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Чашка кофею

13.12.2010 20:03 12 2 757 просмотров
Забавные детали подмечены мной за три года телепутешествий по разным столичным банкам – чем организация крупнее, тем менее гостеприимна. В одном большом кабинете, где раньше работал один известный олигарх, готовясь к съемке первого лица крупного банка, я чашку кофе прождала 30 минут. Наверное, за чудодейственным порошком летали в Колумбию…

На крупном совещании сотрудников нашего портала с представителями Сбербанка год назад за два часа непростой беседы никто даже не удосужился спросить: «Водички не хотите?» Всем реально было не до того, но вот в моей женской памяти осадок остался.

В небольших банках все иначе – уютно, по-домашнему, с конфетами и плюшками. И беседой развлекут, и всю съемочную группу накормить попытаются, а в конце еще и сувенирами одарят. ЧУдно! Думаю, такой подход превалирует и в обслуживании клиентов – в небольшом банке все на виду, каждый клиент на вес золота и репутацией тут не разбрасываются. Сама на себе испытала, когда однажды положила деньги на депозит в одном частном коммерческом банке. Меня завалили серебром – в прямом смысле этого слова. На все праздники мне в офис приходила посылка с аксессуаром или украшением из чистого серебра. Я была приятно тронута и теплые отношения в душе остались, даже когда сумму пришлось досрочно снять для приобретения недвижимости. Ну, думаю, раз я уже не клиент, то про меня забудут. Ан, нет! На день рождения прислали золотого российского орла в виде деловой булавки. Получается, коли захотим, то у нас прекрасно получается видеть в клиенте-вкладчике ценного для банка человека! Я это все к чему….

Когда наша компания переехала в новый офис, то сразу же мы повсеместно поставили кофе-машины. Печенье и сладости в неограниченном количестве всегда лежат для гостей пресс-центра, где 15 декабря, кстати, мы ждем гостей на семинар для представителей IT-направлений. Раскрою небольшой секрет, в формате five o’clock tea будет не только чай, но и чудное предновогоднее шампанское с милыми ручного приготовления закусками. Ждем в гости всех, кому заявленная тема интересна… http://www.banki.ru/news/pressreleases/?id=2455190
Пара свободных мест еще имеется!

Комментарии 12

Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
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За время работы в банках, заметил другую закономерность, чем больше банк, -тем больше порядка в нем, но тем менее он гостепреимен...
Екатерина Суворова  (28_888)
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Когда Москва летом горела, я порой на встречах сама вежливо просила стакан воды, если мне его не предлагали. При этом, конечно, раздражение зрело. Как правило, реакция в таких случаях всегда одна: «ой-ой, да что же это мы? может вам чаю, кофе?» Но бывает и так (крайне редко, к счастью), что на лице встречающего искреннее непонимание, куда ему идти за этим чаем, и что это такое...
Марина (mashen)  (mashen)
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Чем больше организация, тем меньше у нее заинтересованности в визите конкретного клиента (или журналиста). Гостеприимство в большой организации появляется тогда, когда ее с визитом посещает представитель еще бОльшей организации. smile:)
Алиса  (Alice23)
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многое зависит от руководителя конкретного подразделения банка, у нас, например, клиентам всегда предложат чай-кофе-конфеты, и практику эту ввел действующий управляющий, раньше никого особо не волновал этот вопрос. Как говорится, доброе слово (и гостеприимный подход) и кошке приятно))
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Елена,к Вам этот коммерческий банк неспроста проявлял такое внимание.Вы для них персона непростая.Они от Вас ждали пиара.Чаем напоят,серебром завалят и будет им счастье(мысли банка)!Хотелось бы услышать рассказы рядовых вкладчиков бынков и даже Vip-ов,которым спустя время после закрытия вкладов, и совсем не досрочно, шлют презенты в золоте и серебре! smile:D
Дмитрий Фефелов  (dimas26)
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еще интересные наблюдения:
1.когда попадаешь в сферу интересов мошенника - внимание и подарки усиливаются.
2. если клиент приносит много "бабла" и не контролирует расходы - внимание и подарки усиливаются.
3. если организация не может "впарить" свой продукт/услугу - внимание и подарки усиливаются.
4.если много косяков - внимание и подарки усиливаются.
5. если мнение журналиста важно для компании - внимание и подарки усиливаются.
Банк - это прежде всего инструмент по переводу/получению ресурсов между сферами деятельности. поэтому главное, не плюшки и кофе, а качество исполнения непосредственных функций банка. И если на ожидание кофе тратится 30 мин, а на перевод 5 мин, то банк хороший; а если на кофе 5 мин, а на перевод 30 мин. - ну его "нафиг" такое гостеприимство.
Морозова Ольга  (Морозова Ольга)
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В Банке очень важно внимание к клиенту.Согдаситесь не колбасу пришли купить 100 грамм больше 100 гр.меньше. Банки имеющие хороший хозяйственный ресурс и должную заботу о клиентах выигрывают
inna--555  (inna--555)
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ОТКУДА такие барские замашки? все в совке росли, что-то я кофе-чаю там не помню, не выгнали, не ОБДЕНОМИНИРОВАЛИ и то ладно smile:D smile:D smile:D . В банках на всём экономят, урезают расходы на содержание, а вот на зарплате начальства smile:D , думаю нет. И потом где в штате банка вы видели прислугу? Кто должен вам предложить воду-чай, бухгалтер оператор-кассир, курьер, в чьи обязанности это входит?
inna--555  (inna--555)
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представляю сколько пенсионерок должно быть в банках, чайку попить и с пол часика лясы- баляси почесать, конфеток потрескать на халяву smile:cry:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Это не барские замашки, это обыкновенная культура. И штатное расписание здесь ни при чем. Своим гостям я сам кофе делаю - не развалился пока.
Морозова Ольга  (Морозова Ольга)
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БПФ ПРИМЕР ДЛЯ МНОГИХ БАНКОВ. Познакомьтесь,не пожалеете. Как написать хорошее, так все сразу сочтут за рекламу, за то помоями облить присоединяются скопом.
Полина А  (Полина А)
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Да что тут рассуждать?
Культура у компании должна быть: у большой ли, у маленькой ли - все равно. Без подхалимства, но в рамках приличия.
Правда был один забавный случай)) Угощали меня чаем с печеньем. А печенье то уж очень сухое было. Я не придираюсь, правду говорю. Долго кашлять пришлось, когда крошки не в то горло попали)) Деловой макияж потек от слез, а лицо приобретало все оттенки красного.
Да, бывает и так.
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