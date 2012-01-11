Эпоха трезвона подходит к концу?

У вас в последнее время часто звонит мобильный? Или все больше окружает тишина, которую разбавляет лишь шелест клавиш, что означает – вы с друзьями и партнерами на связи, то есть на расстоянии «вытянутой кнопки»? В моем окружении этот феномен заметили все.
«Я устала от телефона, мне проще написать в аську или согласовать все детали по электронной почте,» - признается подруга. «Да, у меня все контакты исключительно в компьютере, я уже давно данной тишиной наслаждаюсь,» - резюмирует муж и опять строчит очередное послание в FB. Сама я тоже грешна и нередко выкликаю подруг через Твиттер.
Видеть тенденции - мое! Нравится – не нравится, а тренды надо улавливать четко. Вот почему фраза, брошенная знакомым о том, что ему жаль сотовых операторов, у которых Сеть отхватывает рынок, мне уже не кажется фантастическим бредом. Хотя… признаюсь, телефонное общение мне лично нравится больше. Люблю полутона и краски голоса, хочу живых эмоций, по которым уже начинаю скучать в рамках заповедной тишины продвинутого компьютерного офиса.
Телефон, зазвони! Пусть даже это будет звонок из соседнего кабинета…
P.S. И зачем в нашей жизни все меняется так быстро?
Комментарии 13
По-моему, общение через соцсети надежнее, чем через e-mail, так как больше уверенности, что сообщение дойдет до адресата, а не прибьется по дороге или не отфильтуется в спам. И обмен происходит мгновенно. Хотя я, напр., с некоторыми знакомыми чаще переписываюсь по e-mail, особенно когда нужно переслать какие-то документы. Но и в этом случе бывает полезно отправить подтверждающую SMS для надежности.
А вот насколько я помню, Мегафон первый начал использовать видеозвонки, правда, тарифы бешеные были.
Но не обойтись без общепринятой культуры общения. Чтобы люди:
воспринимали СМС, имейлы и сообщения
необходимость реакции или отсутствие реакции на сообщение всеми понималось одинаково
и меньше звонили. Это поглащает слишком много времени. Люблю людей, но себя уважаю на столько чтобы свободное время тратить на настоящие эмоции и интересы.
Но у нас он звонит почти всегда.
Не у всех есть на работе безлимитный интернет да и не все "онлайн".
Проще поднять трубку
Мобильный телефон - это средство мобильной, или как в народе изначально называли - экстренной связи.
Дома и в офисе - согласен, можно переключаться на Скайп, ФБ, аську и т.д. Но когда передвигаешься на авто, то сотовому телефону замены не знаю !
Так что ЭПОХА Трезвона еще будет существовать, так как существует на сегодняшний день ЭПОХА городских телефонных номеров (проводных). Эти две эпохи воюют между собой и никогда не победят друг друга ! Сотовая связь без магистралей тоже не сможет существовать !