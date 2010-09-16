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Разберемся вместе!

16.09.2010 16:22 11 1 281 просмотр
Спасибо всем, кому тема интересна.
Давайте разложим все по полочкам.
В России сейчас - 1 374 777 микропредприятий - количество работников до 15 человек и годовой оборот до 60 млн.руб., 227 744 малых предприятий - количество работников от 16 до 100 человек и год.оборот до 400 млн.руб., и 18 012 средних предприятий - количество работников от 101 до 250 человек и год.оборот до 1 млрд.руб.
Много это или мало? для огромной страны наверное мало; для страны,где 20 лет назад предпринимательство было уголовно-наказуемым деянием, я думаю это хороший показатель. И количество субъектов малого бизнеса растет, не такими большими темпами, как хотелось бы (+ 9,1 %) но растет.
Поэтому перспективы этого сектора в России по моему мнению положительные и стремятся к росту.
И соответственно у нас у банков поле деятельности ... - корче хватит всем.
Вопрос в другом почему субъект малого бизнеса этого не чувствует?
Давайте посмотрим с другой стороны, готов ли сам бизнес прийти в банк, понимает ли, что кредит это все-таки не подарок к рождеству, и просто так он не выдается.
Готов ли сам бизнес взять эту ответственность? И могу сказать откровенно - не всегда. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией , когда бизнес просто хочет обмануть, приезжает на БМВ Х5, просит кредит на бизнес и приносит отчетность с оборотом в 100 000 рублей. Коллеги, давайте говорить откровенно, да мы не всех кредитуем, да, многим мы отказываем, но около 20 000 субъектов малого бизнеса получили кредиты в ВТБ 24, и с каждым днем их становится больше.
Никогда не соглашусь, что получить кредит в банке нужны личные связи, да нет у меня столько друзей, сколько обслуживается клиентов в банке.
Важно одно - давайте начнем работать, работать открыто и честно. Давайте просто придем в банк, встретимся с менеджером банка, сами сядем дома подумаем, а смогу ли я обслуживать кредит, платить проценты, куда пойдут кредитные деньги - на развитие бизнеса и увеличение оборотов, что соответственно поможет мне вернуть кредит, или на очередную последнюю модель БМВ Х6, а кредит? Да отдам потом как-нибудь.
Давайте просто работать, а мы вам поможем!
Проконсультируем, скажем как, что и зачем, Приходите!


Комментарии 11

Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
но около 20 000 субъектов малого бизнеса получили кредиты в ВТБ 24

можно узнать, это за какой промежуток времени? Это в масштабе РФ, надо полагать?
Цитата
Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией , когда бизнес просто хочет обмануть, приезжает на БМВ Х5, просит кредит на бизнес и приносит отчетность с оборотом в 100 000 рублей.
Я здесь обмана банка не вижу. Или вы имеете обман гос-ва, неуплату налогов? Тогда да, обман, но вы тоже знаете ведь, почему так smile:( не выдержать такое налогообложение. Это и не вина банков, конечно) Это суровая реальность. Банк осуждать тоже нельзя, что он не вы выдает таким кредиты, это дело банка.
Хотелось бы узнать, а ВТБ24 какие-то компромиссы ищет, находит с клиентами (по которым видно, что они не полностью прозрачны) или это из раздела фантастики?
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
В России сейчас - 1 374 777 микропредприятий - количество работников до 15 человек и годовой оборот до 60 млн.руб., 227 744 малых предприятий - количество работников от 16 до 100 человек и год.оборот до 400 млн.руб., и 18 012 средних предприятий - количество работников от 101 до 250 человек и год.оборот до 1 млрд.руб.


В реальности соотношение другое - очень часто предприятия искуственно делятся на несколько более мелких форм (в основном в целях налоговой оптимизации), "группа компаний" - знакомая формулировка, не правда ли? Даже владельцы палаток часто заставляют своих продавцов оформляться предпринимателями! Не отсюда ли эти миллионы?

Цитата
Давайте посмотрим с другой стороны, готов ли сам бизнес прийти в банк, понимает ли, что кредит это все-таки не подарок к рождеству, и просто так он не выдается.


Вот потому и не идёт, что в наших услових не имеет возможности предоставить банку гарантии, полностью покрывающие риски. Тут бы и банкам надо сделать хоть шажок навстречу, а не ждать идеального заёмщика. Сейчас вот взялись мелкие банки искоренять, а ведь они куда больше знают местный бизнес, чем филиалы гигантов, и могли бы работать агентами крупных.

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Много цифр... Ниасилил... Мехмата не хватает...smile:D
могу привести только собственные, не экспертные наблюдения.
Цитата
Сейчас вот взялись мелкие банки искоренять, а ведь они куда больше знают местный бизнес, чем филиалы гигантов

Уважаемый, +5!
Среди моих близких и не близких знакомых много ИП, которые смогли получить кредит на развитие (не на х6) только в мелких региональных брендах только потому, что "крупняки" слишком перестраховываются в своих желаниях нарастить объёмы по заданию правительства (ЦБ), минимилизировав риски.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Цитата
Сейчас вот взялись мелкие банки искоренять, а ведь они куда больше знают местный бизнес, чем филиалы гигантов, и могли бы работать агентами крупных.


Агентами крупных??? Это с какой стати?

Цитата
Я здесь обмана банка не вижу. Или вы имеете обман гос-ва, неуплату налогов? Тогда да, обман, но вы тоже знаете ведь, почему так не выдержать такое налогообложение.


А что это? 100 000 оборот и БМВ? Если БМВ выиграл в лотерею, то обмана банка нет. Если купил на собственные доходы, то обман банка есть. Невозможно с маленьким оборотом, даже при огромной рентабельности, насобирать на БМВ. Да и играть клиенту с налогами, имея в оппонентах государство, тоже для банка риск немалый
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
А что это? 100 000 оборот и БМВ? Если БМВ выиграл в лотерею, то обмана банка нет. Если купил на собственные доходы, то обман банка есть.

а где обман-то? Банк попросил принести ОФИЦИАЛЬНУЮ отчетность, он ее и принес, разве тут есть обман? Заинтересуйся банк неофициальной отчетностью, клиент наверное ее предоставит (только банку это не нужно, его только офиц. интересует). То что отчетность изначально недостоверная, так это обман налоргов, а не банка, отчетность же для них.
Сергей Попов  (sonnert)
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Банк интересует, на какие средства заемщик собирается жить, развиваться и отдавать кредит. А вбросом в оборот НЕОФИЦИАЛЬНЫХ сумм тяжело доказать платежеспособность. Есть ещё такая тонкость в отношениях с регулятором - он (регулятор) берет в налоргах ОФИЦИАЛЬНУЮ отчетность и сравнивает её с имеющейся в банке. Несоответствие в пользу формирования резерва.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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да, это понятно, я бы претензий к банку и не предъявлял бы, что он не кредитует, банк понять можно и нужно. Но и тот кто знает, сколько должен платить налогов бизнесмен (тем более на ОСНО), тот тоже не осудит бизнесмена за сокрытие доходов. Все друга наверное понимают, а сделать ничего нельзя. разве возможно какие-то компромиссы, Сергей?
p.s. ставочки-то у ВТБ24 для мелочи пузатой, как я понимаю, стремятся к 27%, что тоже немало, совсем немало
Сергей Попов  (sonnert)
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Эх, вопросы Вы, Дмитрий задаете... smile:) Как это у Жванецкого, когда начали борьбу с пьянством, участились случаи "трезвой сборки", оказалось, что ГОСТы не те, а потом обнаружились недостатки всей системы... Не надо было водку трогать! smile;)
В блоге Елены Пушкареовй очень понятно написано, почему банки НЕ МОГУТ кредитовать владельца БМВ с пустым балансом. Конечно,
Цитата
вы тоже знаете ведь, почему так не выдержать такое налогообложение
это к банкирам вопрос? Чем рискует ООО при налоговых претензиях? Уставным капиталом в 10 т.р. и прибылью, которой у него нет. Чем рискует банк при отзыве лицензии? Какие риски несет банк при резервировании кредита по 2-5 группам? Несоизмеримые с потенциальным доходом от кредитования. Кто-нибудь из банкиров - капиталистов хочет потерять свой бизнес? Я не думаю.
Я не знаю реальные ставочки для "мелочи", но "мелочь" сама пытается к снижению рисков. Куда побежали мелочь и середняки, не говоря уже о крупняках в 4 квартале 2008 года из малых и средних банков? В Сбер и ВТБ, в т.ч. и 24. Хотите безрисковых расчетов - платите за кредит 27%. Или оставайтесь в своем банке, нарабатывайте свою деловую репутацию...
Ничего нового, как в жизни. Этому - дала, этому - дала, а этому - не дала... И свое обоснование этому.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Сергей, так я в каждом посте говорю, что не предъявляю претнзии к банкам, что не могут кредитовать "серых" даже, не то что "черных", это понятно, но непонятно, к чему стремиться-то. Совет проводить все официально и платить соответственно все! налоги считаю провокацией, при всем желании это невозможно для мелкого бизнеса, ну для большинства по меньшей мере
Сергей Попов  (sonnert)
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Дима, я обратил внимание, что ты ищешь компромисс. Понятно, только он по тоненькой, точек пересечения с т.н. "реальным сектором" мало smile:( не из-за вредности тех или иных, а из-за различия в интересах
Сергей Кузнецов  (ksv2010)
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Да не нужны большим банкам мелкие заёмщики!
Дадут несколько миллиардов "большому дяде"- как - нибудь "дядя" отдаст, а если и не отдаст, за него государство отдаст. И думать ни о чём не надо.Разве не так?
Ведь даже в Вашем сообщение самое главное -"Проконсультируем, скажем как, что и зачем, Приходите!" Не дадим кредит, а ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ!
Ну, и на этом спасибо.
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