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Приветствую всех посетителей Банки.ру!

30.11.2010 17:51 9 2 217 просмотров
Я очень рад предоставившейся возможности завести здесь свой блог, потому что ведение блогов уже стало для меня естественным и, тем не менее, все еще очень интересным занятием. Каждый день я пишу в наш внутрикорпоративный блог, где мы делимся новыми знаниям, идеями и подходами к решению стоящих перед нами задач. Это правило для всех сотрудников компании, и я - не исключение. Также я пишу и для нашего внешнего блога, который доступен всем Интернет-пользователям, и где мы рассказываем про наши технологии и часто проводим очень необычные конкурсы. Теперь вот буду писать и на banki.ru.

Мои сообщения будут в основном посвящены улучшению банковских процессов, в первую очередь, с целью сокращения очередей. Эта тема интересна и профессионалам банковского дела и, конечно же, потребителям банковских услуг (потому что именно потребители страдают из-за очередей). И именно поэтому я бы хотел не только рассказывать сам, но и слушать вас. Аудитория banki.ru всегда очень активна и конструктивна - это меня, кстати, и привлекло на портал. Так что, очень надеюсь, что наш взаимный интерес будет высок, и наше общение поможет вам и в вашей работе, и будет полезно для личного взаимодействия с банками.

Комментарии 9

Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
приветствую, Роман.
Цитата
Мои сообщения будут в основном посвящены улучшению банковских процессов

актуально smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
я в поисках этой темы и попал на Банки.ру. Немного задержался. Вот дождался smile:)
Дмитрий Аргунов  (d_argunov)
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Очень надеюсь, что публикации в этом блоге будут читать сотрудники банков. Уверен, им это будет полезно. Обслуживание нашим банкам еще улучшать и улучшать.
Евгений  (Адреналин1)
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Добрый день Роман! А каким образом планируется уменьшение очередей? Если речи идет о электронной очереди, то тут вопрос спорный. Если в Альфа Банке за счет персонала, АБС, быстроты работы и процессов в целом это работает то в Сбербанке это тихий ужас, сам ощутил на себе просидев там около часа (хотя рашьше все проходило максимум за пол часа, т.е. в порядке живой очереди) и понял еще что час,полтора сидеть я не могу, подарил свой счастливый номер милой девушке, которая была человек на 20 вперед и ушел... -)
Роман Худорожков  (roman_h)
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Речь, как Вы верно, Евгений, подметили, пойдет обо всем понемногу:
- об электронных очередях (при правильной настройке она может сокращать ожидание);
- об информационных системах (особенно об их пользовательском интерфейсе, который часто тормозит работу сотрудников);
- об устройстве банковских процессов и операций (потому что они часто ориентированы на удобство кого угодно, но не клиентов и не сотрудников в отделениях);
- и даже о действиях клиентов (поскольку их нерасторопность может создать очередь, как говорится, "на пустом месте").

Все это можно ускорить и улучшить. И я постепенно буду об этом рассказывать.
Евгений  (Адреналин1)
#
Интересно, буду ждать!
Алексей Борякин  (Brein)
#
И мы Вас приветствуем, Роман.

Надеюсь, что Ваши исследования помогут и нам, и банкам, и стране.
smile8)
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Алексей, спасибо большое.
Собственно, именно такие большие цели мы и ставим перед собой.
И этот блог, кстати, был задуман, как раз исходя из этих побуждений - чтобы люди могли самостоятельно ускорять свои процессы и сокращать очереди.
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