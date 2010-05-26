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Латвийский укус

26.05.2010 11:59 11 2 243 просмотра
Сейчас в Риге и ее окрестностях особенно хорошо - не так много туристов, за пару дней весь диапазон погоды на себе перепробуешь (то солнце, то дождь). Вот только в лесу у озера комары такие злющие, что руки до сих пор опухшие. Пока я в крокет училась играть в составе участников одной закрытой конференции, где были представители из России, Белоруссии, Украины, Латвии, они (москиты) кусали и не щадили.







Потом на балет «Бахчисарайский фонтан» в Национальную оперу пришлось идти в костюме с длинным рукавом. Про себя с теплотой отметила, что на пешеходном переходе мне уступила дорогу машина с георгиевской ленточкой на антенне. В голове пронеслась фраза «Наши в городе!». Я улыбнулась общему прошлому и скрылась в ночи, гуляя по центральному парку. Вернулась под утро! В Москве я себе позволю такое наврядли...




Gallery Park Hotel настоятельно рекомендую!!! У отеля русские владельцы. Поддержим наших?


Забавная девчушка на рекламе, не правда ли?!


Серебряный кубок - символ конференции, на которой мне довелось поработать. Подарок известного латвийского банкира любимой Риге.
Это не для пафоса. Просто захотелось запечатлеть уникальную вещь на память и вам показать, пока в музейное хранилище не отправили.

На этом, пожалуй, все. Хотя снимков еще множество...

Комментарии 11

Iriema  (Iriema)
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Очень красивые фотографии, спасибо, интересно было посмотреть. По поводу "поддержим наших" - с такими ценами на номера они сами себя неплохо поддерживают) У соседей "пятизвездочников" цены гораздо ниже. (Сравнивала цены на начало июня).
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Отель ремонтировали аж пять лет и там действительно все эксклюзивно. 24 номера всего. Конечно, подобные уровень стоит соответсвующих денег smile;)
Я специально напросилась еще и в демократичный отель "Альберт" (это Эйнштейн который). Неплохо и в пять раз дешевле! Да, в Риге все на уровне...
tx87  (tx87)
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Прибалтийские страны в эпоху СССР всегда пользовались постоянным спросом у советских граждан.Мой отец когда в 70х был в Таллине.До сих степлотой рассказывает как замечательно там было в те годы...
Легкий,малозаметный "глоток" свободы.Вана Таллин smile:) книги зарубежных авторов,пластинки,одежда и обувь...Но и природа конечно оч своеобразная,меланхолично-романтичная...Вот что я запомнил из его рассказов... smile:)
tx87  (tx87)
#
Забавная девочка на рекламе...я так понял это рекламы ипотечного продукта одного из банков...интересно узнать в чем маркетинговый смысл этой рекламы и девочки в частности)
CreditWay  (CreditWay)
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Игра слов и образа.Чистая прибыль и грязная девочка.
sotnik  (sotnik)
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smile:) возможно девочка, ребенок, символ ценности человека.
т.е. ценность-деньги
грязная девочка-грязные деньги... smile:)

Тайный смысл рекланого плаката может в том, что банк готов очистить (отмыть) грязные ценности (деньги) клиента smile:)

как вариант smile:))))))))
Штампованный Враг  (Штампованный Враг)
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Очень хороший лозунг "поддержим наших". Были ли Вы в Риге в районе, который по старинке называется Московским трактом? С Петровских по Брежневские времена там селились русские люди. Все застыло в 90х-пошарпанные дома, дороги, убогие магазины, бомжи и уличная преступность. Отсутствие регулярной работы практически у всего населения десятилетиями-даже работу продавца или охранника в магазине получить там непросто-просто ее мало. Нельзя сказать, что люди там "не интегрировались в латвийское общество" либо опустившиеся люди, большинство латышским владеет. Власти просто ими не занимаются потому как чуждый элемент-вот кого надо поддержать.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Я всегда, когда приезжаю в Прибалтику, интересуюсь, как живут наши (и не только в дорогих отелях). Видела и обшарпанные лома, и покосившиеся хибары, унылую Юрмалу, и даже два года назад мы с семьей застали местную революцию, когда толпа закидала камнями Парламент. Из разговоров русскоязычного населения знаю, что мы перерубили им транспорттировку нефтепродуктов, и целая отрасль загнулась. Однако сейчас, и это утверждаю в Риге ОЧЕНЬ многие, отношение к России и русским становится более теплым, так как Америка подобрела, а всед за ней и вся Прибюалтика. Мне политологи так прямо и сказали:"У нас тут шутят, мол президент съездил в Москву на 9 мая и в Ригу привез "тепло" smile:)
profess  (profess)
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Леночка, красотулечка и ещё землячка (Моск-Любер! Это хорошо, что "всплыла" поближе к банкам. Пиши у тебя хороший слог, а там и 1,2 .. тома опубликуешь!!
сергей романов  (coolcool)
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Елена, добрый день! Как можно обсудить вопрос по банку "ОТКРЫТИЕ" , связанный опять с хищением крупной суммы с моего расчётного счёта!!??
Юра
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Отправьте письмо с подробностями на эл. адрес boss@banki.ru с пометкой для Ищеевой.
Я изучу вашу историю и выйду на связь...
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