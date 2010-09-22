Даешь кредиты безработным!

Галине под пятьдесят. Она давно нигде официально не работает. Стоит на бирже труда, получает пособие и так как есть дети, а она мать-одиночка, то вынуждена подрабатывать няней и домработницей. Доход получается полулегальным, налогами он не облагается и нигде не фиксируется.
И вот на днях она рассказала знакомым, что без проблем получила кредит на 78 тысяч рублей – купила стиральную машину и холодильник. «Представляете, многим отказали прямо при мне и люди, а они с официальными зарплатами, очень возмущались. Мне же безработной – выдали!»
Тут надо отметить, что выдали не живыми деньгами, а товаром. Второй важный пункт, по мнению Галины, что в свое время она уже брала разные потребкредиты в других банках, и всегда все возвращала вовремя, просрочек не было. На вопрос, почему не побоялась взять кредит, последовал ответ, что он рекламируется, как беспроцентный, а это очень цепляет женскую сущность. Правда, здесь банк, конечно, слукавил. В результате за три, по-моему, года 12 000 рублей сверху все же набегает. Но Галина очень оптимистично смотрит в будущее.
Не знаю, как вам, а мне почему-то кажется, что она, как и сам банк, явно рискует. А вы что скажете?
Комментарии 11
-Но. позвольте, я зарплатный клиент в вашем банке уже больше 10 лет! Вся официальная зарплата идет через вас, организация государственная, у вас все в компьютере
-Нет, ничего не имеет значения, все равно несите
Плюнула она них, не так кредит и нужен был, но отношение-то вырисовывается
Женьщина, москвичка,50 лет, двое детей, доход 20 тыс руб, постоянная прописка, домашний телефон, обязательные платежи(коммунальные) 3 тыс. руб.
Кредит 80 тыс руб, срок 3 года.
При условии, что ежемесячный платеж по кредиту не превышает 7 тыс. руб, от 8 до 11% таких заемщиков в исследуемом нами портфеле за первый год выходят в 90-то дневную просрочку(дефолт).
Ну да, я не о том. Проблема выдачи кредита без справки 2НДФЛ - проблема насущная...
Вот данные: женшина, 50 лет, официально безработная, доход стабильный около 60 тыс руб/мес, оплата сдельная, кредит деньгами получить нельзя... кроме кредитной карты под безумные проценты - в районе 50-60% годовых... И другие данные: женщина, 24 года, официально работает, доход около 15 тыс руб/мес, кредит получить можно, хоть и небольшой и постепенно увеличивать. Все вроде верно... но факт отказа в первом случае на лицо и человеку деваться некуда.
А по поводу отношения банков к своим зарплатным клиентам - это вообще смешно ))) Я не так давно писала про "супер акцию" Райффайзена... когда они мне пообещали сами кредит, а потом сами же его и не выдали, без объяснения причин )))))
Собственно говоря, в случае с серыми зарплатами и "легендами в анкете" все то же самое, что и с "полностью безработными". Похоже, что этот банк очень продвинутый, если ему нужно "ехать, а не шашечки".
1. Мне тут два узбека делали ремонт пару месяцев назад (напольная плитка + покраска стен) в "предбаннике" на 4 квартиры, что называется, по блату, т.е. по более низким тарифам, чем обычно это было бы. Люди, скажем так, левачили помимо основной работы. Так вот, в пересчете на месячный доход эти два безработных даже по таким демпинговым тарифам зарабатывают на уровне весьма неплохого специалиста с высшим образованием и опытом работы где-нибудь в офисе. Работой они загружены, я их ждал 4 дня, поскольку не я один таким умным оказался , т.е. "простоев" у них не бывает, а на руки тысяч по 60-70 в месяц выходит.
2. Мне по роду работы приходится общаться, я бы так сказал, с простым рабочим людом (никакого пренебрежения, очень интересные люди, просто констатация факта) и в разгар кризиса пару лет назад, когда офисный планктон сокращали пачками, судьба свела меня с безработным сантехником за кружкой пива. Руки у него на месте, пивка попить любит, но не алкаш.
Так вот его заработку и загруженности работой мог бы позавидовать на тот момент любой менеджер среднего звена, равно как и оптимизму на будущее. На мой вопрос, что ж он такой довольный-то, когда тут мир рушится, он ответил, что это наш мир рушится, менеджер в костюмчике от Бриони сам, пардон, канализацию чистить не полезет, а если у него унитаз засорится - он последние деньги отдаст все тому же сантехнику. Иными словами, переход из белых воротничков в синие он такой - весьма от необходимости сильной произойти может, а из 100 кранов в год, условно говоря, 15 потекут и чинить их надо будет. И вы таки знаете, он был прав: и кризис пережил, и машину обновил, и раз в год стабильно за рубеж выезжает отдохнуть.
С домработницей, конечно, не столь однозначно: дети - не текущие краны , сокращенные сотрудницы женского пола в случае кризиса могут и сами квартиру убирать, и за детьми присматривать, но пока что расклад такой, что хорошая няня без работы точно не останется, а вот не останется ли четвертый менеджер среднего звена из финансового отдела "Horns&Kopits Ltd." пусть даже с самой официальной справкой и доходом 2НДФЛ без работы и сможет ли он найти себе потом хоть какой-нибудь доход - вопрос спорный.
Ну и еще один момент: у банков сейчас денег просто, извините, немеряно. Ситуация парадоксальная складывается: денег в них закачали, депозиты им не нужны, они понимают, что надо куда-то вкладывать, кого-то кредитовать, а кредитовать кого-то огульно не хочется, чтобы не потерять средства. Вот и делаются осторожные вылазки
Да и ежемесячные платежи в размере где-то в районе 2,500 тыс. рублей (судя по акции и конечной переплате) для платежеспособности вполне посильны, пусть и гражданину со статусом "безработный".
12 тыс. переплаты скорее всего пошли на плату за страхование жизни, от которой клиент может всегда отказаться.
Тут немного другая ситуация, но в чем-то похожая. Видимо, наличие ребенка заставляет женщину более ответственно относиться к деньгам, грамотно планировать доходы и расходы. И кстати, небезызвестный нобелевский лауреант М. Юнус со своим банком, у него же ведь тоже вроде основная категория клиентов - женщины с низкими доходами. И % возвратов довольно высокий.