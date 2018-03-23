Почему банк-эмитент карты не может отменить авторизацию операции покупки/перевода, совершенную по банковской карте?
Краткий ответ - не может, и баста!
Подробный ответ.
Очень часто на форуме портала банки точка ру и в НР (народном рейтинге) появляются темы, подобные этой http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=342335&MID=6314758
Банк-эмитент карты может подтвердить авторизацию операции покупки/перевода, совершенной по банковской карте, и может НЕ подтвердить ее, например, в случае недостаточности денежных средств на карте (исчерпан суточный/месячный пользовательский лимит и тп причины).
Тогда у клиента, стоящего в кассе магазина, возникают трудности в оплате покупки.
Но в рассматриваемом по ссылке выше случае авторизация прошла успешно. И тут вдруг клиент передумал платить.... и получать товар/услуги.
Вариант решения возможен только один - сразу на кассе отменить авторизацию операции. Есть такая возможность, но не все кассиры могут сие правильно проделать. В крайнем случае - вызовите старшего смены или иного руководителя.
Если момент упущен, то следует договариваться с руководством ТСП (торгово-сервисного предприятия, продавца, мерчанта) о возврате уплаченных денег назад в рамках ЗоЗПП (Закона о защите прав потребителей).
Данную операцию проводит банк-эквайрер, обслуживающий платежные карточные терминалы этого ТСП.
Возможны два варианта исполнения - неотправка клиринга по отменяемой операции и автоматическая отмена авторизации по сроку (7-30 дней), либо отправка клиринга на списание со счета (обработка операции - транзакция завершена) и отдельная возвратная операция -перевод "возвратных" денег от ТСП на карт-счет покупателя.
Во втором варианте может быть ситуация нетривиальная, когда возврат уже пришел, авторизация отвалилась/отменилась по сроку, а клиринга на списание по авторизации еще нет. Радостный клиент видит у себя в личном кабинете ИБ/МП якобы "лишние" деньги и спешно их тратит/переводит, таким образом попадая в технический овердрафт (например, если на дебетовой карте нет лимита разрешенного овердрафта).
Радоваться не стоит, ибо отдавать банку придется из своих заработанных...
Для дебетовой карты с лимитом разрешенного овердрафта придется отдать банку-эмитенту не только потраченное, но и плату за пользование овердрафтом. Например, в ТБ фиксированная плата взимается ежедневно, если долг превысит 3 000 руб.
В случае покупки с конвертацией валют морально приготовьтесь к смене курса - возвратная конвертация проходит по курсу, отличному от курса покупки. Можно быть в минусе или в плюсе, как повезет с курсом.
Вариант "принудительного" возврата денег от ТСП в случае непоставки товара/неполучения услуги/возврата некачественого товара.... путем инициации "чарджбэка" через ПС/НСПК VISA/MC/МИР не рассматриваем, тк именно к отмене авторизации он не имеет отношения вовсе.
Законодательные основы.
Источник - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/
ст.5
7. Если иное не обусловлено применяемой формой безналичных расчетов или федеральным законом, безотзывность перевода денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, наступает с момента списания денежных средств с банковского счета плательщика или с момента предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета.
ст.20
1. Правилами платежной системы должны определяться:
6) применяемые формы безналичных расчетов;
7) порядок осуществления перевода денежных средств в рамках платежной системы, включая моменты наступления его безотзывности, безусловности и окончательности;
На примере Правил МПС Мастеркард :
Акцептант Карты – сторона, принимающая Карту для осуществления Операции, например, Торговая точка в случае приобретения Держателем Карты товаров или услуг или банкомат Эквайрера в случае снятия Держателем Карты наличных денег в банкомате.
Держатель Карты – физическое или юридическое лицо, являющееся правомочным пользователем Карты.
Операция – перевод денежных средств, возникающий на основании надлежащего акцепта Карты Акцептантом.
Как правило, Операция начинается с запроса авторизации, направляемого Акцептантом карты Эмитенту через Операционный центр. Запрос авторизации содержит информацию, которая позволяет Эмитенту или одобрить или отклонить Операцию.
Например, он может содержать данные ПИН, которые Эмитент может проверить и, таким образом, удостовериться, что лицо, осуществляющее Операцию, является правомочным Держателем Карты.
Эмитент также имеет возможность проверить достаточность средств у Держателя Карты для осуществления Операции.
Безотзывность перевода денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, наступает с момента совершения Операции.
На примере Правил МПС VISA :
В случае, когда операция производится без удостоверения, безотзывность наступает с момента получения ответа на запрос Авторизации. В случае проведения операции без Авторизации и без удостоверения платежных инструкций клиентом-физическим лицом, безотзывность наступает в момент приема электронного средства платежа для выполнения платежной операции и предоставления первичного расчетного документа (чека, слипа), если применимо.
На примере Правил ПС МИР:
Эмитент проводит Авторизацию Операции, формирует ответ на Авторизационный запрос и передает его в операционный центр. В этот момент наступает безотзывность перевода денежных средств по Операции.
В случае осуществления Операции, связанной с переводом электронных денежных средств, Эмитент проводит Авторизацию Операции, уменьшает остаток электронных денежных средств Держателя Карты, являющегося плательщиком, формирует ответ на Авторизационный запрос и передает его в Операционный центр. В этот момент наступает безотзывность перевода электронных денежных средств по Операции.
Таким образом, следует признать, что безотзывность перевода/платежа для банка-эмитента в рамках ПС/НСПК VISA/MC/МИР наступает в момент успешной авторизации операции по банковской карте. Сие сделано для защиты добросовестного ТСП (продавца, мерчанта) от мошенников-покупателей.
Чем и пользуются мошенники "на доверии" в социальных сетях... просящие срочно малую толику денег от имени друга/знакомого и тп.
Писать гневные отзывы о том, что банк-эмитент помогает мошенникам, уже стало традицией в НР.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10167338/
Толку от этого писания - ноль целых, фиг десятых, ибо отмена такого перевода (подтвержденного разовым кодом из смс) на стороне банка-эмитента технически невозможна - ни сразу после авторизации, ни после списания со счета...
Терминология банка-эмитента (на примере ТБ):
Авторизация — разрешение, предоставляемое Банком для проведения операций с использованием ... карты и/или ее реквизитов.
Совершение операций с использованием ... карты и/или ее реквизитов может осуществляться как с Авторизацией, так и без Авторизации в случаях, предусмотренных настоящими Общими условиями и правилами ПС, при этом сумма операции в момент Авторизации может отличаться от суммы операции на момент обработки Банком Реестра операций.
(Прим. Реестр операций - файл клиринга)
Цитата с форума банки точка ру:
slowpoke пишет:
Общее правило платежных систем - транзакцию по своей инициативе может отменить только получатель денег. Реверсалом до презентмента и рефандом после презентмента. Так же транзакция может быть отменена по инициативе платежной системы как результат диспута. Однако для диспута получатель денег (мерчант) должен быть субъектом платежной системы. В случае с2с-перевода, когда получателем денег является физлицо, которое не есть субъект платежной системы - диспут невозможен. Отсюда проистекает невозможность отмены или опротестования с2с-переводов. Отменить с2с-перевод может только получатель денег путем обратного с2с-перевода.
Источник - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=345047&MID=6525069#message6525069
Комментарии 11
Где про авторизацию? нет слова авторизация в законе а значит авторизация не означает безотзывности и с ней не связана. Лишь бы не совершать действий в интересах клиента. Даже закон готовы извратить
В огороде бузина а в Киеве дядька
безотзывность перевода денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, наступает с момента списания
Где про авторизацию? нет слова авторизация в законе а значит авторизация не означает безотзывности и с ней не связана. Лишь бы не совершать действий в интересах клиента. Даже закон готовы извратить
В огороде бузина а в Киеве дядька
Там в тексте блога выше этой Вашей вырезки из закона выделено жирным шрифтом.... Как раз это "иное" и оформлено законодательно на уровне/в рамках ПС.
И никаких извращений закона. Все четко.
Ни один банк-эмитент на планете Земля не сможет выполнить Вашу личную хотелку про отмену авторизации - "так как деньги еще не списаны со счета".
Сие просто технически невозможно, тк не предусмотрено платежной карточной системой, через которую идет клиринг от банка-эквайрера, инициировавшего запрос авторизации.
"Таким образом, следует признать, что безотзывность перевода/платежа для банка-эмитента в рамках ПС/НСПК VISA/MC/МИР наступает в момент успешной авторизации операции по банковской карте. ".
Ссылку на хоть какие-то Правила?.. пусть и Платежной системы (которая, кстати, в России подчиняется НПС)
А где обоснование этому утверждению?
"Таким образом, следует признать, что безотзывность перевода/платежа для банка-эмитента в рамках ПС/НСПК VISA/MC/МИР наступает в момент успешной авторизации операции по банковской карте. ".
Ссылку на хоть какие-то Правила?.. пусть и Платежной системы (которая, кстати, в России подчиняется НПС)
Неверно сформулировано. Подчинения нет. Просто Правила МПС VISA/MC в РФ должны соответствовать/не противоречить российскому законодательству.
По просьбам страждущих дополнил текст блога выдержками из Правил МПС МС/VISA в части касающейся.
Ссылки на документы имеются в открытом доступе на сайтах российских подразделений вышеупомянутых МПС.
Для fioleta и openid.mail.ru/mail/sshandr , чтобы более не вопрошали...
Я тщательно проверил выдержки перед публикацией.
Если решили меня проверять, то я не возражаю.
Читать правила - полезное занятие.
конечно, решила проверить.
И, что интересно, выдержки Вы цитируете очень избрано, без ссылок на пункты, создавая впечатление, что речь лишь о самом первом авторизационном запросе (начале операции) и с этого момента идет безотзывность
Меня конкретно касаются правила
Мастеркард:
https://www.mastercard.ru/ru-ru/about-mastercard/what-we-do/rules-fees.html
"Форма раскрытия информации «МастерКард» ООО"
Принцип 8. Завершенность расчетов
Безотзывность перевода денежных средств в
платежной системе «МастерКард», за исключением
перевода электронных денежных средств,
наступает с момента совершения Операции. При
этом под «Операцией» согласно разделу В
«Термины и определения» Правил понимается
перевод денежных средств, возникающий на
основании надлежащего акцепта Карты
Акцептантом, под которым понимается сторона,
принимающая Карту для осуществления Операции,
например, Торговая точка в случае приобретения
Держателем Карты товаров или услуг или банкомат
Эквайрера в случае снятия Держателем Карты
наличных денег в банкомате. (стр9)
Правила и тарифы платежной системы, действующие с 1 января 2017 года, п.7.2
Безотзывность перевода денежных средств, за
исключением перевода электронных денежных
средств, наступает с момента совершения
Операции.
Как правило, Операция начинается с запроса
авторизации, направляемого Акцептантом
карты Эмитенту через Операционный центр.
Запрос авторизации содержит информацию,
которая позволяет Эмитенту или одобрить или
отклонить Операцию. Например, он может
содержать данные ПИН, которые Эмитент
может проверить и, таким образом,
удостовериться, что лицо, осуществляющее
Операцию, является правомочным Держателем
Карты. Коды в запросе авторизации будут
свидетельствовать о том, были ли данные
Карты считаны с помощью магнитной ленты или
чипа, введены в терминал вручную, переданы
по мобильному телефону или введены
Держателем Карты, совершающим покупки
через Интернет. Эмитент также имеет
возможность сравнить запрос авторизации с
другими запросами авторизации по той же
Карте и, таким образом, определить
вероятность того, что Операция является
мошеннической.
Безусловность перевода денежных средств,
включая перевод электронных денежных
средств, наступает в момент выполнения всех
условий авторизации и удостоверения
Операции, а также идентификации и/или
аутентификации в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации и настоящих Российский правил.
Уважемый Камо, так это Вы везде разослали ссылку на этот блог, даже мне в личку прислали, хотя я конкретно Вас ни о чем и не спрашивала.
Если что-то утверждаете, то и делайте это корректно, со ссылками на пункты правил, и без одолжения "страждущим".
Вы ссылку на пункт правил не дали, только цитату, пункты пришлось искать самостоятельно, и на том спасибо.
А ответить на вопрос можете?
Для каких платежей действует понятие "безотзывности", изложенное в п.7, статьи 5 "Закона о НПС", где безотзывность наступает с момента списания со счета плательщика?
Я тщательно проверил выдержки перед публикацией.
Если решили меня проверять, то я не возражаю.
Читать правила - полезное занятие.
Могу.
Для межбанка, например. Продавец выставляет счет-фактуру покупателю. Покупатель делает перевод/платеж по реквизитам банковского счета получателя через ЦБ РФ.
Только мы в блоге рассматриваем операции карточные, с применением ЭСП (банковской карты) в терминале продавца, через операционные/клиринговые центры ПС и по правилам ПС.
Как возможно произвести отмену/возврат - см. в тексте блога
Камо Haiku_OS_User пишет:
Я тщательно проверил выдержки перед публикацией.
Если решили меня проверять, то я не возражаю. smile:ок:
Читать правила - полезное занятие. smile:thumbsup:
конечно, решила проверить.
И, что интересно, выдержки Вы цитируете очень избрано, без ссылок на пункты, создавая впечатление, что речь лишь о самом первом авторизационном запросе (начале операции) и с этого момента идет безотзывность
Это только Вам кажется, что я создаю впечатление, ведь так и есть на самом деле.
Что Вы понимаете под словами "о самом первом...."???
У каждой конкретной карточной операции может быть всего 1 авторизационный запрос. Некоторые карточные операции вообще проходят без авторизации, сразу клирингом (списанием со счета).
Если авторизация не происходит (банк-эмитент отказал в ответ на авторизационный запрос), то и операции нет, как таковой. Соответственно, нет и ее безотзывности.
Безотзывность по версии Правил ПС Мастеркард - с момента совершения операции, то есть с ее начала (успешной авторизации), согласуется по смыслу и сути с формулировками Правил оставшихся ПС - VISA и МИР.