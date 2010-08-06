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Девочки, берегите лицо!

06.08.2010 16:14 28 3 201 просмотр
У меня всегда были подозрения, что если ситуация ухудшается, то она ухудшается повсеместно.
Магазин Л’ЭТУАЛЬ знают в нашей стране все – косметика, парфюмы, средства по уходу за телом.
Я являюсь клиентом данного бренда с первого дня его работы на российском рынке. И вот… забегаю на днях и обнаруживаю, что половины необходимого мне товара просто нет, на полках мелькают рваные упаковки. У меня ситуация безвыходная – срочно нужен гель, который качественно удаляет косметику. Думаю, возьму проверенный бренд, знаю его 10 лет – это CLARINS. Стоит последний тюбик в израненной упаковке, словно побывал на поле боя. Помялся при транспортировке – следует ответ. Хватаю, так как верю персоналу и знаю магазин на Профсоюзной, 55 уже не первый год.
Вечером первая попытка удалить следы пыльной Москвы привела к полному фиаско, вторая попытка черные круги от туши увеличила в два раза – эффект очищения ноль! Средство с водой не взаимодействовало, макияж не смывало и вообще не пенилось, что ранее происходило регулярно.
Такой «шедевр» надо заснять – щелк!



На следующий день после делового завтрака я принципиально возвращаюсь в магазин и прошу вернуть деньги. Без вариантов – решение принимает головной офис после экспертизы, ждать две недели и вообще не факт, что из этой идеи что-то получится. Покажите мне закон о защите прав потребителей, я хочу знать условия возврата. На стене висит талмуд из пластика – менеджер изучает его 20 минут, а я пока конспектирую свои эмоции в «Книге жалоб». Затем начинаю листать, что пишут люди – вижу сплошь даты последних летних месяцев, значит, не я одна на контрафакт попала…. И тут книгу у меня из рук вырывают! Вы не инспекция, чтобы жалобы изучать, следует внушение. Похоже, магазину есть, что скрывать – клиенты не довольны массово – а это уже звоночек!

Вариантов несколько. Магазин либо сбагривает в летний период некачественный просроченный товар, перебивая даты. Либо я купила подделку, мэйд ин Жмеринка, либо…. предложите свой вариант, коли такой имеется.

Я позвонила юристу. По закону нашей страны, средства гигиены не подлежат возврату. Однако мне удалось добиться, чтобы тюбик забрали обратно. Теперь сотрудники магазина его отправят на экспертизу. Интересно, каким будет исход этой «косметической истории»…

Комментарии 28

Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Скорее всего хранили на некондиционируемом складе из металлоконструкций, а там при температуре за бортом +40, температура внутри может достигать и 60. При том, что условия хранения этого геля скорее всего не выше 25.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Я не знаю, относится ли именно это к делу, но я неоднократно сталкиваюсь в последнее время с предложениями продукции от этого магазина купить товар со значительными скидками, якобы с какого-то склада. Мне кажется действительно подделка, вспомните хотя бы сеть известных косметических и парфюмерных магазинов, которых в недавнем прошлом не стало. Ведь продукция у них была сплошной подделкой. Вероятно и здесь та же история.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Я год назад запала на косметику ручной работы (так позиционируется бренд) “Lush” - есть сеть магазинов по всей Москве. + часть от прибыли они отправляют в детские дома, если я ничего теперь не путаю, давно к ним не заходила. Правда, вменяемого геля или молочка для снятия макияжа у них вроде бы нет, но предложили некую массу вязкую, которой можно снимать тушь с ресниц. Вроде бы ничего, хотя и не очень удобно пользоваться, но по эффекту не жалуюсь.
Елена Пушникова  (Алёна))
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А я в последнее время стараюсь покупать всю продукцию такого рода в аптеках, хотя тоже нет конечно 100% гарантии, но все же доверия они мне внушают больше.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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А не задумывались о том у некоторых брэндов маркетинговый ход как раз в том, чтобы реализуя продукцию через аптеки, убеждать потребителя что их продукт суперэффективный. Классический пример - антиперхотные шампуни Шеринг- Плау (кстати и ценник заодно задирают, хотя тот же хедэншолдерс ни чуть не менее эффективный, а стоит в раза дешевле)
ольга орликова  (realnaive)
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Елена еще раз здравствуйте! Не хотелось бы прослыть троллем (то,о чем говорил Редактор в другой Вашей теме) или того хуже не комфортным собеседником не из Вашего круга общения (хотя мне действительно интересно с Вами пообщаться),но очень бы хотелось задать Вам такой вопрос:
В свете того, что сайт все таки называется BANKI.ru а значит банковский, и где то уже кто-то писал, что блоги других авторов тоже далеки от тематики...Так вот,в чем Вы видите смысл Вашего блога именно на этом сайте?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Оля, до свидания! Научитесь себя вести, возвращайтесь. Но я не верю в чудесные превращения.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Ндаа. Прочитала тут высказывания девушки в блоге Елены. Немного в шоке. Ольга, вы понимаете, деловым людям тоже нужен отдых и отвлекаться от мировых финансовых или других проблем. Что вы к человеку привязались то? На то он и блог, чтобы высказывать в нем ВСЕ мысли. Ну а интересны вам они или нет, тут уж, как говорится, ваши проблемы, не нравится, не отвечайте. Простите, может я не совсем в тему, но я возвращаюсь в банковскую систему после 3 летнего перерыва и к вам тут ворвалась со своими комментариями)))
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Ну неадекватен человек, что с него возьмешь?.. Возможно, прежде мы его уже банили.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Елена, уважаю! За позицию. Иногда ох как неохота время терять, особенно если цена вопроса копеечна, но надо, для себя и других
@mike  (@mike)
#
Цитата
По закону нашей страны, средства гигиены не подлежат возврату

И не только. Там список достаточно обширный. Но есть заголовок: список товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. То есть, скажем, купили отрез ткани - 5 м, а цвет почему-то не подошёл, магазин вполне основанно откажет в возврате. А если обнаружился скрытый дефект - ну скажем непрокрас пятнами - то тут уж закон на стороне покупателя. Так и здесь. Если подделка, то ни о каком надлежащем качестве говорить не стоит.

А мне вот подумалось ещё такое: сами изготовители заинтересованы в этом? В том, чтобы потребитель получал качественный товар и хорошее впечатление от торговой марки. И в том, чтобы крупные сетевые магазины не реализовывали подделки, дискредитируя производителя. Быть может, ну его магазин? А лучше было напрямую отправить тюбик производителю, приложив соответствующее пояснительное письмо. Получили бы взамен гарантированно качественную замену из первых рук, а магазин существенно получил бы по шапке. Ибо уже понятно, что при любом исходе время на решение проблемы уже нарисовалось существенное.

@.
bugnut  (bugnut)
#
В 2006-м там последний раз делали покупку. Любимый Тризор моей пассии оказался грубой подделкой. Но приняли таки обратно без звука. Правда с тех пор - только магазины Duty Free. Ну и одежду примерно с того же времени не покупаю в Москве. Всё, что сейчас в гардеробе, - (лично) привозное. Просто надоело переплачивать в 2-3 раза.
P.S. А СМСки Л’ЭТУАЛЬ всё присылает, неизменно вызывая у меня довольную ухмылку smile:)
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Не обязательно дьютик. Тот же Стокман за вычетом такс фри выходит дешевле. Дьютика.
bugnut  (bugnut)
#
"Стокман за вычетом такс фри"
Пока не очень понятно, но очень интересно. smile:idea: Это, определенно, требует пояснений...
bugnut  (bugnut)
#
А, я, кажется, понял. Вы имеете в виду финский Стокман.
Да, это хороший вариант для жителей Санкт-Петербурга.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
О, Дьюти Фри - это выход и правда. Только вряд ли там есть средство для снятия макияжа. А вот духи - да, и я беру только там.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Эту сеть неоднократно ловили на контрафакте и не в жаркие времена. Ну не может т.вода Черутти из финского Стокмана и из этой сети пахнуть сильно по-разному. smile:) Если подлинная. smile:) Не могут духи от Живанши (оргназа) поменять цвет и запах через 2 мес. после покупки. Цвет поменялся радикально. smile:) Стало (пардно) как моча сильно больного гепатитом. smile:)

Интересно наблюдать плохую выделку флаконов. Грубее и без деталей.
anifani  (anifani)
#
Всю косметику покупайте через косметолога,с которым вы в хороших отношениях. smile:idea: Выделяйте тех кто советует и отметайте тех кто впаривает. smile;)
Марина (mashen)  (mashen)
#
Duty free. Средства для снятия макияжа тоже есть. Главное, проходимость высокая, косметика не залеживается, не хранится годами черт-те где.
У нас есть косметический салон, понты страшные, а косметика (японские чудеса регенерации и много умных слов) расфасована в стеклянных банках, которые стоят на витрине. И продают они их с витрины. Лето, солнце, жара - есть совесть у людей?
Есть такой магазин Иль де боте, которые продает крема за 500 баксов (!!!) исключительно двухлетней давности. Где он их находит, я не знаю. Но надоело при покупке косметики искать срок годности и дату выпуска. Ф топку.
anifani  (anifani)
#
Код
У нас есть косметический салон, понты страшные, а косметика (японские чудеса регенерации и много умных слов
В рекламе растишки тоже общали +2 см каждый день. smile;)

Код
Расфасована в стеклянных банках, которые стоят на витрине. И продают они их с витрины. Лето, солнце, жара - есть совесть у людей

Салон-не косметолог,я советовала общаться лично.На позитиве!Может повезет. smile8)
Заказывать со скалада.Есть ли на складе охлаждение?Я не знаю.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Господа, знаете, в непростые постсоветские времена я сама всю косметику по возможности покупала в Дьюти Фри. Но вроде бы потом в нашей стране стало что-то меняться, и через границу пошел качественный товар на завоевание нового рынка. По крайней мере мне так показалось.
Я в Л'этуале отовариваюсь регулярно и раньше на подделки не попадала - все же в Шереметьево за всякими дамскими мелочами не сильно наездишься.

Я тут поняла свой просчет - нужно было с этим тюбком идти не обратно в магазин, а в представительство уважаемого бренда и продемонстрировать им, в каком виде товар продается в России. Ведь данный случай это удар и по их репутации.
Кстати, из магазина мне уже позвонили и попросили зайти за деньгами. На днях загляну -интересна их версия произошедшего, если мне ее поведают smile:|
Ксения Петрищева  (XeniaP)
#
Я тоже вчера наблюдала картину такую в Л'этуале: возникло дежа вю как с Арбат-Престижом перед их закрытием. Решила вчера ничего там не покупать,ибо потом дороже обойдется аллергию лечить...
Лоймила  (Лоймила)
#
Позицию уважаю, сама стараюсь в последнее время не лениться и отстаивать свои права (хотя бываю грешна - нет времени или сил ругаться), не всегда получается, но всё же иногда что-то и меняется к лучшему.
Л'этуаль я не люблю. Дьюти Фри другое дело, но туда действительно ещё попасть надо:)
Галина Соловьева  (Gala79)
#
А мне тут в Летуале, вообще сокраментальную фразу выдали, причем как я поняла преставитель косметической фирмы : Если Вы у меня этот крем Вы купите сегодня или завтра, я вам сделаю скидку с 3500 руб. до 2800 руб..почуствовала себя как на рынке...
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Правды ради расскажу финал истории.
Деньги мне вернули, извинились и объяснили, что консультант ошиблась, порекомендовав гель, который содержит масляную основу и косметику не смывает в принципе. Поэтому все так и произошло...
Потом я поехала в другой филиала магазина и нашла полные полки нужных мне косметических средств, красиво оформленных и активно распродающихся. Рискнула - купила - если что не так, сообщу smile;)
finego  (finego)
#
Елена, то что Вам вернули деньги - сомнений быть не должно.
То, что в крупной сети может продаваться подделка - НЕВЕРОЯТНО!

Но что так ругаться то на другую отрасль? Вы посмотрите на свою!!!
Посмотрите наш случай:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=72524

Так вот В Летуале Вам легко могли сказать: Вы купили товар с усливием хранения до +25С, Вы нарушили правила транспортировки и несли товар при +38С (такая температура держалась в последнее время) и хранили дома при +40С. Сами виноваты.

Так почему закон о защите прав потребителей работает в Вашем случае, а в банковской сфере не работает?
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Закон должен быть один для всех - это несомненно. Однако, думаю, от написанного мною вам легче не стало.
Слышала, что после хищений с карт в банке, о котором упимаете, полетели головы некоторых руководителей, молва донесла. Больше поделиться нечем...
finego  (finego)
#
Елена, а могли бы Вы нам помочь с освещением нашей проблемы в СМИ?
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