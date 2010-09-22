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О сьезде ОПОРА РОССИИ и о НАЛОГАХ!

22.09.2010 15:16 7 1 062 просмотра
Была вчера на съезде ОПОРЫ РОСССИИ, очень поразили меня некоторые заявления представителей органов исполнительной власти.Оказывается та сумма налогов, которая собирается от субъектов малого и среднего бизнеса, не сопоставима с теми затратами по администрированию сборов от МСП. Короче, как я поняла затрат у налоговиков (кто сидит на этом блоке МСП)больше, чем то что они собирают с малого бизнеса. Почему же тогда, каждое изменение законодатальства по налоговым преференциям малому бизнесу проходит с таким "скрипом", у меня было предположение, что бюджет что-то в результате этого теряет. Оказывается, что нет.
Встает резонный вопрос - А МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ВООБЩЕ? Или хотя бы на первые 3 года, пока он не встанет на ноги, а потом пожалуйста.
И такое в принципе было в начале 90 годов, сама начинала директором малого предприятия.

Комментарии 7

Татьяна Колычева  (Pingva)
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А у нас количество контролеров растет от года к году. Кроме уплаты налогов МП должно еще штат бухгалтерии и юристов содержать, дабы отбиваться от контролеров. И если посмотреть, то в наш век автоматизации сколько людей работает чтобы предоставлять отчетность от предприятия (+ поддерживать АСИ) и сколько чтобы проверять ( и опять же поддерживать АИС), то просто уму не постижимо.
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Вот и получается, что мы стремимся к модернизации, а модернизация, это ведь в том числе и оптимизация затрат, повышение эффективности. А малый бизнес и рад бы оптимизировать свои затраты на ведение бухгалтерского и налогового учета, больше бы денег потратил на выпуск товаров, работ и услуг, но нет, не может.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
А МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ВООБЩЕ? Или хотя бы на первые 3 года, пока он не встанет на ноги, а потом пожалуйста.


Боюсь, что в таком случае даже крупные компании раздробятся на "группы малых компаний", каждые три года ликвидирующиеся, и открывающиеся вновь под другим именем smile:) Ну а тех, для кого были бы предназначены такие преференции, тем или иным образом наши мздоимцы обстригли бы под ноль в любом случае smile:(
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Дробить бизнес ради налоговых выгод - это удел среднего бизнеса. Я не могу вспомнить ни одного примера, когда крупный бизнес шел на такие ухищрения. Одна из причин - слишком много контор надо лепить и администрировать. Это обстоятельство можно использовать для борьбы со схемотехниками из среднего бизнеса.

Если ограничить налоговое освобождение по размеру выручки или прибыли, то средний бизнес может сам отказаться от дробления.
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Да согласна с Вами, не весь бизнес рассматривает идею дробления как метод оптимизации. И в настоящее время для бизнеса также важно имя, бренд на рынке и история, традиции компании.
Идея-то в том, что бизнес, как мы видем из следующего сообщения налоги устраивают, вот администрирование этого налога, вот в чем проблема.
Сама сдавала справку 3-НДФЛ для налогового вычета по ипотеке, скажу вам честно пришлось посидеть, почитать правила заполнения, ну и потом внести правки по замечаниям налогового инспектора.Не просто!!!
Настя  (fax)
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А меня налоги устраивают 6% с консультационных услуг, вполне терпимо. Хотя лучше 2%.
Сергей Попов  (sonnert)
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я работаю в банке, наш банк не в первой даже сотне, поэтому среди клиентов - малый бизнес. Первые толчки кризиса в октябре 2008 года сопровождались снижением расчетов. Одни считали, что кредитор подождет, а может скоро загнется; другие боялись делать предоплату и т.д. И только налоги платили все исправно. Расчетов нет, поступлений нет, так для налогов малые бизнесмены тащили наличку в кассу и платили налоги. Из заначек, кубышек, занимали...
Вот этот сбор - самое вредное решение в части "антикризисных" мер. Помним, что эти деньги собирались, чтобы раздать "уполномоченной" пятерке банков, чтобы кредитовать "реальный сектор"... Потом кто-то закрыл бизнес, появились свободные в центрах занятости, которым тоже необходима бюджетная поддержка! А для этого надо ещё надавить на бизнес.
Кто из малых бизнесменов верит в поддержку малого бизнеса? Как и малые банки, кстати
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