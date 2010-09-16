Разберемся вместе!

Спасибо всем, кому тема интересна.
Давайте разложим все по полочкам.
В России сейчас - 1 374 777 микропредприятий - количество работников до 15 человек и годовой оборот до 60 млн.руб., 227 744 малых предприятий - количество работников от 16 до 100 человек и год.оборот до 400 млн.руб., и 18 012 средних предприятий - количество работников от 101 до 250 человек и год.оборот до 1 млрд.руб.
Много это или мало? для огромной страны наверное мало; для страны,где 20 лет назад предпринимательство было уголовно-наказуемым деянием, я думаю это хороший показатель. И количество субъектов малого бизнеса растет, не такими большими темпами, как хотелось бы (+ 9,1 %) но растет.
Поэтому перспективы этого сектора в России по моему мнению положительные и стремятся к росту.
И соответственно у нас у банков поле деятельности ... - корче хватит всем.
Вопрос в другом почему субъект малого бизнеса этого не чувствует?
Давайте посмотрим с другой стороны, готов ли сам бизнес прийти в банк, понимает ли, что кредит это все-таки не подарок к рождеству, и просто так он не выдается.
Готов ли сам бизнес взять эту ответственность? И могу сказать откровенно - не всегда. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией , когда бизнес просто хочет обмануть, приезжает на БМВ Х5, просит кредит на бизнес и приносит отчетность с оборотом в 100 000 рублей. Коллеги, давайте говорить откровенно, да мы не всех кредитуем, да, многим мы отказываем, но около 20 000 субъектов малого бизнеса получили кредиты в ВТБ 24, и с каждым днем их становится больше.
Никогда не соглашусь, что получить кредит в банке нужны личные связи, да нет у меня столько друзей, сколько обслуживается клиентов в банке.
Важно одно - давайте начнем работать, работать открыто и честно. Давайте просто придем в банк, встретимся с менеджером банка, сами сядем дома подумаем, а смогу ли я обслуживать кредит, платить проценты, куда пойдут кредитные деньги - на развитие бизнеса и увеличение оборотов, что соответственно поможет мне вернуть кредит, или на очередную последнюю модель БМВ Х6, а кредит? Да отдам потом как-нибудь.
Давайте просто работать, а мы вам поможем!
Проконсультируем, скажем как, что и зачем, Приходите!
Комментарии 11
можно узнать, это за какой промежуток времени? Это в масштабе РФ, надо полагать?
Хотелось бы узнать, а ВТБ24 какие-то компромиссы ищет, находит с клиентами (по которым видно, что они не полностью прозрачны) или это из раздела фантастики?
В реальности соотношение другое - очень часто предприятия искуственно делятся на несколько более мелких форм (в основном в целях налоговой оптимизации), "группа компаний" - знакомая формулировка, не правда ли? Даже владельцы палаток часто заставляют своих продавцов оформляться предпринимателями! Не отсюда ли эти миллионы?
Вот потому и не идёт, что в наших услових не имеет возможности предоставить банку гарантии, полностью покрывающие риски. Тут бы и банкам надо сделать хоть шажок навстречу, а не ждать идеального заёмщика. Сейчас вот взялись мелкие банки искоренять, а ведь они куда больше знают местный бизнес, чем филиалы гигантов, и могли бы работать агентами крупных.
могу привести только собственные, не экспертные наблюдения.
Уважаемый, +5!
Среди моих близких и не близких знакомых много ИП, которые смогли получить кредит на развитие (не на х6) только в мелких региональных брендах только потому, что "крупняки" слишком перестраховываются в своих желаниях нарастить объёмы по заданию правительства (ЦБ), минимилизировав риски.
Агентами крупных??? Это с какой стати?
А что это? 100 000 оборот и БМВ? Если БМВ выиграл в лотерею, то обмана банка нет. Если купил на собственные доходы, то обман банка есть. Невозможно с маленьким оборотом, даже при огромной рентабельности, насобирать на БМВ. Да и играть клиенту с налогами, имея в оппонентах государство, тоже для банка риск немалый
а где обман-то? Банк попросил принести ОФИЦИАЛЬНУЮ отчетность, он ее и принес, разве тут есть обман? Заинтересуйся банк неофициальной отчетностью, клиент наверное ее предоставит (только банку это не нужно, его только офиц. интересует). То что отчетность изначально недостоверная, так это обман налоргов, а не банка, отчетность же для них.
p.s. ставочки-то у ВТБ24 для мелочи пузатой, как я понимаю, стремятся к 27%, что тоже немало, совсем немало
В блоге Елены Пушкареовй очень понятно написано, почему банки НЕ МОГУТ кредитовать владельца БМВ с пустым балансом. Конечно,
Я не знаю реальные ставочки для "мелочи", но "мелочь" сама пытается к снижению рисков. Куда побежали мелочь и середняки, не говоря уже о крупняках в 4 квартале 2008 года из малых и средних банков? В Сбер и ВТБ, в т.ч. и 24. Хотите безрисковых расчетов - платите за кредит 27%. Или оставайтесь в своем банке, нарабатывайте свою деловую репутацию...
Ничего нового, как в жизни. Этому - дала, этому - дала, а этому - не дала... И свое обоснование этому.
Дадут несколько миллиардов "большому дяде"- как - нибудь "дядя" отдаст, а если и не отдаст, за него государство отдаст. И думать ни о чём не надо.Разве не так?
Ведь даже в Вашем сообщение самое главное -"Проконсультируем, скажем как, что и зачем, Приходите!" Не дадим кредит, а ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ!
Ну, и на этом спасибо.