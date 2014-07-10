Подробный прогноз по валютным парам на 10.07.2014

AUDUSD: рост после публикации данных по рынку труда в Австралии

Уровень занятости в Австралии в июне вырос, составив 15,9 тыс. при прогнозе 12,3 тыс., предыдущее значение (-5,1 тыс.). Уровень безработицы в этом же периоде также вырос с 5,9% до 6,0%. Первоначальная позитивная реакция «осси» на данные привела к частичному закрытию длинных позиций.

NZDUSD: рост на фоне увеличения импортируемых Китаем товаров

Торговый баланс Китая в июне снизился с 35,9 млрд. до 31,6 млрд. Объем импорта в Китай в июне вырос на 5,5% (г./г.) при прогнозе 5,4% (г./г.). Рост последнего показателя может оказать поддержку валютам стран – торговых партнеров Китая, а именно «осси» и «киви».

GBPUSD: в ожидании пробоя уровня сопротивления 1,7176

Сегодня в 08.30 GMT будет опубликована майская статистика по торговому балансу Великобритании, в 11.00 GMT мы узнаем решение Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики в стране. Ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 0,50%, как и программа покупок активов – в размере 375 млрд. фунтов стерлингов. По паре GBP/USD не исключаем попыток тестирования уровней сопротивлений 1,7176 и 1,7222.

XAUUSD: рост после публикации «голубиных» протоколов ФРС США

В опубликованных вчера протоколах ФРС США было подтверждено, что в октябре этого года завершится программа покупок активов QE3, как и ожидалось. Большинство участников заседания согласились с тем, что процентная ставка по избыточным резервам (Federal funds rate) будет играть центральную роль в нормализации денежно-кредитной политики в США. Вспомогательным инструментом, регулирующим денежное предложение в стране, могут стать однодневные операции обратного РЕПО. Беспокойство у регулятора вызывает ситуация на рынке жилья во многих районах страны. Несмотря на низкие процентные ставки по ипотеке, сдерживающими покупки домов остаются такие факторы, как кредитные ограничения для заемщиков с низким скоринговым баллом, высокие авансовые платежи и др. Более мягкая риторика представителей ФРС США привела к ослаблению мировой резервной валюты.

EURUSD: рост на фоне слабости мировой резервной валюты

После публикации протоколов последнего заседания ФРС США доходность к погашению по американским 10-ти летним государственным облигациям осталась на низком уровне в 2,55% годовых, что понизило спрос на американские инструменты с фиксированной доходностью.

USDJPY: под давлением после публикации индекса потребительского доверия в Японии

Индекс потребительского доверия в Японии в июне вырос до максимального за последние 6 месяцев значения в 41,1 п., что укрепило позиции йены к американскому доллару.