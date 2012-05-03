Популярные сообщения

Друзья! Стартовало голосование по определению лучшего банка прошедшего года. Не стану скрывать, когда пять лет назад я данный конкурс задумала, то даже не представляла, во что идея воплотится со временем. Сегодня же, глядя на бренды, которые оказывают нам поддержку, могу констатировать - церемония "Банк года" состоялась и становится знаковой, как для банковской индустрии, так и для всех поклонников нашего сайта! СПАСИБО техотделу, что обновили формат голосования и сделали его более интересным. Гранд мерси партнерам не только за то, что подставили дружеское финансовое плечо, но и за то, что поверили в силу команды + честность всего происходящего. Благодарю всех, кто отдаст свой голос за банки, которые небезразличны. Все у нас получится... Как говорится, Twitter & Facebook нам в помощь

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