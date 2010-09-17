Сколково до приезда президента

Ребята! На первой странице сайта появился мой небольшой репортаж о Московсокй школе управления "Сколково". Фишка в том, что мне удалось там побывать накануне знакового события в это воскресенье, когда приедут все ГЛАВНЫЕ нашей страны и бизнеса, чтобы посетить построенный кампус и отметить четырехлетие проекта.
Удалось опередить центральные ТВ-каналы чиcто случайно. Просто решила узнать, "Сколково" - это фантом или работающая реальность? Судя по количеству обитающих там людей - более, чем реальность.
Посмотрите сюжет и здесь обсудим...
Комментарии 30
50 тыс евро - это много или мало? А сколько стоит обучение в других престижных (мировых) MBA-школах? А Сколково изначально позиционировала себя именно как престижная бизнес-школа. В бизнесе ведь теоретические знания нужны, но не самое главное. Связи и знание коньюнктуры в своем эшелоне власти - это гораздо важнее. Цена обучение фактически задает эшелон, куда попадут alumni.
Хотя меня, честно говоря, смущает другое. Образовательные учреждения Европы, в том числе высшего звена, вводят последнее время две ниши: для своих и для чужих. Так, в одной еврошколе годовое обучение для "иностранцев" составляет 28 тыс. евро в год, тогда как для жителей Евросоюза, не помню точно, ~30-40% от общей. При этом учреждение берет на себя заботу сделать так, чтобы "свои" (как минимум) отбили вложенные деньги без необходимости совершать подвиги и не учились ради того, чтобы потом висеть на долговом бремени. Другими словами, там действует более щадящая практика. В России все значительно жестче и острее. Либо... либо... Какой лучше вариант? Если говорить о технической интеллигенции, то это не подходит. Если же о бизнесе, то вполне возможно, что да. Когда есть хорошая метла, то и работа лучше спорится...
Я честно говоря не верю, что выбор бизнес-модели Сколково лучший, но то, что он соответствует нашим реалиям, наблюдаю воочию. Интерес есть. Хотя цыплят по осени считают...
Фраза же "За своих перспективных молодых просто платят компании", на мой взгляд, лишена здравого смысла. Компании платят за "особо одаренных", если те являются родственниками лиц, принимающих решение об оплате (кстати, сплошь и рядом и очень давно здесь это практикуют. А разве вы не знаете?), либо когда "особо одаренные" сами входят в число топ-списка компании. В остальных случаях, ну очень сомнительно...
Кстати, второй вариант более приемлим для Сколково, потому что не знаю, как в этом году, но раньше брали не всех подряд, даже если ты готов был оплатить обучение. Был "фейс-контроль" при приеме, т.е. поступающий должен был продемонстрировать, что уже показал на практике соответствующую сноровку. И это правильно. Если сейчас от этого отказались в Сколково, то это будет большой удар по уровню ее выпускников.
Речь, конечно, идет о двухгодичных курсах. Для курсов executive MBA свой расклад. Там да, вполне допускаю, что компании вкладывают. Но там другие деньги, насколько мне известно.
Но эти страны, еще в прошлом веке прекратили гос.инвестиции в науку.
Эх ,не будет у нас "Силиконовой долины".
Здесь инвестирует бизнес с подачи государства и сам по себе - так декларируют. Плюс, школа управления и инновационный проект - это две разные истории. Я в сюжете рассказываю о первой.
В 2008 году , не возникло иллюзий кто его поддержал. В октябре , Сбербанк выдал кредит на 245 мил. долларов . По слухам на супер льготных условиях.
В самый разгар кризиса.
Кстати, я ваш вопрос про безотзывные вклады Медведеву задала. Видели? Сенатор Хазин до нас так и не доехал, его в Кремль завернули в день съемки, но вопросы от аудитории ОЧЕНЬ пригодились при встрече с другими спикерами. СПАСИБо!
Моя "академия" - это российская действительность. Очень, надо признать, жёсткий вариант обучения
Выводы? Да нет, что Вы. Просто нарисовались в уме картинки, навеянные некоторыми словами из интервью. Они ещё более яркие нарисовались, нежели я их описал
К сожалению, пропустил. Спасибо большое за подсказку, теперь посмотрел. Ну, теперь буду знать в лицо главного тормозильщика. Здесь не в тему, поэтому свои комментарии давать не буду. А Вам выскажу предложение: можно сделать обсуждение каждого из видео-материалов, по примеру обсуждения новостей. Я полагаю, это придаст живости и самим видео-материалам, и обсуждаемым в них темам. Можно "для обкатки" пока пробовать по каждому новому видео открывать тему в Вашем блоге.
Видео - в блоге!
Надо обмозговать...
За один день обучения (из двух!) 1500 евро?! Итого три тысячи европейских денег (а почему, собственно, в евро? мы в России или где? когда закончится эта демонстрация пренебрежения к национальной валюте, столь откровенная на всех уровнях?!) за два дня обучения. Чему, простите, можно обучить за два дня?
Вспоминается один старый американский фильм, где главному герою поставили задачу за короткий срок потратить большую сумму денег (миллион, кажется), причём деньги нельзя было выкидывать и раздавать, а надо было только платить за работу, за услуги, за товары. И его главная трудность была - найти что-нибудь подороже. Его бы в эту школу!
Или курс обучения стоимостью 60 тысяч евро. В русских деньгах это, грубо, 2,4 миллиона. Стоимость квартиры (пусть бы и не в Москве). Стоимость нового Туарега в неплохой комплектации. Нет слов.
Так что есть почва появляться тем картинкам, о которых я писал в предыдущем своём комментарии.
На самом деле архитектура - это не самое важное в этом проекте. Вы говорите об этой MBA-школе как о класической школе: занятия, курсовые, экзамены, практика... Сколково планировалась как бизнес-школа иного типа: туда будут приглашать ведущих МИРОВЫХ специалистов по темам обучения (а такие люди за дешево не катаются) + многократно расширенная (по 6 месяцев) практика на реальных зарубежных проектах, причем главным образом в странах с быстрорастущей экономикой (это к вопросу об обучении откатам. Не уверен, что в Китае этому можно научиться так хорошо, как здесь в России; это кстати сразу же учитывалось в планах школы).
Практика планировалась с достаточно жесткими условиями: на 6 месяцев причем на реально живой проект, причем с персональной ответственностью за результат, а не просто как лаборант. Вплоть до возможности вхождения в долю бизнеса после завершения практики...
Почему в Юго-Востачную Азию да Латинскую Америку (кажется, еще США упоминали)? Потому что в Европе такие проекты редкость: там дерево быстро не срубишь. А сроки обучения заставляли организаторов искать "быстрые" варианты, где "либо пан, либо пропал".
Что касается государственной поддержки, то насколько можно судить высшие сановники служат только как гаранты и "свадебные генералы", не более. Реальными делами занимаются другие.
Насколько это получилось? Судя по тому, как сегодня многие alumni осели вокруг буфета, причем так, что даже не удалось потом взять кофе, у меня создалось впечатление, что лоска пока маловато. Но то, что проект закрутился, оставляет надежду, что процесс будет развиваться. Как всегда со скрипом (а у нас умеют иначе?), но главное что телега стронулась с места. И то хорошо!
Причем учтите, что каждому обучающемуся полагается собственный институтский ноутбук (входит в стоимость обучения). Какой ты сегодня MBA, если не умеешь общаться через компьютер?
Что же касается архитектуры здания, то мне показалось, что по рациональности его можно было бы спроектировать и получше. Процент полезной площади аудиторий невелик, как мне показалось. Но это на первый взгляд - зависит от того, как организован процесс обучения.
Но фирме нужно быть на 100% уверенным, что сотрудник "одарен" и готов к такому уровню обучения, чтобы инвестировать в него 60 тыс. евро или 1,500 евро в день... очень рискованное мероприятие... хотя зависит от масштабов деятельности организации....
не говоря уже про самоинвестирование....Вы в репортаже упоминали для кого сие торжество... но..как не вспомнить больную тему провального разрыва между богатыми и бедными в России...например, среднему калмыку, чтобы там посветиться 1 день, нужно потрудиться на работе почти полгода...
Ничего себе, "заехала"!!! "Сделала" все центральные каналы, вот это да. Что по сумме с, перешагнувшим рубеж стотысячника, форумом можно считать минипраздником для Банки.ру!
Читать так: Что, по сумме с перешагнувшим рубеж стотысячника форумом, можно считать
С другой стороны, " 500 млн. долларов инвестиций в проект из них 100 млн. долларов за 26 га в Одинцовском районе...",все как-то очень по-российски...,кому заплатили за землю...гос-проект заплатил гос-ву ? И главное,а сколько выпусников в год - 100 человек?
все нацарапанное – частное мнение.
Цены обучения 2009; Юго-Восточная Азия - умение подстраиваться в жизни; канал, созданный четыре недели назад.
Если это государственный проект, тогда не должно быть цен под 60К евро (или 1,5К в день). Да, должен быть какой-то конкурс отбора талантливых людей, но не по принципу бОльшего кошелька (папы).
Если это коммерческий проект, тогда понятно откуда такие цены. Но в этом случае государство не должно вкладывать бюджетные деньги.
Получается, это государственный коммерческий проект в том смысле, что запускается всё на деньги граждан России, а дальше работает как чисто коммерческий проект.
На самом деле, как мне представляется, крупная сумма за обучение должна создавать ответственность. Выпускник должен понимать, что у него нет другой альтернативы, как зарабатывать в год те же 80 килобаксов, причем делать это не откатами, а умением, потому что на откатах легко подскользнутся.
Вот если Сколково научится "выпекать" таких учеников, то все будет в порядке. Реально все затраты на обучение ее выпускники должны уметь отбивать за первый год-два после выпуска. Если вы снизите до привычных сейчас 25 килобаксов, то просто понизите аппетиты и масштабы будущих проектов. Зачем?
Смогут ли? Не знаю. Пока мне кажется это сомнительным.
Побывал в прошедшее воскресенье на одном из мастер-классов, которые устраивали в Сколково. Смутное осталось впечатление. Народу, например, называли в качестве новейшей клиентоориентированную модель выстраивания проектов. Насколько я знаю, эта модель была популярной на рубеже до начала 2000-х г. Сейчас в моде совершенно иная теория экономического интереса в проектном бизнесе. Зачем народу пудрят мозги старьем? Вроде, Сколково позиционируют как передний край. Я не понял. Но все вокруг были довольны. Чем довольны?
Берут меня сомнения... Все-таки по тому, что рассказывают об элитных французских бизнес-школах MBA, мне кажется там пока больше смысла. Впрочем, у каждого свое мнение, не настаиваю.
Мое мнение: это не классическое учебное заведение. Это - клуб, закрытый (хотел написать элитарный, но пока у меня не сложилось такое впечатление) клуб с входным билетом обозначенной стоимости. Как мне показалось, входной билет - это еще не ключ, а всего лишь шанс получить ключик от желаемого ларца. Получат не все поступившие, а только те, кто сумеет себя проявить, причем объем вызубренных страниц из учебника не имеет никакого значения.
Живет заведение сейчас, как мне показалось, за счет корпоративных программ, а не программ MBA и Executive MBA. Это наводит на мысли, не подлежащие публичному изложению.
Цель же проекта, как мне показалось, все-таки направлена не внутрь России, а на внешнюю экспансию. Но пока она не поддержана. Для того чтобы предлагаемый формат можно было назвать успешным, необходим дополнительный штрих. Есть два варианта: 1) курс студентов должен состоять на треть из русских + остальные из других стран БРИК в равных пропорциях либо 2) создание сети из школ формата Сколково по одной в каждой стране БРИК с круговым обменом студентами в процессе курса обучения. Тогда можно расчитывать на формирование дружественной макрорегиональной бизнес-среды. Сейчас это больше напоминает внутренний проект. Я не думаю, что деньги вкладывали ради этого.
Ко всем деяниям, вроде президента, отношусь скептически, это с учётом для обращения к обаятельной даме, а как вы, думаете, генетика это перспективное дело или нет.
С уважением,
Михаил.