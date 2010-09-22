О сьезде ОПОРА РОССИИ и о НАЛОГАХ!

Была вчера на съезде ОПОРЫ РОСССИИ, очень поразили меня некоторые заявления представителей органов исполнительной власти.Оказывается та сумма налогов, которая собирается от субъектов малого и среднего бизнеса, не сопоставима с теми затратами по администрированию сборов от МСП. Короче, как я поняла затрат у налоговиков (кто сидит на этом блоке МСП)больше, чем то что они собирают с малого бизнеса. Почему же тогда, каждое изменение законодатальства по налоговым преференциям малому бизнесу проходит с таким "скрипом", у меня было предположение, что бюджет что-то в результате этого теряет. Оказывается, что нет.

Встает резонный вопрос - А МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ВООБЩЕ? Или хотя бы на первые 3 года, пока он не встанет на ноги, а потом пожалуйста.

И такое в принципе было в начале 90 годов, сама начинала директором малого предприятия.