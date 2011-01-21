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Заплати налоги и спи неспокойно!

21.01.2011 17:36 12 3 695 просмотров
Однажды муж на одной из прежних работ прикрепил меня к поликлинике. Так было можно по уставу компании и, за радостью обретения возможности, я ей ни разу не воспользовалась.
Прошло несколько лет, и получила я от налоговых органов нашей страны «письмо счастья» -заплатите за дополнительный доход. Оказывается, фирма сдала на мою медицинскую страховку документы в налоговую, и я ни разу не попав к врачу, должна отстегнуть государству часть от потраченных на меня кем-то денег.
Спорить у нас бесполезно, я отстояла очередь, заполнила декларацию за 2007 год, внесла платеж и решила, что тема закрыта. Не тут-то было. Теперь «письма счастья» я получаю ежегодно! Последнее пришло на днях, опять те же реквизиты, те же суммы… Решила заехать, выяснить, а то возьмут и заграницу однажды не выпустят.
Боже, какой кошмар я увидела в налоговой на Черемушках. Давка хуже, чем в автобусе! К кабинетам не протолкнуться! А мне почему-то казалось, что там, где деньги, вакханалии быть не должно. У моей заветной двери было сравнительно просторно и я нырнула… Как и предполагалось, ничего я никому не должна. «Вы письма, когда будут приходить, рвите!» -с улыбкой сообщила мне сотрудница инспекции. За ее спиной красовалась надпись: «Говори четко, проси мало, уходи быстро.» The best!

Комментарии 12

Виталий  (Vllo)
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В Воронеже еще 10 лет назад была внедрена автоматизированная система учета для ГИБДД, но (!) ей никто никогда не пользовался, всё по старинке ведется на карточках. В результате при сдаче отчета в налоговую регулярно наблюдаю картину, когда человек получает уведомление на уплату транспортного налога черз 3-5 лет после продажи авто, и совсем было смешно, когда на старый Опель с двигателем 1500 куб.см. пришел налог как за двигатель мощностью 1500 л.с.
А еще в Врн при сдаче отчености на бумажном носителе требуют обязательно дискету, хотя уже пару лет печатают штрих-коды, но вот сканера для них нет, или есть, но только один, и подключен он к компу, который в данный момент недоступен.
Но я сдаю отчеты в Ленинском районе, у нас почти нет очередей, а самый большой в городе Коминтерновский район, там иногда нужно два часа простоять на улице, чтобы твоя очередь зашла в помещение.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
А мне почему-то казалось, что там, где деньги, вакханалии быть не должно.

Там где деньги частного капитала,вакханалии нет.
Ну,а где государственный капитал,и всё,что с государством связано,если и не было,то устроят вакханалию.Иначе потеряют своё лицо.И одно и тоже оправдание:
Нехватка финансирования,в следствии чего не хватка кадров.Не успеваем(про сокращение кадров,которое было годом ранее промолчат).
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Цитата
Решила заехать, выяснить, а то возьмут и заграницу однажды не выпустят.

Расхожее мнение, вбитое в головы наших граждан СМИ. Но оно далеко от действительности. Вероятность наступления такого события такая же, как вероятность, что не выпустят человека, у которого никогда не было не только реальных, но даже мнимых налоговых долгов.

Не выпустить могут лишь того, в отношении которого решение вынес СУД. Пока не было суда, переживать не стоит.
Гектор  (Гектор)
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Я вынужден регулярно разбираться со своей налоговой инспекциией. В прошлом году я узнал о проблемах зайдя в свой кабинет налогоплательщика в интернете. Приехал разбираться. Огромная толпа людей выстраивается в окно №1, поскольку куда нужно обращаться никто толком не знает. В тот раз я провел в налоговой часов 5. Сотрудница инспекции очень любезно объяснила, что в моих проплатах что-то неверно: по одному КБК недоплата, по другому - ровно на ту же сумму переплата, но исправить ничего она не может, нужно обращаться в профильный отдел. Короче за несколько дней ошибку исправили: кто-то из сотрудников что-то перепутал, бывает! дело не в этом. За границей власти стремятся максимально облегчить налогоплательщику процесс уплаты налогов. У нас - все наоборот! Невозможно почти ни один вопрос решить без посещения инспекции. Нигде в интернете вы не найдете подробных инструкций и реквизитов для уплаты всех необходимых налогов и сборов. Появился, правда, кабинет налогоплательщика в интернете. Уже прогресс! Теперь за что-то можно платить карточкой на сайте. Уже хорошо! Только этого - мало. Складывается ощущение, что главная задача этого уважаемого органа не пополнение бюджета страны, а создание мучительных условий жизни для ее граждан. В таких случаях на ум приходит Акунин: "Космическое назначение российской цивилизации -это переработка солнечной энергии в народное горе"
rtlslara  (rtlslara)
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Елена, здравствуйте. Кроме "писем счастья" Ваша налоговая еще "слила" информацию с личными данными по тем годам, когда Вы работали на телевидении, а какой-то подонок выложил ее в своем блоге под рубрикой т.н. "миллионеров", с призывом физического уничтожения http://shockcrim.blogspot.com/2009/06/sc1.html
Судя по тому, что там оказалось много порядочных людей, я вот тоже пребываю в раздумьях, что с этим делать? Обращаться в милицию или куда посерьезней? Может что подскажите?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Нужно написать письмо в адрес администрации площадки о том, что публикация данных, как минимум, нарушает закон о персональных данных. Если люди вменяемые (а это Гугл), блог прикроют. Если нет, то селяви.
nasdaq  (nasdaq)
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Вообще-то такие доходы в натуральной форме не подлежат обложению НДФЛ.
Похоже, что Вас работодатель подставил по неграмотности smile8)
Людмила  (Luydmila D)
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Точно!
Страховые взносы, которые работодатель уплачивает по договору ДМС, заключенному в пользу работников, не включаются в налоговую базу работников. Эти суммы не облагаются НДФЛ согласно п. 3 ст. 213 НК РФ
В некоторых ситуациях работодатели оплачивают страховку в пользу лиц, которые не являются их работниками. Ими могут быть супруг (супруга), дети и иные близкие родственники работника, а также иные лица.
Страховые взносы, уплаченные из средств организаций (индивидуальных предпринимателей) за таких лиц, не облагаются НДФЛ (п. 3 ст. 213 НК РФ). Такой позиции придерживаются и контролирующие органы (Письма Минфина России от 04.12.2008 N 03-04-06-01/363, от 04.12.2008 N 03-04-06-01/364, от 23.07.2008 N 03-04-06-01/223, от 23.07.2008 N 03-04-06-01/224, от 23.07.2008 N 03-04-06-01/225, от 23.07.2008 N 03-04-06-01/226, УФНС России по г. Москве от 27.02.2009 N 20-15/3/017755@, от 15.08.2008 N 21-11/077142@, от 25.04.2008 N 28-11/040705).
Отметим, что до 2008 г. подобные ситуации Налоговым кодексом РФ не были урегулированы и вызывали массу вопросов.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Друзья, спасибо, что внесли ясность, НО я, к сожалению, уже все заплатила.
Теперь бы сделать так, чтобы Главное налоговое управление об этом узнало и перестало меня заваливать письмами-фантомами. Пусть стране будет ХОРОШО от моего посильного взноса smile:D
nasdaq  (nasdaq)
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В таких случаях надо писать жалобу в Управление ФНС по Москве и отправить ее по почте. Можете мне (hotline@bibikovni.ru)прислать скан письма налоговой, направленного в Ваш адрес, я набросаю ответ. Надо их ставить на место. И помните, незаконное требование налогового органа исполнению не подлежит в силу закона! И вообще, зря Вы туда пошли, с налоговой лучше общаться по почте - нервы целее будут smile:!:
Виктор Федоров  (airburn)
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А еще лучше - вообще не общаться. Нехай свои претензии в суде доказывают - вот туда сходить надо. Объяснить этим уродам, чем они занимаются... У меня тоже жене лет пять требования заплатить налоги за квартиру по почте присылали... Которую давно вполне официально продали. теперь надоело.
А заплатили Вы зря - теперь не отвяжутся.
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