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Работать, чтобы жить или...

05.12.2010 16:19 12 2 900 просмотров
Мы с мужем давно хотим поменять тенденцию – жить для души и хороших дел и лишь периодически в кайф себе и обстоятельствам работать. НЕ ВЫХОДИТ!!! На днях Фил так прямо и спросил: «Слушай, мы вроде бы договаривались, что став собственниками бизнеса, будем позволять себя хотя бы один день в рамках рабочей недели не приезжать на работу. Почему не получается?» Что я могу ответить, когда даже сегодня, гуляя по заснеженному лесу, мы проводили производственное совещание: спорили до срыва голоса, а не дышали морозцем, захлебывались от информации и рассуждений. Погуляли, ничего не скажешь, в воскресное утро!

Хватит ли нас такими темпами надолго? Откуда подпитываться энергией и брать силы для новых витков роста? Вопросы особо актуальные с учетом того, что авитаминоз, сезонная серость, холода, перепадки давления и т.п.

Но свой шаг я уже сделала – пригласила в команду сайта новую телеведущую и с радостью отдала ей делать проект «Частное мнение». Премьерный эфир на неделе с 13 по 19 декабря. Очень надеюсь, что аудитория портала воспримет данное новшество благосклонно, и я отчасти не столь запыхавшись подойду к планированию новогодних праздников. Все в моей власти! Не стоит этого забывать, когда есть полномочия регулировать график жизни и подчинять обстоятельства «простому женскому хочу!»

Комментарии 12

Сергей  (Amiloss)
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"Проект «Частное мнение». Премьерный эфир на неделе с 13 по 19 октября."
Это ошибка? Наверное декабря?
Виталий  (Vllo)
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Общаться на производственные темы нужно и полезно, только общение должно быть конструктивным. Тогда оно пойдет на пользу и делу, и отношениям.
Где брать силы?
Там же, где и остальные: спорт, здоровая психика, саморегуляция, баня с холодным бассейном, хороший режим (постоянное время отхода ко сну, работа не до рези в глазах). Очень мне понравилась книга еще советских времен, про закаливание - "И снова холод полюбить", благодаря ей смог заняться бегом (раньше считал что бегать нужно ежедневно, а по книге - хватает дважды в неделю).
Лоймила  (Лоймила)
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Ну я работник наёмный, да ещё и вечно по нескольким работам скачущий, поэтому
Цитата
что став собственниками бизнеса, будем позволять себя хотя бы один день в рамках рабочей недели не приезжать на работу. Почему не получается
такого не получается вообще smile:D
А силы....может из семьи, из Любви, счастья и Гармонии? smile:)
Сергей Савельев  (kev)
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Работа=Хобби, да ещё и семейное, это же идеальная схема, в живой природе не встречается... smile:|
Пенсионер  (Пенсионер)
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Бизнес есть бизнес и от этого никуда не уйдешь. Мысли всегда будут о нем, но хорошо отдохнуть отключившись от дел надо.
Наталья Худякова  (НХудякова)
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Устаешь не от работы, а от рутины и однообразия. А такое может случиться не только на работе, но и дома, в семье - где угодно. smile:( Делегировать полномочия - хорошая идея! Освобождается время для передыха и творчества. smile:)
tbtg  (tbtg)
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[quote]Хватит ли нас такими темпами надолго? Откуда подпитываться энергией и брать силы для новых витков роста? Вопросы особо актуальные с учетом того, что авитаминоз, сезонная серость, холода, перепадки давления и т.п.[quote]
Если работа доставляет удовольствие, то хватит. Посмотрите, как работают в Японии. Многие японцы работают по 12 часов в день, уходят в отпуск на 5 дней в году и не берут больничных. Да, считается, что трудоголизм в Японии - социальная проблема, которая приводит к множеству болезней и ранней смерти. Но обратите внимание, сколько живут японцы. Средняя продолжительность жизни - 82 года, одна из самых высоких в мире, больше любой другой развитой страны. Было бы это так, если бы они меньше работали и больше отдыхали? Точно мы это никогда не узнаем, но есть подозрение, что нет.

Мой отец - истинный трудоголик, работой очень увлечен. Сейчас ему 80 лет, но он до сих пор работает в режиме фул-тайм по специальности (при этом 2 часа в день уходит только на дорогу). Выглядит бодро, максимум лет на 60. А сидел бы дома на пенсии - давно бы уже сдал, да и вообще не факт, что дожил бы до сегодняшнего дня.
pawur  (pawur)
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Цитата
Работать, чтобы жить или...

Елена, а зачем вы вообще живете? Цель вашей жизни?

Семья, муж, ребенок, друзья, любимая работа, уважение в обществе и профессиональный респект - это все понятно... но ещё несколько десятков лет и ничего этого не будет. Почему вы противопоставляете часть жизни (работу) и "жить для души и хороших дел"?

Не любите свою работу? Она не для души? А забота о ваших сотрудниках, ответственность за дело полезное для многих - это не хорошие дела? Это не "в кайф" и жизнью не является? smile:(
Falcon Falcon  (Falcon)
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А я в банкаx работал - мозги обычно вообще не отключались. Думал о решении рабочиx проблем даже когда еxал за рулем. Даже на личную жизнь мозгов и сил не всегда xватало! ;(

Ну вот пришел кризис 2008 года! Остался я на улице. Прошло два года. Занимаюсь индивидуальными уроками английского языка и иногда бомблю. Ну и %% по вкладам получаю - отложил кое-что кое-куда в "тучные" годы. Доxодов всего в месяц даже больше чем в иныx банкаx получал! Встаю когда xочу. Принадлежу почти что сам себе! Деньги получаю немного за раз, зато почти каждый день. Не надо дни до получки считать. И на личную жизнь и время появилось, и деньги! smile;)

Самое поганое - депрессия душит - общения маловато. smile:(

Как-то работа в банкаx мобилизовала. Опять же общение! smile:)

Если позовут в банк - снова пойду - но только если по деньгам тысяч от 40 на руки, либо по погонам от вице-президента. А без роста - не пойду в банки. Мотивации нет...

УВАЖАЕМЫЙ НАРОД, А МОЖЕТ КТО ОТВЕТИТЬ - ВОТ НЕКОТОРЫЕ ПАШУТ ВСЁ ВРЕМЯ ЗА АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ДЕНЬГИ! А ЗАЧЕМ? ДЛЯ ЧЕГО??? ЕСЛИ ОНИ ВСЁ ВРЕМЯ ПАШУТ - У НИX ЖЕ НЕТ НИ ВРЕМЕНИ, НИ СИЛ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ! МНОГИЕ ИМ ЕЩЕ 40 НЕТ, А ОНИ УЖЕ ЛЫСЫЕ, СЕДЫЕ, В МОРЩИНАX!!! smile:( РАДИ ЧЕГО ВСЯ ЭТА ГОНКА ЗА ДЕНЬГАМИ ЕСЛИ НА ЖИЗНЬ ВНЕ РАБОТЫ НЕТ НИ ВРЕМЕНИ, НИ СИЛ???

ИЛИ ОНИ ПРОСТО ПРИБЕДНЯЮТСЯ??? ИЛИ МОЖЕТ ОНИ ТАКИЕ ЭНЕРГИЧНЫЕ, ЧТО МОГУТ ТРИ ЧАСА В СУТКИ СПАТЬ КАК НАПОЛЕОН, А ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ АКТИВНО БОДРСТВОВАТЬ: Т.Е. РЕШАТЬ РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ, ДАВАТЬ РАЗНОС ПОДЧИНЕННЫМ, УЧАСТВОВАТЬ ВО ВСТРЕЧАX, НУ, НАМ НА ГОРНЫX ЛЫЖАX КАТАТЬСЯ, РАЗВЛЕКАТЬСЯ И Т.П. ПРОСТО МОЖЕТ БЫТЬ У НИX ЭНЕРГИИ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ У МЕНЯ??? smile:|

VEGA GS  (vega_gs)
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Творчество приносит удовлетворение или другим словом радость.И это чувство остаётся с человеком навсегда.Пародия приносит временное,а поройсею минутное удовлетворение.И ещё- не надо быть роботом.
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