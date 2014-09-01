На этой неделе пара USD/RUB может вернуться к уровню поддержки 36,70

На сегодняшнем тонком рынке, из-за отсутствия торгов в Северной Америке, пара USD/RUB вновь прибавила в весе, протестировав уровень 37,40. Продажам российской валюты способствует введение Австралией секторальных санкций против РФ. Кроме того, инвесторы заранее покупают мировую резервную валюту, ожидая увидеть расширение списка санкций и со стороны ЕС. Тем не менее, в краткосрочной перспективе вероятна фиксация коротких позиций в рублевых активах на фоне их перепроданности.

На данный момент доходность к погашению по 10-ти летним государственным облигациям РФ приблизилась к августовскому максимуму – отметке 9,8%, что обеспечивает реальную доходность в 2,3% годовых при покупке данных бондов. Полагаем, с целью ограничить дальнейшие инфляционные ожидания ЦБ РФ до конца этого года еще раз поднимет ключевую процентную ставку на 25 или 50 б.п. На этой неделе пара USD/RUB может скорректироваться к уровню поддержки 36,70.