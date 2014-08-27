Обзор по валютным парам на 27.08 от компании EXNESS

GOLD: консолидация на фоне снятия геополитической напряженности в отношении украинского кризиса

Покупать при пробое уровня 1290 с целью 1318. Stop-Loss = 1270.

Причина торговой стратегии.

Вчера вечером цены на золото снизились на фоне снятия геополитической напряженности в отношении украинского кризиса, чему поспособствовали 2-х сторонние переговоры в Минске президентов РФ и Украины. С другой стороны высокий спрос на золото со стороны Китая и Индии по- прежнему будет поддерживать цены на драгоценный металл существенно выше минимума прошлого года 1180 долл.



EURUSD: под давлением после публикации данных по заказам на товары длительного пользования в США

Продавать при отбое от уровня 1,3177 с целью 1,3112. Стоп-лосс = 1,3230.

Причина торговой стратегии.

В июле заказы на товары длительного пользования в США выросли на 22,6% (м./м.) при прогнозе 7,8% (м./м.), оказав поддержку мировой резервной валюте. Основным фактором роста стали заказы на самолеты, подскочившие на 318% благодаря прошедшему в июле международному авиасалону в Фарнборо. Кроме того, заказы на поставку автомобилей выросли в июле самыми значительными темпами за последние 5 лет.



Пара USDCHF тестирует уровень сопротивления 0,9180

Покупать при пробое уровня 0,9180 с целью 0,9250. Stop-Loss = 0,9130.

Причина торговой стратегии.

Ослабление евро в паре с долларом США привело к соответствующему росту пары USDCHF. Пока Национальный банк Швейцарии продолжит удерживать нижний уровень 1,2000 в паре EUR/CHF, отрицательная корреляция между парами EUR/USD и USD/CHF сохранится.



Фунт консолидируется в диапазоне 1,6534-1,6600

Продавать при пробое уровня 1,6534 с целью 1,6460. Stop-Loss = 1,6600.

Причина торговой стратегии.

Вчера британская валюта подверглась распродажам после публикации данных по числу выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании. Указанный показатель в июле снизился с 43,2 тыс. до 42,8 тыс., отразив сокращение спроса на жилую недвижимость в стране. С технической точки зрения, пробой фунтом уровня поддержки 1,6534 послужит сигналом к открытию коротких позиций.



Пара USDJPY корректируется от уровня сопротивления 104,26

Покупать при отбое от уровня 103,50 с целью 104,26. Stop-Loss = 103,00.

Причина торговой стратегии.

Несмотря на существенный рост заказов на товары длительного пользования в США, некоторый пессимизм в отношении роста ключевой процентной ставки в этой стране создает снижение цен на дома в 20-ти крупнейших городах США. В июле годовые темпы роста последнего показателя замедлились с 9,3% до 8,1%, отразив снижение покупательной способности американских домохозяйств, вызванное ростом ипотечных ставок.



EURJPY удерживает поддержку 136,81, несмотря на сокращение индекса потребительского доверия Германии от GfK

Продавать при пробое уровня 136,81 с целью 136,35. Стоп-лосс = 137,20.

Причина торговой стратегии.

Индекс потребительского доверия в Германии от Gfk в сентябре снизился с 8,9 п. до 8,6 п., что свидетельствует о вероятном сокращении потребительских расходов в крупнейшей экономике еврозоны. Данные не способствуют покупкам евровых-кросс курсов. По паре EUR/JPY в течение дня мы не исключаем пробоя локального уровня поддержки 136,81.