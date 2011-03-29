Привет из 18 века!

Врач сказал: «Срочно на воды!», - и я впервые в жизни отнеслась к этому серьезно. Ну, как у всех наших сначала разведка. Карловы Вары отмела сразу – людно, шумно, уже была, больше фарса, чем отдыха. Марианские Лазни – красиво, немноголюдно, уже была, весь репертуар поющих фонтанов знаю наизусть. И вот родители нашли Франтишковые Лазни – курорт для немцев, весь в исторических постройках 18 века, тишина, вековой парк и даже аквазона современного масштаба + источники минеральной воды на любой вкус!
Отель выбрали знаковый, окруженный величавыми липами, где немецкий король Карл 1, отдыхая, встретил свою любовь, о чем оповещает табличка при входе для постояльцев.
Атмосфера – история, виды – сказка, тишина – вековая, гостеприимство – радушное. Как же мне нравится, когда выходишь из номера, спускаешься по мраморной лестнице к завтраку, накрытому на стеклянной веранде, и с тобой все здороваются, тебе улыбаются, кивают многозначительно на солнечную погоду, и ты понимаешь, ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ КРАСИВО и это ВОЗМОЖНО, но в отдельно взятых и, к сожалению, далеких от нас местах!!!
Выход на пленер, краткое путешествие к источникам, затем прогулка на озеро, ну где мое пышное платье и… зонтик? Так и чудится, что сейчас окликнет Александр Сергеевич, а Наталья Николавна поинтересуется самочувствием и аппетитом. Брожу зачарованная, фотографию и понимаю, что обязательно сюда вернусь и… может даже не в старости. Оно того стоит, это вам не столица больших денег и сверхскоростей. Вот и, слава Богу, что выбралась и для себя (заодно и для вас) ОТКРЫЛА! Рекомендую, настоятельно, особенно для тех, кто за первозданную тишину готов даже доплачивать
Комментарии 23
Извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается...
Ах, нынче, наверное, что-нибудь произойдет. © Окуджава
Не знаю, где их теперь там смотреть - мне в декабре вроде не попались
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