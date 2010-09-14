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Всем привет!

14.09.2010 15:00 16 1 459 просмотров
Наступил новый сезон деловой активности, осень традиционно растет спрос на банковские услуги, в том числе и на кредитование малого бизнеса. Поэтому сентябрь – подходящее время для того чтобы завести свой блог на портале banki.ru. Сейчас главный вопрос для меня, ответ на который покажет время – как часто я смогу писать сюда и будет ли вообще мое мнение действительно интересно посетителям главного банковского ресурса Рунета.

Постараюсь быть откровенной и делиться своим опытом со всеми посетителями. Основной темой блога будет финансирование малого бизнеса. Как правильно бизнесу выстроить общение с банком? Почему много говорится о поддержке малого бизнеса, а сам бизнес этого не чувствует? Каковы перспективы рынка кредитования малого бизнеса? На эти и другие вопросы давайте вместе постараемся найти ответ.

Комментарии 16

Елена Пушникова  (Алёна))
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Добро пожаловать, я думаю многим будет интересно узнавать новости об одном из самых крупных банков нашей страны. Давно являемся с семьей вашими преданными клиентами. Очень довольны обслуживанием!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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День добрый
Да, без сомнения, темы финансирования малого бизнеса будут интересны тут, в разных ракурсах
Татьяна Терновская  (goldrat)
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Надежда, рады видеть Вас здесь!

Вы собираетесь затрагивать проблемы финансирования именно малого бизнеса, или сможем поговорить и о среднем?
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
Каковы перспективы рынка кредитования малого бизнеса?


Да мрачные перспективы, по одной простой причине - ну не может при таком налогово - административно - коррупционном прессинге малый бизнес работать по белому, платить откаты, взятки, оптимизировать безумные налоги невозможно без чёрного нала, сокрытия бенефициаров и прочих прелестей "бизнеса по русски" Ну и кто будет кредитовать "Рога и копыта" с теневыми денежными потоками, неизвестными бенефициарами( или известными, но формально не имеющими к бизнесу никакого отношения), постоянно меняющейся формы собственности, риском рейдерского захвата или просто впадения в немилость к "могущественному покровителю"?
Тут сначала политики должны решить, нужен ли малый бизнес.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Да, именно так и есть smile:( И при таких исходных рассчитывать на кредиты нельзя, если опять же не через своих людей smile:|
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Я сторонник , Андрей, другой идеалогии, критикуя предлагай.
Не нравятся законы - предлагай, участвуй в изменении; налоговый кодекс задушил налогами, давайте вспомним, когда ввели ЕНВД -налог на вмененный доход, кто не верил, но приняли;
Да трудно, да тяжело, да согласна часть в тени, но тот же кредит малому бизнесу - это выход из тени.
И не политики должны решать, а мы, а если будем ждать, то нам потом скажут - а вы и ничего и не просили.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Добрый день, Надежда. Добро пожаловать на Банки.ру.
Скажите (вопрос возник при взгляде на предыдущий комментарий), а какие общие требования к заёмщикам? И каковы на Ваш взгляд на перспективы?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Рад приветствовать!
Действительно кредитование малого бизнеса это фантом: все о нем слышали, но мало кто видел. Ко мне недавно обращался друг, директор небольшого издательства, с просьбой помочь с кредитом в 1 млн рублей. Я ему сразу сказал, что в нашей стране это практически невозможно: устанешь справки собирать + половину имущества заложить придется.

Как эту махину вообще сдвинуть с места? Может какие-то гарантии государства банкам предоставлять?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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И я бы сказал, что и правила игры непонятны: если как физик, я знаю, на что примерно могу рассчитывать в случае обращения за кредитом (условия прозрачны), то как юрик не имею ни малейшего понятия, что нужно банку (какие обороты для того или иного размера кредита, мин. размер прибыли, принятие в расчет управл. отчетности), создается впечатление, что собираешь бумаги дл кредита в 10 млн долл, а не 1 млн рублей например. А в итоге наверное будет так: потеряешь недели 2-3, а все без толку, потому что все равно не дадут или дадут но под процент выше любого процента для розничного клиента. Хотя я понимаю, процедура одна для всех корп. клиентов (крупного или мелкого бизнеса), и в этом смысле банку интереснее выдавать кредиты именно крупные, а не 1 млн, но признаться, что банку не нужны мелкие клиенты тоже моветон, в этом не признаются, хотя это так. Или кто-то скажет, что я ошибаюсь?
Гектор  (Гектор)
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В банке трудно взять и большой, и маленький кредит. Действительно при существующем документообороте давать маленькие кредиты экономически невыгодно, а большие - опасно.
Гектор  (Гектор)
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Кредитование малого бизнеса - вопрос сложный и в рамках одного полугосударственного банка мало решаемый. Но есть другой вопрос, тесно связанный с этим, решить который вполне по силам такому банку как Ваш.
Все знают, что участие в аукционах и конкурсах требует залогов и гарантий, которых у малых и средних предприятий просто нет. Не говоря уж о том, что это омертвление средств, жизненно необходимых для осуществления работ в рамках конкурсов. Дать эти средства банк может: они все равно поступают в залог, как правило, в государственную или муниципальную структуру. Риски - минимальны. И еще: кредитовать предприятия-победители конкурсов федерального и муниципального значения - совсем не такой большой риск, чтобы требовать залоги по полной программе. Вполне можно обойтись в качестве залога товаром на складе и средствами в обороте.
Если эту проблему решите - уже будет большое подспорье малому и среднему бизнесу.
Георгий Крюков  (Гога)
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Малый бизнес...
Тут просто так лимит на карту проблематично увеличить-получить побольше.
Вот автокредит предлагаете сами а то что действительно интересует не даете.
Ну и с малым бизнесом так же будет.
Кому не надо тем легко, а кому надо проблематично.
Пенсионер  (Пенсионер)
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Тяжело малому бизнесу получить кредит, очень тяжело. Сегодня этот бизнес есть, а завтра уже может и не быть. Это утрировано. По линии экономической защиты сам проверял малый бизнес для выдачи кредита. Шансы небольшие. Зависит от личных отношений с сотрудниками банков.
Гектор  (Гектор)
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Так никто просто так кредитов и не дает: залог личного имущества, поручительства и тд
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Даже и с этими условиями не дают, ну, не дают вот и все тут. Почти всем
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