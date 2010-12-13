Чашка кофею

Забавные детали подмечены мной за три года телепутешествий по разным столичным банкам – чем организация крупнее, тем менее гостеприимна. В одном большом кабинете, где раньше работал один известный олигарх, готовясь к съемке первого лица крупного банка, я чашку кофе прождала 30 минут. Наверное, за чудодейственным порошком летали в Колумбию…
На крупном совещании сотрудников нашего портала с представителями Сбербанка год назад за два часа непростой беседы никто даже не удосужился спросить: «Водички не хотите?» Всем реально было не до того, но вот в моей женской памяти осадок остался.
В небольших банках все иначе – уютно, по-домашнему, с конфетами и плюшками. И беседой развлекут, и всю съемочную группу накормить попытаются, а в конце еще и сувенирами одарят. ЧУдно! Думаю, такой подход превалирует и в обслуживании клиентов – в небольшом банке все на виду, каждый клиент на вес золота и репутацией тут не разбрасываются. Сама на себе испытала, когда однажды положила деньги на депозит в одном частном коммерческом банке. Меня завалили серебром – в прямом смысле этого слова. На все праздники мне в офис приходила посылка с аксессуаром или украшением из чистого серебра. Я была приятно тронута и теплые отношения в душе остались, даже когда сумму пришлось досрочно снять для приобретения недвижимости. Ну, думаю, раз я уже не клиент, то про меня забудут. Ан, нет! На день рождения прислали золотого российского орла в виде деловой булавки. Получается, коли захотим, то у нас прекрасно получается видеть в клиенте-вкладчике ценного для банка человека! Я это все к чему….
Когда наша компания переехала в новый офис, то сразу же мы повсеместно поставили кофе-машины. Печенье и сладости в неограниченном количестве всегда лежат для гостей пресс-центра, где 15 декабря, кстати, мы ждем гостей на семинар для представителей IT-направлений. Раскрою небольшой секрет, в формате five o’clock tea будет не только чай, но и чудное предновогоднее шампанское с милыми ручного приготовления закусками. Ждем в гости всех, кому заявленная тема интересна… http://www.banki.ru/news/pressreleases/?id=2455190
Пара свободных мест еще имеется!
Комментарии 12
1.когда попадаешь в сферу интересов мошенника - внимание и подарки усиливаются.
2. если клиент приносит много "бабла" и не контролирует расходы - внимание и подарки усиливаются.
3. если организация не может "впарить" свой продукт/услугу - внимание и подарки усиливаются.
4.если много косяков - внимание и подарки усиливаются.
5. если мнение журналиста важно для компании - внимание и подарки усиливаются.
Банк - это прежде всего инструмент по переводу/получению ресурсов между сферами деятельности. поэтому главное, не плюшки и кофе, а качество исполнения непосредственных функций банка. И если на ожидание кофе тратится 30 мин, а на перевод 5 мин, то банк хороший; а если на кофе 5 мин, а на перевод 30 мин. - ну его "нафиг" такое гостеприимство.
Культура у компании должна быть: у большой ли, у маленькой ли - все равно. Без подхалимства, но в рамках приличия.
Правда был один забавный случай)) Угощали меня чаем с печеньем. А печенье то уж очень сухое было. Я не придираюсь, правду говорю. Долго кашлять пришлось, когда крошки не в то горло попали)) Деловой макияж потек от слез, а лицо приобретало все оттенки красного.
Да, бывает и так.