бери в кредит и все? И посадят на проценты против моей воли? Вроде как навязывание услуги ГК РФ запрещено...
или скажут Вам кредит не положен?
Он бы "покубатурил", причем пусть даже полдня или два дня кубатурил и выдал бы ответы кто и на каких условиях готов мне выдать деньги, причем реально готов, т.е. после моего скоринга.
Или "Хочу разместить 100 тыс.руб на срок от 1 до 7 месяцев". И также список: кто готов принять вклад и на каких условиях.
Для создания такого сервиса по вкладам я не вижу особых препятствий. Подобную идею я высказал Редактору, но он посчитал это фантастикай
http://www.banki.ru/blog/editor/1717.php#25516
Что касается кредитов, то мы пытаемся реализовать такую модель, но на текущем этапе это не совсем тривиальная задача.
Он бы "покубатурил", причем пусть даже полдня или два дня кубатурил и выдал бы ответы кто и на каких условиях готов мне выдать деньги, причем реально готов, т.е. после моего скоринга.
Или "Хочу разместить 100 тыс.руб на срок от 1 до 7 месяцев". И также список: кто готов принять вклад и на каких условиях.
Это легко сделать и сейчас. Правда это касается в основном Мск и СПб, но кое-что есть и в других городах.
С помощью этого сайта, "узкоспециализированных"("вкладчик.ру" и т.д) и сайтов банков за 30-60 минут можно сделать анализ предложений с учетом не только ставок, но и расположения офисов, способов и удобства погашения.....За чуть большее время - различные "засады мелким шрифтом", отзывы об обслуживании ......
А по теме -
банки никуда не исчезнут еще многие столетия - до отмены денег
Так же как и у почты у них будет меняться техническая составляющая, но их задачи - собрать деньги/раздать деньги, получить маржу(прибыль) будут неизменны.
И сайт банки.ру будет жить и процветать(я ему так желаю ) и его задачи - обучать и информировать людей остнутся такми же.
ЗЫ.
В фильме "Москва слезам не верит" аналогичную тему уже обсуждали.
Сейчас можно узнать только кто, что предлагает. А элемент лотереи (выдадут невыдадут) как был так и остается. Можно пройти по всем кто предлагает и везде получить отлуп.
А я говорю про список тех, кто меня проскорил и готов подписать со мной договор.
По сути своей не исчезнут, так как занимать и размещать с целью заработать еще больше люди будут всегда. Можут быть форма и название изменятся
передачу коротких сообщений тоже никто не отменял, однако телеграф умер.
Это не мешает почте жить, развиваться и процветать
А еще в некоторых странах и таксофоны умерли. И какой вывод ?
Телефония продолжается и ее переход в IP-технологии саму суть не меняет.
Повторюсь еще раз -
У у них будет меняться техническая составляющая...
Почта в США, Великобритании и многих странах Европы убыточна и постепенно умирает. В Великобритании, например, регулярно закрывают сотни почтовых отделений.
Американская почтовая служба сейчас вообще на грани дефолта и банкротства.
Так что почта тоже останется. И будет зарабатывать на этой услуге. И конкурировать с доставочными компаниями
В Америке планируют закрыть 4 тысячи почтовых отделений. Так что перспективы у почты нерадостные.
Сервис уличной чистки ботинок тоже остался... только он в тысячи раз сократился по сравнению с началом прошлого века. Тоже произойдет и с почтой и банковской розницей.
А еще недавно купила бижутерии и пуховик. Он мало того что подошел, дак еще и очень качественным оказался.
Вот ткани виртуальными ну никак не станут
Папа у меня занимается настройкой систем отопления и монтирует системы учета тепла. Давным давно уже все комплектующие почтой приезжают или доставочными компаниями, а в Москву он только раз в квартал на выставки ездит
Проблема ровно в том, что количество людей, который что-то нужно доставлять по почте сокращается, а интервалы между доставками увеличиваются. Кроме того, сокращение числа людей разрушает локальность доставки, что опять же увеличивает затраты. В общем, получает самый что ни на есть цикл отрицательной обратной связи, который и ведет к деградации и смерти системы.
Перспективка....
А что взамен умирающей системы?
Вместо котельных в каждом дворе появились ТЭЦ, а чистильщики обуви пропали, потому что на улицах стало чище. Вместо телеграфа появлись СМС, а ларьки для сдачи бутылок были вытеснены одноразовой тарой.