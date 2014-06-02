О древнейшем нашем природном инстинкте

Самый первобытный человеческий инстинкт – страх. Принято считать, что именно он движет нами во всём, чем бы мы ни занимались. …Хм. Но есть такие моменты жизни и сферы деятельности, где как раз таки страх вгоняет нас в оцепенение, как будто “замораживает” на ходу, делает почти неживыми. И, как правило, это – именно те моменты и те ситуации, в которых нам следует действовать решительно и быть саккумулированными для следующего – важного для нас – шага. В инвестиционной сфере неискушённого в ней человека чаще всего перед первым шагом на пути к инвестированию настигает и держит в ощущении страха перед чем-то до сих пор неизвестным именно этот первобытный инстинкт. И как ни парадоксально, этот страх оказывается сильнее другого, – опасения того, что не сможешь ни приумножить, ни сохранить накопленные сбережения. И понимание того, что риск потерять свои средства в водовороте инфляции и волатильности валютного рынка на самом-то деле опаснее риска сделать первый шаг в инвестирование, почему-то приходит далеко не всем.

И, как и в прочих моментах, вызывающих у нас страх, чаще всего для его преодоления нам требуется опытный “поводырь”, мастер, который словом и делом поможет сделать первый шаг в преодолении того, что пугает своей неизвестностью. В инвестиционной сфере это – успешные и, главное, практикующие аналитики. Эксперты, к чьему мнению давно прислушиваются даже опытные частные инвесторы. Признаюсь честно, по моему мнению, таких мастеров в российском сегменте частного инвестирования совсем немного. Но они всё же есть. И потому что их не так много, тем ценнее возможность их послушать, задать вопросы, а уж тем более – послушать не в теле или радиоэфире, а вживую – на их семинарах, задать вопросы там же – так же, в живом общении, а не в интернет-форуме. Мне повезло, что я знаком с такими экспертами; это – Владимир Левченко, Александр Герчик, Григорий Бегларян, например. К слову, у каждого из них есть и свой сайт, где можно получить информацию о предстоящих семинарах с их участием.

Понятное дело, что такие живые встречи с известными инвестаналитиками – “опция” платная. Но оно ведь того стоит. Ведь, согласитесь, для любого из нас ценно избавиться от какого-либо страха. И вдвойне ценно – избавиться от того страха, который мешает нам приумножить свои средства. За это уж точно заплатить можно. Да и стоят эти семинары, на самом деле, не так дорого, – порядка ста евро за три часа эффективной лекции-общения, и вот Вы – уже начинающий успешный частный инвестор! Дело за малым – прийти со своим страхом на встречу с таким инвестаналитиком, и там этот страх оставить, унеся с собой взамен него уже уверенность, уверенность в том, что теперь Вы не боитесь зарабатывать на фондовом рынке, не боитесь приумножать то, что с таким трудом досталось Вам в своё время, не боитесь достойно и со знанием дела охранять свои сбережения от всего, что может принести с собой переменчивая конъюнктура рынка. У Вас теперь есть на это смелость!