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Ребята, мне без вас не справиться!

27.08.2010 16:12 33 2 508 просмотров
Всем привет! Спешу поделиться радостью – мы на портале открыли свой пресс-центр и уже готовим первое мероприятие.

Я лично занимаюсь дизайном помещения и его обустройством. Очень интересно! И ведь никто не ожидал, что мне придет в голову идея из большой переговорной комнаты сделать зону для встречи со спикерами и журналистами + оборудовать телестудию-трансформер.

Вы знаете, планов в голове роится так много, что даже не могу спать по ночам – ко мне опять вернулась бессонница. Есть идея приглашать на съемки активных посетителей сайта и устраивать с их участием ток-шоу. Чтобы были вопросы к спикеру – яркие, неоднозначные, актуальные. Как думаете, потянем? Вы придете, когда позовем или испугаетесь телекамер? Подобное в моей практике случалось нередко. smile:)

Объявляю мозговой штурм! Напишите в комментариях, какие спикеры вам интересны и какого рода вопросы вы бы сами им решились задать. Когда пул будет сформирован, то будем организовывать отдельные съемки.

И еще… Буду очень признательна, если обозначите темы, по которым вам бы хотелось узнать мнение Члена Совета Федерации Андрея Хазина. Он является заместителем председателя Комитета СФ по экономической политике, предпринимательству и собственности. На следующей неделе мы ждем сенатора в гости. Он станет первым интервьюером в стенах нашей новой штаб-квартиры.

Обещаю, лучшие вопросы задам с упоминанием вашего никнэйма и обязательно возьму на заметку тех, кто будет вразумителен и активен. До встречи в эфире! Ой, простите, в Сети. smile;)

Комментарии 33

Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Елена, молодцы! Отличная идея! Обязательно придем и поддержим!
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Надия,
Спасибо за позитив!
У нас на первое мероприятие уже идет активная регистрация. Есть даже желающие приехать из других городов! Формат 3 спикера + 15 гостей, то есть количество участников ограничено.
В ваш банк мы отправили отдельный запрос, но пока никто не ответил smile:(
Рады, что откликнулись лично Вы smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
А ток - шоу какого формата ? А ля Познер,или а ля Гордон ?
Интересуюсь,для понимания какие вопросы можно задавать.
Пока ответа нет,я бы спросил у Хазина о брате Михаиле или о Елене Зотовой. smile:shuffle:
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Формат с участниками нашего форума пока держу в голове. Если подберется команда классных интересных людей, то ведущий вообще не нужен. Я хочу, чтобы сама аудитория спросила то, что считает нужным. Прицел такой.
Есть, правда, одно НО! Считается, что аудитория Сети теневая и особо светиться не хочет. Я смогу узнать правду только, проведя конкретный эксперимент, что сейчас на ваших глазах и происходит...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
то ведущий вообще не нужен

Без координатора может воцариться бардак. Достаточно одного тролля.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Елена, если Вы будете в числе классных интересных людей, то ведущий не нужен.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Просто писать "я в команде" не вариант. Давайте вопросы, формулировки, идеи к диалогу. Чтобы участвовать в телеформате нужна четкость мысли и желание дискутировать, а не просто красоваться перед камерой. Где конкретика?
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Идея интересная и совсем необычная. Искренне желаю удачной её реализации.

По поводу Хазина. Не знаю уровня его компетенции, поэтому опасаюсь попасть, что называется, не по адресу. Но мне бы хотелось адресовать ему вопросы по поводу так называемых безотзывных депозитов и возни (нынешней) вокруг них. С моей точки зрения, введение безотзывных депозитов пошло бы на благо, если бы сам механизм их реализации был выверен и чёток. Однако пока заметно, что есть некие силы, которым безотзывные депозиты по какой-то причине не выгодны. Хотелось бы понять причины противодействия.

И ещё хотелось бы адресовать ему вопрос о защите прав вкладчиков при возникновении фродовых операций с пластиковыми картами. Сегодня подобные проблемы банки с удовольствием перекладывают на своих клиентов. Мне хотелось бы знать, собирается ли власть предпринимать что-либо для изменения положения дел в этой проблеме. Изучается ли зарубежный опыт в этой области? Какие меры планируются? Ну, и тому подобное.
Валерий ***  (direc)
#
Поддерживаю последний вопрос.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Задумка очень хорошая.
Вот спросите, если останется время, что там так пока и решено что ЕСН (или как они называются, страховые взносы) будет с 2011 года 34%? И экономически просчитано, что доля ушедших в тень представителей малого бизнеса будет менее весомая, чем тех, кто будет платить и последние перекроют уход первых и таки пополнят средствами исхудавший Пенсионный фонд РФ? К тому реальной помощи малому бизнесу от гос-ва я не вижу, на словах вижу, в отчетах вижу, на деле нет. Ну, а чтобы риторически вопрос не звучал...Может есть какие новые проекты, планы в этом направлении. А то есть куча всяких фондов поддержки малого бизнеса и прочее (в Москве так в каждом районе), а толку от них почти что нет. А то вот мне понадобилось земли чуток в аренду, так даже элементарно не знаешь, куда обратиться, кроме на аукционы Москоимущества, на которых земля и объекты уходят по таким баснословным ценам, что этого не понимают даже рядовые сотрудники вышеозначенного учреждения.
А кто интересен... да все ветви власти интересны, представители бизнеса менее интересны, хотя опять же это общО, зависит от конкретных персоналий
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
И что это получается за диалог? Кто в лес, кто по дрова.Без координации получится фарш. Абрамович прав.Ну коль Хазина спрашиваем. Мне интересно узнать у него, почему, например, во Франции мирные демонстрации против реформ здравоохранения превращаются в кровопролитье, а у нас в России их вообще нет. Неужели у нас все хорошо?
Nadezhda Abramova  (Abramova Nadezda)
#
Я бы пригласила Наталью Карасёву, так как посмотрела интервью с ней. И была приятно удивлена, что Сбербанк стал общаться с клиентами, стал рассказывать о новых услугах.
Сбербанк- самый большой банк в нашей стране и мы очень часто сталкиваемся с этим банком.

Я бы пригласила еще представителя UniCredit Bank, так как считаю, что это очень хороший банк, ориентированный на клиента.

Немного не в тему. Я бы предложила сделать передачи об ярких представителях банковской и финансовой сферы. Например, о Мавроди. Так как знать историю полезно, чтобы не наступить на одни и те же грабли.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Мне тоже понравилось интервью с Карасевой. Жаль только, что формат не предусматривал ответы на вопросы и ещё было заметно, что это классическое интервью, заготовленный вопрос - заготовленный ответ. А Елена, как я понял, хочет именно "неформат" диалогов на сайте перенести в эфир (без оскорблений, разумеется smile:))
Идея классная. Своим "публичным людям компании" тоже предлагал общаться в прямом интернет-эфире или телеэфире. Так понятнее что от нас ждут клиенты.
Вопросов много. И про грабительские проценты, про мошенничества, стоимость и формирование цены услуги, монополизм, взыскание задолженности и т.п.
Я бы пригласил Тосуняна. На "Эхо Москвы" он мне очень понравился.
Том МакКваер  (Tommacq)
#
Очень интересная была встреча с Горбачевым на 5 канале - но что мы выяснили??? Что человек был адекватным (как ныне говорится), понимал к чему идет страна?? а вот здесь вопрос - понимал ли???\Никто не спрашивал его!!!

Понятно, что сейчас это уже не важно, но кого мы сможем спросить кроме него???

/Честно/
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Из власти хотелось бы Кудрина попытать, к примеру - он неоднократно утверждал, что ни в коем разе нельзя тратить нефтедоллары на инфраструктуру, ибо это приведёт к инфляции. Логично. Но..
Допустим, РФ нанимает иностранную компанию построить автобан или современный нефтеперерабатывающий завод с условием, что все материалы, персонал,сервис полностью зарубежный, полностью недопускаются контакты подрядчика с российскими чиновниками, то есть закрываем все возможные пути денежных потоков от компании к российским потребителям. И в итоге Россия получит современную дорогу или производство без повышения инфляции.
Сергей Попов  (sonnert)
#
К Андрею Хазину вопрос: "Что прелагает делать? Чем мы можем ему помочь? Какие возможности есть у него?"
Если он в русле текущей политики, то вопросов нет
Павел  (pavel1111)
#
Здравствуйте! Елена, Вы же работаете в интернете и вещаете там же. Зачем какие то зрители в студии, массовка, зачем кому то приезжать из других городов? То что Вы собираетесь делать, может быть и будет интересно, но хотелось чтобы была еще и интерактивность- это же интернет. Например, почему бы не организовывать аудио или видео связь со зрителями на расстоянии, например через Skype? Таким образом, с помощью подобной интернет-конференции, можно было бы действительно устроить интерактивное ток- шоу! В итоге: выбор пользователей стал бы намного шире, неудобства с поездкой в студию из других городов отпадают, проблема боязни телекамер тоже частично снимается, если, конечно, человек не боиться собственной веб- камеры, хотя и в этом случае он может задать вопрос в голосовом режиме. И что самое главное- такое шоу будет не похоже ни на одно другое, а это уже будет интересно!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Зачем какие то зрители в студии, массовка, зачем кому то приезжать

Зрите в корень - руководитель проекта "Банки-ТВ"
Nadezhda Abramova  (Abramova Nadezda)
#
По поводу формы проведения. smile:)
В настоящее время активно развивается формат вебинаров.
Участники вебинара приглашаются заранее, им предоставляется ссылка на вебинар.
Участники вебинара могут задавать вопросы исьменно, а могут и по микрофону.

Могу дать ссылку на один из сайтов, которые проводят вебинары в качестве примера.

Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Не забывайте, что Елена - человек с ярким телевизионным прошлым( надеюсь и будущим!) и ей интересен именно телеформат, в котором может быть реинкарнирован её богатый опыт!
А все эти Ваши скайпы, вебинары - вещь прекрасная, но..не насилуйте ими Елену, пусть она занимается тем, что у неё получается, да ещё и приносит удовольствие!
Павел  (pavel1111)
#
Может быть Вы не совсем поняли, что я имел ввиду. Пусть будет студия, пусть будет гость в ней, пусть в студии будут профессиональные телекамеры, свет и режиссерский пульт. Но зрители вместо того чтобы приезжать в студию и сидеть в ней могут задать вопрос гостю по скайпу, а в студии стоял бы монитор по которому можно видеть того кто задает вопрос. То есть такой симбиоз телеинтервью и интернет- конференции.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Павел, мы такую возможность тоже рассматриваем - вопросы напрямую через Скайп. Но вот, как обеспечить достойное качество картинки? Видеоформат должен быть качественным не только по смыслу, но и по форме.
Плюс мне бы хотелось видеть вживую аудиторию сайта, общаться с ней до и после программы, а это возможно только при личном контакте.
А так скоро все телеканалы будут принимать вопросы по Сети и ТВ можно будет закрывать в приницпе smile:) Однако люди в студию приходят - значит, в чем-то свой манок тут есть...
Nadezhda Abramova  (Abramova Nadezda)
#
1) Андрея Хазина я бы спросила о неурожае в этом году. Сколько зерна планируется закупить в этом году? Будет ли оказана помощь фермерерским хозяйствам? Рост цен на зерно привёл к росту корма для скота. Догадываюсь, что содержать скот сейчас не выгодно. smile:oops:
2)Спросила бы про программы помощи малому бизнесу. И обязательно рассказать о результатах этих программ. То есть название программы, цель программы, сроки проведения и результаты. smile:|
3)И ещё вопрос хотела какой возраст выхода на пенсию будет установлен после 2012 года? smile:o

Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Спасибо всем за вопросы! Обязательно учтем при верстке беседы и ряд из них используем в интервью.
Лоймила  (Лоймила)
#
Давайте спросим господина Хазина о количестве проверок в малом бизнесе.
Почему при ограничении Президентом порога плановых проверок, оставили такую возможность внеплановых?
Почему при проигрыше ИФНС и другими службами предпринимателем в суде, эти службы не несут никакой ответственности за моральные и материальные издержки бизнеса?
Nadezhda Abramova  (Abramova Nadezda)
#
Елена,[B] smile:oops:
А еще есть предложение провести серию передач о ярких современниках. Есть идеи и эксклюзивная информация о некоторых из них. Была бы рада лично приехать и рассказать об этом . smile:)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Надежда,
если вас не затруднит, то напишите подробнее на адрес моей помощницы press@banki.ru
Андрей  (AndreyB)
#
Ну так чисто физически не уместятся наверняка все желающие. Поэтому поддерживаю предложение о возможности и дистанционного участия. Качество связи тестируется как заблаговременно, так и непосредственно перед началом мероприятия, с этим не должно быть проблем. Можно предусмотреть по "формату" участие такого-то числа желающих "физически", такого-то дистанционно.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Самый главный вопрос Хазину именно по банкам и банковским картам.
Когда будет реализована "нулевая" ответственность держателей банковских карт в России и чего для этого не хватает?
Валерий ***  (direc)
#
Чего не хватает?
Совести, как обычно... smile:D
К  (shlomo_chavez)
#
Тоже есть вопросы к зам. председателя. Для имиджа страны и власти что выгодней первым номером, лицензирование коллекторских агентств, или закон о банкротстве физических лиц? После планируемых грядущих сокращений в МВД не наводнят и не потеснят они людей работающих в агентствах?
Иоанн Суворов  (ioann.suvorov)
#
ПОЗДРАВЛЕНИЕ !

От всей души поздравляем Вас и весь коллектив с Днем банковского работника!
Желаем Вам здоровья, неиссякаемой энергии, стабильности, праздничного настроения и всего самого доброго, светлого и прекрасного.
Вас, работники банковской сферы мы поздравить спешим от души. Дай Вам Бог успехов и веры Ваше дело вершить.
Многая Вам и благая Лета!

С сердечной теплотой и благодарностью,
Настоятель храма св. Кирилла и Мефодия,
председатель Епархиальной комиссии по
противостоянию алкогольной, табачной
и наркотической угрозам X священник Иоанн Суворов.
Сайт: http://trezvenie.ortox.ru/

P.S. По благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна архиепископа Белгородского и Старооскольского мы проводим сбор средств на создание Православного реабилитационного центра для алкоголезависимых и наркозависимых. Центр будет находиться в с.Малые Маячки Прохоровского района. Просим помочь в этом благом деле.
ИНН/КПП 3115004977/311501001 ; р/с 40703810400010000255 в ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» г.Белгород БИК 041403701 ; К/с 30101810100000000701
тел./факс+7(4722)23-11-20, тел. +7(4722)37-21-30
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