GOLD: рост после публикации слабой макроэкономической статистики по США
Покупать при пробое уровня 1285 с целью 1305. Stop-Loss = 1270.
Причина торговой стратегии.
Вчера была опубликована слабая макроэкономическая статистика по США, оказавшая давление на мировую резервную валюту. В частности, индекс деловой активности менеджеров по снабжению в сфере услуг США в августе снизился с 60,8 п. до 58,5 п. Кроме того, в июле снизились с 422 тыс. до 412 тыс. продажи новых домов в этой стране.
EURUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,3177
Продавать при пробое уровня 1,3177 с целью 1,3112. Стоп-лосс = 1,3240.
Причина торговой стратегии.
Несмотря на снижение индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo, последующая разочаровывающая макроэкономическая статистика по США позволила паре EURUSD совершить коррекцию от уровня 1,3177. С технической точки зрения при пробое данного уровня имеет смысл открывать шорты по евро с целью 1,3112.
NZDUSD: консолидация несмотря на снижение торгового баланса в Новой Зеландии
Продавать при пробое уровня 0,8310 с целью 0,8260. Stop-Loss = 0,8370.
Причина торговой стратегии.
Торговый баланс Новой Зеландии в июле снизился с 242 млн. до (- 692 млн.), оказавшись хуже прогноза (- 475 млн.). В частности, импорт в Новую Зеландию в июле составил 4,4 млрд., экспорт – около 3,7 млрд. Несмотря на плохие данные по внешней торговле, «киви», воспользовавшись падением доходности по 10-ти летним государственным облигациям США с 2,40% до 2,37% ,предпринял попытку отскочить вверх от уровня 0,8310.
GBPUSD: рост перед публикацией данных от Британской Ассоциации банкиров
Покупать при пробое уровня 1,6600 с целью 1,6660. Stop-Loss = 1,6550.
Причина торговой стратегии.
Сегодня в 8.30 GMT будет опубликовано число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, рассчитываемое Британской Ассоциацией банкиров (BBA). В случае ожидаемого роста данного показателя в июле с 43,3 тыс. до 44,2 тыс., спрос на британскую валюту увеличится.
Пара USDCHF консолидируется в диапазоне 0,9107-0,9178
Покупать при отбое от уровня 0,9107 с целью 0,9178. Stop-Loss = 0,9050.
Причина торговой стратегии.
Сегодня вечером ожидается публикация разнообразной макроэкономической статистики по США. Такие показатели, как объем заказов на товары длительного пользования, индекс цен на жилье и индекс потребительского доверия в США от Conference Board, способны привнести дополнительную волатильность на рынке FOREX. По паре USD/CHF открытие новых длинных позиций следует рассматривать вблизи уровня поддержки 0,9107.
USDJPY: консолидация после публикации индекса цен на корпоративные услуги в Японии
Покупать при пробое уровня 104,26 с целью 105,39. Стоп-лосс = 103,50.
Причина торговой стратегии.
Индекс цен на корпоративные услуги в Японии в июле вырос с 3,6%(г./г.) до 3,7% (г./г.), что свидетельствует о росте инфляционного давления в стране. Ожидания сворачивания программы QE3 в США при продолжающейся программе покупки активов в Японии, вероятно, подтолкнут пару USDJPY к покорению годового максимума 105,39 в среднесрочной перспективе.
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