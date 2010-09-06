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Кто так строит?

06.09.2010 10:58 16 2 361 просмотр
В конце лета ездила в свой родной Жуковский на встречу с корреспондентом «Жуковского городского журнала». Для обложки и статьи, которые выйдут в сентябрьском номере, остановились в самом центре и сделали пару снимков. И тут я увидела вот это !!!





УШИ! Из-за моего любимого ДК торчали уши одиозной новостройки. Новостройки в том смысле, что по сравнению с возрастом Дома культуры оно, это жилое здание, точно новое.

Я архитектурных институтов не заканчивала. НО! Кто так строит? Кто столь безжалостно испортил вид центральной площади? Где культурный ансамбль? (чуть не сказала, «мать вашу») Это, как надо любить деньги, чтобы ТАК не любить родной город и при том его удивительно красивую историческую часть.

«Нет слов – одни точки!» - любила говаривать моя бабушка Маша, гуляя со мной по жуковскому "Бродвею" и вдыхая аромат цветов, когда была чем-то сильно раздражена.

Комментарии 16

Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Хм...
Елена, а Вы в Москве оглядываться не пробовали?

А мне вот в Питере уже и точек не хватает. smile:wall:
дятел  (WoodMan)
#
Видимо , других проблем в жуковском нет .
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
Архитектурный ансабль?
Да плевали они на него и на всех нас - им нужно продать квартиры с голыми стенами по 6000 USD/кв.м.
Лоймила  (Лоймила)
#
Одно газпромовское веретено чего стоит smile:wall:
Я подписывалась на письме в архитектурную контору Англии по поводу этого проекта!
Максим  (Sebastian)
#
Выглядит алповато, но только из-за того, что вокруг больше нет построек. Застроят округу, будет нормально смотреться и не так приковывать внимание.

А в Питере нужно строить небоскребы, по-любому. И именно на Охте. Хочу жить в прогрессивном городе, каким он и задумывался Петром.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
А в Питере нужно строить небоскребы, по-любому. И именно на Охте.

Да не проблема: в полукилометре от того места, где сейчас гигантская реклама Охта-центра начинается ещё более гигантская территория, давно ждущая грамотного освоения. Можно целый сити отстроить. Или два. Или даже три. А в том месте, где запланированно сейчас - ни в коем случае. Это варварство. Петр бы за это немедля голову отсёк.
Максим  (Sebastian)
#
Петр бы всь город застроил небоскребами.

Мне надоели эти унылые серые лица на фоне унылого серого неба. Я люблю Питер, поэтому хочу, чтобы он наконец-то ожил.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
Петр бы всь город застроил небоскребами.

Вы сильно ошибаетесь. Попробуйте найти и изучить его указы о том, как город строить. Там было регламентировано всё.
Цитата
Мне надоели эти унылые серые лица на фоне унылого серого неба.

А Вы улыбнитесь - и всё вокруг перестанет быть унылым smile:)
Уж в нынешнем-то году именовать Санкт-Петербург унылым, следуя кем-то созданным стереотипам - ну совсем не соответствует реалиям. Слишком солнечный год выдался. Особенно лето.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Это, как надо любить деньги, чтобы ТАК не любить родной город


Елена, вовсе не факт, что для главного архитектора и мэра, непосредственно причастным к таким вот ухостроениям, ваш родной город тоже родной. А если и родной, то гораздо роднее им теперь апартамент где-нибудь на Коста-Браве smile:( , построенный на спонсорские взносы ухостроителей. А мнение горожан им индифферентно - местных выборов мэров нет, назначает их губернский правитель, которому гораздо важнее количество построенного жилья для отчёта перед президентом..Ну разве что жуковцы устроят бучу а-ля Пикалёво-Химкинский лес smile:?:


Олеся Богоявленская  (olesya_bog)
#
Питер на воде стоит, какие небоскребы??? smile:o В любом случае, пусть строят подальше от исторического центра, в этом вся его прелесть.
По-поводу Жуковского даже не удивляюсь, на мой взгляд это проблема Москвы и ближайшего Подмосковья, когда вперемешку стоят совершенно не гармонично здания 21 века и 19, например. Мы к этому привыкли уже наверно, а вот когда приезжаешь в места, где относительно давно не был, очень бросается в глаза эта негармоничность...
Piligrim  (Piligrim)
#
А знаете ,уж если других фото нет ...
С этого ракурса ,выглядит как единое целое и по цветовой гамме подходит . smile:idea:
Нет , в этом что то определенно есть ! smile:)
Ну где вы еще увидите дом культуры с вертолетными площадками ?!
А Жуковский - город новатор ,авиа новатор ! smile:ura:
Почему бы нет ? smile8)
Екатерина Володина  (VEI)
#
вот лично мне ужасно жалко в Москве Павелецкую площадь... такая она была просторная красивая... в сквере перед вокзалом народ часто просто гулял, что теперь с ней сделают - не могу себе представить, но, наверняка, так же как и на Киевской, закроют прекрасное здание вокзала... мягко сказать - я очень не люблю наши власти и современных руководителей от архитектуры за это... smile:wall:
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
В одном умном журнале была статья, где говороилось, что возле мест массового скопления людей (особенно вокзалов) по европейским нормам градостроения категорически запрещено строить крупные торговые центры. Они могут быть, но на почтительно расстоянии. Это не про нас. ОЧЕВИДНО!
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
Пару фугасов и все нармуль будет! Красота-там, где нет ничего лишнего! smile:evil:
Piligrim  (Piligrim)
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В Москве , создается такое впечатление ,что чиновники подписали бы разрешение и на строительство супер-пупер торгового центра прямо под брусчаткой Красной Площади .
Одно мешает ,там уже есть объекты, принадлежащие комендатуре Московского Кремля ,а именно казармы и прочие вспомогательные помещения ... smile8)
Елена Иванова  (elenita)
#
В Москве только так и строят smile:achtung: smile:crazy: smile:evil:
Ещё и не так строят.
Один дворец съездов в Кремле чего стоит и г-ца "Россия". На месте которой сейчас Путин, к слову, собрался молодёжный парк делать smile:omg:
Про несколько раз горевший "Сити" я вообще молчу. В Москве нет технической возможности тушить пожары выше 17 этажа. А строят жилые 30 этажей, административные башни - и не сосчитать там эти этажи. smile:help:
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