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Сколково до приезда президента

17.09.2010 14:54 30 2 322 просмотра
Ребята! На первой странице сайта появился мой небольшой репортаж о Московсокй школе управления "Сколково". Фишка в том, что мне удалось там побывать накануне знакового события в это воскресенье, когда приедут все ГЛАВНЫЕ нашей страны и бизнеса, чтобы посетить построенный кампус и отметить четырехлетие проекта.

Удалось опередить центральные ТВ-каналы чиcто случайно. Просто решила узнать, "Сколково" - это фантом или работающая реальность? Судя по количеству обитающих там людей - более, чем реальность.

Посмотрите сюжет и здесь обсудим...

Комментарии 30

Олеся Богоявленская  (olesya_bog)
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Поразила стоимость обучения... Такую сумму за обмен информации с успешными людьми вряд ли смогут заплатить "молодые люди" smile:)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Согласна на все 100%. За своих перспективных молодых просто платят компании. Хотя есть и те, для кого указанные суммы подъемны в индивидуальном порядке. Несколько лиц на фото мелькают...
Igor Novikovi  (Novikovi)
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За кого-то платят компании, а кто-то платит сам.

50 тыс евро - это много или мало? А сколько стоит обучение в других престижных (мировых) MBA-школах? А Сколково изначально позиционировала себя именно как престижная бизнес-школа. В бизнесе ведь теоретические знания нужны, но не самое главное. Связи и знание коньюнктуры в своем эшелоне власти - это гораздо важнее. Цена обучение фактически задает эшелон, куда попадут alumni.

Хотя меня, честно говоря, смущает другое. Образовательные учреждения Европы, в том числе высшего звена, вводят последнее время две ниши: для своих и для чужих. Так, в одной еврошколе годовое обучение для "иностранцев" составляет 28 тыс. евро в год, тогда как для жителей Евросоюза, не помню точно, ~30-40% от общей. При этом учреждение берет на себя заботу сделать так, чтобы "свои" (как минимум) отбили вложенные деньги без необходимости совершать подвиги и не учились ради того, чтобы потом висеть на долговом бремени. Другими словами, там действует более щадящая практика. В России все значительно жестче и острее. Либо... либо... Какой лучше вариант? Если говорить о технической интеллигенции, то это не подходит. Если же о бизнесе, то вполне возможно, что да. Когда есть хорошая метла, то и работа лучше спорится...

Я честно говоря не верю, что выбор бизнес-модели Сколково лучший, но то, что он соответствует нашим реалиям, наблюдаю воочию. Интерес есть. Хотя цыплят по осени считают...

Фраза же "За своих перспективных молодых просто платят компании", на мой взгляд, лишена здравого смысла. Компании платят за "особо одаренных", если те являются родственниками лиц, принимающих решение об оплате (кстати, сплошь и рядом и очень давно здесь это практикуют. А разве вы не знаете?), либо когда "особо одаренные" сами входят в число топ-списка компании. В остальных случаях, ну очень сомнительно...

Кстати, второй вариант более приемлим для Сколково, потому что не знаю, как в этом году, но раньше брали не всех подряд, даже если ты готов был оплатить обучение. Был "фейс-контроль" при приеме, т.е. поступающий должен был продемонстрировать, что уже показал на практике соответствующую сноровку. И это правильно. Если сейчас от этого отказались в Сколково, то это будет большой удар по уровню ее выпускников.

Речь, конечно, идет о двухгодичных курсах. Для курсов executive MBA свой расклад. Там да, вполне допускаю, что компании вкладывают. Но там другие деньги, насколько мне известно.
qaq  (qaq)
#
Услышал в репортаже упоминание про Китай и Индию.
Но эти страны, еще в прошлом веке прекратили гос.инвестиции в науку.
Эх ,не будет у нас "Силиконовой долины". smile:D

Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Поясните связь, не уловила...
Здесь инвестирует бизнес с подачи государства и сам по себе - так декларируют. Плюс, школа управления и инновационный проект - это две разные истории. Я в сюжете рассказываю о первой.
qaq  (qaq)
#
Еще Путин говорил в 2006 , что государство поддержит этот проект.Но деньги вкладывать в него буду бизнесмены.
В 2008 году , не возникло иллюзий кто его поддержал. В октябре , Сбербанк выдал кредит на 245 мил. долларов . По слухам на супер льготных условиях.
В самый разгар кризиса.
qaq  (qaq)
#
В итоге инвестирует не только бизнес. smile:)
К  (shlomo_chavez)
#
Есть у кого проверенная информация smile:?: Школа имеет налоговые льготы, и проходит по закону?
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Забавно там получается про коррупцию. Можно себе представить, что в школе учат, как правильно давать взятки, как организовывать откаты, озвучивают примерные "тарифы" и на собственном примере показывают, какова коррупционная доля в стоимости обучения.
smile:D
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Сергей, когда успели отучиться, чтобы делать столь однозначные выводы? Что-то я вас среди студентов не заметила? smile:D
Кстати, я ваш вопрос про безотзывные вклады Медведеву задала. Видели? Сенатор Хазин до нас так и не доехал, его в Кремль завернули в день съемки, но вопросы от аудитории ОЧЕНЬ пригодились при встрече с другими спикерами. СПАСИБо!
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
Сергей, когда успели отучиться, чтобы делать столь однозначные выводы?

Моя "академия" - это российская действительность. Очень, надо признать, жёсткий вариант обучения smile:)
Выводы? Да нет, что Вы. Просто нарисовались в уме картинки, навеянные некоторыми словами из интервью. Они ещё более яркие нарисовались, нежели я их описал smile:)
Цитата
Кстати, я ваш вопрос про безотзывные вклады Медведеву задала. Видели?

К сожалению, пропустил. Спасибо большое за подсказку, теперь посмотрел. Ну, теперь буду знать в лицо главного тормозильщика. Здесь не в тему, поэтому свои комментарии давать не буду. А Вам выскажу предложение: можно сделать обсуждение каждого из видео-материалов, по примеру обсуждения новостей. Я полагаю, это придаст живости и самим видео-материалам, и обсуждаемым в них темам. Можно "для обкатки" пока пробовать по каждому новому видео открывать тему в Вашем блоге.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Кстати, интересная идея... smile:idea:
Видео - в блоге!
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Теоретически видео здесь обсуждать можно. Только вот будет ли это продуктивно? Ведь материал уже записан, и на дополнительные вопросы герой уже не ответит.
Надо обмозговать...
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Ну это так же, как и с обсуждением новостей. Там тоже автор новости уже не ответит, а обсуждение иногда разгорается жаркое.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А если дополнительные вопросы герою задавать постфактум, формируя их из блога, а потом доопубликовывать со ссылкой на самого героя? Тогда появляется новый вид интервью - "долгоживущее" интервью, причём с участием главных лиц. smile:shuffle:
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Если серьезно, то ощущение осталось двоякое. С одной стороны - отличная архитектура, интересные подходы, много красивых и обещающих слов... Но с другой - дикие цены и отсюда - неверие в жизнеспособность всего проета, а в перспективе и в Сколково вообще. Сразу всплывает в уме та фотография с дорожным указателем: и кладбище в ту сторону, и Сколково туда ж...

За один день обучения (из двух!) 1500 евро?! Итого три тысячи европейских денег (а почему, собственно, в евро? мы в России или где? когда закончится эта демонстрация пренебрежения к национальной валюте, столь откровенная на всех уровнях?!) за два дня обучения. Чему, простите, можно обучить за два дня?
Вспоминается один старый американский фильм, где главному герою поставили задачу за короткий срок потратить большую сумму денег (миллион, кажется), причём деньги нельзя было выкидывать и раздавать, а надо было только платить за работу, за услуги, за товары. И его главная трудность была - найти что-нибудь подороже. Его бы в эту школу!

Или курс обучения стоимостью 60 тысяч евро. В русских деньгах это, грубо, 2,4 миллиона. Стоимость квартиры (пусть бы и не в Москве). Стоимость нового Туарега в неплохой комплектации. Нет слов.

Так что есть почва появляться тем картинкам, о которых я писал в предыдущем своём комментарии.
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Мне сложно судить, потому что я не слежу, как там в Сколково развиваются события. Единственное знаю, что говорилось и планировалось, когда школа делала свои первые шаги.

На самом деле архитектура - это не самое важное в этом проекте. Вы говорите об этой MBA-школе как о класической школе: занятия, курсовые, экзамены, практика... Сколково планировалась как бизнес-школа иного типа: туда будут приглашать ведущих МИРОВЫХ специалистов по темам обучения (а такие люди за дешево не катаются) + многократно расширенная (по 6 месяцев) практика на реальных зарубежных проектах, причем главным образом в странах с быстрорастущей экономикой (это к вопросу об обучении откатам. Не уверен, что в Китае этому можно научиться так хорошо, как здесь в России; это кстати сразу же учитывалось в планах школы).

Практика планировалась с достаточно жесткими условиями: на 6 месяцев причем на реально живой проект, причем с персональной ответственностью за результат, а не просто как лаборант. Вплоть до возможности вхождения в долю бизнеса после завершения практики...

Почему в Юго-Востачную Азию да Латинскую Америку (кажется, еще США упоминали)? Потому что в Европе такие проекты редкость: там дерево быстро не срубишь. А сроки обучения заставляли организаторов искать "быстрые" варианты, где "либо пан, либо пропал".

Что касается государственной поддержки, то насколько можно судить высшие сановники служат только как гаранты и "свадебные генералы", не более. Реальными делами занимаются другие.

Насколько это получилось? Судя по тому, как сегодня многие alumni осели вокруг буфета, причем так, что даже не удалось потом взять кофе, у меня создалось впечатление, что лоска пока маловато. Но то, что проект закрутился, оставляет надежду, что процесс будет развиваться. Как всегда со скрипом (а у нас умеют иначе?), но главное что телега стронулась с места. И то хорошо!
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Кстати, еще небольшой коммент по качеству. Инновационность я оцениваю не по цвету кирпича, а по количеству точек доступа Wi-Fi в здании. Сейчас там действует три параллельные сети: бесплатная (гостевая) и две защищенные - для обучающихся и администрации (если судить по названию точек доступа). Причем чтобы не было проблем с доступностью, маршрутизаторы расставлены по периметру всего здания. т.е. реально с любого места (где я смотрел) видно по 6 точек каждого типа. В Плехановке есть подобное?

Причем учтите, что каждому обучающемуся полагается собственный институтский ноутбук (входит в стоимость обучения). Какой ты сегодня MBA, если не умеешь общаться через компьютер?

Что же касается архитектуры здания, то мне показалось, что по рациональности его можно было бы спроектировать и получше. Процент полезной площади аудиторий невелик, как мне показалось. Но это на первый взгляд - зависит от того, как организован процесс обучения.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Отличный репортаж! Уровень образования там дей-но на высоте...

Но фирме нужно быть на 100% уверенным, что сотрудник "одарен" и готов к такому уровню обучения, чтобы инвестировать в него 60 тыс. евро или 1,500 евро в день... очень рискованное мероприятие... хотя зависит от масштабов деятельности организации....

не говоря уже про самоинвестирование....Вы в репортаже упоминали для кого сие торжество... но..как не вспомнить больную тему провального разрыва между богатыми и бедными в России...например, среднему калмыку, чтобы там посветиться 1 день, нужно потрудиться на работе почти полгода... smile:wall:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Спасибо Елене, что заехала и привезла репортаж. А все остальное можно кратко охарактеризовать словом "мда". Для кого это? Для каких талантливых ребят? Мы все прекрасно, чьи талантливые ребята будут там обучаться. А насчет стоимости, так она и правда на уровне самых дорогих программ лучших школ бизнеса мира, а то и даже чуть дороже, но там школы с ...летней историей, программы, выверенные годами, общемировой престиж, а что у нас.... smile:( как и во всем в нашей экономике - мы научились только цены выставлять на уровне международных.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
что заехала и привезла репортаж

Ничего себе, "заехала"!!! "Сделала" все центральные каналы, вот это да. smile;) Что по сумме с, перешагнувшим рубеж стотысячника, форумом можно считать минипраздником для Банки.ру! smile:ura:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
smile:oops: запятые не там поставил...
Читать так: Что, по сумме с перешагнувшим рубеж стотысячника форумом, можно считать
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
С одной стороны, инвестиции в образование это хороший задел на будущее и за четыре года сделано многое! Спасибо Елене,инвестиции - визуализированы!
С другой стороны, " 500 млн. долларов инвестиций в проект из них 100 млн. долларов за 26 га в Одинцовском районе...",все как-то очень по-российски...,кому заплатили за землю...гос-проект заплатил гос-ву ? И главное,а сколько выпусников в год - 100 человек?
К  (shlomo_chavez)
#
Обучение вижу скорее имиджевым, чем практическим. Не только из-за того, что называют крупные суммы в валюте. Да, а почему не в юанях? На практику вывозят же в Китай. Или что, поездки студентов в Бразилию, Индию, Китай обходятся школе дешевле? Или в Европу не пускают? Ещё неизвестно, подходит ли России зарубежный опыт развивающихся рынков. Ознакомятся там, а тут эти шаблоны неприменимы, или законы мешают, либо вообще погодные условия. …Рекламируют они себя словесно хорошо, только из сюжета мне видится следующее: стать хорошим специалистом можно, пройдя все представленные в школе факультеты т.к. обучение в других заведениях "немного устарело", и не в ногу со временем. smile:evil:
все нацарапанное – частное мнение.

Цены обучения 2009; Юго-Восточная Азия - умение подстраиваться в жизни; канал, созданный четыре недели назад.
Олег Ш.  (DelmarRU)
#
На мой взгляд здесь есть некое противоречие.

Если это государственный проект, тогда не должно быть цен под 60К евро (или 1,5К в день). Да, должен быть какой-то конкурс отбора талантливых людей, но не по принципу бОльшего кошелька (папы).

Если это коммерческий проект, тогда понятно откуда такие цены. Но в этом случае государство не должно вкладывать бюджетные деньги.

Получается, это государственный коммерческий проект в том смысле, что запускается всё на деньги граждан России, а дальше работает как чисто коммерческий проект.
Igor Novikovi  (Novikovi)
#
Вы рассуждаете как о современной российской элитной школе уровня среднего/высшего образования, когда папа платит, потом журит дитё, что балбес, и снова платит, и снова журит... Когда подходит момент выпуска, то остается только пристроить (не бросать же на произвол судьбы!)... А потом процесс повторяется в следующем поколении. Зато за счет присутствия на авансцене, все вокруг восхищаются этим "убожеством". У нас ведь нахождение на "авансцене" значит больше, чем реализованный потенциал. Примеры не привожу - не хочу.

На самом деле, как мне представляется, крупная сумма за обучение должна создавать ответственность. Выпускник должен понимать, что у него нет другой альтернативы, как зарабатывать в год те же 80 килобаксов, причем делать это не откатами, а умением, потому что на откатах легко подскользнутся.

Вот если Сколково научится "выпекать" таких учеников, то все будет в порядке. Реально все затраты на обучение ее выпускники должны уметь отбивать за первый год-два после выпуска. Если вы снизите до привычных сейчас 25 килобаксов, то просто понизите аппетиты и масштабы будущих проектов. Зачем?

Смогут ли? Не знаю. Пока мне кажется это сомнительным.

Побывал в прошедшее воскресенье на одном из мастер-классов, которые устраивали в Сколково. Смутное осталось впечатление. Народу, например, называли в качестве новейшей клиентоориентированную модель выстраивания проектов. Насколько я знаю, эта модель была популярной на рубеже до начала 2000-х г. Сейчас в моде совершенно иная теория экономического интереса в проектном бизнесе. Зачем народу пудрят мозги старьем? Вроде, Сколково позиционируют как передний край. Я не понял. Но все вокруг были довольны. Чем довольны?

Берут меня сомнения... Все-таки по тому, что рассказывают об элитных французских бизнес-школах MBA, мне кажется там пока больше смысла. Впрочем, у каждого свое мнение, не настаиваю.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Игорь, спасибо за дельный конкретный комментарий. Я в воскресенье доехать не смогла, хотя очень хотела посмотреть на выступления гуру. Меня тоже волновал вопрос, это передовое или прошедшее под соусом "new"? Вы отчасти на мой вопрос ответили.
Igor Novikovi  (Novikovi)
#
Не думаю, что вы что-то потеряли. Было имиджевое мероприятие, не более. Собственно я не ожидал ничего другого, и ехал для того чтобы получить просто представление. Чтобы составить хотя бы приближенное мнение, всегда нужно соприкоснуться с предметом изучения.

Мое мнение: это не классическое учебное заведение. Это - клуб, закрытый (хотел написать элитарный, но пока у меня не сложилось такое впечатление) клуб с входным билетом обозначенной стоимости. Как мне показалось, входной билет - это еще не ключ, а всего лишь шанс получить ключик от желаемого ларца. Получат не все поступившие, а только те, кто сумеет себя проявить, причем объем вызубренных страниц из учебника не имеет никакого значения.

Живет заведение сейчас, как мне показалось, за счет корпоративных программ, а не программ MBA и Executive MBA. Это наводит на мысли, не подлежащие публичному изложению.

Цель же проекта, как мне показалось, все-таки направлена не внутрь России, а на внешнюю экспансию. Но пока она не поддержана. Для того чтобы предлагаемый формат можно было назвать успешным, необходим дополнительный штрих. Есть два варианта: 1) курс студентов должен состоять на треть из русских + остальные из других стран БРИК в равных пропорциях либо 2) создание сети из школ формата Сколково по одной в каждой стране БРИК с круговым обменом студентами в процессе курса обучения. Тогда можно расчитывать на формирование дружественной макрорегиональной бизнес-среды. Сейчас это больше напоминает внутренний проект. Я не думаю, что деньги вкладывали ради этого.
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Забыла наушники дома. Сейчас с ноутбука не посмотреть. Как только - сразу отпишусь.
Михаил Казаков  (сотник)
#
Елена, Здравствуйте!
Ко всем деяниям, вроде президента, отношусь скептически, это с учётом для обращения к обаятельной даме, а как вы, думаете, генетика это перспективное дело или нет.

С уважением,
Михаил.
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