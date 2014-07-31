Окончание налогового периода окажет давление на рубль

В ближайшие 2 недели рубль перестанет получать налоговую поддержку, что может вновь привести к его распродажам. На фоне окончания налогового периода (еще сегодня пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за 2 квартал 2014 г.) ставка межбанковского кредитования mosprime overnight за последний день снизилась с 9,24% до 9,14%.



Вчера доллар США вырос на рынке FOREX после публикации сильных данных по ВВП США во 2 кв. 2014 года. На фоне сокращения программы QE3 в США мы не исключаем, что доходность к погашению по 10-ти летним американским облигациям в ближайшие месяцы вырастит с 2,55% до 3,00%, повысив спрос на их будущие выпуски.



Неопределенность в отношении российских активов сохраняется, несмотря на возможность проведения мирных переговоров в Минске между представителями Украины, РФ и ОБСЕ, так как аналогичные переговоры в Женеве в свое время, не способствовали разрешению украинского конфликта. Учитывая, что в ближайшие месяцы рубль продолжит оставаться заложником геополитической ситуации на Украине, пара USD/RUB может вновь вернуться к уровню 36,00.



31 июля 2014

Аналитик компании EXNESS Кочергин Сергей