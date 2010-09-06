В конце лета ездила в свой родной Жуковский на встречу с корреспондентом «Жуковского городского журнала». Для обложки и статьи, которые выйдут в сентябрьском номере, остановились в самом центре и сделали пару снимков. И тут я увидела вот это !!!
УШИ! Из-за моего любимого ДК торчали уши одиозной новостройки. Новостройки в том смысле, что по сравнению с возрастом Дома культуры оно, это жилое здание, точно новое.
Я архитектурных институтов не заканчивала. НО! Кто так строит? Кто столь безжалостно испортил вид центральной площади? Где культурный ансамбль? (чуть не сказала, «мать вашу») Это, как надо любить деньги, чтобы ТАК не любить родной город и при том его удивительно красивую историческую часть.
«Нет слов – одни точки!» - любила говаривать моя бабушка Маша, гуляя со мной по жуковскому "Бродвею" и вдыхая аромат цветов, когда была чем-то сильно раздражена.
Комментарии 16
Елена, а Вы в Москве оглядываться не пробовали?
А мне вот в Питере уже и точек не хватает.
Да плевали они на него и на всех нас - им нужно продать квартиры с голыми стенами по 6000 USD/кв.м.
Я подписывалась на письме в архитектурную контору Англии по поводу этого проекта!
А в Питере нужно строить небоскребы, по-любому. И именно на Охте. Хочу жить в прогрессивном городе, каким он и задумывался Петром.
Да не проблема: в полукилометре от того места, где сейчас гигантская реклама Охта-центра начинается ещё более гигантская территория, давно ждущая грамотного освоения. Можно целый сити отстроить. Или два. Или даже три. А в том месте, где запланированно сейчас - ни в коем случае. Это варварство. Петр бы за это немедля голову отсёк.
Мне надоели эти унылые серые лица на фоне унылого серого неба. Я люблю Питер, поэтому хочу, чтобы он наконец-то ожил.
Вы сильно ошибаетесь. Попробуйте найти и изучить его указы о том, как город строить. Там было регламентировано всё.
А Вы улыбнитесь - и всё вокруг перестанет быть унылым
Уж в нынешнем-то году именовать Санкт-Петербург унылым, следуя кем-то созданным стереотипам - ну совсем не соответствует реалиям. Слишком солнечный год выдался. Особенно лето.
Елена, вовсе не факт, что для главного архитектора и мэра, непосредственно причастным к таким вот ухостроениям, ваш родной город тоже родной. А если и родной, то гораздо роднее им теперь апартамент где-нибудь на Коста-Браве , построенный на спонсорские взносы ухостроителей. А мнение горожан им индифферентно - местных выборов мэров нет, назначает их губернский правитель, которому гораздо важнее количество построенного жилья для отчёта перед президентом..Ну разве что жуковцы устроят бучу а-ля Пикалёво-Химкинский лес
По-поводу Жуковского даже не удивляюсь, на мой взгляд это проблема Москвы и ближайшего Подмосковья, когда вперемешку стоят совершенно не гармонично здания 21 века и 19, например. Мы к этому привыкли уже наверно, а вот когда приезжаешь в места, где относительно давно не был, очень бросается в глаза эта негармоничность...
С этого ракурса ,выглядит как единое целое и по цветовой гамме подходит .
Нет , в этом что то определенно есть !
Ну где вы еще увидите дом культуры с вертолетными площадками ?!
А Жуковский - город новатор ,авиа новатор !
Почему бы нет ?
Одно мешает ,там уже есть объекты, принадлежащие комендатуре Московского Кремля ,а именно казармы и прочие вспомогательные помещения ...
Ещё и не так строят.
Один дворец съездов в Кремле чего стоит и г-ца "Россия". На месте которой сейчас Путин, к слову, собрался молодёжный парк делать
Про несколько раз горевший "Сити" я вообще молчу. В Москве нет технической возможности тушить пожары выше 17 этажа. А строят жилые 30 этажей, административные башни - и не сосчитать там эти этажи.