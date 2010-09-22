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Даешь кредиты безработным!

22.09.2010 09:41 11 29 395 просмотров
Галине под пятьдесят. Она давно нигде официально не работает. Стоит на бирже труда, получает пособие и так как есть дети, а она мать-одиночка, то вынуждена подрабатывать няней и домработницей. Доход получается полулегальным, налогами он не облагается и нигде не фиксируется.
И вот на днях она рассказала знакомым, что без проблем получила кредит на 78 тысяч рублей – купила стиральную машину и холодильник. «Представляете, многим отказали прямо при мне и люди, а они с официальными зарплатами, очень возмущались. Мне же безработной – выдали!»
Тут надо отметить, что выдали не живыми деньгами, а товаром. Второй важный пункт, по мнению Галины, что в свое время она уже брала разные потребкредиты в других банках, и всегда все возвращала вовремя, просрочек не было. На вопрос, почему не побоялась взять кредит, последовал ответ, что он рекламируется, как беспроцентный, а это очень цепляет женскую сущность. Правда, здесь банк, конечно, слукавил. В результате за три, по-моему, года 12 000 рублей сверху все же набегает. Но Галина очень оптимистично смотрит в будущее.
Не знаю, как вам, а мне почему-то кажется, что она, как и сам банк, явно рискует. А вы что скажете?

Комментарии 11

Андрей  (AndreyB)
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Риски для потребителя в том плане, что многое бывает "заложено" непосредственно в цену приобретаемого кредитного товара, т.е. риск фактической переплаты за такой товар в итоге гораздо выше, чем упомянутые скрытые проценты-комиссии. Рассчитывается путем сравнения цен предложения в интернет как по России, так и на других рынках (например, цены bestbuy и walmart в США). В остальном риски не выглядят чрезмерными. Со стороны плательщика доход нянь и домработниц зачастую гораздо надежнее "официального" дохода, т.к. с тем, кому доверяют собственного ребенка, обычно ведут себя честнее, чем с самым ценным сотрудником. Т.е., если цена не сильно завышена и такой клиент принимает решение о покупке, он обычно обоснованно уверен в своем доходе. Со стороны банка очень важна предыдущая кредитная история и платежная дисциплина, что в нашем случае безусловно присутствует. Если давно официально безработный человек тем не менее может документально подтвердить отличную кредитную историю в свой "безработный" период и объяснить при этом источники своих доходов, которые будут надежными - риск для банка по такому товарному кредиту также вполне приемлем. Что во всей истории непонятно - отказы людям с официальными зарплатами - не иначе кредитный товар уже заканчивался и его остатки продавали лишь льготным категориям граждан smile:D
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Андрей, благодарю за обстоятельный и профессиональный ответ. В нем вы и сами обратили внимание на противоречия по зарплатникам. Думаю, по этому руслу обсуждение и пойдет...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Цитата
Со стороны плательщика доход нянь и домработниц зачастую гораздо надежнее "официального" дохода, т.к. с тем, кому доверяют собственного ребенка, обычно ведут себя честнее, чем с самым ценным сотрудником.
в этом есть своя и даже железная логика. Вот я работал долгое время частным репетитором по иностр. языку. Доход был неофициальный, конечно, но мне было реально смешно, когда мне говорили офисные планктоны, что "Как же ты без работы? Вот у анс стабильная работа, зарплата, а у тебя?" А если головой подумать? У меня было больше 10 учеников, а работа у планктона 1! пусть уйдут 2-3-5 учеников, но не сразу все 10, и у меня было время поискать других или устроиться на курсы, а что было с теми "надежными" работами рассказывать не буду :)Многих в условиях 1 работы и 1 зарплаты и отсутствия накоплений отделяет от нищеты 1 месяц или даже меньше, от реальной нищеты. А люди питаются иллюзиями.
Цитата
Что во всей истории непонятно - отказы людям с официальными зарплатами
есть такая тенденция. Мне неоднократно жаловались в последнее время, что даже зарплатникам не дают кредитов в своих банках. что это я не знаю... У меня сестра пришла вот в Банк Москвы узнать условия некоего кредита. Ей было предложено принести 2-ндфл.
-Но. позвольте, я зарплатный клиент в вашем банке уже больше 10 лет! Вся официальная зарплата идет через вас, организация государственная, у вас все в компьютере
-Нет, ничего не имеет значения, все равно несите
Плюнула она них, не так кредит и нужен был, но отношение-то вырисовывается
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Исходные данные
Женьщина, москвичка,50 лет, двое детей, доход 20 тыс руб, постоянная прописка, домашний телефон, обязательные платежи(коммунальные) 3 тыс. руб.
Кредит 80 тыс руб, срок 3 года.
При условии, что ежемесячный платеж по кредиту не превышает 7 тыс. руб, от 8 до 11% таких заемщиков в исследуемом нами портфеле за первый год выходят в 90-то дневную просрочку(дефолт).
Мария Дорохова  (MeMaria)
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Хочу заметить, что российские "безработные" зачастую получают гораздо больше официально оформленных...сколько раз в новостях - у безработного москвича угнали порш кайен )))
Ну да, я не о том. Проблема выдачи кредита без справки 2НДФЛ - проблема насущная...
Вот данные: женшина, 50 лет, официально безработная, доход стабильный около 60 тыс руб/мес, оплата сдельная, кредит деньгами получить нельзя... кроме кредитной карты под безумные проценты - в районе 50-60% годовых... И другие данные: женщина, 24 года, официально работает, доход около 15 тыс руб/мес, кредит получить можно, хоть и небольшой и постепенно увеличивать. Все вроде верно... но факт отказа в первом случае на лицо и человеку деваться некуда.

А по поводу отношения банков к своим зарплатным клиентам - это вообще смешно ))) Я не так давно писала про "супер акцию" Райффайзена... когда они мне пообещали сами кредит, а потом сами же его и не выдали, без объяснения причин )))))
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Лена, я не очень поняла, почему Вы называете эту даму безработной. Она же работает няней и, насколько я поняла, постоянно работает. И, если я правильно поняла, у нее хорошая кредитная история. Все в порядке.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Оля, я имела ввиду, что у нее официальный статус "безработная". Его в заголовке и обыграла smile;)
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Она прямо в анкете написала про свой официальный безработный статус? И она реально стоит на бирже и получает пособие по безработице? Все остальное не является официальным безработным статусом, все остальное - это отсутствие официального рабочего статуса.

Собственно говоря, в случае с серыми зарплатами и "легендами в анкете" все то же самое, что и с "полностью безработными". Похоже, что этот банк очень продвинутый, если ему нужно "ехать, а не шашечки".
Hipster  (Hipster)
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Елена, знаете, мне почему-то вспомнилось две истории:
1. Мне тут два узбека делали ремонт пару месяцев назад (напольная плитка + покраска стен) в "предбаннике" на 4 квартиры, что называется, по блату, т.е. по более низким тарифам, чем обычно это было бы. Люди, скажем так, левачили помимо основной работы. Так вот, в пересчете на месячный доход эти два безработных даже по таким демпинговым тарифам зарабатывают на уровне весьма неплохого специалиста с высшим образованием и опытом работы где-нибудь в офисе. Работой они загружены, я их ждал 4 дня, поскольку не я один таким умным оказался smile:), т.е. "простоев" у них не бывает, а на руки тысяч по 60-70 в месяц выходит.

2. Мне по роду работы приходится общаться, я бы так сказал, с простым рабочим людом (никакого пренебрежения, очень интересные люди, просто констатация факта) и в разгар кризиса пару лет назад, когда офисный планктон сокращали пачками, судьба свела меня с безработным сантехником за кружкой пива. Руки у него на месте, пивка попить любит, но не алкаш.
Так вот его заработку и загруженности работой мог бы позавидовать на тот момент любой менеджер среднего звена, равно как и оптимизму на будущее. На мой вопрос, что ж он такой довольный-то, когда тут мир рушится, он ответил, что это наш мир рушится, менеджер в костюмчике от Бриони сам, пардон, канализацию чистить не полезет, а если у него унитаз засорится - он последние деньги отдаст все тому же сантехнику. Иными словами, переход из белых воротничков в синие он такой - весьма от необходимости сильной произойти может, а из 100 кранов в год, условно говоря, 15 потекут и чинить их надо будет. И вы таки знаете, он был прав: и кризис пережил, и машину обновил, и раз в год стабильно за рубеж выезжает отдохнуть.

С домработницей, конечно, не столь однозначно: дети - не текущие краны smile:), сокращенные сотрудницы женского пола в случае кризиса могут и сами квартиру убирать, и за детьми присматривать, но пока что расклад такой, что хорошая няня без работы точно не останется, а вот не останется ли четвертый менеджер среднего звена из финансового отдела "Horns&Kopits Ltd." пусть даже с самой официальной справкой и доходом 2НДФЛ без работы и сможет ли он найти себе потом хоть какой-нибудь доход - вопрос спорный.

Ну и еще один момент: у банков сейчас денег просто, извините, немеряно. Ситуация парадоксальная складывается: денег в них закачали, депозиты им не нужны, они понимают, что надо куда-то вкладывать, кого-то кредитовать, а кредитовать кого-то огульно не хочется, чтобы не потерять средства. Вот и делаются осторожные вылазки smile:)
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Повлияло прежде всего то, что уважаемая Галина является стабильным плательщиком с безупречной кредитной историей, а это немаловажно.

Да и ежемесячные платежи в размере где-то в районе 2,500 тыс. рублей (судя по акции и конечной переплате) для платежеспособности вполне посильны, пусть и гражданину со статусом "безработный".

12 тыс. переплаты скорее всего пошли на плату за страхование жизни, от которой клиент может всегда отказаться.
Дмитрий  (Dimon)
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По этому поводу мне вспоминается заявление Германа Грефа о том, что самая надежная категория заемщиков - это незамужняя женщина 30-40 лет с 1 ребенком, работающая на госслужбе. Я даже у себя на сайте оставил это суждение в тексте новости.

Тут немного другая ситуация, но в чем-то похожая. Видимо, наличие ребенка заставляет женщину более ответственно относиться к деньгам, грамотно планировать доходы и расходы. И кстати, небезызвестный нобелевский лауреант М. Юнус со своим банком, у него же ведь тоже вроде основная категория клиентов - женщины с низкими доходами. И % возвратов довольно высокий.
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