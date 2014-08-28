Обзор по валютным парам на 28.08 от компании EXNESS

GOLD: консолидация перед публикацией 2-ой оценки ВВП США за 2 кв. 2014 года

Покупать при пробое уровня 1290 с целью 1318. Stop-Loss = 1270.

Причина торговой стратегии.

Сегодня будет опубликована 2-ая оценка ВВП США за 2 кв. 2014 года. Ожидается, что данный показатель будет пересмотрен в сторону уменьшения, но незначительно – с 4,0% (кв./кв.) до 3,9% (кв./кв.). Полагаем, новость окажет некоторое давление на доллар США, позволив ценам на золото закрепиться выше уровня 1290 USD.



EURUSD: консолидация перед публикацией индекса потребительских цен Германии

Продавать при пробое уровня 1,3185 с целью 1,3112. Стоп-лосс = 1,3240.

Причина торговой стратегии.

Сегодня участники рынка узнают важнейшие макроэкономические данные по Германии. Ожидается, что уровень безработицы в Германии в августе сохранится на уровне 6,7%, а потребительская инфляция составит 0,8%(г./г.). Если все же инфляционное давление снизится ниже 0,8% (г./г.), это послужит поводом для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в еврозоне.



AUDUSD: рост на фоне увеличения капитальных расходов в частном секторе Австралии

Покупать при отбое от уровня 0,9344 с целями 0,9400 и 0,9470. Stop-Loss = 0,9300.

Причина торговой стратегии.

Несмотря на июльское снижение на 5,7%(м./м.) продаж новых домов в Австралии, поддержку курсу «осси» оказала новость о росте капитальных расходов в частном секторе этой страны. Последний показатель во 2 кв. 2014 года вырос на 1,1%(кв./кв.), превысив консенсус-прогноз -0,9% (кв./кв.). Желание австралийских домохозяйств больше тратить, чем сберегать, может привести к росту инфляционного давления в экономике, что скажется на монетарной политике Резервного банка Австралии.



Фунт тестирует уровень 1,6600

Покупать при пробое уровня 1,6610 с целью 1,6660. Stop-Loss = 1,6560.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 10.00 GMT будет опубликован баланс розничных продаж в Великобритании от CBI. В августе ожидается рост показателя с 21 п. до 27 п., что отразит увеличение потребительских расходов британских домохозяйств. Учитывая, что спрэд доходности между 10-ти летними государственными облигациями Великобритании и США по- прежнему положителен и составляет 2 б.п., мы не исключаем попыток британской валюты закрепиться выше уровня 1,6600.



Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США могут оказать поддержку паре USDJPY

Покупать при отбое от уровня 103,50 с целью 104,26. Stop-Loss = 103,00.

Причина торговой стратегии.

Сегодня перед публикацией еженедельного отчета Минтруда США по числу обращений за пособием по безработице валютная пара USDJPY может протестировать уровень 103,50, от которого стоит рассмотреть открытие длинных позиций по мировой резервной валюте.



USDCAD: под давлением перед публикацией статистики по платежному балансу Канады

Продавать при отбое от уровня 1,0858 с целью 1,0795. Стоп-лосс = 1,0910.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликована статистика по платежному балансу Канады за 2 кв. 2014 года. В отчетном периоде ожидается рост данного показателя с (- 12,4 млрд.) до (- 11,6 млрд.), что может оказать поддержку канадскому доллару.