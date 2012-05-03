Популярные сообщения

Елена Ищеева
03.05.2012 10:43
Elena_TV
Вы спонсируете счастье?
Корпоративная этика, командная игра, дружный коллектив, вера в людей – у всех этих слов должно быть реальное воплощение в жизни иначе профанация и вечные лозунги. Когда я работала в государственных СМИ, а параллельно выходила замуж, рожала сына, строила карьеру, совмещая с мнимым процессом воспитания отпрыска (так как работала почти круглосуточно), я даже не знала, что за женскую участь можно получить поощрение. Это я к чему?
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Елена Ищеева
13.02.2012 17:55
Elena_TV
Первый пошел!
Друзья! Стартовало голосование по определению лучшего банка прошедшего года. Не стану скрывать, когда пять лет назад я данный конкурс задумала, то даже не представляла, во что идея воплотится со временем. Сегодня же, глядя на бренды, которые оказывают нам поддержку, могу констатировать - церемония "Банк года" состоялась и становится знаковой, как для банковской индустрии, так и для всех поклонников нашего сайта!
СПАСИБО техотделу, что обновили формат голосования и сделали его более интересным. Гранд мерси партнерам не только за то, что подставили дружеское финансовое плечо, но и за то, что поверили в силу команды + честность всего происходящего.
Благодарю всех, кто отдаст свой голос за банки, которые небезразличны. Все у нас получится... Как говорится, Twitter & Facebook нам в помощь
Елена Ищеева
13.01.2012 10:39
Elena_TV
Есть вопрос?
Господа, на следующей неделе отправляюсь на запись телеинтервью с первым зампредом ЦБ г-ном Алексеем Улюкаевым. Понятно, что основной перечень вопросов уже согласован (вам ли не знать, что пресс-службы банков всегда требуют канву беседы заранее ), но есть возможность озвучить ряд тем, которые непосредственно интересуют аудиторию сайта. Коли есть желание, напишите, какие острые углы в банковской сфере вас сейчас волнуют, а я постараюсь на камеру или в неформальном общении получить ответы и вам их на Банки.ру предоставить. Можете указывать не только ники, но и ФИО с местом работы, чтобы вопрос был персонифицирован.
Заранее благодарю всех, кто откликнется. Важно знать, что сейчас особо волнует аудиторию сайта, чтобы сделать материал еще более актуальным!
Елена Ищеева
11.01.2012 18:24
Elena_TV
Эпоха трезвона подходит к концу?
У вас в последнее время часто звонит мобильный? Или все больше окружает тишина, которую разбавляет лишь шелест клавиш, что означает – вы с друзьями и партнерами на связи, то есть на расстоянии «вытянутой кнопки»? В моем окружении этот феномен заметили все.
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Елена Ищеева
02.12.2011 12:47
Elena_TV
Дружить надо уметь
Только что вернулась из Тюмени. Реально прямо из самолета и сразу в офис и… сразу в скандал, связанный с человеком, с которым я встречалась и который мне лично показался симпатичным. Да, не такой как другие, да, глубина во многих моментах зашкаливает, но – это великая удача, что мы все такие разные и встретились, познакомились, подружились благодаря Banki.ru
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Елена Ищеева
17.10.2011 16:04
Elena_TV
На стыке интересов бизнеса и жизни
Привет!
Не пугайтесь, это я! Стучусь вот После полугодового отсутствия, молчания на данной странице, вызванного штурмом Твиттера и Фэйсбука, я вновь возвращаюсь к блогосфере любимого сайта. Повод очевиден...
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Елена Ищеева
14.06.2011 16:05
Elena_TV
Банки.ру рванул на гонки!
Не живется нам спокойно в летней Москве. В прошедший викенд активная часть портала провела на автодроме в Тушино, где мы решили принять участие в гонках! Да, взяли и забрендировали машину из серии Mitjet, посадили за руль сотрудника из разряда бывших автогонщиков и решили попытать счастье на трассе. И оно… нам улыбнулось!
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Елена Ищеева
30.05.2011 15:23
Elena_TV
Польские корни
Всегда себя ругаю, найди время, сделай все сразу, не откладывай на потом – ан, нет, уже месяц заканчивается, а я так про тур по Европе ничего и не рассказала. Это все работа виновата, а точнее Москва – подмяла, закружила, замучила пробками, неразберихой и уже нахлынувшей жарой. НО! Долг платежом красен, а Польше я точно задолжала свои непутевые заметки…
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Елена Ищеева
12.05.2011 10:41
Elena_TV
Когда плавился кирпич
Ехать в Европу через Белоруссию я боялась. Одиозный образ Батьки, транслируемый с экранов наших телевизоров, наводил на ужас и полную стагнацию. Каково же было мое удивление, когда меня встретили чистые ухоженные леса, гладкие бесшумные дороги и повсеместные плакаты «Я люблю Беларусь» - гроздь ягод, улыбка ребенка, открытый взор добрых глаз. Нахлынуло что-то из советского детства, когда верилось в то, что виделось, и может потому Минск понравился аккуратностью и широтой проспектов, а в местном ресторане «на ура» прошли драники с мочаниками.
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Елена Ищеева
14.04.2011 12:46
Elena_TV
А я что, рыжий?!
Вчера такая фраза красовалась посреди Нового Арбата, где рыжий Иванушка, он же Андрей Григорьев-Аполлонов открыл свой ресторан под названием «КАЗИНО». Место козырное, бывшая модная точка всех времен и народов «Метелица». Посадочных мест 230, на презентацию пришло более тысячи а-ля фуршет. Пели «Корни», Маликов, Семенович, Казанова и под финал зажгли сами «Иванушки International». Плясали все, включая руководство «Газпром-Медиа» и видных телепродюсеров.
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Елена Ищеева
29.03.2011 12:41
Elena_TV
Привет из 18 века!
Врач сказал: «Срочно на воды!», - и я впервые в жизни отнеслась к этому серьезно. Ну, как у всех наших сначала разведка. Карловы Вары отмела сразу – людно, шумно, уже была, больше фарса, чем отдыха. Марианские Лазни – красиво, немноголюдно, уже была, весь репертуар поющих фонтанов знаю наизусть. И вот родители нашли Франтишковые Лазни – курорт для немцев, весь в исторических постройках 18 века, тишина, вековой парк и даже аквазона современного масштаба + источники минеральной воды на любой вкус!
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Елена Ищеева
23.03.2011 12:41
Elena_TV
Уважаемые боссы!
Сейчас на первой странице портала стоит видеоотчет с церемонии Банк Года. Она прошла, а бури все не утихают… Подсчитав количество пришедших гостей, мы неожиданно обнаружили, что их было далеко за триста!!! Об этом нам сообщила администрация ресторана, когда суммировала все занятые под одежду в тот день вешалки. (Отчасти поэтому в зале и получилось метро в час пик). Странно, мы вроде бы рассчитывали на 250 персон. Потому и приглашения рассылали именные, чтобы была четкость и ясность, кто же все-таки в гостях у нас побывал.
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Елена Ищеева
18.03.2011 12:11
Elena_TV
Делаем оргвыводы ...
Отгремело-пронеслось! Вчера прошла церемония Банк Года 2010. После чего констатирую, не только сон алкоголика короток и прерывист, но и организатора-ведущего торжественных мероприятий тоже.
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Елена Ищеева
17.03.2011 11:47
Elena_TV
Сайты нужно оживлять?
Если вы регулярно заходите на наш портал, то заметили, что вчера и сегодня вас приветствовала на первой странице «некая стюардесса» (черт, типаж получился прямо под Аэрофлот) с явно моим лицом. Такую заманушку мы придумали с компанией ISpeakVideo для того, чтобы напомнить участникам церемонии Банк Года (ждем гостей сегодня в 18.30) об оранжевых конвертах с приглашениями – не стоит их забывать, так как охрана на входе будет строгая!
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Елена Ищеева
05.03.2011 13:00
Elena_TV
Хит-парад подарков. Это вкусно!
Банки, спасибо, что вы нас любите и не забываете! Говорю и пишу это от лица творческого коллектива нашей редакции, так как от подарков на 8 Марта в кабинеты сложно попасть Намек понят, готовимся к отдыху, но прежде…
Мы все нередко ломаем голову над тем, что подарить на то или иное торжество или знаменательный день. Вот я и решила в качестве полезной информации поделиться со всеми нашими читателями, что придумывают пресс-служды и пиар-департаменты банков по данному поводу.
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Елена Ищеева
21.02.2011 21:05
Elena_TV
Запахи и другие приключения за неделю
Как пахнет английский виски? Усталостью, чванством и респектабельностью. Журнал Menu в очередной раз собрал поклонников данного напитка на литературные чтения. Алексей Петренко вышел поприветствовать всех собравшихся в старом английском мундире, который завалялся у знаменитого актера с одной из съемок. Из всего чтецом изложенного мне запомнилась лишь история, когда в небольшую квартирку Петренко пожаловал генерал Александр Лебедь и подарил народному любимцу пачку денег. Мол, тут богатеи на мою предвыборную кампанию скинулись, вот и вам перепало. Так была проведена параллель, что и в России водятся Робин Гуды. Традиционная английская тема оказалась закольцована на наш быт.
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Елена Ищеева
09.02.2011 17:19
Elena_TV
Первый тайм мы уже отыграли…
Всем привет! Дела засыпают вместе со снегом, которым небесная канцелярия нещадно сдабривает московские просторы. НО! Процесс подготовки нашего «фирменного блюда» - церемонии «Банк года» идет полным ходом. Во-первых, мы определились с датой – 17 марта. Во-вторых, ведем переговоры с очень уютным и комфортным рестораном о проведении мероприятия. В-третьих, от лица портала благодарю всех, кто проголосовал в первом отборочном туре и тем самым определил тройки финалистов по основным номинациям. Итак…
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Елена Ищеева
28.01.2011 10:51
Elena_TV
Отдыхать - не работать!
Нам в этом году с зимой повезло, так считают все мои знакомые. Уж, больно она красивая, снежная, настоящая! Хотя деревья стонут, кризы от перемен температур людей шкалят, сосульки падают, и в травмпунктах отбоя нет от потерпевших, НО по картинке все выглядит очень даже душевно.
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Елена Ищеева
25.01.2011 13:58
Elena_TV
Рвануло
И вот опять не углядели, не смогли предугадать. Рвануло там, где людно, где встречают и ждут, целуют при встрече и радуются прилетам. Нет святого у тех, кто желает смерти – это жесткий факт. Мы с ним смирились и живем рядом.
Поражает цинизм еще и в другом.
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Елена Ищеева
21.01.2011 17:36
Elena_TV
Заплати налоги и спи неспокойно!
Однажды муж на одной из прежних работ прикрепил меня к поликлинике. Так было можно по уставу компании и, за радостью обретения возможности, я ей ни разу не воспользовалась.
Прошло несколько лет, и получила я от налоговых органов нашей страны «письмо счастья» -заплатите за дополнительный доход. Оказывается, фирма сдала на мою медицинскую страховку документы в налоговую, и я ни разу не попав к врачу, должна отстегнуть государству часть от потраченных на меня кем-то денег.
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Елена Ищеева
10.01.2011 18:34
Elena_TV
Он пришел! Прошел и… топнул
Все в жизни познается в сравнении. Когда далеко от страны, в отеле, на всем готовом, а потом горы-лыжи, лыжи-горы – есть свой кайф. Но вот, когда ты хозяйка дома, куда нескончаемым потоком на протяжении недели едут гости, то открываются другие аспекты встречи Нового года.
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