Латвийский укус

Сейчас в Риге и ее окрестностях особенно хорошо - не так много туристов, за пару дней весь диапазон погоды на себе перепробуешь (то солнце, то дождь). Вот только в лесу у озера комары такие злющие, что руки до сих пор опухшие. Пока я в крокет училась играть в составе участников одной закрытой конференции, где были представители из России, Белоруссии, Украины, Латвии, они (москиты) кусали и не щадили.
Потом на балет «Бахчисарайский фонтан» в Национальную оперу пришлось идти в костюме с длинным рукавом. Про себя с теплотой отметила, что на пешеходном переходе мне уступила дорогу машина с георгиевской ленточкой на антенне. В голове пронеслась фраза «Наши в городе!». Я улыбнулась общему прошлому и скрылась в ночи, гуляя по центральному парку. Вернулась под утро! В Москве я себе позволю такое наврядли...
Gallery Park Hotel настоятельно рекомендую!!! У отеля русские владельцы. Поддержим наших?
Забавная девчушка на рекламе, не правда ли?!
Серебряный кубок - символ конференции, на которой мне довелось поработать. Подарок известного латвийского банкира любимой Риге.
Это не для пафоса. Просто захотелось запечатлеть уникальную вещь на память и вам показать, пока в музейное хранилище не отправили.
На этом, пожалуй, все. Хотя снимков еще множество...
Комментарии 11
Я специально напросилась еще и в демократичный отель "Альберт" (это Эйнштейн который). Неплохо и в пять раз дешевле! Да, в Риге все на уровне...
Легкий,малозаметный "глоток" свободы.Вана Таллин книги зарубежных авторов,пластинки,одежда и обувь...Но и природа конечно оч своеобразная,меланхолично-романтичная...Вот что я запомнил из его рассказов...
т.е. ценность-деньги
грязная девочка-грязные деньги...
Тайный смысл рекланого плаката может в том, что банк готов очистить (отмыть) грязные ценности (деньги) клиента
как вариант )))))))
Юра
Я изучу вашу историю и выйду на связь...