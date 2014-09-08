В сентябре вероятно снятие премии за риск в рублевых активах

Несмотря на подписание 5 сентября мирного соглашения о прекращении огня между представителями юго-востока Украины и киевскими властями, перестрелки 6-7 сентября заставили участников рынка усомниться в этой договоренности, сделав вопрос расширения санкций к РФ со стороны ЕС вновь актуальным. Тем не менее, в ближайшие дни мировое сообщество сможет убедиться в том, как фактически соблюдается перемирие на Украине.

Отметим, что слабая августовская статистика по занятости в США поставила под сомнение окончательное сворачивания программы QE3 в сентябре. Вероятно, озвученные ранее планы ФРС США, о том, что программа QE3 будет свернута в октябре 2014 года, а ключевая ставка повышена во 2 кв. 2015 года, будут реализованы в намеченные сроки.

На этой неделе мы ожидаем повторного тестирования парой USD/RUB ключевого уровня поддержки 36,70 и надеемся на то, что ей удастся дисконтировать снятие премии за риск в сентябре. По нашим оценкам, в среднесрочной перспективе пара USD/RUB вернется к уровню поддержки 35,80.