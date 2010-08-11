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Мой первый денежный перевод

11.08.2010 20:28 20 2 283 просмотра
Сегодня опрокину «боевые сто грамм» потому, как совершила свой первый в жизни денежный перевод! До этого деньги через банки не отправляла (все родственники в зоне видимости) и не получала (привыкла рассчитывать исключительно на свои). А тут, раскрою тайну, участвую в тестировании одного проекта по типу людской кассы взаимопомощи, вот пару переводов и пришлось отправить…

Смешно и боязно, когда делаешь что-то первый раз. Банк выбрала в районе, где живу и где точно есть нужная система перевода денег. Вхожу, окошечко, протягиваю паспорт, реквизиты. Пока девушка оформляет, отсчитываю деньги и кладу их тут же на стойку. На бланках подписи ставлю, а вот имена получателей проверять не удосуживаюсь. Операционистка настаивает, и я сличаю все по буквам. Вносить деньги меня оправляют в кассу, и тут появляется дедушка с вопросом, а где можно оплатить мобильный телефон? Сотрудник банка поднимается из-за стойки, подводит дедушку к терминалу и подробно объясняет, как и что нажимать. «Вот здорово! А я и не знал, что в моем доме можно так легко оплатить телефон. Теперь буду только к вам заходить. Скажите, а деньги у вас перевести можно?» Парень благожелательно все разъясняет, делает акцент, что телефон оплачен без комиссии и приглашает заходить еще не раз.

Сейчас вы скажете, ну, конечно, Ищеева, вас просто узнали, вот в отделении и выпендривались. Отвечу, диалог слушала из-за двери, и видно меня не было. Не скрою, приятно удивлена учтивостью и обхождением персонала. При прощании заглянула ребятам в глаза – хорошие глаза, добрые. Пусть отделение и маленькое, районное, да и банк не из тридцатки крупнейших, а, знаете, стало приятно, что сервис от места пребывания не зависит. Ведь так и должно быть в цивилизованных странах, к этому и идем. Вы с нами?

Комментарии 20

Екатерина Суворова  (28_888)
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Лена, поздравляю! Как хорошо, когда есть приятный повод выпить! И банк в грязь лицом не упал, молодцы.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Ну, про выпить - это я иносказательно. А то сейчас аудитория решит, что я после каждого посещения банка к стакану прикладываюсь smile;) Хотя, не стану скрывать, иногда ТАКОГО насмотришься, что впору залакировывать...
Lоki™  (Lоki™)
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Ага, Катя первая и подумала smile:D
Елена Пушникова  (Алёна))
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Это еще что, я недавно в Сбербанке была, очень давно его не посещала, т.к. даже счета оплачиваю в другом месте, была очень удивлена, все сотрудники вежливые, на входе стоит консультант и нашим бабушкам-дедушкам все доходчиво объясняет. Кассиры-контролеры, через каждое слово "пожалуйста" употребляют. Ну тут как не удивиться? Наверное действительно двигаемся к цивилизации, мелкими шагами правда, но двигаемся!!!! smile:D
Георгий Крюков  (Гога)
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А что вы хотели.
Бизнес, совок заканчивается со сберкнижками.
Банки бьются за клиентов и кто не успел тот опоздал.

А вообще приятно когда сервис повышается.
Значит не все потеряно. smile:)
Валерий ***  (direc)
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Кто там "бьётся за клинтов"?
очень хоцца посмотреть.... smile:D
Георгий Крюков  (Гога)
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Елена говорит что Сбербанк проснулся как я понял.
Ну это максимум на что они способны.
И то случайно получилось.
А кто хорошо работает тот и раньше тоже работал не плохо.
Валерий ***  (direc)
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"У тебя такие хорошие глаза..." (с) Рубик-джан из "Мимино"...
Hipster  (Hipster)
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Мы-то с Вами, вопрос в том, с нами ли банки, которые не "не из тридцатки крупнейших" (извините за двойное отрицание) smile:) Полтора года назад брал потребкредит в ВТБ24 (деньги были, кредитки есть, но в счет будущих доходов просто захотел себе ВНЕЗАПНО плазму купить да и потестировать новый подход к клиентам интереса ради), а за этот год решил посмотреть, что такое - ребрендинг и новый стиль Сбера. Помимо этого попробовал в Альфе перевод WU сделать и потом сравнил потери по времени/нервам на аналогичный перевод в "другом банке", где мне надо только на бумажке пару ФИО написать и пять минут "покурить"... Суровые реальности жизни таковы, что подход к клиентам лидеров, особенно с госучастием/господдержкой, зачастую такой, что не то, что 100 грамм - без бутылки не разберешься.

Так что я решил лично для себя: не знаю, находится ли мой любимый банк в тридцатке крупнейших, но все походы "наверх" по ранжиру насколько это будет оставаться приемлемым для меня, настолько они будут рассматриваться как неизбежное зло. Но концептуально - мы с Вами smile:), даже если в применительно-прикладном аспекте, может, и нет.

А Вас поздравляю с почином. Как говорил классик Перестройки:"Главное - начать" smile:idea:
Сергей Попов  (sonnert)
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Цитата
Пусть отделение и маленькое, районное, да и банк не из тридцатки крупнейших, а, знаете, стало приятно, что сервис от места пребывания не зависит. Ведь так и должно быть в цивилизованных странах, к этому и идем. Вы с нами?

Сколько зазря слов потратил, пытаясь на сайте объяснить, что почти всегда недовольство банками из пятерки, десятки, сотни" переводится на всю систему...
В супермаркете шанс купить тухлую колбасу выше, чем в магазине "домашнем", где какая-нибудь "любонька" не будет рубить охоту клиентов. И дедушке, и бабушке всё объяснят. Охотно верю, что Лену они и не видели
Ксения Петрищева  (XeniaP)
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А по-моему, Елена не про Сбербанк говорит smile:oops: Елена, откройте нам карты,в каком банке все происходило)))
Могу поспорить с кем-нибудь на интерес,что это был не Сбербанк)))
Татьяна Колычева  (Pingva)
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Написано же, банк не из тридцатки! То есть точно не сбер.
Я сама недавно сбер по необходимости посетила (налоговая денежку-возврат по соцвычету) кидает принципиально только туда, да заодно оплатила штраф ГИБДД. За штраф отобрали 30 р комиссии (10%!!!)
Стоять пришлось час, да понервничать, поскольку как раз планка падала- время закрытия. В общем нежности к ближайшему к дому отделению банка не испытала!!!
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Да, действительно, в тегах название банка я указала. Смотрите внимательней smile;)
Pola Alikina  (Plushich)
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ещё интересно было бы название системы денежных переводов услышать smile:oops:
Андрей  (AndreyB)
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Очень важный опыт. В рамках подобных проектов сейчас преобладают переводы через интернет-банки, правда, там сейчас еще больше специфики, чем при личных посещениях отделений, но и гибкость гораздо больше, например, легче работать с кредитными ресурсами. Но бывают и случаи, когда без посещения офиса банка для оформления перевода никак не обойтись.
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