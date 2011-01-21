Заплати налоги и спи неспокойно!

Однажды муж на одной из прежних работ прикрепил меня к поликлинике. Так было можно по уставу компании и, за радостью обретения возможности, я ей ни разу не воспользовалась.
Прошло несколько лет, и получила я от налоговых органов нашей страны «письмо счастья» -заплатите за дополнительный доход. Оказывается, фирма сдала на мою медицинскую страховку документы в налоговую, и я ни разу не попав к врачу, должна отстегнуть государству часть от потраченных на меня кем-то денег.
Спорить у нас бесполезно, я отстояла очередь, заполнила декларацию за 2007 год, внесла платеж и решила, что тема закрыта. Не тут-то было. Теперь «письма счастья» я получаю ежегодно! Последнее пришло на днях, опять те же реквизиты, те же суммы… Решила заехать, выяснить, а то возьмут и заграницу однажды не выпустят.
Боже, какой кошмар я увидела в налоговой на Черемушках. Давка хуже, чем в автобусе! К кабинетам не протолкнуться! А мне почему-то казалось, что там, где деньги, вакханалии быть не должно. У моей заветной двери было сравнительно просторно и я нырнула… Как и предполагалось, ничего я никому не должна. «Вы письма, когда будут приходить, рвите!» -с улыбкой сообщила мне сотрудница инспекции. За ее спиной красовалась надпись: «Говори четко, проси мало, уходи быстро.» The best!
Комментарии 12
А еще в Врн при сдаче отчености на бумажном носителе требуют обязательно дискету, хотя уже пару лет печатают штрих-коды, но вот сканера для них нет, или есть, но только один, и подключен он к компу, который в данный момент недоступен.
Но я сдаю отчеты в Ленинском районе, у нас почти нет очередей, а самый большой в городе Коминтерновский район, там иногда нужно два часа простоять на улице, чтобы твоя очередь зашла в помещение.
Там где деньги частного капитала,вакханалии нет.
Ну,а где государственный капитал,и всё,что с государством связано,если и не было,то устроят вакханалию.Иначе потеряют своё лицо.И одно и тоже оправдание:
Нехватка финансирования,в следствии чего не хватка кадров.Не успеваем(про сокращение кадров,которое было годом ранее промолчат).
Расхожее мнение, вбитое в головы наших граждан СМИ. Но оно далеко от действительности. Вероятность наступления такого события такая же, как вероятность, что не выпустят человека, у которого никогда не было не только реальных, но даже мнимых налоговых долгов.
Не выпустить могут лишь того, в отношении которого решение вынес СУД. Пока не было суда, переживать не стоит.
Судя по тому, что там оказалось много порядочных людей, я вот тоже пребываю в раздумьях, что с этим делать? Обращаться в милицию или куда посерьезней? Может что подскажите?
Похоже, что Вас работодатель подставил по неграмотности
Страховые взносы, которые работодатель уплачивает по договору ДМС, заключенному в пользу работников, не включаются в налоговую базу работников. Эти суммы не облагаются НДФЛ согласно п. 3 ст. 213 НК РФ
В некоторых ситуациях работодатели оплачивают страховку в пользу лиц, которые не являются их работниками. Ими могут быть супруг (супруга), дети и иные близкие родственники работника, а также иные лица.
Страховые взносы, уплаченные из средств организаций (индивидуальных предпринимателей) за таких лиц, не облагаются НДФЛ (п. 3 ст. 213 НК РФ). Такой позиции придерживаются и контролирующие органы (Письма Минфина России от 04.12.2008 N 03-04-06-01/363, от 04.12.2008 N 03-04-06-01/364, от 23.07.2008 N 03-04-06-01/223, от 23.07.2008 N 03-04-06-01/224, от 23.07.2008 N 03-04-06-01/225, от 23.07.2008 N 03-04-06-01/226, УФНС России по г. Москве от 27.02.2009 N 20-15/3/017755@, от 15.08.2008 N 21-11/077142@, от 25.04.2008 N 28-11/040705).
Отметим, что до 2008 г. подобные ситуации Налоговым кодексом РФ не были урегулированы и вызывали массу вопросов.
Теперь бы сделать так, чтобы Главное налоговое управление об этом узнало и перестало меня заваливать письмами-фантомами. Пусть стране будет ХОРОШО от моего посильного взноса
А заплатили Вы зря - теперь не отвяжутся.