100 долларов – это деньги?

Для нас, живущих в Москве, уже давно нет. Ничего на них особо не купишь или в нормальном кафе за один присест проешь или сыну от силы приобретешь одноразовые ботинки или положишь на телефон, и они быстро закончатся. Жизнь дорожает – ничего нового из этой фразы мы точно для себя не узнали.
И тут я стала участницей житейского эксперимента. Захотелось мне Tiffany (кто не знает, просьба не беспокоиться). И как раз в это время из Штатов в Москву ехала подруга. Ира, купи браслетик, цепочку и ключик из серебра с их фирменной бирюзовой эмалью. У нас все мрачно - хочется красок! По Сети выбрала дизайн и переправила картинки в Нью-Джерси. Через сутки получаю смс: «Все Ок!»
Слушай, сын дико вырос! Может, пару джинсов и поло прикупишь? Мне фатально некогда, работаю круглосуточно, на себя рукой уже давно махнула, а Данюху жалко, пацан все же, тинейджерствует. Да, я откровенно обнаглела, самой неловко, но там, как у них, у нас точно не купишь. Это большая проблема – одеть подростка. В «Детском мире» не формат, во взрослом отделе тоже. Как будто в России все груднички или исключительно топ-менеджеры К чему я все это?
Вас искушенных и не очень я сейчас попрошу угадать, во сколько мне стала посылка из славного города Нью-Йорка. Содержимое приобретено на Манхэттене и в моле по дороге в пригород. Итак сыну: джинсы, качественные, стильные, модные на рост 160 см – 2 шт; поло а-ля гранж – 3 шт; пижама авангардная – 1 шт. Маме: браслет, цепочка, кулон – Tiffany, 5th Avenu, серебро, не Китай (!), качество отменное, от которого еще Одри Хепберн сходила с ума в знаменитом фильме 60-годов.
Пишите суммы, господа, угадывайте! Как незабвенную Америку накрыл кризис? Что случилось с их ценами? Я сумму обозначу – не вопрос, когда обнародуете свои версии. Очень хочется параллелей и сравнений. Давайте, их проведем! Все же пока еще живем на одной планете, хоть и через океан
Комментарии 50
Но, коль скоро бренды не названы, то рискну предположить, что это была не последняя коллекция D&G, но какой-нибудь хороши и назвать цену долларов 70 без Тиффани. Гадать о цене с Тиффани предоставлю более компетентным в этих делах представительницах прекрасного пола
Необходимо стремиться к тому, что-бы хотя-бы в этом быть немного компетентнее представительниц прекрасного пола...
Иначе, зачем мы им?
Ставлю на 550 долларов за все, не включая одежду
1. Что иные люди как и Вы не знают что есть "Тиффани".
2. Что воспользовавшись он-лайн сервисами тех или иных брендов можно угадать что конкретно заказала Елена.
Те же упоминавшиеся жемчужные серьги фабрики Majorica могут стоить у официального реселлера казалось бы одинаковые пары от 40 до 450 евро. Вопрос в качестве жемчужин. Неспециалисту (а я специалистом по жемчугу не являюсь) разница незаметна или заметна, но кажется несущественной.
Я понимаю, что кто-то знать не знает что есть "Тиффани". Но полагать что и остальные не осведомлены вряд ли стоит.
Правда еще смешнее выглядит когда гламурыш О.Робски упирая на то, что правильные гламурыши носят только Van Cleef & Arpels, по телевизору упорно пишет на грифельной доске Van Clif Что дает повод подумать, что она живем никакого Ван Клеефа никогда не видела, "Тени в раю" Ремарка не читала и ходит с сумкой Луи Виттон, купленной в турецком Durak Market
На фоне этого гадать сложно, но попробую...
Браслет - 40-70$
Цепочка и кулон (я так понял, что это всё вместе - подвеска) - 20 - 80$
Итого имеем в среднем 170-200$ - это у нас
Предположения:
1. Причиной для публикации этого кейса должно быть какое-то событие. И думаю, что это удивление
2. Учитывая то, что сумма в даже 200$ вряд ли может сейчас удивить, реально она либо намного больше, либо неожиданно меньше Ваших ожиданий.
3. Учитывая то, что товар поставлен из Америки, можно сделать вывод (по правильной логике Hipster`а), обошелся он Вам дешевле, чем у нас, следовательно (из п.2), неожиданно меньше Ваших ожиданий.
Вывод: исходя из названия кейса, всё обошлось Вам около 100$
Где вы видели, чтобы вещи известного бренда с двухвековой историей покупались скопом за 100 у.е.? В нашем ЦУМе давно были? Можно еще в ГУМ заглянуть, чтобы голова окончательно закружилась от количества нулей на ценниках
люди так и делают. Учитывая цену билета от 400 долл 700 долл. Вот я тоже думаю сейчас в октябре ехать. Билеты по 600 думаю не дорого ли или это я обнаглел
по существу: сыну - все вместе в пределах сотки, я сам покупал такое в штатах, а маме - ключики наверное по 150, ну или чуть больше (ежели драг. камней там нет), браслет до 200 и цепочка с кулоном примерно так же. Как-то так
Забавно, что дамы пока молчат Наверное, калькулируют...
У меня тут российская подружка четырехлетнему карапузу треники искала (простые такие штанишки для активных занятий из трикотажа). НАШЛА! за 800 рублей! Это равняется 27$. Чуть позже отвечу, что за эти деньги возможно купить детям в Штатах...
Часы, банальный лонжин мастер коллекшн в РФ 75-80 т.р. у финских реселлеров 1200 евро минус такс фри около 200...
Сама в счастье от Tiffany благодаря подруге из Америки)))мой кулончик за 100 $ в Москве стоит 12 тысяч
думаю Ваша покупка обошлась примерно в 300 $
Так что в предположении скажу цепочка с кулоном просто из серебра стоит в пределах 50-70$ + 40-60$ одежда - это по максимуму. Итого 90-130$ за все про все. Без уточнения по ювелирным украшениям.
Но в общем, я как большая любительница серебра нашла и Российских производителей, эксклюзивных украшений из серебра, правда они находятся в Екатеринбурге, поэтому даже с доставкой ЕМС они мне обходятся в смехотворные суммы.
Я помню за 65 не враспродажные дни а просто акция (прогрессивная скидка) купил хороший вельветовый пиджак, слаксы, джемпер и рубаху х/б, все отличного качества.
вот проперло тебя на финку все равно в сша дешевле
Но разговор ни о чем. У нас дороже? Это научный факт. У нас до дури контрафакта даже в дорогих магазинах? Это научный факт.
У нас невозможно найти тот же RayBan с баушевскими стеклами снятый с производства. Вообще невозможно. Только Люксоттика, что есть шайсе...Это научный факт.
Вообще уже давно известно, что детская одежда и обувь стоит столько же как на взрослого человека, если не дороже. И это не зависит от региона и даже страны.
В том же самом Тиффани детская погремушка из серебра стоит порядка 800$. Тут уже каждый решает в какой ценовой категории он может позволить себе сделать покупки для своего ребенка.
Когда я покупала в подарок для своей крестницы подгузники итальянские за 2900р. я как-то не задумывалась о цене, потому что это был просто подарок, чтобы она на крестины была в красивом костюмчике розового цвета. А вот покупать на каждый день такие подгузники и костюмчики для своего ребенка я не буду однозначно. Эта одежда на 1-2 месяца, пока ребенок растет, стоит ли разорятся на повседневку такими суммами?
Если я получаю з/п больше чем прожиточный минимум, мне что теперь подаца в монастырь и замаливать грехи, что я получала такую зарплату?
Общая сумма, мною уплаченная, 405$. Так пара отличных джинсов мне обошлась в 28$. Получается, одни = 14$Х30 = 420 рублей. Да за такие цены можно полюбить даже Обаму
Ювелирка чуть перевалила за 300.
Я этот пост написала к тому, что, как у нас, долго жить нельзя. На днях одна моя подруга, молодая мама, так и сказала:"Лена, у нас не просто КАРАУЛ в стране. У нас КАРАУЛ-КАРАУЛ-КАРАУЛ!" - конец цитаты.
Давайте для исторической справедливости укажем, что четыре брючины качественного джинсового производста обошлись в 28$. Потому как для меня пара брюк - это все же две вещи. Ведь в брюках ВСЕГДА две штанины, по-другому вроде пока еще не шьют...
Я же не писал что эо для Вас - две вещи. Я написал чем меряют брюки. Обувь тоже меряют парами. Вы же утверждаете, фактически, что купили пару ботинок за 28 долларов (по 14 отдельно за левый и правый)
Не хочу показаться занудным, но КАРАУЛ полным составом сшибает себе шабашку.
Знакомой нуна учиться кричать "Пожар!".
Таксфри в озвученой Вами цене не учитывалось, т.е. можно было и ещё удешевить?
Вы плохо политику финансового блока нашей страны знаете. Туда в кризис Кудрин отправил триллионы рублей, у них все в порядке. Оставшиеся деньги раздал нашим банкирам, чотб разворовали в конец, вместо того, чтобы отдать в производство их и в поддержку малым предприятиям.
Это мы нищие в России, а у них все хорошо. И ставки по ипотеке уже давно снижены. Знакомые в Чикаго живут - говорят, что кризиса не поняли)
Вы плохо политику финансового блока нашей страны знаете. Туда в кризис Кудрин отправил триллионы рублей, у них все в порядке. Оставшиеся деньги раздал нашим банкирам, чотб разворовали в конец, вместо того, чтобы отдать в производство их и в поддержку малым предприятиям.
Это мы нищие в России, а у них все хорошо. И ставки по ипотеке уже давно снижены. Знакомые в Чикаго живут - говорят, что кризиса не поняли)