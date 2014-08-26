Обзор по валютным парам на 26.08 от компании EXNESS

GOLD: рост после публикации слабой макроэкономической статистики по США

Покупать при пробое уровня 1285 с целью 1305. Stop-Loss = 1270.

Причина торговой стратегии.

Вчера была опубликована слабая макроэкономическая статистика по США, оказавшая давление на мировую резервную валюту. В частности, индекс деловой активности менеджеров по снабжению в сфере услуг США в августе снизился с 60,8 п. до 58,5 п. Кроме того, в июле снизились с 422 тыс. до 412 тыс. продажи новых домов в этой стране.



EURUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,3177

Продавать при пробое уровня 1,3177 с целью 1,3112. Стоп-лосс = 1,3240.

Причина торговой стратегии.

Несмотря на снижение индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo, последующая разочаровывающая макроэкономическая статистика по США позволила паре EURUSD совершить коррекцию от уровня 1,3177. С технической точки зрения при пробое данного уровня имеет смысл открывать шорты по евро с целью 1,3112.



NZDUSD: консолидация несмотря на снижение торгового баланса в Новой Зеландии

Продавать при пробое уровня 0,8310 с целью 0,8260. Stop-Loss = 0,8370.

Причина торговой стратегии.

Торговый баланс Новой Зеландии в июле снизился с 242 млн. до (- 692 млн.), оказавшись хуже прогноза (- 475 млн.). В частности, импорт в Новую Зеландию в июле составил 4,4 млрд., экспорт – около 3,7 млрд. Несмотря на плохие данные по внешней торговле, «киви», воспользовавшись падением доходности по 10-ти летним государственным облигациям США с 2,40% до 2,37% ,предпринял попытку отскочить вверх от уровня 0,8310.



GBPUSD: рост перед публикацией данных от Британской Ассоциации банкиров

Покупать при пробое уровня 1,6600 с целью 1,6660. Stop-Loss = 1,6550.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 8.30 GMT будет опубликовано число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, рассчитываемое Британской Ассоциацией банкиров (BBA). В случае ожидаемого роста данного показателя в июле с 43,3 тыс. до 44,2 тыс., спрос на британскую валюту увеличится.



Пара USDCHF консолидируется в диапазоне 0,9107-0,9178

Покупать при отбое от уровня 0,9107 с целью 0,9178. Stop-Loss = 0,9050.

Причина торговой стратегии.

Сегодня вечером ожидается публикация разнообразной макроэкономической статистики по США. Такие показатели, как объем заказов на товары длительного пользования, индекс цен на жилье и индекс потребительского доверия в США от Conference Board, способны привнести дополнительную волатильность на рынке FOREX. По паре USD/CHF открытие новых длинных позиций следует рассматривать вблизи уровня поддержки 0,9107.



USDJPY: консолидация после публикации индекса цен на корпоративные услуги в Японии

Покупать при пробое уровня 104,26 с целью 105,39. Стоп-лосс = 103,50.

Причина торговой стратегии.

Индекс цен на корпоративные услуги в Японии в июле вырос с 3,6%(г./г.) до 3,7% (г./г.), что свидетельствует о росте инфляционного давления в стране. Ожидания сворачивания программы QE3 в США при продолжающейся программе покупки активов в Японии, вероятно, подтолкнут пару USDJPY к покорению годового максимума 105,39 в среднесрочной перспективе.