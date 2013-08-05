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Продолжают обманывать

05.08.2013 04:53 3 1 768 просмотров
Пятничный отзыв о Сбербанке в очередной раз подтвердил, что к лучшему мало что меняется. Еще три года назад я писал о том, как сотрудники манипулируют электронными очередями и почему нельзя использовать среднее время ожидания. И все эти уловки до сих пор работают! Не только в Сбербанке, но и в других банках, установивших электронные очереди.

Вообще банки с электронными очередями можно разделить на 2 группы: в одних банках очень внимательно следят за неправильными показателями электронной очереди, в других - на них вообще не обращают внимания. И поэтому в банках первой группы сотрудникам приходится идти на разнообразные ухищрения, чтобы вписаться в установленные нормативы, зато в банках второй группы электронная очередь зачастую вообще не используется и нередко даже выключена.

И тогда снова всплывает вопрос: а зачем вообще нужна электронная очередь?

Комментарии 3

Oleg Sudnik  (olger)
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Зачем нужна электронная очередь в сбербанке и или зачем нужна в принципе, как элемент обслуживания?
В сбере не знаю зачем - ему не поможет.
А в общем наверное полезная штука при организации массового обслуживания. Во-первых чтобы не было лишних криков "Вас тут не стояло!" и т.п., во-вторых чтобы было понятно куда ты стоишь и сколько примерно осталось, чтобы не возникало ситуаций типа "Я в третье окошко занимала, но мне сказали, что нужно в восьмое, поэтому пустите меня без очереди, потому что в третье я уже отстояла!" smile:D
Ну и для внутреннего учёта тоже пригодиться.
Роман Худорожков  (roman_h)
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Криков "Вас тут не стояло!" не будет, если не будет долгих очередей.
В лондонском аэропорту порой бывают длинные очереди на паспортный контроль, но за счет правильной организации серьезных проблем там не возникает, в том числе и потому что очередь движется быстро.

Точно также не стоит гонять клиентов из окна в окно.
Дешевле и быстрее их обслуживать в одном окне. Или вообще без окна.

Ну а поскольку данные в электронной очереди в значительной степени искажены манипуляциями, использовать их в учете просто вредно.
Oleg Sudnik  (olger)
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Чем занимается паспортный контроль в Лондонском аэропорту? Вероятно паспортным контролем smile:) А почему бы ему ещё не заняться регистрацией, оформлением багажа, продажей прохладительных напитков, бронированием такси, отелей и билетов в театр! smile:D
Собственно очередь на паспортный контроль это уже и есть результат некоего предварительного распределения по окнам (а иначе, как Вы туда попали? smile:)).

А манипуляции с очередями всего лишь шум на фоне основного сигнала - включите шумоподавитель. Вредно не использовать имеющуюся структурированную информацию, так можно отбросить вообще все данные, считая их не достаточно достоверными.
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