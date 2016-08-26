Популярные сообщения

Сергей Кочергин 4 karnyuhin В краткосрочной перспективе доллар может протестировать уровень 65,3 рубля С начала текущей недели курс доллара к рублю вырос на 0,87%, а цены на нефть марки BRENT снизились на 1,63%. Сохранение рублем устойчивости связано с продажами российскими экспортерами валютной выручки. На следующей неделе этот фактор сойдет на нет, что создаст предпосылки к росту стоимости мировой резервной валюты. Сегодня вечером глава ФРС Джанет Йеллен, вероятно, сообщит о возможности повышения в 2016 году в США базовой процентной ставки на 25 б.п., которое, как мы считаем, произойдет в декабре. Участников рынка больше интересуют перспективы повышения ставок в США в 2017 году. В следующем году фактор низких цен на нефть, который сдерживал рост инфляционного давления в США, исчезнет, что выльется в его повышение с текущего уровня в 0,8% до 2% годовых. Базовым сценарием остается скорое тестирование долларом уровня сопротивления в 65,3 рубля. 26.08.2016 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Сегодня доллар может протестировать уровень 65,5 рубля Сегодня цены на нефть марки BRENT могут упасть ниже уровня поддержки 48,9 долл., а доллар вырасти до 65,5 рубля. Цены на нефть находятся под давлением на фоне неопределенности относительно действий Ирана, связанных с возможным ограничением в сентябре добычи нефти странами ОПЕК+, и публикации отчета по запасам нефти от Минэнерго США. Вчера стало известно о росте за прошлую неделю запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей. На российскую валюту начинает давить снижение ставок межбанковского кредитования на фоне скорого прохождения пика выплаты налоговых платежей в РФ (который приходится на сегодня). Вчера однодневная ставка межбанковского кредитования в РФ снизилась с 10,5% до 10,43%. Между тем, по прогнозам ЦБ РФ, сохранение структурного дефицита ликвидности в банковском секторе РФ ожидается до конца 2016 года. По нашим оценкам, до конца текущего года российский регулятор может снизить ключевую ставку до 9,5% на фоне ожидаемого замедления до 6% годовой инфляции в РФ. Читать далее 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Сегодня доллар может закрепиться выше уровня 65,1 рубля За минувшие сутки цены на нефть марки BRENT существенно не отклонились от уровня в 50 долл. за баррель, но пара USDRUB приблизилась к уровню 64,8 на фоне улучшения статистики по продажам новых домов в США. В июле продажи новых домов в США выросли с 582 тыс. до 654 тыс. домов, сигнализируя о восстановлении покупательной способности американских домохозяйств. Снижение евро к доллару приостановилось вблизи уровня 1,13. Нейтральная статистика по индексам деловой активности в еврозоне и рост ВВП Германии во 2 кв. 2016 года на 0,4%(кв/кв) оказывают стабилизирующее воздействие на единую европейскую валюту. Сегодня стоит обратить внимание на данные по запасам нефти в США от Минэнерго США, которые могли вырасти на 4,46 млн баррелей за прошлую неделю (согласно оценке Американского института нефти). Днем Минфин проведет лишь один (а не два, как обычно) аукцион по размещению ОФЗ на сумму в 15 млрд рублей, видимо, не желая предлагать повышенную премию к рынку перед важнейшим событием этой недели – выступлением главы ФРС. Читать далее 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Сегодня доллар может протестировать уровень 65,1 рубля Инвесторы продолжат сомневаться в сентябрьском ужесточении монетарной политики в США, что находит отражение в продажах доллара на международном валютном рынке. Сейчас евро торгуется несколько ниже максимума прошлой недели в 1,1365 долл., а доллар сползает к отметке в 100 йен. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по продажам новых домов и индекса деловой активности в производственном секторе США от Markit. Российская валюта сегодня может ослабнуть до 65,1 рубля за доллар на фоне продолжающегося снижения цен на нефть (несмотря на падающий доллар). Ожидаемый рост запасов и производства нефти в США (по итогам прошлой недели) может реализоваться в снижение цен на нефть марки BRENT до 48 долл. за баррель в ближайшие торговые сессии. В августе Банк России лишь один раз (9 августа) провел аукцион по изъятию рублей из банковской системы. Видимо, кардинальный переход от дефицита к профициту ликвидности в банковском секторе наступит в 4 кв. Читать далее 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Сегодня доллар может закрепиться выше уровня 64,3 рубля Протоколы июльского заседания ФРС США отразили неготовность большинства членов этой организации голосовать за скорое повышение базовой процентной ставки, что вызвало ослабление доллара. По итогам прошлой недели пара EURUSD выросла на 1,42%, GBPUSD - на 1,28%, пара USDJPY снизилась на 1,06%. На этой неделе инвесторы будут анализировать высказывания главы ФРС Джаннет Йеллен в городе Джексон-Хоул, которая может дать намек на сроки ужесточения процентной политики в США. ФРС, вероятно, повысит ставку в декабре 2016 года. Опасность для рубля создает снижение цен на нефть, которые корректируются к уровню в 50 долл. за баррель на фоне увеличения числа нефтяных установок в США (на 10 штук за прошлую неделю). Вероятность сентябрьского соглашения о заморозке добычи нефти странами ОПЕК +РФ остается небольшой, учитывая наращивание этими странами добычи нефти в июле. Сегодня доллар может закрепиться выше уровня 64,3 рубля. 22.08.2016 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Курс доллара сильно не отклонится от 65 рублей в среднесрочной перспективе Высокодоходные валюты продолжают пользоваться спросом на фоне снижения доллара на международном валютном рынке и роста цен на сырьевые товары. Сегодня доллар торгуется около уровня в 100 йен, а цены на нефть марки BRENT – около 50 долл. за баррель. Дополнительную поддержку рублю оказывает рост однодневной ставки межбанковского кредитования в РФ (с 10,54% до 10,56%). Американская валюта остается под давлением после публикации июльских протоколов ФРС США. Несмотря на снижение краткосрочных рисков замедления экономического роста в США, американский регулятор по- прежнему обеспокоен внешними событиями – замедлением деловой активности в Китае, Brexit, проблемами в банковском секторе еврозоны. Вчера глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что в случае рецессии ФРС, вероятно, вновь прибегнет к покупкам облигаций. Если ФРС запустит программу количественного смягчения, то это приведет к резкому росту спроса на рискованные активы, в том числе на нефтяные фьючерсы, цены на которые могут быстро подскочить до уровней в 60-70 долл. Читать далее 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin В августе доллар может протестировать уровень 62,7 рубля Тренд на снижение доллара США на международном валютном рынке набирает обороты. Сегодня пара EUR/USD обновила августовский максимум и вышла к уровню 1,127, пара USD/JPY вплотную приблизилась к отметке 100 (пробой этого уровня может повлечь скатывание пары к отметке 95). На доллар давит внутренняя макростатистика – низкие темпы роста американской экономики в 1 полугодии 2016 года и негативные данные по розничным продажам в июле. На фоне июльского снижения на 14,4% цен на нефть марки WTI ожидать роста потребительской инфляции в США не приходится. Слабость доллара и повышение цен на нефть марки BRENT до 48,5 долл. за баррель позволяют рублю игнорировать внутреннюю негативную макростатистику. В июле 2016 года промышленное производство в РФ сократилось на 0,3%(г/г). В отчетном периоде добыча полезных ископаемых в РФ выросла на 1,8%(г/г), производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 0,8%, но производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 1,5%(г/г). Читать далее 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin На этой неделе доллар может снизиться ниже 64 рублей Сегодня пара USD/RUB протестировала уровень 64,1 на фоне повышения цен на нефть марки BRENT до 47,5 долл. за баррель и ослабления доллара на международном валютном рынке. Поддержку ценам на нефть оказывают ожидания заморозки в сентябре странами ОПЕК добычи нефти. Давление на доллар оказывает слабая макроэкономическая статистика по США, которая была опубликована 12 августа. В июле розничные продажи в США выросли на 0%(м/м) при прогнозе 0,4%(м/м), а ядро показателя снизилось на 0,3%(м/м). В июле индекс цен производителей США снизился на 0,4%(м/м) при прогнозе роста на 0,1%(м/м). Статистика, просигнализировавшая о низкой потребительской активности американских домохозяйств и инфляционном давлении, поставила под сомнение сентябрьское ужесточение монетарной политики в США. На этой неделе доллар может опуститься ниже 64 рублей, если рост цен на нефть продолжится, а спрос на рублевую ликвидность в РФ возрастет. Повышенному спросу на рубли будут способствовать действия ЦБ РФ по регулированию рублевой ликвидности и августовский налоговый период в РФ. 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Сегодня доллар может вырасти до 65,1 рубля Сегодня пара USD/RUB может протестировать уровень 65,1 на фоне вероятного укрепления мировой резервной валюты и возможной коррекции цен на нефть после вчерашнего роста. Вчера глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что ФРС США следует продолжить курс на повышение базовой процентной ставки в текущем году, поскольку рынок труда восстанавливается и увеличивается вероятность роста инфляции. Мы разделяем его точку зрения. В июле занятость вне сельскохозяйственного сектора США выросла на 255 тыс. при прогнозе 180 тыс. За прошлую неделю число первичных обращений за пособием по безработице в США снизилось с 266 тыс. до 265 тыс., создавая предпосылки к снижению в августе уровня безработицы в стране. Сегодня будут опубликованы июльские данные по розничным продажам и еженедельная статистика по числу буровых установок в США. Рост показателей окажет поддержку мировой резервной валюте и надавит на нефтяные котировки. Спекуляции на тему возможной заморозки добычи нефти странами ОПЕК и РФ не дают оснований надеяться на устойчивый рост цен на нефть. 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Доллар поднимется до 72 рублей, нефть упадет до 35 долларов В ближайшие торговые сессии возможно ослабление российской валюты до 66-67 рублей за доллар на фоне вероятного снижения цен на нефть и продолжающегося поступления рублевой ликвидности в банковский сектор по бюджетному каналу. Страны ОПЕК смогут договориться лишь в 2017 году о сокращении квот на добычу, когда с рынка будут вытеснены значительные объемы американской и канадской сланцевой нефти. Для нахождения нового равновесия на рынке нефти может потребоваться снижение цен на "черное золото" до 35 долларов за баррель. Действия Саудовской Аравии, которая с сентября снизила на 1,3 доллара цены на свою нефть для азиатских потребителей, будут давить на нефтяные котировки. Это может поднять курс доллара до 72 рублей (официальный курс доллара на 10 августа 64,78 рубля). Для изъятия избыточной рублевой ликвидности из банковской системы ЦБ РФ 9 августа провел депозитный аукцион, в ходе которого ему удалось привлечь на неделю 100 млрд рублей под средневзвешенную процентную ставку в 10,22%. Читать далее 1

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Сегодня госбанки попробуют получить безрисковую прибыль За первую неделю августа через различные бюджетные каналы на банковские счета попало около 700 млрд руб. Для изъятия избыточной рублевой ликвидности из банковской системы сегодня ЦБ РФ проводит депозитный аукцион. Регулятор планирует привлечь на неделю не более 100 млрд рублей под ставку не выше 10,5% годовых. И сегодня Федеральное Казначейство РФ разместит 50 млрд рублей на банковских депозитах под минимальную ставку 10,1%, но на срок в 35 дней. Если ЦБ РФ привлечет ресурсы по ставке выше 10,1%, то это даст возможность госбанкам получить безрисковую прибыль (они возьмут дешевый кредит у Федерального Казначейства и прокредитуют ЦБ РФ или своих коллег – под ставку RUONIA, которая составляла на конец прошлой недели 10,36%). 09.08.2016 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin В течение дня вероятны колебания доллара в диапазоне 64,5-65 рубля Коррекция цен на нефть марки BRENT к 44,85 долл. за баррель укрепила позиции российской валюты до 64,85 рублей за доллар. Поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания ОПЕК об увеличении мирового спроса на нефть во второй половине 2016 года. Позиции евро к рублю выглядят слабыми из-за продолжающегося снижения евро к доллару. Поддержку мировой резервной валюте оказывает сильная июльская статистика по рынку труда в США (по занятости и росту средней почасовой заработной платы). После ее публикации вероятность повышения ставки по федеральным фондам в 2016 году выросла с 36% до 45%. Между тем, ухудшение макроэкономической статистики в Китае и рост числа буровых установок в США (до 381 штуки) заставляет усомниться в устойчивости восходящего движения на рынке нефти. В июле китайский импорт снизился на 12,5%(г/г), а экспорт - на 4,4%(г/г) в долларовом выражении. Валютные резервы Китая в июле снизились с 3,21 трлн до 3,20 трлн юаней. В настоящее время наблюдается ослабление китайской валюты до 6,66 юаня за доллар. Читать далее 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Сегодня доллар может протестировать уровень 65,7 рубля Сегодня доллар может укрепиться до 65,7 рубля, если июльская статистика по рынку труда в США окажется на уровне или лучше ожиданий. Текущий фактор поддержки рубля - рост за последние два дня цен нефть марки BRENT до 44 долл. за баррель является неустойчивым. Для нахождения нового баланса между спросом и предложением на рынке нефти может потребоваться снижение цен на нефть до 37 долл. за баррель. Желание Венесуэлы вновь провести совещание нефтедобывающих стран (ОПЕК +РФ и др.) для повышения мировых цен на нефть до 50-60 долл. за баррель вряд ли реализуется на практике, так как американская сланцевая нефть еще не вытеснена с рынка. Проблема балансировки российского бюджета остается острой. Алексей Улюкаев считает, что для покрытия дефицита бюджета надо использовать как средства Резервного фонда, так и механизм заимствований на внутреннем рынке. По его мнению, на фоне избытка ликвидности на внутреннем рынке РФ нужно активнее наращивать внутренний долг. Читать далее 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Сегодня доллар может протестировать уровень 65,7 рубля Сегодня доллар может укрепиться до 65,7 рубля, если июльская статистика по рынку труда в США окажется на уровне или лучше ожиданий. Текущий фактор поддержки рубля - рост за последние два дня цен нефть марки BRENT до 44 долл. за баррель является неустойчивым. Для нахождения нового баланса между спросом и предложением на рынке нефти может потребоваться снижение цен на нефть до 37 долл. за баррель. Желание Венесуэлы вновь провести совещание нефтедобывающих стран (ОПЕК +РФ и др.) для повышения мировых цен на нефть до 50-60 долл. за баррель вряд ли реализуется на практике, так как американская сланцевая нефть еще не вытеснена с рынка. Проблема балансировки российского бюджета остается острой. Алексей Улюкаев считает, что для покрытия дефицита бюджета надо использовать как средства Резервного фонда, так и механизм заимствований на внутреннем рынке. По его мнению, на фоне избытка ликвидности на внутреннем рынке РФ нужно активнее наращивать внутренний долг. Читать далее 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Действия Банка Англии могут незначительно укрепить рубль Сегодня вероятны колебания пары USD/RUB в середине диапазона 65,7- 67,15. Поддержку рублю оказывает восстановление цен на нефть марки BRENT в область 43 долл. за баррель, а доллару – внутренняя макростатистика. По данным Минэнерго США, добыча нефти в США на прошлой неделе снизилась с 8,515 млн до 8,460 млн барр. в день. По данным ADP, занятость в частном секторе США в июле выросла на 179 тыс. при прогнозе 170 тыс. Завтра показатель NFPR может продемонстрировать рост на 170-180 тыс. Во второй половине дня поддержку рискованным активам окажет вероятное смягчение денежно-кредитной политики в Великобритании, которое может подтолкнуть инвесторов к более активным покупкам высокодоходных облигаций развивающихся рынков. Вчерашний спрос на российские бонды оказался не высоким. Минфин разместил два выпуска ОФЗ с доходностью 8,66-8,83% на общую сумму в 21,46 млрд при предложении в 30 млрд рублей. Усилению спроса на ОФЗ могли бы способствовать улучшение внешней конъюнктуры, рост ВВП РФ, снижение геополитических рисков в отношении РФ. Читать далее 2

Сергей Кочергин 4 karnyuhin В августе доллар может вырасти до 70 рублей В августе цены на нефть марки BRENT могут упасть с текущих 42 долл. к 35 долл. за баррель на фоне обострения конкуренции между крупными производителями нефти в азиатском регионе. Вчера стало известно о понижении в сентябре Саудовской Аравией цен на свою нефть для азиатских потребителей на 1,3 долл. В текущем месяце участники рынка с интересом будут наблюдать за реакцией американских нефтепроизвоителей на ухудшение ситуации на рынке нефти. Для российской валюты это не сулит ничего хорошего. Ее ослабление до 67,7-70 рублей за доллар остается лишь вопросом времени. Менее быстрому ослаблению рубля будут способствовать действия ЦБ РФ, который продолжает продавать ОФЗ из своего портфеля (в апреле-июле он продал их чуть более чем на 132 млрд рублей). Сегодня регулятор в определенной степени удивил российский банковский сектор, предоставив ему на аукционе рублевого РЕПО лишь 10 млрд рублей против 480 млрд на прошлой неделе. Сжатие рублевой ликвидности и ужесточение требований к размещающим госсредства банкам (собственный капитал которых должен быть не менее 25 млрд рублей) ускорит процесс ухода слабых кредитных организаций в РФ. 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin До конца года спред доходности между ключевыми процентными ставками в РФ и США может снизиться на 125 б.п. Сохранение ЦБ РФ ключевой процентной ставки на уровне 10,5% и слабые данные по ВВП США во 2 кв. 2016 года позволили паре USD/RUB в минувшую пятницу скорректироваться к отметке 66. Отказ ЦБ РФ от снижения ставки мы связываем в основном с внешними факторами – снижением цен на нефть (с 50 долл. до 43 долл. за баррель за июнь-июль), ростом неопределенности в мире после Brexit (на что в июле обратил внимание МВФ, хотя ЦБ РФ в пресс-релизе об этом не упоминал). Пересмотр в сторону уменьшения темпов роста американской экономики в 1 кв. 2016 года (с 1,1% до 0,8%) и их невысокий рост во 2 кв. 2016 года (1,2%) уменьшили вероятность ужесточения в сентябре денежно-кредитной политики в США. По нашим оценкам, до конца года ЦБ РФ снизит ставку с 10,5% до 9,5%, если годовые темпы роста цен в стране снизятся с текущих 7,2% до 6%, а цены на нефть не упадут ниже уровня в 40 долл. за баррель. В свою очередь ФРС США в декабре может поднять ставку на 25 б. Читать далее 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Сегодня доллар может вырасти до 67 рублей Все еще низкая вероятность ужесточения в текущем году монетарной политики в США и снижение инфляционных ожиданий в РФ формируют предпосылки к сегодняшним активным действиям ЦБ РФ. Возможное снижение им ключевой процентной ставки до 10% ослабит российскую валюту на 0,5 рубля к доллару и выведет индекс ММВБ к историческому максимуму. Вчера покупателей российских активов обрадовала новость о включении российских еврооблигаций, выпущенных в мае текущего года под ставку 4,75%, в систему Euroclear. После этой новости на вторичном рынке доходность российских еврооблигаций снизилась до 4,1%. Полагаем, до конца года РФ способна занять оставшиеся 1,25 млрд долл., не предлагая большую премию ко вторичному рынку. Сегодня после незначительного расширения монетарных стимулов в Японии наблюдается ослабление доллара на международном валютном рынке. Вечером в момент публикации ВВП США за 2 кв. 2016 года он может восстановить свои позиции. Учитывая внешние и внутренние факторы, сегодня пара USD/RUB, вероятно, протестирует уровень 67. 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Сегодня доллар будет консолидироваться в диапазоне 65,5-66,5 рубля Вчера Минфин успешно разместил ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК под средневзвешенные ставки в 8,75% и 11,36% соответственно на общую сумму в 25 млрд рублей. Инвесторов не отпугнуло существенное падение курса рубля и цен на нефть за последнюю неделю. Повышенный спрос на ОФЗ сигнализирует об их привлекательности на фоне сохранения сверхнизких процентных ставок в развитых странах, снижения инфляционного давления в РФ (0,1% в неделю) и роста реального сектора российской экономики. Завтра ЦБ РФ может принять решение о снижении базовой процентной ставки на 50 б.п. Сегодня внешний фон для российской валюты выглядит умеренно позитивным. Цены на нефть марки BRENT протестировали уровень в 43,72 долл. за баррель после публикации отчета по запасам нефти в США от Минэнерго, но сейчас наблюдается их рост из-за ослабления доллара на международном валютном рынке. Вчера ФРС США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 0,25-0,5%, но отметила возможность ее повышения в сентябре. Читать далее 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Вечером доллар может преодолеть сопротивление в 66 рублей Сегодня в момент публикации макроэкономической статистики по США доллар может закрепиться выше уровня в 66 рублей. Давление на валюты стран экспортеров нефти оказывает падение цен на нефть марки BRENT ниже 45 долл. за баррель. Пробой этого уровня может повлечь снижение цен на нефть к уровням в 43 долл. и 40 долл. за баррель, что соответственно предполагает выход доллара к уровням в 67,7 и 70 рублей. На международном валютном рынке позиции доллара несколько ослабевают ввиду его снижения к йене. Участники рынка покупают ее на фоне ожиданий того, что японское правительство примет пакет мер монетарного стимулирования в меньшем объеме (6 трлн. йен), чем ожидалось ранее (10-20 трлн йен). Текущее снижение доллара к евро, фунту и йене вечером может прерваться, если публикация данных по продажам новых домов и индекса деловой активности в сфере услуг США окажется лучше ожиданий. В долгосрочной перспективе курс рубля будет зависеть от состояния платежного баланса РФ, на который недавно обратил внимание Алексей Улюкаев. Читать далее 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin На этой неделе доллар может вырасти до 66 рублей На этой неделе мы допускаем ослабление российской валюты до 66 рублей за доллар на фоне прохождения ценами на нефть марки BRENT 200-дневной скользящей средней в районе 46 долл. за баррель. Дополнительное давление на рубль окажут такие факторы, как прохождение пика налоговых платежей в июле, возможное снижение Банком России ключевой процентной ставки на 50 б.п. и более жесткая риторика ФРС на фоне улучшающейся макроэкономической статистики в США. По данным компании Baker Hughes, число нефтяных установок в США за прошлую неделю выросло на 14 до 371. Это создает предпосылки к будущему росту производства нефти в США и усилению дисбаланса между спросом и предложением на нефтяном рынке. Значимое давление на нефтяные фьючерсы оказывает укрепление доллара на международном валютном рынке. В июле был зафиксирован рост с 51,3 п. до 52,9 п. предварительного индекса деловой активности в производственном секторе США и снижение аналогичных показателей в еврозоне и Великобритании. Читать далее 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Сегодня доллар может укрепиться до 64,5 рубля Обеспокоенность российских властей укреплением рубля может повлечь определенные действия со стороны ЦБ РФ. В этой ситуации самое простое, что может сделать ЦБ РФ, - это снизить 29 июля базовую ставку до 10%. Кроме того, российский регулятор, вероятно, сузит объемы предоставления валютной ликвидности по операциям 28-дневного валютного РЕПО и нарастит объемы предоставления рублевой ликвидности по операциям 7-дневного рублевого РЕПО. С технической точки зрения, недавний пробой долларом уровня поддержки в 63,4 рубля оказался ложным. В течение нескольких недель мировая резервная валюта может протестировать отметку в 67,3 рубля. Сегодня внешний фон не располагает к покупкам рубля. Цены на нефть приблизились к критически важной поддержке в 46 долл. за баррель, американские фондовые индексы снизились, отыгрывая слабую отчетность американских компаний и нежелание ЕЦБ расширять меры монетарного стимулирования европейской экономики. Поддержку доллару на международном валютном рынке оказывает июньская статистика по продажам домов на вторичном рынке недвижимости в США. Читать далее 1

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Внешние и внутренние факторы способствуют покупкам ОФЗ РФ Вчера агентство S&P понизило кредитный рейтинг Турции на одну ступень - с «BB+» до «BB» (у РФ рейтинг остается на уровне «BB+»). Агентство отмечает, что «бюджетные, долговые и экономические показатели Турции могут продолжить ухудшаться, поскольку политическая нестабильность может ударить по инвестиционному климату, что ухудшит ситуацию с платежным балансом». С этим сложно не согласиться. Несмотря на потепление отношений между Турцией и РФ, восстановление экономических связей между странами оказывается угрозой. Курс турецкой лиры реагирует на понижение рейтинга Турции естественным образом – снижением. В настоящее время пара USD/TRY корректируется в область 3,057 после вчерашнего тестирования уровня 3,096. В связи с последними политическими и экономическими событиями в Турции и странах ЕС институциональные инвесторы могут продолжить активные покупки ОФЗ РФ. Вчера в ходе проведения аукционов по размещению ОФЗ Минфину удалось привлечь 25 млрд рублей. Читать далее 0

Сергей Кочергин 4 karnyuhin Сегодня доллар может протестировать уровень в 64 рубля Вчера турецкий регулятор принял решение о снижении базовой процентной ставки на 25 б.п. до 8,75%. Эта мера ослабит приток капитала в страну (15,8 млрд долл. за первые 5 месяцев 2016 года), имеющей дефицит текущего счета платежного баланса на уровне 4,5% от ВВП и дефицит бюджета на уровне 1,2% от ВВП. В то же время РФ имеет положительное сальдо платежного баланса (15,9 млрд долл. за первое полугодие 2016 года), но более высокий дефицит бюджета, который в этом году может составить 4% от ВВП. Для поддержания конкурентоспособности своих экономик национальные регуляторы допустят ослабление лиры и рубля. По нашим оценкам, к концу 2016 года пары доллар/лира и доллар/рубль соответственно достигнут уровней 3,24 и 68. Краткосрочные перспективы рубля ухудшились после вчерашней встречи В. Путина с Дм. Медведевым. Президент РФ отметил, что «рубль укрепляется, несмотря на известную ценовую волатильность на сырьевых рынках, и в этой связи нам, конечно, нужно подумать, как и что мы будем делать в ближайшее время в связи с этими факторами». Читать далее 1

Сергей Кочергин 4 karnyuhin ЦБ РФ в июле может снизить ставку до 10% В ближайшие недели существуют риски снижения цен на российские активы из-за роста геополитической напряженности в соседней Турции, неустойчивой конъюнктуры на рынке энергоносителей, неопределенности, связанной с параметрами бюджета РФ на 2017 год. До конца июля локальный фактор – высокий спрос на рублевую ликвидность в РФ – продолжит оказывать поддержку рублю. С технической точки зрения, пробой долларом уровня поддержки 62,7 рубля может спровоцировать его снижение до уровня 60,8 рубля. Открывать новые длинные позиции по российской валюте на текущих уровнях становится опасно. Исходя из вчерашних заявлений заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, можно сделать вывод о том, что российские власти не намерены полностью расходовать средства стабилизационных фондов. Основным источником финансирования дефицита бюджета РФ станет приватизация и размещение государственных облигаций. Для успешного размещения последних Минфин, вероятно, будет предлагать премию к вторичному рынку. Читать далее 0