Чуть – чуть о годе уходящем!
Основные тенденции развития российского банковского сектора в 2010 году формируются в условиях смены модели поведения клиентов банков. В условиях стабилизации макроэкономической ситуации на смену сберегательной модели, актуальной в кризисный период, приходит потребительская, ориентированная на кредиты. По итогам 2010 года, при сохранении высоких темпов роста депозитной базы мы ожидаем рост портфеля розничных кредитов. Возросла конкуренция на розничном рынке. В числе лидеров по росту рыночной доли были как крупные государственные банки, так и частные банки, в том числе с иностранным капиталом. При этом крупных новых игроков на рынке не появилось.
В 2011 год по всем признакам должен быть лучше, чем уходящий 2010-й. Мы ожидаем дальнейшего роста кредитной активности (рост розничного кредитного портфеля по Российской Федерации в целом ожидается на уровне не ниже 20% за год). Темпы роста привлеченных средств, вследствие смены приоритетов клиентов, несколько снизятся. Продолжится рост конкуренции, особенно на кредитном рынке, где ощущается нехватка качественных заемщиков. По экспертным оценкам не ожидается приход на российский рынок новых крупных игроков, при этом вполне возможна активизация процессов слияний и поглощений.
Я надеюсь, что в Новом году мы будем жить лучше, интереснее и богаче!!!! Крепкого Вам здоровья и плохой памяти!!! Что б подняв бокал шампанского в 12 часов, мы забыли все плохое и взяли с собой в Новый год только хороших друзей, добрые начинания и прекрасное настроение на 365 дней!!!
Комментарии 13
Надо сделать возможным изменять имя владельца финансового обязательства, т.е сделать его обращаемым. Наделить ценностью, путем отображения покупки клиентом готовой продукции, т.е. стать плательщиком в договоре поставки. Тогда денежная база будет ориентирована на сумму готовой продукции, и не сдерживать рост товарно-денежных отношений для производства и роста суммы конечной продукции. Финансовое обязательство в размере суммы готовой продукции обращением, как это делают деньги, обеспечит расчеты в народном хозяйстве. Не нужны для других целей промышленнику долговые расписки нищих ростовщиков.
Если взять 1000 рублей на 5 лет под 12% годовых (это не самое плохое предложение по бизнес кредитам), то ежемесячно придется платить 22 рубля. Доходность должна быть в таком случае не меньше 50 рублей.
С другой стороны Ваш случай - это 0.5% рентабельности. По моей статистике для производства 3% рентабельности это уже хреново. Может не стоит таким бизнесом заниматься, который так мало несет? Или думать как издержки снизить...
Кредит - это инструмент. Причем опасный инструмент. Пользуясь им нужно соблюдать правила безопасности и все просчитывать. Во многих случаях он дает толчок к выходу на новый уровень, позволяет снять напряженность, решает проблемы сегодняшнего дня. Вы вряд ли запустите новое производство без кредитов. Но перед тем как взять его следует все просчитать. А если не хотите переплачивать - не берите кредиты. Никто ведь не заставляет...
P.S. А как Вы к овердрафтам относитесь?
Вот его и надо применить для обращения финансового обязательства коммерческого банка, если не для обращения безналичного обязательства Банка России.
[QUOTE]Кредит это принудительное воровство чужого труда
Ну вообще-то банк и заемщик добровольно идут на это. Давайте тогда скажем, что аренда разрушает производство. Если Вы в чужом помещении производите продукцию и имеете прибыль за пользование помещением что не надо платить? А банк сдает в аренду деньги и получает арендную плату в виде процентов.
Во-вторых, чтобы запустить производство нужны миллионы на одно только оборудование. Где взять эту прорву денег, а тем более быстро? Только в банке, а затем из своей прибыли в течение 5-7 лет их отдавать. А без кредита ничего не сделаешь. Никто оборудование в долг не продаст. А если арендуешь помещение много лет, и вдруг собственник выставляет его на торги и говорит "Срок для сбора денег 2 месяца, тебе преимущественное право", что делать? по знакомым бегать? помещение терять и бизнес соответственно тоже?
Короче есть услуга, которая востребована на рынке и без использования которой порой очень сложно. А пользоваться или нет решайте сами.
Как говорят владельцы Banki.ru и Консультант+ им кредиты для развития не нужны, но не все бизнесы можно построить без кредитов т.е. первоначальных инвестиций
Вы как я понимаю хотите, чтобы фин.обязательства заемщиков свободно продавались? Дак ведь не вопрос. Переуступка права требования давно присутствует в ГК РФ. Можно не брать кредитов а наэмитировать векселей. Только кто эти векселя и права требования купит? Ими очень сложно рассчитаться со своими поставщиками. Тут дело не в законах, а в том хотим мы иметь множество средств расчетов или нам проще с деньгами.
Кстати банки продают фин.обязательства..... коллекторам... с дисконтом.
Если сложились на рынке именно такие отношения значит людям так проще и удобнее. Как думаете?
Так вот я хочу сделать финансовое обязательство банка, а не денежное обязательство заемщика сделать оборотным. Что не ясно? Финансовое обязательство центрального банка обращается или нет? Как наличное, так и безналичное финансовое обязательство Барака России обращается, т.е. есть возможность изменять имя собственника документа наличного или безналичного. Вы правильно отметили, что даже вексель и то может обращаться, т.е. изменять имя собственника документа. Однако вексель, в отличии от финансового обязательства банка не делим по сумме номинала. Это не удобно использовать в расчетах. А вот финансовое обязательство банка можно передать в качестве платежа часть от суммы банковского долга. Я назвал банк, выдающий такое финансовое обязательство, исполняющим банком. И его безналичное финансовое обязательство, как бездокументарная ценная бумага, может обращаться по счетам-депо "исполняющего банка" владельцев этого расчетного документа.
Обязывать покупать собственника труда коллектива долговую расписку, не имеющею обращения и ценности, это воровство дохода хозяйственника. И не важно, что это финансовое обязательство кредитного характера. По поводу добровольности отмечу, что методом расчета НДС, а именно запретом на вычет НДС входящего товара без использовании "платежного поручения", практически принуждают использовать в расчетах финансовое обязательство банка. Не хочешь занять? Плати НДС, как налог с оборота. Подсчитай что дешевле хозяйственнику обойдется и на какую сумму? Это практически запрет на использование всех остальных гражданских операций, разрешенных гражданским Кодексом. Теперь вы понимаете, почему на ваши вопросы не по теме, я не стал отвечать?
РS Я по знакомым не бегаю, а эмитирую денежное обязательство сам. И им мои контрагенты расплачиваются не хуже долговых расписок банкира. "Слово купца" ценнее, чем "слово ростовщика". И оплатить им можно с любом размере, от суммы моего долга. Однако депозитарное обязательство может обезличить эмитента финансового обязательства (долга банка), что позволяет использовать финансовое обязательство исполняющего банка в качестве денег. Нос расчетом вычета НДС надо что то законодательно делать. Это преступление против собственного народа. Если бы я захотел разрушить экономическую систему врага, я бы сделал тоже самое. Обязал расчеты только в одном документе, а потом сократил бы их количество в обращении. Все. Народное хозяйство рухнет, вслед за сокращением товарно-денежных отношений.
"Тут дело не в законах, а в том хотим мы иметь множество средств расчетов или нам проще с деньгами." Резюмирую, никаких денег у вас нет, а следовательно и расчетов деньгами тоже.
А как вы меня заинтересуете взять у вас за мой товар не деньги а ваши расписки? Почему они так ценны? А чьи-то расписки? Я что-то не уверен, что захочу их взять вместо денег?
А с вычетом по НДС что за проблема? Он с 2006 года уже от оплаты не зависит. Для получения вычета достаточно оприходовать товар и предъявить счет-фактуру. Оплачивать его вовсе не обязательно???
1) А я то наивный полагал, что на банковском счете деньги находятся! А оказывается финансовое обязательство, которое я могу в любой момент обменять на любой товар или любую услугу. Какая это долговая расписка???? По расписке долг должен быть возвращен в такой-то срок, а тут захотел забрал деньги, захотел еще положил... Ваша идея создать эквивалент денег напоминает мне лихие 90е, когда все кому не лень торговали взаимозачетами. Денежного обращения не было, все друг другу зачитывали долги, причем схемы рисовались чуть не с десятью участниками. Государство это пресекло и по моему правильно сделало.
2) Мы каждый день действуем как субъекты финансово-хозяйственного права так как каждый день совершаем сделки. Сходить за хлебом - это тоже сделка.
3) Ваши выводы в отношении моих познаний оставлю без комментариев. Свое отношение к кредитам я высказал, а ваши суждения непонятны и следовательно не убедительны
По-моему раздуваете проблему на ровном месте, сколько не знаю производственников ни разу эта тема не поднималась, однако кредиты берут практически все...
Надежда подключитесь к дискуссии. Как Вам идея рассчитываться долговыми расписками?
Ну вот первый прогресс в понимании существа финансового обязательства. Взяли пообещали и получили что захотели. И это обещание выполняет функцию эквивалента? К.Маркс в "Критике Готской программы" писал, что равенство состоит в измерении равной мерой - трудом. Существующий механизм распределения труда безнравственный, помимо того что он разрушает товарно-денежные отношения в производстве. Именно производственный рынок и расчеты на нем я рассматривал, а потребительский будут обслуживать финансовые обязательства, т.к. у физического лица есть выбор между долговой распиской банка и документом, обязательным к приему кредитором (обязательством центрального банка). Там еще работает пока механизм 2-х уровневой банковской системы, хотя долговые расписки в виде банковской карты и этот рынок на западе почти разрушили. Им не долго осталось. Россия тут запаздывает, поэтому есть шанс выжить. Ну ладно, что мог я объяснил. "Кредиты берут практически все" говорите? Ну, ну. За балансом все ваши банковские активы, оказываются. Прощайте.
Вот никак не могу понять Вы кем работаете? Я вот не могу представить, чтобы мои поставщики брали у меня в качестве оплаты долговые расписки и заводили ради меня счета-депо в таком то исполняющем банке. Какой Вы такой купец, чтобы ваши долговые обязательства обращались практически наравне с деньгами?
И какой интересно банк зачисляет на счета-депо ваших поставщиков вместо денег ваши долговые обязательства?
Вы же не руководитель Газпрома и не президент РЖД. Хотя я бы и у этих структур не стал брать в качестве оплаты долговые расписки. В конце концов есть деньги.
И я смотрю банковские карты вам тоже не нравятся... А по-моему весьма удобная вещь эквивалентная овердрафту. Кассовые разрывы - это проблема любого бизнеса и производственного и торгового и даже моего небольшого IT-бизнеса, а кредитные карты и овердрафты решают именно такую проблему, карты на потребительском уровне, а овердрафты на уровне бизнеса
И вообще...
Стабильно работающему производству ни кредиты ни эмитирование долговых расписок не нужно. Налаженный сбыт и жесткая политика по платежам за продукцию обеспечивают стабильное получение выручки, т.е. денег, т.е. постоянное увеличение фин.обязательства банка (как вы выражаетесь) в котором открыт р/счет. И не нужно лезть в долги, когда вот она выручка постоянно поступает.
В долги нужно лезть когда расширяешь производство или открываешь новое, так как такой прорвы денег которая нужна, в обороте просто нет. Банк дает "длинные" деньги. До 15 лет программы видел. Что-то я сомневаюсь, что ваши долговые обязательства будут обращаться такой долгий срок, наравне с деньгами.
1) Никаких денег на банковском счете у вас нет, т.к. банковский счет не учитывает долг вам центрального банка. Это отдельная долговая расписка банка, которая называется в нормативных документах Банка России "финансовое обязательство" кредитной организации. И чем этот долг надежнее долга купца, который 100 процентов обеспечен ликвидным товаром самих производителей?
2)финансовое обязательство не имеет обращения на производственном рынке. Как могут быть деньгами документы, которые не имеют обращения, т.е. нельзя передать права собственности на этот документ. При использовании финансового обязательства происходит обмент финансовыми обязаьельствами между разными эмитентами, т.е. происходит изменение имяни эмитента документа, а не изменение имяни владельца документа. Вы поняли, что я написал? Прочтите еще раз. Как расчитываются между собой эмитенты документов (долговых расписок) вас, как клиента банка это не касается. Там тоже денгьги мало используются.
Итак беда в том, что именно деньги (документ у которого изменяется имя владельца документа) не используются в расчетах. Вы же все время ложно ссылаетесь на расчеты деньгами. Это ложь или приметивное не знание банковского дела. Третьего нет. Поэтому обязательство оплаты купца для производителей того товара, который они продают это ценность больше чем имя любого чиновника. Я своим словом обслуживаю разделение стоимости конечного товара (5 рублей) по добавленной стоимости между производителями (по 1 рублю). И так слово купца обслуживает товарно-денежные отношения в размере 15 рублей, а оплату своего слова я совершаю 5 раз по 1 рублю каждому участнику производства. Прочитайте еще раз приведенный мной пример расчета суммы "повторного счета". Но если мой банк, а не я будет выдавать моим поставщикам обязательство оплатить затраты на добавленную стоимость, то учет этой ценной бумаги в виде финансового обязательства исполняющего банка, смогут осуществлять депозитарии банков производителей. Исполняющий банк, а не я будет оплачивать с моего счета в банке по 1 рублю пяти производителям (сумма добавленной стоимости производителя). Так будет честнее, т.к. конечный должник не я, а мой банк. У меня лишь его долговая расписка в 5 рублей на расчетном счете. Обещаю оплатить я, а владелец денег он. Это нарушает расчеты. Раз он мне должен, вот и пускай вместо меня выдает обязательство оплатить. Но оплачитвать ему надо только расчеты владельца его долга (финансового обязательства) на добавленную стоимость как это делал я. Тогда его долг обращением (передачей права собственности на его долг) обслужит товарно-денежные отношения в сумме 15 рублей. Следует отметить, что это делает финансовое обязательства похожими на деньги, т.е обращаемым безналичным документом. Это обращение происходит по счетам-депо депозитариев банков производителей. Итак не мой долг обращается, а долг моего банка мне. Я оплачиваю тем что имею на правах собственности, т.е долгом банка мне по расчетному счету. Плательщиком в договоре поставки становится мой банк, а не я. Он выстраивает отношения с депозитариями банков производителей. Но поскольку ображается банковский долг (финансовое обязательство), то банковской системе не надо тратить банковский резерв (денег) в размере 15 рублей для обслуживания производства 5-ти рублевого товара. Если эти деньги будут кредитной финансовой массой, то в процентах от 5 рублей доля процента будет огромной, так что труженникам достанется не 1 рубль, а 00001 копейка по существующей ставке рефинансирования и налогом на прибыль. И так финансирование не возможно, а без "платежного порученния" низкая рентабельность. Вот вам и расчет сколько стоит мое слово. Я я за него не беру ни процента, т.к. он окажется в цене моей продукции. А для реализыции товара мне цена нужна низкой, т.е. приобрету в одном и столько же потеряю в другом. Баланс интересов в денежных отношениях составляет основу моей операционной системы расчетов. В существующих безналичных расчетах это не так.
Напомню, что безналичными расчетами их назвать нельзя. Невозможно совершать безналичные расчеты с безналичными деньгами, на которые вы не имеете права собственности. Это ложь, причем указоненая правовая ложь. Вот передача бездокументарной ценной бумаги можно назвать безналичным переводом того чем вы владеете. По банковскому счету безналичный перевод не возможен. Разницу увидели? Это метод погашения банковского долга и не более. Как он это делает. Покупает долг другого банка, проводит взаимозачет или выстраивает кредитные отношения вас не касается. Но расчеты то нарушаются. Причины нарушения расчетов из-за динамики изменения суммы товарно-денежных отношений я объяснял выше с примером.
Что бы меня понять надо быть предпринимателем, думающим от своего имяни и за свой счет. Нашли ценность в долговой расписке банка. Долговые расписки я и сам могу эмитировать. Только не для похода в магазин. Мне мои производители лично для меня задаром товар отдадут. Да и банкиры говорят: "Саша приходишь к нам в любое время, открываешь дверь ногой и берешь денег столько сколько тебе надо". Я им и говорю, что спасибо не надо, т.к. давать обещания оплатить и перевести свои обещания я и сам могу. И вексель для этого не нужен мне. Простое письмо от А с приказом совершить оплату Б. А вы думаете, что банк что то другое делает через расчетный центр? Напрасно. Деньгами там и не пахнет. Поэтому все расчеты и рушатся.
Про банковскую карту это отдельный разговор, т.к. это обслуживание потребительского рынка. Да это наличные документы кредитной организации, но это не совсем так. У вас центральные банки не банки, а ВИЗА и МАСТЕР КАРТ. Я свой труд в этих деньгах измерять не стану, а то нищим останусь из-за банковского мультипликатора. Ну это кратко, конечно.