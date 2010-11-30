Приветствую всех посетителей Банки.ру!

Я очень рад предоставившейся возможности завести здесь свой блог, потому что ведение блогов уже стало для меня естественным и, тем не менее, все еще очень интересным занятием. Каждый день я пишу в наш внутрикорпоративный блог, где мы делимся новыми знаниям, идеями и подходами к решению стоящих перед нами задач. Это правило для всех сотрудников компании, и я - не исключение. Также я пишу и для нашего внешнего блога, который доступен всем Интернет-пользователям, и где мы рассказываем про наши технологии и часто проводим очень необычные конкурсы. Теперь вот буду писать и на banki.ru.
Мои сообщения будут в основном посвящены улучшению банковских процессов, в первую очередь, с целью сокращения очередей. Эта тема интересна и профессионалам банковского дела и, конечно же, потребителям банковских услуг (потому что именно потребители страдают из-за очередей). И именно поэтому я бы хотел не только рассказывать сам, но и слушать вас. Аудитория banki.ru всегда очень активна и конструктивна - это меня, кстати, и привлекло на портал. Так что, очень надеюсь, что наш взаимный интерес будет высок, и наше общение поможет вам и в вашей работе, и будет полезно для личного взаимодействия с банками.
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актуально
- об электронных очередях (при правильной настройке она может сокращать ожидание);
- об информационных системах (особенно об их пользовательском интерфейсе, который часто тормозит работу сотрудников);
- об устройстве банковских процессов и операций (потому что они часто ориентированы на удобство кого угодно, но не клиентов и не сотрудников в отделениях);
- и даже о действиях клиентов (поскольку их нерасторопность может создать очередь, как говорится, "на пустом месте").
Все это можно ускорить и улучшить. И я постепенно буду об этом рассказывать.
Надеюсь, что Ваши исследования помогут и нам, и банкам, и стране.
Собственно, именно такие большие цели мы и ставим перед собой.
И этот блог, кстати, был задуман, как раз исходя из этих побуждений - чтобы люди могли самостоятельно ускорять свои процессы и сокращать очереди.