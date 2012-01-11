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Эпоха трезвона подходит к концу?

11.01.2012 18:24 13 4 129 просмотров
У вас в последнее время часто звонит мобильный? Или все больше окружает тишина, которую разбавляет лишь шелест клавиш, что означает – вы с друзьями и партнерами на связи, то есть на расстоянии «вытянутой кнопки»? В моем окружении этот феномен заметили все.

«Я устала от телефона, мне проще написать в аську или согласовать все детали по электронной почте,» - признается подруга. «Да, у меня все контакты исключительно в компьютере, я уже давно данной тишиной наслаждаюсь,» - резюмирует муж и опять строчит очередное послание в FB. Сама я тоже грешна и нередко выкликаю подруг через Твиттер.

Видеть тенденции - мое! Нравится – не нравится, а тренды надо улавливать четко. Вот почему фраза, брошенная знакомым о том, что ему жаль сотовых операторов, у которых Сеть отхватывает рынок, мне уже не кажется фантастическим бредом. Хотя… признаюсь, телефонное общение мне лично нравится больше. Люблю полутона и краски голоса, хочу живых эмоций, по которым уже начинаю скучать в рамках заповедной тишины продвинутого компьютерного офиса.

Телефон, зазвони! Пусть даже это будет звонок из соседнего кабинета…

P.S. И зачем в нашей жизни все меняется так быстро?

Комментарии 13

Маргарита Фролова  (ru_banki)
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У Вас скайпа, что ли нет? Да видеообщение (что там телефон) в интернете не только на скайпе.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Молодец, хорошее замечание. На месте сотовых операторов я бы крепко задумался...
Дмитрий  (Dimon)
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Думаю, что как раз у сотовых операторов все хорошо будет и дальше. Я лично давно уже пользуюсь МТС-коннект, и за интернет плачу МТС больше, чем за услуги мобильной связи. Также как и в случае с обычной телефонной связью (МГТС), сотовые операторы могут составить очень серьезную конкуренцию традиционным провайдерам интернета, работающим "через провода".

По-моему, общение через соцсети надежнее, чем через e-mail, так как больше уверенности, что сообщение дойдет до адресата, а не прибьется по дороге или не отфильтуется в спам. И обмен происходит мгновенно. Хотя я, напр., с некоторыми знакомыми чаще переписываюсь по e-mail, особенно когда нужно переслать какие-то документы. Но и в этом случе бывает полезно отправить подтверждающую SMS для надежности.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Правильно увидели тенденцию, Елена smile:) Есть ещё одна тенденция - умирают бумажные книжки - календари, которые работодатели с такой радостью штампуют и дарят своим клиентам, - их заменяют планшеты.
Elvi  (Elvi)
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Планшетами уже заменяют не только календари, но и книги. В одном планшете может помещаться текст 3000 книг. Теперь и книжные шкафы не нужны, один планшетик заменяет целую бибилиотеку. Но мне, почему-то, грустно...
Сергеич  (Сергеич)
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Алексей, позволю комментарий. Думаю, к VIP-персонам можно было бы применить: "В честь нашего долгого и удачного сотрудничества и в знак благодарности примите iPad на 2012 год" smile:)
А вот насколько я помню, Мегафон первый начал использовать видеозвонки, правда, тарифы бешеные были.
Владимир Иванов  (йййена)
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Outlook - великое оружие тайм-менеджмента. + Skype.
Но не обойтись без общепринятой культуры общения. Чтобы люди:
воспринимали СМС, имейлы и сообщения
необходимость реакции или отсутствие реакции на сообщение всеми понималось одинаково
и меньше звонили. Это поглащает слишком много времени. Люблю людей, но себя уважаю на столько чтобы свободное время тратить на настоящие эмоции и интересы.
Кирилл Кириллов  (mayya)
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иногда не можешь написать то, что можешь сказать словами.... голосовой обмен будет жить!
В  (Cheerokee)
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Я конечно не знаю как в столице..... ))))))
Но у нас он звонит почти всегда.
Не у всех есть на работе безлимитный интернет да и не все "онлайн".
Проще поднять трубку
Андрей Акимов  (Акимов33)
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Со многими согласен, и хочу добавить: за многими замечаю такую тенденцию, что люди в бизнесе начинают активно развивать такой инструмент общения, как СМС. Попробовал сам и действительно, иногда получаешь очень хороший результат. В среднем один звонок у меня составляет от 1 до 10 минут. О чем основной разговор по телефону с партнером ? конечно же о жизни, а не по делу. Важные решения по телефону не принимаются. Составление СМС - 15 сек. Четкий вопрос и через 1 минуту - четкий ответ ! Согласен, что такую систему общения нельзя применять ко всем партнерам. Но все же люди, у каждого свое личное время и свои дела.
Мобильный телефон - это средство мобильной, или как в народе изначально называли - экстренной связи.
Дома и в офисе - согласен, можно переключаться на Скайп, ФБ, аську и т.д. Но когда передвигаешься на авто, то сотовому телефону замены не знаю !
Так что ЭПОХА Трезвона еще будет существовать, так как существует на сегодняшний день ЭПОХА городских телефонных номеров (проводных). Эти две эпохи воюют между собой и никогда не победят друг друга ! Сотовая связь без магистралей тоже не сможет существовать !
Владимир Светлый  (lawmaster)
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А у нас запрещают аську, фейсбуки, жж и другие сервисы. Телефон действительно стал звонить меньше, но так как я обычный пролетарий, мне особо никогда и не звонили smile:) Только родные и друзья.
Сергей Бортников  (ferraz)
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Не знаю как другие а книг с 2010 года я купил бумажных в разы больше на озоне регулярно покупаю книги. Оборот с 2010 года только за покупки книг почти на 1 000 уе. Планшет и ноутбук есть контактом пользуюсь регулярно но от чтения книги не откажусь вообще. Особенно это касается христианской литературы и самое главное Библия. Он-библию читать не привык. По телефону также общаюсь много)))
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