Почему заемщик может попасть на штрафные санкции за "просрочку" ежемесячного платежа по кредиту или кредитной карте?
Причины могут быть различные.
1. Нет денег. В такой ситуации советуют раздобыть (заработать, одолжить или украсть) деньги.
2. Банк реально подставил добросовестного клиента, выполнившего оплату своевременно (заранее), на деньги. Вот реальный пример - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10011291/ Причина - внутренние проблемы в банке.
В Сбере вообще НЕЛЬЗЯ открывать КАРТОЧНЫЕ счета для погашения с них ипотеки/кредита, ибо Сбербанк не может/не умеет/не хочет списывать с них денежку в погашение платежа, если пластик карты в процессе перевыпуска по любой причине - свежий пример по ссылке http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=337316&MID=6113453
Вот пример аналогичной подставы от ВТБ - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=347829&MID=6502480#message6502480
3. Платежный терминал "съел" деньги, но платеж не был зачислен. В такой ситуации советуют раздобыть деньги и заплатить снова через оператора-кассира, чтобы не рисковать нарваться на технически неисправный терминал.
Почему выгоднее платить через оператора, который вполне способен сделать ошибку при вводе данных платежа? Проверяйте платежные документы не отходя от кассы! Ошибки оператора можно быстро исправить, а вот "ошибку" неисправного автоматического устройства исправляют минимум месяц, втечение которого ваши денежки зависают. Приходится ждать - банк-эмитент вашей карты отправляет запрос-претензию в банк-владелец терминала, который ждет результаты плановой инкассации и отвечает банку-эмитенту. Ответ может быть и отрицательным - лишних денег не обнаружено. Тогда ситуация плавно переходит в сферу деятельности полиции.
Не используйте платежные терминалы неизвестных владельцев (попадаются частные терминалы ИП), даже если они установлены в салонах сотовой связи и в других "надежных" местах. Вернуть деньги будет весьма проблематично и долго.
4. Заемщик использует для платежа сервисы межбанковских переводов и платежных систем VISA/MC, а также сервисы различных посредников-агрегаторов, и опаздывает с платежом, тк не учитывает возможные сроки перевода денег этими сервисами.
Запомните правило - мгновенных переводов НЕ бывает!
Вот, живой примерчик с форума - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=313235
Например, межбанк исполняется только в рабочие дни, в срок до 5 дней, если сделана ошибка в реквизитах, платеж будет зачислен на спецсчет для нераспознанных переводв и, после ручной обработки, зачислен или отправлен обратно (в зависимости от категории ошибки).
Внутрибанковские операции также НЕ мгновенны! Например, в одном известном банке внутрибанковская операция, совершенная после 19 часов МСК, проводится только следующим днем.
Карточные переводы с2с могут длиться до 5 календарных дней (как правило - 3 дня). Скорость зависит от параметров пары карт (отправителя и получателя) - типа МПС, категории карты и политики зачисления перевода конкретного банка - эмитента карты получателя.
Не все банки кредитуют операции с2с перевода, вот яркий примерчик - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=38&TID=310475
Любителям мгновенности рекомендуют пару VISA-VISA и категории карт не ниже "классик". Прим. Полезная инфо по с2с переводам по ссылке http://www.banki.ru/blog/lordkaho/7578.php
Будьте внимательны, используя платежных посредников-агрегаторов, учитывайте заявленные ими максимальные сроки перевода/платежа.
Платить в последний миг или заранее?
Рекомендации зависят от содержания договора клиент-банк в части условий и порядка погашения.
1. Вариант с транзитным счетом 408. Банк открывает счет физлица, на котором заемщик хранит свои деньги. Банк ежемесячно в установленную договором дату списывает с этого счета необходимую сумму, рассчитанную банком. Платить таким образом заранее не имеет смысла. Нужно пополнять транзитный счет вовремя и контролировать свои расходы по кредитной карте, чтобы на 408 счете было достаточно денег для погашения.
2. Вариант погашения по номеру договора (номеру КК) переводом на реквизиты счета банка. Деньги сразу поступают банку и гасят (если сумма достаточная) ежемесячный платеж. Если договор в части начисления процентов учитывает это обстоятельство, то можно за счет досрочного платежа экономить на процентах.
При этом следует учесть, что некоторые АБС (автоматизированные банковские системы) неправильно поймут заемщика, который сделает в одном расчетном (отчетном) периоде (месяце) два платежа (один из них - вперед, за следующий РП), а в последующем РП сделает намеренный пропуск платежа, тк он считает, что уже заплатил за этот РП заранее. "Лишние" деньги АБС зачислит в погашение тела кредита, а в следующем РП за неуплату заемщик попадет на очень большие штрафные санкции.
PS Некоторые заемщики полагают, что достаточно получить до даты платежа квитанцию в терминале, у оператора, в кассе.... Но в реальности деньги опаздывают и банк начисляет штрафы.
Кредитные (ссудные, заемные) отношения между заемщиком и займодавцем (кредитором) регулируются ГК РФ.
Ст. 819 ГК РФ Кредитный договор
1. По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
2. К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 настоящей главы (см. ст 810 ГК РФ), если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора.
Ст. 810 ГК РФ Обязанность заемщика возвратить сумму займа
1. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.
3. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.
Рекомендация.
Минимизировать риски просрочки - вносить наличность в кассу (не терминал!) банка-кредитора без посредников. Проверять платежные документы НЕ отходя от кассы!
При этом следует учесть некоторые нюансы, например, деньги, внесенные в кассу ВТБ 24 после 19.00, попадают на счет на следующий день. Поэтому вносите денежку в первую половину дня!
Никогда не давайте банковскую карту кассиру! Требуйте оформить приходный кассовый ордер для зачисления наличных через кассу на номер счета, без использования терминала ПС - см. примерчик подставы от банка тут http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=313235
Почему клиент-заёмщик платит банку-кредитору, а долг не уменьшается? информация по ссылке http://www.banki.ru/blog/kamo4/7363.php
Комментарии 5
К сожалению, банки не разбираются в причинах просрочки - виноват клиент или так получилось по независящим от него обстоятельствам (неисправность терминала, например), наказывают всех должников одинаково.
Свежий пример - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=305126
Ой скажите пожалуйста, что это за скриншоты у вас такие красивые? , - я давно таких интерфейсов не видел, можете по подробней если не сложно и не отнимет времнеи??? И вообще удобно вам это?
Нормально. Подробнее тут
https://www.youtube.com/channel/UC3EpWm_Dzw0DjhIfrm7eocw?view_as=public