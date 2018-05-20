Почему опасно продавать/отдавать дебетовую банковскую карту без кредитного лимита, оформленную на свое имя, в пользование третьим лицам?
Краткий ответ - так как это может быть схемой кражи денег у банка, за которую перед банком несет ответственность клиент - держатель карты (карт-холдер), на чье имя была оформлена карта.
Типичный "дроп" - и последствия
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=13&TID=349823&MID=6587248#message6587248
Вот горячий пример - с решением суда http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=345080
Полный ответ на вопрос блога содержится в топике по вышеприведенной ссылке, было много детективных версий и мнений - читать интересно.
40 ! страниц
Нельзя!!! по просьбе "друга" оформлять на себя и продавать/дарить ему банковскую карту. Это может закончиться весьма печально - даже в том случае, когда карта дебетовая с нулевым лимитом овердрафта (кредитным лимитом) и на ней нет денег самого клиента банка. Зато есть деньги банка... которые ворует "друг" или друзья "друга" в далекой от России стране..
№ 2-1382/18
РЕШЕНИЕ
06 марта 2018 года Савеловский районный суд города Москвы, в составе...
В силу п. 17.10 условий по картам клиент обязуется нести финансовую ответственность за:
17.10.1. все Операции, совершенные с использованием Карты (как Основной карты, так и Дополнительной карты, а также их реквизитов) в течение ее срока действия и/или до дня возврата Карты в Банк включительно;
17.10.2. все Операции, совершенные с использованием Карты третьими лицами, до дня, следующего за днем получения Банком письменного заявления Клиента об утрате Карты / Держателя Дополнительной карты об утрате выпущенной на его имя Дополнительной карты либо заявления Клиента о перевыпуске Карты в связи с утратой Карты, составленного по форме Банка с использованием Интернет-банка (при наличии Договора ДО и наличии у Банка соответствующей технической возможности) либо на бумажном носителе, включительно;
17.10.3. все Операции, совершенные на основании надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными в разделе 8 Условий) сформированного (составленного и оформленного) и переданного в Банк с использованием банкомата Банка Электронного распоряжения, подтвержденного вводом ПИНа;
17.10.4. все Операции, совершенные на основании надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными в Договоре ДО) сформированного (составленного и оформленного) Клиентом или от имени Клиента Банком и подписанного Клиентом Электронного распоряжения.....
"Друзья" клиента заправились по его карте в Норвегии на 400 000 рублей (в пересчете с норвежских крон), в долг у банка, предварительно положив на карту клиента сравнительно небольшую сумму 5500 рублей, для успешной проверки валидности карты путем преавторизации небольшой суммы покупки топлива на АЗС.
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