О сьезде ОПОРА РОССИИ и о НАЛОГАХ!

Была вчера на съезде ОПОРЫ РОСССИИ, очень поразили меня некоторые заявления представителей органов исполнительной власти.Оказывается та сумма налогов, которая собирается от субъектов малого и среднего бизнеса, не сопоставима с теми затратами по администрированию сборов от МСП. Короче, как я поняла затрат у налоговиков (кто сидит на этом блоке МСП)больше, чем то что они собирают с малого бизнеса. Почему же тогда, каждое изменение законодатальства по налоговым преференциям малому бизнесу проходит с таким "скрипом", у меня было предположение, что бюджет что-то в результате этого теряет. Оказывается, что нет.
Встает резонный вопрос - А МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ВООБЩЕ? Или хотя бы на первые 3 года, пока он не встанет на ноги, а потом пожалуйста.
И такое в принципе было в начале 90 годов, сама начинала директором малого предприятия.
Комментарии 7
Боюсь, что в таком случае даже крупные компании раздробятся на "группы малых компаний", каждые три года ликвидирующиеся, и открывающиеся вновь под другим именем Ну а тех, для кого были бы предназначены такие преференции, тем или иным образом наши мздоимцы обстригли бы под ноль в любом случае
Если ограничить налоговое освобождение по размеру выручки или прибыли, то средний бизнес может сам отказаться от дробления.
Идея-то в том, что бизнес, как мы видем из следующего сообщения налоги устраивают, вот администрирование этого налога, вот в чем проблема.
Сама сдавала справку 3-НДФЛ для налогового вычета по ипотеке, скажу вам честно пришлось посидеть, почитать правила заполнения, ну и потом внести правки по замечаниям налогового инспектора.Не просто!!!
Вот этот сбор - самое вредное решение в части "антикризисных" мер. Помним, что эти деньги собирались, чтобы раздать "уполномоченной" пятерке банков, чтобы кредитовать "реальный сектор"... Потом кто-то закрыл бизнес, появились свободные в центрах занятости, которым тоже необходима бюджетная поддержка! А для этого надо ещё надавить на бизнес.
Кто из малых бизнесменов верит в поддержку малого бизнеса? Как и малые банки, кстати