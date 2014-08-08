Обзор по валютным парам на 08.08 от компании EXNESS

AUDUSD: под давлением на фоне снижения прогнозов по темпам роста ВВП и инфляции в Австралии



Покупать при отбое от уровня 0,9209 с целью 0,9300. Стоп-лосс = 0,9150.



Причина торговой стратегии.



Резервный банк Австралии понизил прогноз роста ВВП на 2014 год с 2,75% до 2,50%, прогноз по темпам роста инфляции также был понижен с 2,75% до 2,00%. Учитывая, июльский рост безработицы в этой стране с 6,0% до 6,4%, мы не исключаем будущего понижения ключевой процентной ставки в Австралии с 2,50% до 2,25%.



NZDUSD: консолидация после публикации статистики по торговому балансу Китая



Покупать при отбое от уровня 0,8401 с целью 0,8486. Stop-Loss = 0,8350.



Причина торговой стратегии.



Торговый баланс Китая в июле вырос с 31,6 млрд. до 47,3 млрд., превысив прогноз 26,0 млрд. Рост чистого экспорта, являющегося составной частью ВВП Китая, говорит о восстановлении экономической активности 2-ой экономики мира, что окажет поддержку товарно-сырьевым валютам, в том числе и «киви».







USDJPY: под давлением на фоне роста спроса на защитные активы



Покупать при отбое от уровня 101,08 с целью 101,80. Стоп-лосс = 100,50.



Причина торговой стратегии.



Банк Японии оставил без изменений ключевую политику, направленную на увеличение денежной базы на 60-70 трлн. иен в год. Помимо решения не увеличивать денежное предложение в Японии, поддержку йене, как защитному активу, оказало заявление президента США о нанесении ограниченных авиаударов в Ираке.



GBPUSD: под давлением перед публикацией торгового баланса Великобритании



Продавать при пробое уровня 1,6800 с целью 1,6700. Стоп-лосс = 1,6860.



Причина торговой стратегии.



Вчера Банк Англии оставил без изменений параметры проведения денежно-кредитной политики в стране. Отметим, что июньские данные по объему промышленного производства в Великобритании поставили под сомнение вероятность скорого ужесточения монетарной политики в стране. Сегодня днем стоит обратить внимание на июньскую статистику по внешней торговле Великобритании. Учитывая, общее укрепление мировой резервной валюты на рынке FOREX, в краткосрочной перспективе вероятно снижение фунта к уровню 1,6700.







EURUSD: цены консолидируются над уровнем поддержки 1,3334



Продавать при пробое уровня 1,3333 с целью 1,3250. Stop-Loss = 1,3385.



Причина торговой стратегии.



Вчерашнее заявление М.Драги предполагает, что уже этой осенью ЕЦБ осуществит операции LTRO и ABS, которые позволят увеличить инфляционное давление в еврозоне с текущего уровня 0,4%. Учитывая сильную статистику по недельной безработице в США, вероятность пробоя парой EUR/USD уровня 1,3334 остается высокой.



USDCAD: под давлением перед публикацией данных по рынку труда в Канаде



Продавать при пробое уровня 1,0880 с целью 1,0821. Stop-Loss = 1,0930.



Причина торговой стратегии.



Сегодня в 12.30 GMT ожидается публикация сильных данных по рынку труда Канады. В июле уровень безработицы может снизиться с 7,1% до 7,0%, а занятость может вырасти на 25,4 тыс. в связи с улучшением деловой активности крупнейшего торгового партнера Канады – США.