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Дружить надо уметь

02.12.2011 12:47 15 6 264 просмотра
Только что вернулась из Тюмени. Реально прямо из самолета и сразу в офис и… сразу в скандал, связанный с человеком, с которым я встречалась и который мне лично показался симпатичным. Да, не такой как другие, да, глубина во многих моментах зашкаливает, но – это великая удача, что мы все такие разные и встретились, познакомились, подружились благодаря Banki.ru

Сергей Леонидович, я ведь тоже звезда, которая однажды ушла с хлопаньем дверей и своей концепцией жизни. Это всегда поступок выверено-импульсивный. Однако по прошествии лет, я просто поняла, что не умела слышать иные мысли и внимать доводам других людей.

Желание быть избранным в России еще никого до добра не доводило. А вот общаться с теми, кому ты интересен, великое счастье и благо. Им нельзя разбрасываться – это, как минимум, неинтеллигентно, ведь именно об этом мы с вами (между строк) на камеру однажды и беседовали...

Наша общая слабость в том, что схожие по духу, мы мельчаем в междоусобных войнах по незначительным поводам и саму идею нормального человеческого сосуществования роняем ниц.

P.S. Все же женщина иногда мужчинам для диалога необходима! Зря не позвали, мальчики… Теперь, видать, уж поздно((

Комментарии 15

Першинг  (Першинг)
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Елена, мне почему-то кажется, что не поздно. smile:)
Хочется надеяться.
Очень хочется надеяться.

А ещё мне давно хочется расспросить вас про Твиттер.
Ещё с Вашего прошлого сообщения в блоге.
Да всё как-то руки не доходили...
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Женщины мужчинам непременно нужны! И во время конфликтов особенно!
Першинг  (Першинг)
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Женский и мужской взгляды на жизнь дополняют друг друга и делают мир целостным.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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"А вот общаться с теми, кому ты интересен, великое счастье и благо."
И кто интересен тебе, как необходимое условие. И в не вызывающих раздражения условиях - достаточное условие, одно из них во всяком случае. А когда условия для беседы вызывают раздражение - право собеседника перенести беседу в более подходящее место. Что и сделал блоггер. И условие для возвращения, возможно, простое - комфортность общения. Что не означает однозначного возврата к прежнему формату, но к устранению дискомфорта - определенно.
Lion Lion  (Lion13)
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Мне почему-то кажется, Елена, что назрело именно ваше время. Ваш выход.
Филипп Булатовский  (leadogenerator)
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Точно,согласен с остальными! Пора вмешаться и действовать Вам! Удачи.
Изменить ситуацию в лучшую сторону всегда реально и никогда не поздно!
Eif73  (Eif73)
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По моему эта тема уже изрядно замусолена. Ну ушел человек и ушел. Громко хлопнул дверью, но он в своем праве. Пора всем остановиться, а то основной темой блогов, становится обсуждение самих же блогов.
Eif73  (Eif73)
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^^ Возможно, не заметил что пост от 2 числа. Зашел в блоги 2 раз через ссылки справа на популярные сообшения и обратил внимание, что 3 записи из 5 посвящены блогам и сайту. 2 из них в "защиту".
Блоги это одна из обязательных, но далеко не самых важных "фишек" любого крупного портала. Понимаю, что как создатели сайта вы эту тему выстрадали, но лучше относится к этому как "пойдет - так пойдет, не раскрутиться, ничего страшного". и поменьше либерализма в плане разработки интерфейса, это дело десятое, главное контент.

А теперь по теме, по сути Елена конечно права, и некий сугубо мужской "Я прав !" присутствует с обоих сторон. Лучшим выходом будет личная встреча, человеческое общение за чашкой чая(водки, виски). Это не заменить никакие посты в интернетах.
Владимир Иванов  (йййена)
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Елена,
Большое Вам спасибо за интервью с Натальей Коноваловой (Банк Москвы). И за то, что подняли вопрос по ипотечникам в японской Йене. Пусть Банк Москвы реально не реструктуризировал ни одного человека (только декларации), но Вы поднимаете неприятный для Банка Москвы вопрос.

Владимир
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Владимир, я была удивлена, когда узнала от посетителей сайта, что проблема на самом деле не решена. Неприятно осознавать, что на камеру одно, а по жизни другое. Мы предлагали банку организовать встречу с активистами по ипотеке на нашем портале. Сначала они заинтересовались, а потом... все сошло на нет. Думаю, как обычно в нашей стране было принято решение, мол тишина сама проблему накроет, то есть не стоит лишний раз привлекать внимание ((
Евгений Васильев  (Winstyle)
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Приятней всего если мужчина и женщина общаются с друг другом и при этом друг друга слушают и понимают, так сказать находятся в гармонии.
евгений мальцев
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X волна-волна сквозь пустоту людей
X незримая очам живых всегда катится-
X о чём тот сон?:- волшебник чародей-
X забудешь ты- он снова повторится
X всё тот же сон и в продолженье смог-
X тревожно- вновь спокойно спится
X и диалог идёт с Тобою диалог-
X собьёшься- вновь тебе приснится...
X Любимая!- себя не предавай
X иди к себе дорогой светлой с постоянством,
X где сам Кощей перед Тобой стоит-
X толкни его- и сон Твой станет Царством-
X в котором лучшее в тебе сбылось-сам Свет
X в котором ты и жил и должен был им статься-
X вернись к себе в свой сон- Так ждёт тебя рассвет!-
X твой Друг единственный- свет должен узнаватся...
евгений мальцев
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вообщето нет Х,а есть гармонизирующие и звуковую волну точки.............переходящие в внешнею волну- в изменение прямолинейной тупой линейной поверхности строк...поджарили платье венчальное на невесте...ну не привыкать...может иначе нельзя было?...после себя не предавай нужно - иди, а потом ниже к себе дорогой светлой...знаки раставлены несовсем верно и вообще я забыл эти сны...ктото зарычал невовремя когда я просыпался...и помню лишь это были высокохудожственные фильмы и что вспомнил их во сне, и что это уже далеко не первая и даже не вторая,не третья серия...и так у всех у многих...знаю к Дружбе в яви- имеет прямое отношение...круг замкнулся...на знание-узнавание тайного...причём здесь банки-притом ?- притом причём и все мы...всё это неправильно от начала до конца... как правильно мы не знаем и не умеем и не хотим...и я не умею,но хочу....
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