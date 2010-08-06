Девочки, берегите лицо!

У меня всегда были подозрения, что если ситуация ухудшается, то она ухудшается повсеместно.
Магазин Л’ЭТУАЛЬ знают в нашей стране все – косметика, парфюмы, средства по уходу за телом.
Я являюсь клиентом данного бренда с первого дня его работы на российском рынке. И вот… забегаю на днях и обнаруживаю, что половины необходимого мне товара просто нет, на полках мелькают рваные упаковки. У меня ситуация безвыходная – срочно нужен гель, который качественно удаляет косметику. Думаю, возьму проверенный бренд, знаю его 10 лет – это CLARINS. Стоит последний тюбик в израненной упаковке, словно побывал на поле боя. Помялся при транспортировке – следует ответ. Хватаю, так как верю персоналу и знаю магазин на Профсоюзной, 55 уже не первый год.
Вечером первая попытка удалить следы пыльной Москвы привела к полному фиаско, вторая попытка черные круги от туши увеличила в два раза – эффект очищения ноль! Средство с водой не взаимодействовало, макияж не смывало и вообще не пенилось, что ранее происходило регулярно.
Такой «шедевр» надо заснять – щелк!
На следующий день после делового завтрака я принципиально возвращаюсь в магазин и прошу вернуть деньги. Без вариантов – решение принимает головной офис после экспертизы, ждать две недели и вообще не факт, что из этой идеи что-то получится. Покажите мне закон о защите прав потребителей, я хочу знать условия возврата. На стене висит талмуд из пластика – менеджер изучает его 20 минут, а я пока конспектирую свои эмоции в «Книге жалоб». Затем начинаю листать, что пишут люди – вижу сплошь даты последних летних месяцев, значит, не я одна на контрафакт попала…. И тут книгу у меня из рук вырывают! Вы не инспекция, чтобы жалобы изучать, следует внушение. Похоже, магазину есть, что скрывать – клиенты не довольны массово – а это уже звоночек!
Вариантов несколько. Магазин либо сбагривает в летний период некачественный просроченный товар, перебивая даты. Либо я купила подделку, мэйд ин Жмеринка, либо…. предложите свой вариант, коли такой имеется.
Я позвонила юристу. По закону нашей страны, средства гигиены не подлежат возврату. Однако мне удалось добиться, чтобы тюбик забрали обратно. Теперь сотрудники магазина его отправят на экспертизу. Интересно, каким будет исход этой «косметической истории»…
Комментарии 28
В свете того, что сайт все таки называется BANKI.ru а значит банковский, и где то уже кто-то писал, что блоги других авторов тоже далеки от тематики...Так вот,в чем Вы видите смысл Вашего блога именно на этом сайте?
И не только. Там список достаточно обширный. Но есть заголовок: список товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. То есть, скажем, купили отрез ткани - 5 м, а цвет почему-то не подошёл, магазин вполне основанно откажет в возврате. А если обнаружился скрытый дефект - ну скажем непрокрас пятнами - то тут уж закон на стороне покупателя. Так и здесь. Если подделка, то ни о каком надлежащем качестве говорить не стоит.
А мне вот подумалось ещё такое: сами изготовители заинтересованы в этом? В том, чтобы потребитель получал качественный товар и хорошее впечатление от торговой марки. И в том, чтобы крупные сетевые магазины не реализовывали подделки, дискредитируя производителя. Быть может, ну его магазин? А лучше было напрямую отправить тюбик производителю, приложив соответствующее пояснительное письмо. Получили бы взамен гарантированно качественную замену из первых рук, а магазин существенно получил бы по шапке. Ибо уже понятно, что при любом исходе время на решение проблемы уже нарисовалось существенное.
@.
P.S. А СМСки Л’ЭТУАЛЬ всё присылает, неизменно вызывая у меня довольную ухмылку
Пока не очень понятно, но очень интересно. Это, определенно, требует пояснений...
Да, это хороший вариант для жителей Санкт-Петербурга.
Интересно наблюдать плохую выделку флаконов. Грубее и без деталей.
У нас есть косметический салон, понты страшные, а косметика (японские чудеса регенерации и много умных слов) расфасована в стеклянных банках, которые стоят на витрине. И продают они их с витрины. Лето, солнце, жара - есть совесть у людей?
Есть такой магазин Иль де боте, которые продает крема за 500 баксов (!!!) исключительно двухлетней давности. Где он их находит, я не знаю. Но надоело при покупке косметики искать срок годности и дату выпуска. Ф топку.
Салон-не косметолог,я советовала общаться лично.На позитиве!Может повезет.
Заказывать со скалада.Есть ли на складе охлаждение?Я не знаю.
Я в Л'этуале отовариваюсь регулярно и раньше на подделки не попадала - все же в Шереметьево за всякими дамскими мелочами не сильно наездишься.
Я тут поняла свой просчет - нужно было с этим тюбком идти не обратно в магазин, а в представительство уважаемого бренда и продемонстрировать им, в каком виде товар продается в России. Ведь данный случай это удар и по их репутации.
Кстати, из магазина мне уже позвонили и попросили зайти за деньгами. На днях загляну -интересна их версия произошедшего, если мне ее поведают
Л'этуаль я не люблю. Дьюти Фри другое дело, но туда действительно ещё попасть надо:)
Деньги мне вернули, извинились и объяснили, что консультант ошиблась, порекомендовав гель, который содержит масляную основу и косметику не смывает в принципе. Поэтому все так и произошло...
Потом я поехала в другой филиала магазина и нашла полные полки нужных мне косметических средств, красиво оформленных и активно распродающихся. Рискнула - купила - если что не так, сообщу
То, что в крупной сети может продаваться подделка - НЕВЕРОЯТНО!
Но что так ругаться то на другую отрасль? Вы посмотрите на свою!!!
Посмотрите наш случай:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=72524
Так вот В Летуале Вам легко могли сказать: Вы купили товар с усливием хранения до +25С, Вы нарушили правила транспортировки и несли товар при +38С (такая температура держалась в последнее время) и хранили дома при +40С. Сами виноваты.
Так почему закон о защите прав потребителей работает в Вашем случае, а в банковской сфере не работает?
Слышала, что после хищений с карт в банке, о котором упимаете, полетели головы некоторых руководителей, молва донесла. Больше поделиться нечем...