Всем привет!

Наступил новый сезон деловой активности, осень традиционно растет спрос на банковские услуги, в том числе и на кредитование малого бизнеса. Поэтому сентябрь – подходящее время для того чтобы завести свой блог на портале banki.ru. Сейчас главный вопрос для меня, ответ на который покажет время – как часто я смогу писать сюда и будет ли вообще мое мнение действительно интересно посетителям главного банковского ресурса Рунета.
Постараюсь быть откровенной и делиться своим опытом со всеми посетителями. Основной темой блога будет финансирование малого бизнеса. Как правильно бизнесу выстроить общение с банком? Почему много говорится о поддержке малого бизнеса, а сам бизнес этого не чувствует? Каковы перспективы рынка кредитования малого бизнеса? На эти и другие вопросы давайте вместе постараемся найти ответ.
Комментарии 16
Да, без сомнения, темы финансирования малого бизнеса будут интересны тут, в разных ракурсах
Вы собираетесь затрагивать проблемы финансирования именно малого бизнеса, или сможем поговорить и о среднем?
Да мрачные перспективы, по одной простой причине - ну не может при таком налогово - административно - коррупционном прессинге малый бизнес работать по белому, платить откаты, взятки, оптимизировать безумные налоги невозможно без чёрного нала, сокрытия бенефициаров и прочих прелестей "бизнеса по русски" Ну и кто будет кредитовать "Рога и копыта" с теневыми денежными потоками, неизвестными бенефициарами( или известными, но формально не имеющими к бизнесу никакого отношения), постоянно меняющейся формы собственности, риском рейдерского захвата или просто впадения в немилость к "могущественному покровителю"?
Тут сначала политики должны решить, нужен ли малый бизнес.
Не нравятся законы - предлагай, участвуй в изменении; налоговый кодекс задушил налогами, давайте вспомним, когда ввели ЕНВД -налог на вмененный доход, кто не верил, но приняли;
Да трудно, да тяжело, да согласна часть в тени, но тот же кредит малому бизнесу - это выход из тени.
И не политики должны решать, а мы, а если будем ждать, то нам потом скажут - а вы и ничего и не просили.
Скажите (вопрос возник при взгляде на предыдущий комментарий), а какие общие требования к заёмщикам? И каковы на Ваш взгляд на перспективы?
Действительно кредитование малого бизнеса это фантом: все о нем слышали, но мало кто видел. Ко мне недавно обращался друг, директор небольшого издательства, с просьбой помочь с кредитом в 1 млн рублей. Я ему сразу сказал, что в нашей стране это практически невозможно: устанешь справки собирать + половину имущества заложить придется.
Как эту махину вообще сдвинуть с места? Может какие-то гарантии государства банкам предоставлять?
Все знают, что участие в аукционах и конкурсах требует залогов и гарантий, которых у малых и средних предприятий просто нет. Не говоря уж о том, что это омертвление средств, жизненно необходимых для осуществления работ в рамках конкурсов. Дать эти средства банк может: они все равно поступают в залог, как правило, в государственную или муниципальную структуру. Риски - минимальны. И еще: кредитовать предприятия-победители конкурсов федерального и муниципального значения - совсем не такой большой риск, чтобы требовать залоги по полной программе. Вполне можно обойтись в качестве залога товаром на складе и средствами в обороте.
Если эту проблему решите - уже будет большое подспорье малому и среднему бизнесу.
Тут просто так лимит на карту проблематично увеличить-получить побольше.
Вот автокредит предлагаете сами а то что действительно интересует не даете.
Ну и с малым бизнесом так же будет.
Кому не надо тем легко, а кому надо проблематично.