Дружить надо уметь

Только что вернулась из Тюмени. Реально прямо из самолета и сразу в офис и… сразу в скандал, связанный с человеком, с которым я встречалась и который мне лично показался симпатичным. Да, не такой как другие, да, глубина во многих моментах зашкаливает, но – это великая удача, что мы все такие разные и встретились, познакомились, подружились благодаря Banki.ru
Сергей Леонидович, я ведь тоже звезда, которая однажды ушла с хлопаньем дверей и своей концепцией жизни. Это всегда поступок выверено-импульсивный. Однако по прошествии лет, я просто поняла, что не умела слышать иные мысли и внимать доводам других людей.
Желание быть избранным в России еще никого до добра не доводило. А вот общаться с теми, кому ты интересен, великое счастье и благо. Им нельзя разбрасываться – это, как минимум, неинтеллигентно, ведь именно об этом мы с вами (между строк) на камеру однажды и беседовали...
Наша общая слабость в том, что схожие по духу, мы мельчаем в междоусобных войнах по незначительным поводам и саму идею нормального человеческого сосуществования роняем ниц.
P.S. Все же женщина иногда мужчинам для диалога необходима! Зря не позвали, мальчики… Теперь, видать, уж поздно((
Комментарии 15
Хочется надеяться.
Очень хочется надеяться.
А ещё мне давно хочется расспросить вас про Твиттер.
Ещё с Вашего прошлого сообщения в блоге.
Да всё как-то руки не доходили...
И кто интересен тебе, как необходимое условие. И в не вызывающих раздражения условиях - достаточное условие, одно из них во всяком случае. А когда условия для беседы вызывают раздражение - право собеседника перенести беседу в более подходящее место. Что и сделал блоггер. И условие для возвращения, возможно, простое - комфортность общения. Что не означает однозначного возврата к прежнему формату, но к устранению дискомфорта - определенно.
Изменить ситуацию в лучшую сторону всегда реально и никогда не поздно!
http://bankir.ru/publikacii/s/elena-ishcheeva-u-nas-oshchushchenie-krizisa-v-dushakh-lyudei-10000920/
А каков ваш ответный шаг в этой дружбе? Возьмете интервью у Лапушинского?
Блоги это одна из обязательных, но далеко не самых важных "фишек" любого крупного портала. Понимаю, что как создатели сайта вы эту тему выстрадали, но лучше относится к этому как "пойдет - так пойдет, не раскрутиться, ничего страшного". и поменьше либерализма в плане разработки интерфейса, это дело десятое, главное контент.
А теперь по теме, по сути Елена конечно права, и некий сугубо мужской "Я прав !" присутствует с обоих сторон. Лучшим выходом будет личная встреча, человеческое общение за чашкой чая(водки, виски). Это не заменить никакие посты в интернетах.
Большое Вам спасибо за интервью с Натальей Коноваловой (Банк Москвы). И за то, что подняли вопрос по ипотечникам в японской Йене. Пусть Банк Москвы реально не реструктуризировал ни одного человека (только декларации), но Вы поднимаете неприятный для Банка Москвы вопрос.
Владимир
X незримая очам живых всегда катится-
X о чём тот сон?:- волшебник чародей-
X забудешь ты- он снова повторится
X всё тот же сон и в продолженье смог-
X тревожно- вновь спокойно спится
X и диалог идёт с Тобою диалог-
X собьёшься- вновь тебе приснится...
X Любимая!- себя не предавай
X иди к себе дорогой светлой с постоянством,
X где сам Кощей перед Тобой стоит-
X толкни его- и сон Твой станет Царством-
X в котором лучшее в тебе сбылось-сам Свет
X в котором ты и жил и должен был им статься-
X вернись к себе в свой сон- Так ждёт тебя рассвет!-
X твой Друг единственный- свет должен узнаватся...