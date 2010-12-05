Работать, чтобы жить или...

Мы с мужем давно хотим поменять тенденцию – жить для души и хороших дел и лишь периодически в кайф себе и обстоятельствам работать. НЕ ВЫХОДИТ!!! На днях Фил так прямо и спросил: «Слушай, мы вроде бы договаривались, что став собственниками бизнеса, будем позволять себя хотя бы один день в рамках рабочей недели не приезжать на работу. Почему не получается?» Что я могу ответить, когда даже сегодня, гуляя по заснеженному лесу, мы проводили производственное совещание: спорили до срыва голоса, а не дышали морозцем, захлебывались от информации и рассуждений. Погуляли, ничего не скажешь, в воскресное утро!
Хватит ли нас такими темпами надолго? Откуда подпитываться энергией и брать силы для новых витков роста? Вопросы особо актуальные с учетом того, что авитаминоз, сезонная серость, холода, перепадки давления и т.п.
Но свой шаг я уже сделала – пригласила в команду сайта новую телеведущую и с радостью отдала ей делать проект «Частное мнение». Премьерный эфир на неделе с 13 по 19 декабря. Очень надеюсь, что аудитория портала воспримет данное новшество благосклонно, и я отчасти не столь запыхавшись подойду к планированию новогодних праздников. Все в моей власти! Не стоит этого забывать, когда есть полномочия регулировать график жизни и подчинять обстоятельства «простому женскому хочу!»
Комментарии 12
Это ошибка? Наверное декабря?
Да и автор поправила.
Где брать силы?
Там же, где и остальные: спорт, здоровая психика, саморегуляция, баня с холодным бассейном, хороший режим (постоянное время отхода ко сну, работа не до рези в глазах). Очень мне понравилась книга еще советских времен, про закаливание - "И снова холод полюбить", благодаря ей смог заняться бегом (раньше считал что бегать нужно ежедневно, а по книге - хватает дважды в неделю).
А силы....может из семьи, из Любви, счастья и Гармонии?
Если работа доставляет удовольствие, то хватит. Посмотрите, как работают в Японии. Многие японцы работают по 12 часов в день, уходят в отпуск на 5 дней в году и не берут больничных. Да, считается, что трудоголизм в Японии - социальная проблема, которая приводит к множеству болезней и ранней смерти. Но обратите внимание, сколько живут японцы. Средняя продолжительность жизни - 82 года, одна из самых высоких в мире, больше любой другой развитой страны. Было бы это так, если бы они меньше работали и больше отдыхали? Точно мы это никогда не узнаем, но есть подозрение, что нет.
Мой отец - истинный трудоголик, работой очень увлечен. Сейчас ему 80 лет, но он до сих пор работает в режиме фул-тайм по специальности (при этом 2 часа в день уходит только на дорогу). Выглядит бодро, максимум лет на 60. А сидел бы дома на пенсии - давно бы уже сдал, да и вообще не факт, что дожил бы до сегодняшнего дня.
Елена, а зачем вы вообще живете? Цель вашей жизни?
Семья, муж, ребенок, друзья, любимая работа, уважение в обществе и профессиональный респект - это все понятно... но ещё несколько десятков лет и ничего этого не будет. Почему вы противопоставляете часть жизни (работу) и "жить для души и хороших дел"?
Не любите свою работу? Она не для души? А забота о ваших сотрудниках, ответственность за дело полезное для многих - это не хорошие дела? Это не "в кайф" и жизнью не является?
Ну вот пришел кризис 2008 года! Остался я на улице. Прошло два года. Занимаюсь индивидуальными уроками английского языка и иногда бомблю. Ну и %% по вкладам получаю - отложил кое-что кое-куда в "тучные" годы. Доxодов всего в месяц даже больше чем в иныx банкаx получал! Встаю когда xочу. Принадлежу почти что сам себе! Деньги получаю немного за раз, зато почти каждый день. Не надо дни до получки считать. И на личную жизнь и время появилось, и деньги!
Самое поганое - депрессия душит - общения маловато.
Как-то работа в банкаx мобилизовала. Опять же общение!
Если позовут в банк - снова пойду - но только если по деньгам тысяч от 40 на руки, либо по погонам от вице-президента. А без роста - не пойду в банки. Мотивации нет...
УВАЖАЕМЫЙ НАРОД, А МОЖЕТ КТО ОТВЕТИТЬ - ВОТ НЕКОТОРЫЕ ПАШУТ ВСЁ ВРЕМЯ ЗА АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ДЕНЬГИ! А ЗАЧЕМ? ДЛЯ ЧЕГО??? ЕСЛИ ОНИ ВСЁ ВРЕМЯ ПАШУТ - У НИX ЖЕ НЕТ НИ ВРЕМЕНИ, НИ СИЛ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ! МНОГИЕ ИМ ЕЩЕ 40 НЕТ, А ОНИ УЖЕ ЛЫСЫЕ, СЕДЫЕ, В МОРЩИНАX!!! РАДИ ЧЕГО ВСЯ ЭТА ГОНКА ЗА ДЕНЬГАМИ ЕСЛИ НА ЖИЗНЬ ВНЕ РАБОТЫ НЕТ НИ ВРЕМЕНИ, НИ СИЛ???
ИЛИ ОНИ ПРОСТО ПРИБЕДНЯЮТСЯ??? ИЛИ МОЖЕТ ОНИ ТАКИЕ ЭНЕРГИЧНЫЕ, ЧТО МОГУТ ТРИ ЧАСА В СУТКИ СПАТЬ КАК НАПОЛЕОН, А ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ АКТИВНО БОДРСТВОВАТЬ: Т.Е. РЕШАТЬ РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ, ДАВАТЬ РАЗНОС ПОДЧИНЕННЫМ, УЧАСТВОВАТЬ ВО ВСТРЕЧАX, НУ, НАМ НА ГОРНЫX ЛЫЖАX КАТАТЬСЯ, РАЗВЛЕКАТЬСЯ И Т.П. ПРОСТО МОЖЕТ БЫТЬ У НИX ЭНЕРГИИ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ У МЕНЯ???