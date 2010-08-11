Мой первый денежный перевод

Сегодня опрокину «боевые сто грамм» потому, как совершила свой первый в жизни денежный перевод! До этого деньги через банки не отправляла (все родственники в зоне видимости) и не получала (привыкла рассчитывать исключительно на свои). А тут, раскрою тайну, участвую в тестировании одного проекта по типу людской кассы взаимопомощи, вот пару переводов и пришлось отправить…
Смешно и боязно, когда делаешь что-то первый раз. Банк выбрала в районе, где живу и где точно есть нужная система перевода денег. Вхожу, окошечко, протягиваю паспорт, реквизиты. Пока девушка оформляет, отсчитываю деньги и кладу их тут же на стойку. На бланках подписи ставлю, а вот имена получателей проверять не удосуживаюсь. Операционистка настаивает, и я сличаю все по буквам. Вносить деньги меня оправляют в кассу, и тут появляется дедушка с вопросом, а где можно оплатить мобильный телефон? Сотрудник банка поднимается из-за стойки, подводит дедушку к терминалу и подробно объясняет, как и что нажимать. «Вот здорово! А я и не знал, что в моем доме можно так легко оплатить телефон. Теперь буду только к вам заходить. Скажите, а деньги у вас перевести можно?» Парень благожелательно все разъясняет, делает акцент, что телефон оплачен без комиссии и приглашает заходить еще не раз.
Сейчас вы скажете, ну, конечно, Ищеева, вас просто узнали, вот в отделении и выпендривались. Отвечу, диалог слушала из-за двери, и видно меня не было. Не скрою, приятно удивлена учтивостью и обхождением персонала. При прощании заглянула ребятам в глаза – хорошие глаза, добрые. Пусть отделение и маленькое, районное, да и банк не из тридцатки крупнейших, а, знаете, стало приятно, что сервис от места пребывания не зависит. Ведь так и должно быть в цивилизованных странах, к этому и идем. Вы с нами?
Комментарии 20
Бизнес, совок заканчивается со сберкнижками.
Банки бьются за клиентов и кто не успел тот опоздал.
А вообще приятно когда сервис повышается.
Значит не все потеряно.
очень хоцца посмотреть....
Ну это максимум на что они способны.
И то случайно получилось.
А кто хорошо работает тот и раньше тоже работал не плохо.
Так что я решил лично для себя: не знаю, находится ли мой любимый банк в тридцатке крупнейших, но все походы "наверх" по ранжиру насколько это будет оставаться приемлемым для меня, настолько они будут рассматриваться как неизбежное зло. Но концептуально - мы с Вами , даже если в применительно-прикладном аспекте, может, и нет.
А Вас поздравляю с почином. Как говорил классик Перестройки:"Главное - начать"
Сколько зазря слов потратил, пытаясь на сайте объяснить, что почти всегда недовольство банками из пятерки, десятки, сотни" переводится на всю систему...
В супермаркете шанс купить тухлую колбасу выше, чем в магазине "домашнем", где какая-нибудь "любонька" не будет рубить охоту клиентов. И дедушке, и бабушке всё объяснят. Охотно верю, что Лену они и не видели
Могу поспорить с кем-нибудь на интерес,что это был не Сбербанк)))
Я сама недавно сбер по необходимости посетила (налоговая денежку-возврат по соцвычету) кидает принципиально только туда, да заодно оплатила штраф ГИБДД. За штраф отобрали 30 р комиссии (10%!!!)
Стоять пришлось час, да понервничать, поскольку как раз планка падала- время закрытия. В общем нежности к ближайшему к дому отделению банка не испытала!!!