Ребята, мне без вас не справиться!

Всем привет! Спешу поделиться радостью – мы на портале открыли свой пресс-центр и уже готовим первое мероприятие.
Я лично занимаюсь дизайном помещения и его обустройством. Очень интересно! И ведь никто не ожидал, что мне придет в голову идея из большой переговорной комнаты сделать зону для встречи со спикерами и журналистами + оборудовать телестудию-трансформер.
Вы знаете, планов в голове роится так много, что даже не могу спать по ночам – ко мне опять вернулась бессонница. Есть идея приглашать на съемки активных посетителей сайта и устраивать с их участием ток-шоу. Чтобы были вопросы к спикеру – яркие, неоднозначные, актуальные. Как думаете, потянем? Вы придете, когда позовем или испугаетесь телекамер? Подобное в моей практике случалось нередко.
Объявляю мозговой штурм! Напишите в комментариях, какие спикеры вам интересны и какого рода вопросы вы бы сами им решились задать. Когда пул будет сформирован, то будем организовывать отдельные съемки.
И еще… Буду очень признательна, если обозначите темы, по которым вам бы хотелось узнать мнение Члена Совета Федерации Андрея Хазина. Он является заместителем председателя Комитета СФ по экономической политике, предпринимательству и собственности. На следующей неделе мы ждем сенатора в гости. Он станет первым интервьюером в стенах нашей новой штаб-квартиры.
Обещаю, лучшие вопросы задам с упоминанием вашего никнэйма и обязательно возьму на заметку тех, кто будет вразумителен и активен. До встречи в эфире! Ой, простите, в Сети.
Комментарии 33
Спасибо за позитив!
У нас на первое мероприятие уже идет активная регистрация. Есть даже желающие приехать из других городов! Формат 3 спикера + 15 гостей, то есть количество участников ограничено.
В ваш банк мы отправили отдельный запрос, но пока никто не ответил
Рады, что откликнулись лично Вы
Интересуюсь,для понимания какие вопросы можно задавать.
Пока ответа нет,я бы спросил у Хазина о брате Михаиле или о Елене Зотовой.
Есть, правда, одно НО! Считается, что аудитория Сети теневая и особо светиться не хочет. Я смогу узнать правду только, проведя конкретный эксперимент, что сейчас на ваших глазах и происходит...
Без координатора может воцариться бардак. Достаточно одного тролля.
По поводу Хазина. Не знаю уровня его компетенции, поэтому опасаюсь попасть, что называется, не по адресу. Но мне бы хотелось адресовать ему вопросы по поводу так называемых безотзывных депозитов и возни (нынешней) вокруг них. С моей точки зрения, введение безотзывных депозитов пошло бы на благо, если бы сам механизм их реализации был выверен и чёток. Однако пока заметно, что есть некие силы, которым безотзывные депозиты по какой-то причине не выгодны. Хотелось бы понять причины противодействия.
И ещё хотелось бы адресовать ему вопрос о защите прав вкладчиков при возникновении фродовых операций с пластиковыми картами. Сегодня подобные проблемы банки с удовольствием перекладывают на своих клиентов. Мне хотелось бы знать, собирается ли власть предпринимать что-либо для изменения положения дел в этой проблеме. Изучается ли зарубежный опыт в этой области? Какие меры планируются? Ну, и тому подобное.
Вот спросите, если останется время, что там так пока и решено что ЕСН (или как они называются, страховые взносы) будет с 2011 года 34%? И экономически просчитано, что доля ушедших в тень представителей малого бизнеса будет менее весомая, чем тех, кто будет платить и последние перекроют уход первых и таки пополнят средствами исхудавший Пенсионный фонд РФ? К тому реальной помощи малому бизнесу от гос-ва я не вижу, на словах вижу, в отчетах вижу, на деле нет. Ну, а чтобы риторически вопрос не звучал...Может есть какие новые проекты, планы в этом направлении. А то есть куча всяких фондов поддержки малого бизнеса и прочее (в Москве так в каждом районе), а толку от них почти что нет. А то вот мне понадобилось земли чуток в аренду, так даже элементарно не знаешь, куда обратиться, кроме на аукционы Москоимущества, на которых земля и объекты уходят по таким баснословным ценам, что этого не понимают даже рядовые сотрудники вышеозначенного учреждения.
А кто интересен... да все ветви власти интересны, представители бизнеса менее интересны, хотя опять же это общО, зависит от конкретных персоналий
Сбербанк- самый большой банк в нашей стране и мы очень часто сталкиваемся с этим банком.
Я бы пригласила еще представителя UniCredit Bank, так как считаю, что это очень хороший банк, ориентированный на клиента.
Немного не в тему. Я бы предложила сделать передачи об ярких представителях банковской и финансовой сферы. Например, о Мавроди. Так как знать историю полезно, чтобы не наступить на одни и те же грабли.
Идея классная. Своим "публичным людям компании" тоже предлагал общаться в прямом интернет-эфире или телеэфире. Так понятнее что от нас ждут клиенты.
Вопросов много. И про грабительские проценты, про мошенничества, стоимость и формирование цены услуги, монополизм, взыскание задолженности и т.п.
Я бы пригласил Тосуняна. На "Эхо Москвы" он мне очень понравился.
Понятно, что сейчас это уже не важно, но кого мы сможем спросить кроме него???
/Честно/
Допустим, РФ нанимает иностранную компанию построить автобан или современный нефтеперерабатывающий завод с условием, что все материалы, персонал,сервис полностью зарубежный, полностью недопускаются контакты подрядчика с российскими чиновниками, то есть закрываем все возможные пути денежных потоков от компании к российским потребителям. И в итоге Россия получит современную дорогу или производство без повышения инфляции.
Если он в русле текущей политики, то вопросов нет
Зрите в корень - руководитель проекта "Банки-ТВ"
В настоящее время активно развивается формат вебинаров.
Участники вебинара приглашаются заранее, им предоставляется ссылка на вебинар.
Участники вебинара могут задавать вопросы исьменно, а могут и по микрофону.
Могу дать ссылку на один из сайтов, которые проводят вебинары в качестве примера.
А все эти Ваши скайпы, вебинары - вещь прекрасная, но..не насилуйте ими Елену, пусть она занимается тем, что у неё получается, да ещё и приносит удовольствие!
Плюс мне бы хотелось видеть вживую аудиторию сайта, общаться с ней до и после программы, а это возможно только при личном контакте.
А так скоро все телеканалы будут принимать вопросы по Сети и ТВ можно будет закрывать в приницпе Однако люди в студию приходят - значит, в чем-то свой манок тут есть...
2)Спросила бы про программы помощи малому бизнесу. И обязательно рассказать о результатах этих программ. То есть название программы, цель программы, сроки проведения и результаты.
3)И ещё вопрос хотела какой возраст выхода на пенсию будет установлен после 2012 года?
Почему при ограничении Президентом порога плановых проверок, оставили такую возможность внеплановых?
Почему при проигрыше ИФНС и другими службами предпринимателем в суде, эти службы не несут никакой ответственности за моральные и материальные издержки бизнеса?
А еще есть предложение провести серию передач о ярких современниках. Есть идеи и эксклюзивная информация о некоторых из них. Была бы рада лично приехать и рассказать об этом .
если вас не затруднит, то напишите подробнее на адрес моей помощницы press@banki.ru
Когда будет реализована "нулевая" ответственность держателей банковских карт в России и чего для этого не хватает?
Совести, как обычно...
От всей души поздравляем Вас и весь коллектив с Днем банковского работника!
Желаем Вам здоровья, неиссякаемой энергии, стабильности, праздничного настроения и всего самого доброго, светлого и прекрасного.
Вас, работники банковской сферы мы поздравить спешим от души. Дай Вам Бог успехов и веры Ваше дело вершить.
Многая Вам и благая Лета!
С сердечной теплотой и благодарностью,
Настоятель храма св. Кирилла и Мефодия,
председатель Епархиальной комиссии по
противостоянию алкогольной, табачной
и наркотической угрозам X священник Иоанн Суворов.
Сайт: http://trezvenie.ortox.ru/
P.S. По благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна архиепископа Белгородского и Старооскольского мы проводим сбор средств на создание Православного реабилитационного центра для алкоголезависимых и наркозависимых. Центр будет находиться в с.Малые Маячки Прохоровского района. Просим помочь в этом благом деле.
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