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Привет из 18 века!

29.03.2011 12:41 23 3 727 просмотров
Врач сказал: «Срочно на воды!», - и я впервые в жизни отнеслась к этому серьезно. Ну, как у всех наших сначала разведка. Карловы Вары отмела сразу – людно, шумно, уже была, больше фарса, чем отдыха. Марианские Лазни – красиво, немноголюдно, уже была, весь репертуар поющих фонтанов знаю наизусть. И вот родители нашли Франтишковые Лазни – курорт для немцев, весь в исторических постройках 18 века, тишина, вековой парк и даже аквазона современного масштаба + источники минеральной воды на любой вкус!





Отель выбрали знаковый, окруженный величавыми липами, где немецкий король Карл 1, отдыхая, встретил свою любовь, о чем оповещает табличка при входе для постояльцев.

Атмосфера – история, виды – сказка, тишина – вековая, гостеприимство – радушное. Как же мне нравится, когда выходишь из номера, спускаешься по мраморной лестнице к завтраку, накрытому на стеклянной веранде, и с тобой все здороваются, тебе улыбаются, кивают многозначительно на солнечную погоду, и ты понимаешь, ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ КРАСИВО и это ВОЗМОЖНО, но в отдельно взятых и, к сожалению, далеких от нас местах!!!





Выход на пленер, краткое путешествие к источникам, затем прогулка на озеро, ну где мое пышное платье и… зонтик? Так и чудится, что сейчас окликнет Александр Сергеевич, а Наталья Николавна поинтересуется самочувствием и аппетитом. Брожу зачарованная, фотографию и понимаю, что обязательно сюда вернусь и… может даже не в старости. Оно того стоит, это вам не столица больших денег и сверхскоростей. Вот и, слава Богу, что выбралась и для себя (заодно и для вас) ОТКРЫЛА! Рекомендую, настоятельно, особенно для тех, кто за первозданную тишину готов даже доплачивать smile:)





Комментарии 23

Екатерина Суворова  (28_888)
#
Спасибо за пост про путешествия! Была в Карловых Варах. Понравилось, но даже сами жители говорят, что лечиться лучше в других местах, что там больше пафоса, чем лечения. Хотя побродить по источникам, посмотреть на змеиные головы, послушать историю водочного завода и т.п. было интересно. Да и вообще город впечатлил, но туда возвращаться и правда пока особо не тянет. Рада, что есть и более специализированные курорты, спасибо за рекомендацию! smile:)


Цитата
Так и чудится, что сейчас окликнет Александр Сергеевич, а Наталья Николавна поинтересуется самочувствием и аппетитом. Брожу зачарованная, фотографию и понимаю, что обязательно сюда вернусь и… может даже не в старости.


smile:idea: Извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается...
Ах, нынче, наверное, что-нибудь произойдет. © Окуджава



Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Лена, а какая у этого курорта лечебная специализация?
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Очень широкая! Наведите справки в Сети. Мне сил не хватит перечислять...
Кирилл  (Kirill)
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Из раскрученных чешских курортов этот самый спокойный. Это не Вары с тетками с Брайтон-бич. Лет десять назад во Франтишковых Лазнях вообще русскую речь услышать было нельзя. Так что зря ты этот райский уголок проанонсировала smile:) .
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Ой, Кира, не преувеличивай мои возможности smile;) Так прямо все взяли туда и побежали. ХОТЯ, если массово будем следить за своим здоровьем, то я только за и всегда буду рада помочь-соорентировать...
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Цитата
Это не Вары с тетками с Брайтон-бич.


Не знаю, где их теперь там смотреть - мне в декабре вроде не попались smile;)
Кирилл  (Kirill)
#
Декабрь - не сезон. А так там не протолкнешься. Как у БГ: "Нам, русским за границей, иностранцы ни к чему"smile:).
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Да, ты прав, наверное. Ну я там была проездом на европейское Рождество, а в сезон туда вернусь пока только если каким случайным ветром занесет уж теперь - не настолько впечатлилась.
Дмитрий Куликов  (8-8-8-8-8-8-8-8)
#
Странный Вы, Кирилл. Не всё то хорошо, где нет русских... Хотя и понимаю Вас во многом- русские это серьёзная нагрузка, даже для самих себя smile:)
Кирилл  (Kirill)
#
Просто есть места, где от "дорогих соотечественников" особенно устаешь - даже больше, чем в России. Чехия - одно из таких мест. Поэтому стараюсь туда, например, на майские праздники не приезжать. Или приезжать, но сидеть в деревне - колоть дрова, пить пиво с трактористами и вяло поддерживать разговор про 1968 год.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Кстати, в Вары мы заехали, чтобы пообедать в отеле ПУПП. Он знаменит тем, что там снимали Джеймса Бонда с Крейгом (не мой типаж). Были одни в большом зале, обслуживали два часа, ели седло муфлона и кахну (утку). ОЧЕНЬ демократично посидели с видами на толпы туристов. Чуть более 5000 крон на четверых с хорошим вином, это слегка за 200 евро. Счет реально радует по сравнению с московскими чеками. Чехия forever smile:!:
Кирилл  (Kirill)
#
По сравнению с московскими - да. А для Чехии - сумма абсолютно запредельная. Но, конечно, "Пупп" есть "Пупп".
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Я когда заезжала Карловы Вары, тоже отыскала этот отель. Но из-за другого фильма - "Последний отпуск" с Квин Латифой. Добротная постановка, в которой отель представлен великолепно.
Дмитрий Куликов  (8-8-8-8-8-8-8-8)
#
Что значит "тоже отыскала". Он прямо на въезде стоит, захочешь мимо не проедешь.
Дмитрий Куликов  (8-8-8-8-8-8-8-8)
#
Ну не знаю, м.б. Я заезжал в КВ на машине и прямо мимо этого пуппа на въезде. Всё может быть- и пуппы разные, и я могу ошибаться.
Сергей Савельев  (kev)
#
В Анапе примерно так же - минеральные источники, исторические постройки, реликтовые парки только ещё море лазурно-голубого цвета. smile;)
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Цитата
Чехия forever
Samozřejmě! smile:)
Дмитрий Куликов  (8-8-8-8-8-8-8-8)
#
Пенсионерская тема. Бабушки-дедушки, отдыхайте и наслаждайтесь.
Юлия Мареева  (Juliette_)
#
А ещё в Чехии есть чудесный нераскрученный курорт Теплице, почти на границе с Германией. Красивый необыкновенно, со средневековым замком на холме, окружённым настоящим богемским лесом. На центральной площади ратуша и костёл, где находится один из старейших органов в Европе. Прекрасные источники, так называемые лазне, спа, аквапарк с минеральной водой, сауна. Тишина, туристов почти нет, да и местных жителей совсем немного, кругом разноцветные домики, похожие на игрушечные... Так и хочется поселиться там на пенсии! Кстати, кое-кто из наших соотечественников уже успел это сделать))
Кирилл  (Kirill)
#
Теплице - вполне себе раскрученный курорт. Просто россияне с советских времен зациклились на Варах. Это уже не столько чешский городок, сколько русский. А есть в Чехии маленькие уютные курорты, где еще, думаю, вообще не ступала нога наших соотечественников.
Lu  (lus-mas)
#
Табличичку с ценами чуть чуть бы повернуть smile:shuffle:
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