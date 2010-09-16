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100 долларов – это деньги?

16.09.2010 22:40 50 3 680 просмотров
Для нас, живущих в Москве, уже давно нет. Ничего на них особо не купишь или в нормальном кафе за один присест проешь или сыну от силы приобретешь одноразовые ботинки или положишь на телефон, и они быстро закончатся. Жизнь дорожает – ничего нового из этой фразы мы точно для себя не узнали.

И тут я стала участницей житейского эксперимента. Захотелось мне Tiffany (кто не знает, просьба не беспокоиться). И как раз в это время из Штатов в Москву ехала подруга. Ира, купи браслетик, цепочку и ключик из серебра с их фирменной бирюзовой эмалью. У нас все мрачно - хочется красок! По Сети выбрала дизайн и переправила картинки в Нью-Джерси. Через сутки получаю смс: «Все Ок!»

Слушай, сын дико вырос! Может, пару джинсов и поло прикупишь? Мне фатально некогда, работаю круглосуточно, на себя рукой уже давно махнула, а Данюху жалко, пацан все же, тинейджерствует. Да, я откровенно обнаглела, самой неловко, но там, как у них, у нас точно не купишь. Это большая проблема – одеть подростка. В «Детском мире» не формат, во взрослом отделе тоже. Как будто в России все груднички или исключительно топ-менеджеры smile:) К чему я все это?

Вас искушенных и не очень я сейчас попрошу угадать, во сколько мне стала посылка из славного города Нью-Йорка. Содержимое приобретено на Манхэттене и в моле по дороге в пригород. Итак сыну: джинсы, качественные, стильные, модные на рост 160 см – 2 шт; поло а-ля гранж – 3 шт; пижама авангардная – 1 шт. Маме: браслет, цепочка, кулон – Tiffany, 5th Avenu, серебро, не Китай (!), качество отменное, от которого еще Одри Хепберн сходила с ума в знаменитом фильме 60-годов.

Пишите суммы, господа, угадывайте! Как незабвенную Америку накрыл кризис? Что случилось с их ценами? Я сумму обозначу – не вопрос, когда обнародуете свои версии. Очень хочется параллелей и сравнений. Давайте, их проведем! Все же пока еще живем на одной планете, хоть и через океан smile:!:

Комментарии 50

Hipster  (Hipster)
#
Сложно на самом деле сказать, поскольку бренды не указаны, т.е. поло может быть и 15 долларов и 150. А так - вот, разве что, насчет Тиффани не скажу, а так - джинсы и свои любимые поло Лакосту я давно уже в России не покупаю. Джинсы - однозначно с американских магазинов либо через посредника (мужчинам в этом плане проще: размер-длина известны, заказывай хоть пачками smile:D), если магазин с Россией не работает, либо сам (типа той же кабелы). Лакосту - либо опять же Штаты для однотонных поло, либо из Европы что-нибудь оригинальное и вычитаем такс-фри на выезде. Простите, но кормить армию посредников-чиновников у меня никакого желания нет, покупая поло за 4.5-5 тысяч рублей, а джинсы в Левисе с торчащими нитками за 170 баксов.

Но, коль скоро бренды не названы, то рискну предположить, что это была не последняя коллекция D&G, но какой-нибудь хороши и назвать цену долларов 70 без Тиффани. Гадать о цене с Тиффани предоставлю более компетентным в этих делах представительницах прекрасного пола smile:)
Hipster  (Hipster)
#
Блин, сообщение случайно отправилось smile:) В прошлом сообщении фразу "но какой-нибудь хороши" читать как "но какой-нибудь хороший качественный бренд", исправленному верить smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Гадать о цене с Тиффани предоставлю более компетентным в этих делах представительницах прекрасного пола

Необходимо стремиться к тому, что-бы хотя-бы в этом быть немного компетентнее представительниц прекрасного пола... smile8)
Иначе, зачем мы им? smile:oops:
Hipster  (Hipster)
#
Да нет, можно конечно и на сайт залезть, и в ЦУМ зайти - цены посмотреть, но мне почему-то на ум приходит бессмертный фильм "Человек с бульвара Капуцинов" с цитатой аптекаря: "Пэпи! То, что мы сейчас с тобой увидим, — так лучше б мы с тобой не видели!" smile:D

Ставлю на 550 долларов за все, не включая одежду smile:)
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Угадывать смешно т.к. мало информации. Эмаль на серебре тоже разная бывает. Как и, например, майорканский жемчуг. Серьги с парой жемчужин могут отличаться в цене в разы, в десятки раз. Вопрос качественного позиционирования.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Поиск рулит... smile8) Да и не корову проигрываем.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Если Вам для того чтобы узнать что есть "Тиффани" пришлось воспользоваться поиском из этого не следует несколько обстоятельств:
1. Что иные люди как и Вы не знают что есть "Тиффани".
2. Что воспользовавшись он-лайн сервисами тех или иных брендов можно угадать что конкретно заказала Елена.

Те же упоминавшиеся жемчужные серьги фабрики Majorica могут стоить у официального реселлера казалось бы одинаковые пары от 40 до 450 евро. Вопрос в качестве жемчужин. Неспециалисту (а я специалистом по жемчугу не являюсь) разница незаметна или заметна, но кажется несущественной.

Я понимаю, что кто-то знать не знает что есть "Тиффани". Но полагать что и остальные не осведомлены вряд ли стоит.

Правда еще смешнее выглядит когда гламурыш О.Робски упирая на то, что правильные гламурыши носят только Van Cleef & Arpels, по телевизору упорно пишет на грифельной доске Van Clif smile:) Что дает повод подумать, что она живем никакого Ван Клеефа никогда не видела, "Тени в раю" Ремарка не читала и ходит с сумкой Луи Виттон, купленной в турецком Durak Market smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
В дополнение к 70$ Hipster`а
Цитата
Tiffany & Co. - американская ювелирная компания, основанная Чарльзом Льюисом Тиффани в Нью-Йорке в 1837 году. С тех пор компания Tiffany быстро развивалась, фирменные бутики компании появлялись сначала в Нью-Йорке, затем по всему миру. Ювелирные изделия марки Tiffany на сегодня являются одними из самых популярных украшений голивудских звезд, спортсменов, известных предпринимателей и бизнесменов, деятелей культуры.

На фоне этого гадать сложно, но попробую... smile;)
Браслет - 40-70$
Цепочка и кулон (я так понял, что это всё вместе - подвеска) - 20 - 80$
Итого имеем в среднем 170-200$ - это у нас
Предположения:
1. Причиной для публикации этого кейса должно быть какое-то событие. И думаю, что это удивление
2. Учитывая то, что сумма в даже 200$ вряд ли может сейчас удивить, реально она либо намного больше, либо неожиданно меньше Ваших ожиданий.
3. Учитывая то, что товар поставлен из Америки, можно сделать вывод (по правильной логике Hipster`а), обошелся он Вам дешевле, чем у нас, следовательно (из п.2), неожиданно меньше Ваших ожиданий.
Вывод: исходя из названия кейса, всё обошлось Вам около 100$ smile:shuffle:
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Мальчики! Чудеса, конечно,встречаются, но не до ТАКОЙ степени! Будьте реалистами, а то завтра половина офисов России купит билеты для полета на другой континент smile:)
Где вы видели, чтобы вещи известного бренда с двухвековой историей покупались скопом за 100 у.е.? В нашем ЦУМе давно были? Можно еще в ГУМ заглянуть, чтобы голова окончательно закружилась от количества нулей на ценниках smile:cry:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Так я же и говорю - не корову проигрываем, можно логически помечтать smile:D
Hipster  (Hipster)
#
Елена, знаете, иногда так прекрасно быть невежественным мужчиной и искренне верить, что вот этот небольшой кусочек блестящего металла с маааленькими камушками, привезенный супругой из командировки, и правда стоит всего 100 долларов: спишь ночью спокойно и не ворочаешься smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
...плюс маленькая красная машинка на стоянке и куча платьев в шкафу smile;)
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Ага. А тот, кто всё это ей подарил - просто хороший товарищ smile;)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
а то завтра половина офисов России купит билеты для полета на другой континент

люди так и делают. Учитывая цену билета от 400 долл 700 долл. Вот я тоже думаю сейчас в октябре ехать. Билеты по 600 думаю не дорого ли или это я обнаглел smile:D
по существу: сыну - все вместе в пределах сотки, я сам покупал такое в штатах, а маме - ключики наверное по 150, ну или чуть больше (ежели драг. камней там нет), браслет до 200 и цепочка с кулоном примерно так же. Как-то так
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Дмитрий, вы близки к правильному ответу! Давайте единую сумму, вдруг - угадаете!
Забавно, что дамы пока молчат smile8) Наверное, калькулируют...
У меня тут российская подружка четырехлетнему карапузу треники искала (простые такие штанишки для активных занятий из трикотажа). НАШЛА! за 800 рублей! Это равняется 27$. Чуть позже отвечу, что за эти деньги возможно купить детям в Штатах...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Елена, конечно, и среди ключиков и прочих браслетов есть разброс по ценам, я больше ориентировался на низкий ценовой диапазон, но скажем так, 700 у.е. за усё
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
700 у.е. - за все! ОК, принимется, как вариант. Джем дальше...
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Да и необязательно так далеко летать. Платки Hermes, например, в Риме в их магазине без saldi порядка 250 евро (шелковые), ну там такс фри... а в Московском я видел за 450 долл. Че-то я не помню курса доллара к евро такого... smile:D

Часы, банальный лонжин мастер коллекшн в РФ 75-80 т.р. у финских реселлеров 1200 евро минус такс фри около 200...
ElGaucho  (ElGaucho)
#
А уж про небрендовые джемперы, штаны и рубахи из Финляндии по 5-10 евро отличного качества (распродажная цена) я вообще молчу.
Елена  (opossum19)
#
Добрый день,Елена!
Сама в счастье от Tiffany благодаря подруге из Америки)))мой кулончик за 100 $ в Москве стоит 12 тысяч smile:nunu:
думаю Ваша покупка обошлась примерно в 300 $ smile:)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Вся 300$ или только безделушки от Tiffany?
Елена  (opossum19)
#
да, украшения в районе 300$. а вся покупка украшения+одежда где-то 400 $ smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Тоже была в штатах, давно правда, еще до кризиса, но рискну предположить за все долларов этак 500-550! smile8)
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
А я озвучу сумму 570 долларов) И на детские вещи из этой суммы ушло долларов 40 (чисто теоритически))
Лариса  (Лариса)
#
Серебро, даже в Тиффани не стоит больше 100$ если нет вставок из драгоценных камней. Например вот такая цепочка с кулоном стоит всего около 40$

Так что в предположении скажу цепочка с кулоном просто из серебра стоит в пределах 50-70$ + 40-60$ одежда - это по максимуму. Итого 90-130$ за все про все. Без уточнения по ювелирным украшениям.

Но в общем, я как большая любительница серебра нашла и Российских производителей, эксклюзивных украшений из серебра, правда они находятся в Екатеринбурге, поэтому даже с доставкой ЕМС они мне обходятся в смехотворные суммы.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
где такие цены? я про цепочку тиффани за 40? я меньше чем за 200 не видел. без камней или с недрагоценными камнями.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ну и джинсы+3 поло и пижама за 40 долл???? если совсем ноу нейм на рынках блошиных, а в магазах все в обычных ну все же поболее
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
а пес его знает, может 2 может 3 сотни, а может меньше, тут ведь разговор шел именно о Тиффани, т.е. есть определенная переплата за бренд
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Не знаю за блошиные рынки, но распродажа в Dressman финском - любая вещь на полке 5 евро. На полке и поло и хреноло... Пенжик висит полушерстяной хорошего качества 25 евро.

Я помню за 65 не враспродажные дни а просто акция (прогрессивная скидка) купил хороший вельветовый пиджак, слаксы, джемпер и рубаху х/б, все отличного качества.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
гаучо, тут разговор о конкретных марках, я ж не говорю, что и в сша ты за 5 долл можешь разные одежки купить, не об этом речь тут
вот проперло тебя на финку smile:D все равно в сша дешевле smile8)
ElGaucho  (ElGaucho)
#
зато ехать дороже. Итальянский костюм (приличный) в Италии дешевле чем в Финл. или Испании. Но финны ближе. smile:)

Но разговор ни о чем. У нас дороже? Это научный факт. У нас до дури контрафакта даже в дорогих магазинах? Это научный факт.

У нас невозможно найти тот же RayBan с баушевскими стеклами снятый с производства. Вообще невозможно. Только Люксоттика, что есть шайсе...Это научный факт.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
это тебе Финка ближе, а нам что в Финку что в Италию
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Я не о территориальной удаленности. Я о том, что меня элементарно жаба душит покупать галстук за 2-4 тыс. руб. такой, какой в оттудове стоит 10 евро. И такой, какой в оттудове стоит 120-140 покупать за 400-500. Вот на след.неделе куплю себе еще один эрме с овцами. smile:) За разумную цену. smile:)
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Вот, далеко ходить не надо. Обтрепался у меня ремешок на часах. У нас цена без клипсы 12-18 тыс.руб. Плюс клипса 3-4 тыс. и ждать 3-4 мес. (клипс нет). У финского официального реселлера с клипсой 220 евро. Причем вероятность что это будет теленок заделанный под аллигатора а не аллигатор у финна меньше существенно. smile:)
Лариса  (Лариса)
#
Дим, ювелирные украшения стоят в зависимости не только от бренда, но и от конечного веса изделия. Легкие цепочки, стоят в зависимости от длины и от плетения цепочки. Конечно если взять например более толстую цепочку, то получится от 125$ одна цепочка. Ну и учитывая что это все-таки чистое серебро 925 пробы, а не золото, то цена может варьироваться по разному. Ну учитывая ключик (а он относительно тяжелый) + цепочка длинной от 40см, и допустим что она более сложного плетения, что я примерно выложила, ну тогда может быть цена быть около 200-230$ за ювелирку.
Сергей Попов  (sonnert)
#
100 долларов - это около половины месячного прожиточного минимума в стране smile:evil:
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Да, знаю. На них в нынешней Москве возможно купить две пары треников для карапуза smile:wall:
Лариса  (Лариса)
#
Например в ГУМе есть отдел детских товаров, в котором и 2 пары не возьмешь за эти деньги, исключая сезоны скидок.
Вообще уже давно известно, что детская одежда и обувь стоит столько же как на взрослого человека, если не дороже. И это не зависит от региона и даже страны.
В том же самом Тиффани детская погремушка из серебра стоит порядка 800$. Тут уже каждый решает в какой ценовой категории он может позволить себе сделать покупки для своего ребенка.
Когда я покупала в подарок для своей крестницы подгузники итальянские за 2900р. я как-то не задумывалась о цене, потому что это был просто подарок, чтобы она на крестины была в красивом костюмчике розового цвета. А вот покупать на каждый день такие подгузники и костюмчики для своего ребенка я не буду однозначно. Эта одежда на 1-2 месяца, пока ребенок растет, стоит ли разорятся на повседневку такими суммами?
Сергей Попов  (sonnert)
#
а на карапузов прожиточный минимум ещё меньше smile:evil: smile:wall:
Лариса  (Лариса)
#
И что? Каждый исходит из своих возможностей покупать за те или иные цены вещи, продукты и т.д.
Если я получаю з/п больше чем прожиточный минимум, мне что теперь подаца в монастырь и замаливать грехи, что я получала такую зарплату?
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Итак... Торжественно объявляю победителя акции под кодовым названием "Угадай американские цены!". Им стал пользователь под ником opossum19!!! Дама прекрасно разбирается в Тиффани и детских вещах.
Общая сумма, мною уплаченная, 405$. Так пара отличных джинсов мне обошлась в 28$. Получается, одни = 14$Х30 = 420 рублей. Да за такие цены можно полюбить даже Обаму smile:)
Ювелирка чуть перевалила за 300.
Я этот пост написала к тому, что, как у нас, долго жить нельзя. На днях одна моя подруга, молодая мама, так и сказала:"Лена, у нас не просто КАРАУЛ в стране. У нас КАРАУЛ-КАРАУЛ-КАРАУЛ!" - конец цитаты.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Елена, брюки меряют парами. Т.е. "пара отличных джинс" это 1 джинсы smile:) Подробнее на www.gramota.ru. smile:)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Видно, когда пишешь про Америку про выверенный русский отчасти забываешь smile:D
Давайте для исторической справедливости укажем, что четыре брючины качественного джинсового производста обошлись в 28$. Потому как для меня пара брюк - это все же две вещи. Ведь в брюках ВСЕГДА две штанины, по-другому вроде пока еще не шьют...
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Цитата
пара брюк - это все же две вещи


Я же не писал что эо для Вас - две вещи. Я написал чем меряют брюки. Обувь тоже меряют парами. Вы же утверждаете, фактически, что купили пару ботинок за 28 долларов (по 14 отдельно за левый и правый) smile:)
Lion Lion  (Lion13)
#
Цитата
Елена Ищеева пишет: Я этот пост написала к тому, что, как у нас, долго жить нельзя. На днях одна моя подруга, молодая мама, так и сказала:"Лена, у нас не просто КАРАУЛ в стране.


Не хочу показаться занудным, но КАРАУЛ полным составом сшибает себе шабашку.
Знакомой нуна учиться кричать "Пожар!". smile;)

Таксфри в озвученой Вами цене не учитывалось, т.е. можно было и ещё удешевить?
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
На "Пожар!" уже давно никто у нас не реагирует smile:(
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Ну, судя по заголовку, Вы хотите сказать, что уложились в 100 долларов?

Сергей  (Amiloss)
#
Наоборот, 405$-это деньги (см. выше), а на 100$ у нас ничего особо и не купишь... smile:)
Нэт  (nkhal)
#
Елена, а с Америкой ничего не случилось. Так что нечего нас с ними сравнивать.

Вы плохо политику финансового блока нашей страны знаете. Туда в кризис Кудрин отправил триллионы рублей, у них все в порядке. Оставшиеся деньги раздал нашим банкирам, чотб разворовали в конец, вместо того, чтобы отдать в производство их и в поддержку малым предприятиям.
Это мы нищие в России, а у них все хорошо. И ставки по ипотеке уже давно снижены. Знакомые в Чикаго живут - говорят, что кризиса не поняли)
Нэт  (nkhal)
#
Елена, а с Америкой ничего не случилось. Так что нечего нас с ними сравнивать.

Вы плохо политику финансового блока нашей страны знаете. Туда в кризис Кудрин отправил триллионы рублей, у них все в порядке. Оставшиеся деньги раздал нашим банкирам, чотб разворовали в конец, вместо того, чтобы отдать в производство их и в поддержку малым предприятиям.
Это мы нищие в России, а у них все хорошо. И ставки по ипотеке уже давно снижены. Знакомые в Чикаго живут - говорят, что кризиса не поняли)
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